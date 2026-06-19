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Алексей Пампоров: Бандите не са феномен на ромските махали

Алексей Пампоров: Бандите не са феномен на ромските махали

19 Юни, 2026 23:06 794 10

  • алексей пампоров-
  • банди-
  • бандити-
  • престъпност

Феномен са на всички места по света, където има концентрация на бедност, безработица, ниско образование и липса на заетост

Алексей Пампоров: Бандите не са феномен на ромските махали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Организирането на престъпни банди не е феномен на ромските махали, а на всички места по света, където има концентрация на бедност, безработица, ниско образование и липса на заетост.

Това каза в предаването "РадиоТочка" социологът и антрополог доц. Алексей Пампоров от БАН и посочи като типичен пример фавелите в Рио де Жанейро, в които не смее да влезе дори полиция, а такива зони има и до пристанището в Хамбург, в северната част на Париж, в северната част на Марсилия и др.

"От гледна точка на самата общност, те не винаги са непременно лоши. В самата общност те помагат и правят някакви неща за нея. Това е един от механизмите, чрез които пък общността започва да ги защитава, крие ги, възползва се от тях, тъй като, когато има липса на пари в дадена общност, а някой разполага, стават зависими от него. По този начин те започват да упражняват власт - създават организация, имат пари, постепенно през социалните мрежи си изграждат харизма".

Когато няма алтернатива за интегриране на пазара на труда на младежите, които са отпаднали рано от училище и не владеят достатъчно добре български език, от другата страна е примамливият лек живот, коментира той.

"От години е ясно в кварталите, където пред панелни блокове има паркирани скъпи коли. Когато някой е декларирал, че е безработен, а кара Порше, няма какво прокуратурата да чака. В другите държави по света има механизъм и той е ясен - не можеш да живееш по начин, който не ти го позволява заплатата. Лошото е, че ние тук виждаме прокурори, следователи, полицаи, които виждаме в социалните мрежи, че демонстрират стандарт, който не би трябвало да могат да си позволят със заплатите, които получават. И възниква въпросът как така всички сме слепи за незаконно забогателите. Има регистрация на автомобилите в МВР и на всеки автомобил се знае кой му е собственик", посочи доц. Пампоров.

Големият проблем е, че в този тип банди, освен тези, които са от зоните на бедност, участват понякога синове на политици, прокурори, полицаи, коментира той:

"И там вече започва едно пазене, за да си спасим детето. Те си жертват понякога кариерата, за да се спаси детето. Това също пречи на органите на реда да си вършат работата. Затова в случая с катастрофата на "Челопешко шосе" чак тогава се разбра и за 48 часа изловиха близо 50 души".

Според него в случая с т.нар. "Калашници" има риск, за да имат успех, прокурорите да се съгласят на споразумение, което води до бързи, но ниски присъди:

"А това рефлектира върху жертвите, които отказват да свидетелстват, обезверява ги и продължава да поддържа мрежите. Това е нещо, което трябва да преосмислим. Да, хубаво е да се постигат присъди, но когато заради споразумението присъдата е 2 г. и той за добро поведение излиза след 1 г., това оставя хората в риск - особено ако са свидетелствали. Предстои да видим как ще завърши случаят с т.нар. "Калашници".


България
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  • 1 Ухилен олигофрен

    8 1 Отговор
    Да, така е ...

    23:13 19.06.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    16 1 Отговор
    Поредният "полезен идиот". Ами "душко", защо си внасяме над сто хиляди вече, бедни работници от Пакистан, Узбекистан, Непал, Индия и къде ли не, заедно с хилядите арабски "бежанци", като си имаме роми и бедни прошляци в градовете и селата? Сами си създаваме бедност и съответно развъдник на бандитизъм. Омръзна ми подобни експерти, да ни "обясняват" очевидни неща, но без да предлагат никакви конкретни решения. Тези се издържат именно от парите, които се отделят за борба с бедността.

    23:15 19.06.2026

  • 3 Депутатите !

    6 0 Отговор
    Не сах от Най Бедните !

    Но Бандите им Враждуват !

    В НС и МС !

    23:16 19.06.2026

  • 4 Ти на мен-аз на теб

    6 1 Отговор
    Питайте двете свини за да ви обяснят как става схемата

    23:20 19.06.2026

  • 5 Дзак

    9 0 Отговор
    Няма значение образование, статус, пол, вероизповедание! Бандите ги правят хора с достъп до власт. Това им дава възможност да се прикриват и да издействат облаги на мющериите!

    23:22 19.06.2026

  • 6 Софийски селянин,Пенсионер

    7 2 Отговор
    В Беларус при батька Лукашенко такива банди отдавна изчезнаха, още преди 30 години..
    Който не вярва да го пита как се справи с бандитизма..
    От ГЕС го обвиняват че бил Диктатор,но тази либерална анархия която е при нас там е абсолютно невъзможна.

    23:29 19.06.2026

  • 7 Доналд Дък, патарок

    4 1 Отговор
    Ниска топка е пампоров от бан. Прилича ми да е от бдж.

    23:29 19.06.2026

  • 8 Много

    3 0 Отговор
    Точно казано

    23:55 19.06.2026

  • 9 Човече

    0 0 Отговор
    Та тук целият един етнос е с " Харизма " . Те публично заявяват в медиите чрез тартори от Мешарето ,че не признават нито държава ,нито Съд и от там закони. Нищо не плащат като останалите поданици и никой не им го търси . Господина да каже това не е ли държава в Държавата и на кого е всъщност България. Сигурно на Американците от Чили. И да поиска етническа разбивка на престъпления и пострадали на пътя ,но кой ли ще му я даде. Проблема на чужбина е в определени области , а тук е повсеместен с подмяна на етнически състав , образованост ниска с цел евтини избори и живот на политици в условия подобни на апартейд ,но за това унищожават народа си . Тук вече няма постоянно живеещи без да излизат в чужбина за да оцеляват повече от 4 милиона . От тях 1 милион са от въпросните , и още два деца и пенсионери. хората имат Гето някъде в някой квартал от такива включително нашенски от цели престъпни села , а тук всичко е Гето. Табели и етикети в цели области са на чужд език и не можеш да се разбереш в магазина. А заплати са по-ниски на тези които не са от " малцинството " . Нещо за медицина и ниво на образование до 8 -ми клас без да може да си напише името или да прочете и осмисли с разбиране прочетеното ?

    00:26 20.06.2026

  • 10 айде и тоя

    0 0 Отговор
    откри топлата вода..

    00:28 20.06.2026

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