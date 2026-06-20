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Образуваха дело по жалба срещу уволнението на началника на Службата по кадастър във Варна

Образуваха дело по жалба срещу уволнението на началника на Службата по кадастър във Варна

20 Юни, 2026 05:25, обновена 20 Юни, 2026 04:28 1 064 2

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Отстраняването на ръководителката бе предизвикано от случващото се в местността Баба Алино

Образуваха дело по жалба срещу уволнението на началника на Службата по кадастър във Варна - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В Административния съд във Варна е образувано дело по жалба срещу заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за отстраняването от работа на началника на службата в крайморския град, съобщиха от съда.

Уволнението бе предизвикано от случващото се в местността Баба Алино. При посещение във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че за работата на ръководителката на службата ще бъде сезирана и прокуратурата.

Заповедта на директора на АГКК гласи, че началникът на варненската служба е отстранен от работа до приключване на дисциплинарно производство, образувано на 28 май тази година. Според жалбоподателя обаче заповедта е изцяло незаконосъобразна, тъй като в нея липсват конкретни основания и мотиви. Посочва се, че АГКК се позовава на общи и абстрактни твърдения за гарантиране на безпрепятствено производство и предотвратяване на влияние върху служители.

Искането на жалбоподателя е за пълна отмяна на заповедта. Съдът трябва да прецени дали ще бъде спряно и предварителното ѝ изпълнение. Според жалбоподателя отстраняването и лишаването от възнаграждение му нанасят трудни за поправяне имуществени вреди и сериозно засягат доброто име, честта и достойнството му в обществото, където публично се свързва с казус за незаконно строителство в местността Баба Алино.


Варна / България
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