СГП: До момента не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на Петьо Еврото

До момента в Софийската градска прокуратура (СГП) не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на П. П. Поискано е от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) такава да бъде предоставена на СГП в спешен порядък, съобщиха от държавното обвинение.

По-рано днес и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че в МВР има информация къде е Петьо Петров, по прякор Еврото, и при евентуално издаване на Европейска заповед за арест той ще бъде задържан.

От прокуратурата допълват, че под ръководството и надзора на СГП се води разследване, по което П. П. е обвинен за изнудване с постановление на наблюдаващия прокурор от 25 август 2023 г.

Обвиняемият не е бил установен, поради което е обявен за общодържавно издирване с бюлетин на СДВР и телеграма на Главна дирекция "Национална полиция" ГДНП от 2023 г.

С писмо от 1 юни, тази година, е изискана справка от началника на сектор „Издирване“ при СДВР какви действия са били предприети за установяване на местонахождението на П. П. и какъв е резултатът от тях. До настоящия момент също не е постъпил отговор, допълват от СГП.

Припомняме, че бившият следовател Петьо Петров беше признат за виновен за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание (глоба) от 2556 евро.

Съдът тогава отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест. Делото срещу него се водеше задочно, тъй като той е в неизвестност от 2021 г.