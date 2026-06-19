Александра Стеркова: Няма консенсус между партиите по предложенията за съдебна реформа

Не бих нарекла предложенията на управляващото мнозинство съдебна реформа. Това е поставяне на началото на един процес по нейното стартиране. Бяха разгледани три законопроекта за изменение на Закона на съдебната власт. Нашият предлагаше съществени промени, свързани с начина на конструиране и избиране на Висшия съдебен съвет. Предложенията ни обаче не бяха приети. Управляващите обявиха, че е постигнат консенсус между политическите сили в парламента, но това не е така, защото съгласие по всички въпроси не беше постигнато. Това каза депутатът от „Демократична България” Александра Стеркова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя зави, че основните текстове ще бъдат подкрепени от ДБ, но ще настояват на предложените от тях. Депутатът каза, че към момента Върховният административен съд действа като втора инстанция, която контролира кариерни назначения, дисциплинарни производства, които не са преминали „правилно” през Висшия съдебен съвет.

Стеркова коментира и ветото на България върху санкциите на ЕС срещу Русия. Тя определи решението като стратегическа грешка. И допълни, че Румен Радев превръща България в „Орбанска Унгария” и я поставя в изолация в Европейския съюз.

Депутатът каза още, че за да се работи за балансиран бюджет, трябва да се намалят разходите.