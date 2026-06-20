FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък" за пране на пари

Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък", съобщиха от Министерството на правосъдието на страницата си във Фейсбук.
В решение на Групата, официално обявено днес, се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими, пише в публикацията в социалната мрежа.
На заседанието в Париж България бе представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи, както и че ще продължим и занапред на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В съобщението от Групата за финансово действие припомнят, че през октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за засилване на ефективността на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. На пленарното си заседание през юни тази година Групата взе първоначално решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и насрочи провеждането на оценка на място (on-site assessment), за да се потвърди, че прилагането на реформите в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е започнало и се работи ефективно, както и че необходимият политически ангажимент остава налице с оглед продължаване изпълнението на реформите.
България е предприела общо десет реформи, сред които изпълнение на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на всеобхватен план за действие; справяне с оставащите технически недостатъци в съответствието; демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти, и установяване на контрол при навлизане на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи (VASP) и на операторите на пощенски парични услуги; гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е точна и актуална.
В сряда беше съобщено, че Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа – MONEYVAL е приключил Петия оценителен кръг за България и страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“. България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL
FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък" за пране на пари
20 Юни, 2026 04:00, обновена 20 Юни, 2026 04:02 701 2
Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими
Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък", съобщиха от Министерството на правосъдието на страницата си във Фейсбук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно, когато
04:23 20.06.2026
2 ех да му се невиди
06:50 20.06.2026