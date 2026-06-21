Времето днес, прогноза за неделя, 21 юни: Слънчево начало на лятото. Временни увеличения на облачността след обяд

Ще бъде слънчево в първия ден от астрономическото лято, с временни увеличения на облачността след обяд.

Ще бъде почти тихо, с максимални температури между 28° и 33°, в София - 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е слабо.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево, но в западните райони ще има валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки.

В сряда и в източните райони на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

В четвъртък ще бъде слънчево, а следобедни валежи и гръмотевици ще има на по-малко места, главно в планинските райони. Температурите ще се задържат без съществена промяна.