Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък" за пране на пари

FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък" за пране на пари

20 Юни, 2026 04:00, обновена 20 Юни, 2026 04:02 701 2

  • fatf-
  • пране на пари-
  • изисквания

Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими

FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък" за пране на пари - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък", съобщиха от Министерството на правосъдието на страницата си във Фейсбук.

В решение на Групата, официално обявено днес, се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими, пише в публикацията в социалната мрежа.

На заседанието в Париж България бе представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи, както и че ще продължим и занапред на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В съобщението от Групата за финансово действие припомнят, че през октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за засилване на ефективността на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. На пленарното си заседание през юни тази година Групата взе първоначално решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и насрочи провеждането на оценка на място (on-site assessment), за да се потвърди, че прилагането на реформите в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е започнало и се работи ефективно, както и че необходимият политически ангажимент остава налице с оглед продължаване изпълнението на реформите.

България е предприела общо десет реформи, сред които изпълнение на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на всеобхватен план за действие; справяне с оставащите технически недостатъци в съответствието; демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти, и установяване на контрол при навлизане на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи (VASP) и на операторите на пощенски парични услуги; гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е точна и актуална.

В сряда беше съобщено, че Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа – MONEYVAL е приключил Петия оценителен кръг за България и страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“. България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно, когато

    1 0 Отговор
    Стана ясно, как дори чужди бандити перат стотици милиони през нагло, тотално незаконно строителство на цели нови селища и цялата държава си затваря очите, ес реши, че вече сме супер! Обективен е тоя ес, ей!

    04:23 20.06.2026

  • 2 ех да му се невиди

    0 0 Отговор
    тъкмо се зарадвах докато четях заглавието че ще ни позволят да излезем от ес а то какви глупости били …

    06:50 20.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове