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СГП: До момента не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на Петьо Еврото

СГП: До момента не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на Петьо Еврото

19 Юни, 2026 22:00 555 12

  • петьо еврото-
  • местонахождение

По-рано днес и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че в МВР има информация къде е Петьо Петров, по прякор Еврото

СГП: До момента не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на Петьо Еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До момента в Софийската градска прокуратура (СГП) не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на П. П. Поискано е от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) такава да бъде предоставена на СГП в спешен порядък, съобщиха от държавното обвинение.

По-рано днес и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че в МВР има информация къде е Петьо Петров, по прякор Еврото, и при евентуално издаване на Европейска заповед за арест той ще бъде задържан.

От прокуратурата допълват, че под ръководството и надзора на СГП се води разследване, по което П. П. е обвинен за изнудване с постановление на наблюдаващия прокурор от 25 август 2023 г.

Обвиняемият не е бил установен, поради което е обявен за общодържавно издирване с бюлетин на СДВР и телеграма на Главна дирекция "Национална полиция" ГДНП от 2023 г.

С писмо от 1 юни, тази година, е изискана справка от началника на сектор „Издирване“ при СДВР какви действия са били предприети за установяване на местонахождението на П. П. и какъв е резултатът от тях. До настоящия момент също не е постъпил отговор, допълват от СГП.

Припомняме, че бившият следовател Петьо Петров беше признат за виновен за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание (глоба) от 2556 евро.

Съдът тогава отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест. Делото срещу него се водеше задочно, тъй като той е в неизвестност от 2021 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летец Пешеходец

    6 0 Отговор
    Вие ли не знаете, ченгета корумпирани. Като прокурорският син-оказа се че ченгета са му осигурявали "чадър".

    22:02 19.06.2026

  • 2 тоя бандит

    7 0 Отговор
    явно е командващ на бг прокуратура, съд и палиция

    22:03 19.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    Скоро ще го арестуват или убият

    22:04 19.06.2026

  • 4 Адвокат на Пеевски

    3 0 Отговор
    Текуща проверка за имуществото наГОСПОДИН Пеевски ще докаже това че след проверката ще се видим в съда ако някой злослони срещу ГОСПОДИНА .

    22:06 19.06.2026

  • 5 Да бе

    2 0 Отговор
    Да се рабира ли, че никой не го търси? А чака намсиква информация местонахождение? Лелей...

    22:07 19.06.2026

  • 6 Лудев

    2 0 Отговор
    Няма и да постъпи докато не го заловят . Иначе вземалите подкупи ще го предупредят за да не си отвори устата . И така докато на някой му писне да се страхува от негови компромати и го приключи с Тракторисване. А може и точно за това да им е нужна информация къде е. Не мина номера с първото оправдаване и глобичката . Не се показа тоя къде е. Хитъра лисица ,но с двата крака и от веднъж.

    22:10 19.06.2026

  • 7 сгп?

    1 0 Отговор
    каква е тая безполезна хранилка за комундета?

    22:13 19.06.2026

  • 8 Нормално

    3 0 Отговор
    Веднага ще му се обадят да бяга.. Корупция

    22:14 19.06.2026

  • 9 Къв арест бе

    2 0 Отговор
    Нали съда го оправда по всички престъпления срещу Златанов и за кюлчетата и за корупцията сред 2000 евро глоба!? Тая държава се управлява от нещастни болни нищ--оже--ства , прогнили от корупция

    22:16 19.06.2026

  • 10 симеон крадкобурготски

    0 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    22:17 19.06.2026

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    Не знам какъв му е статута на тоя човек! Бил престъпник, от 1г. е в новините, нон-стоп скандали, а не е обявен за международно издирване. Каква е тази прокуратура? До кога ще ни занимават тогава с този тип! Или е престъпник или не е, ако е първото, защо не се следва протокола при такива случай, ако е второто, не ни занимавайте чрез медиите!

    Коментиран от #12

    22:23 19.06.2026

  • 12 това е някакъв

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    комунис който иска да е известен не само обикновен крадец и убиец

    22:25 19.06.2026

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