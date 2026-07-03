Новини
България »
Всички градове »
Около 67 000 възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават топъл обяд и догодина

Около 67 000 възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават топъл обяд и догодина

3 Юли, 2026 17:36 490 10

  • възрастни хора-
  • хора с увреждания-
  • топъл обяд-
  • 2027 година

„Програмата „Топъл обяд“ е една от най-високо оценяваните мерки по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027. За втори програмен период тя осигурява подкрепа на хора с критично ниски доходи, самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и други представители на най-уязвимите групи“, отбеляза социалният министър.

Около 67 000 възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават топъл обяд и догодина - 1
Снимка: МТСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Около 67 000 самотно живеещи възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на днешния парламентарен контрол, цитиран от пресцентъра на МТСП.
Министерството на труда и социалната политика вече осигури допълнителен ресурс за мярката по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ до юли 2027 г. Министър Ефремова пое ангажимент предоставянето на топъл обяд да бъде удължено до края на 2027 г., когато изтича настоящият програмен период на програмите, съфинансирани с евросредства.
Наталия Ефремова добави, че от 1 август 2026 г. ще бъде увеличена и ставката за една порция топъл обяд – от 1,86 евро на 2,10 евро. Ръстът ще позволи да се компенсира инфлацията от последната индексация на сумата през юли 2024 г. и така да се запази качеството на храната.
Тя информира народните представители, че ще се увеличат и средствата, които се предоставят на общините за допълнителна подкрепа на подпомаганите с топъл обяд за преодоляване на социалната изолация и бедността в дългосрочен план. „Чрез нея потребителите могат да бъдат насочени към социално подпомагане, социални услуги, здравна помощ и други форми на подкрепа“, каза Наталия Ефремова.
Министърът на труда и социалната политика обясни, че 224-те общини, които предлагат топъл обяд към момента, поетапно подписват договорите си за удължаването на мярката. „Като работим заедно, правим много повече, за да могат нашите най-уязвими сънародници да чувстват подкрепата и грижата на държавата“, подчерта министър Ефремова и благодари на местните власти за доброто сътрудничество.

„Програмата „Топъл обяд“ е една от най-високо оценяваните мерки по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027. За втори програмен период тя осигурява подкрепа на хора с критично ниски доходи, самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и други представители на най-уязвимите групи“, отбеляза социалният министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    4 0 Отговор
    Остава обядът да е и с качеството на обяд в Народното събрание, защото и той струва толкова и ще повярваме в доброто бъдеще.

    17:42 03.07.2026

  • 2 тиквата: и то за сметка на ново чекмедже

    4 0 Отговор
    ще продължат да получават топъл обяд и догодина

    17:43 03.07.2026

  • 3 А другарката

    3 0 Отговор
    ще яде порция от качествени и пресни продукти cамо за 2 € в Парламента ! Хорица , блъскали по 30 -40 години , възрастни и безпомощни инвалиди - по един черпак от казана ! Свои фирми лапат обаче огромни пари от данъкоплатците !

    17:45 03.07.2026

  • 4 Наблюдател

    4 1 Отговор
    За едни само топъл обяд, за други топли вили на морето, за трети милиарди народна пара да горят хора в Одеса и деца от Алеята на Ангелите.
    Дано и Путин да ги стопли хубавичко, че да си хапнат топло жито.

    17:49 03.07.2026

  • 5 Тити

    1 2 Отговор
    А излъганите Българи кога ще получат прислугата Радевата кошница???

    17:53 03.07.2026

  • 6 Анонимна

    2 1 Отговор
    И моето дете получаваше,но съжалих друга майка и отстъпих храната на нея.Момчето и болно,тя живее с друг мъж и са бедни.Освен това се беше скарала с кмета и той не и даваше обяда.Но ще почна да вземам храната,защото правят проверка от Общината.

    18:09 03.07.2026

  • 7 Гробар

    1 4 Отговор
    Да ходят на полето да бачкат паразитите няма какво да се яде секи лежи и жули кафенца няма такава кочина другаде по света.

    18:21 03.07.2026

  • 8 баба Меца

    1 0 Отговор
    Само близките фирми доставчици на изтекъл хляб и продукти лапат, пробвайки какво разнасят.

    18:27 03.07.2026

  • 9 Искам си !

    2 0 Отговор
    Помощните средства За Незрящи !

    И Трудно Зрящи !

    Не ме интересува !

    Твоя Топъл Обяд !

    Коментиран от #10

    18:40 03.07.2026

  • 10 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Искам си !":

    А защо има хора с ниски доходи? Питайте Луканов, Кюмура, Дедо - комунетата на “прехода”.

    18:43 03.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол