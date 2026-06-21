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Времето днес, прогноза за неделя, 21 юни: Слънчево начало на лятото. Временни увеличения на облачността след обяд

Времето днес, прогноза за неделя, 21 юни: Слънчево начало на лятото. Временни увеличения на облачността след обяд

21 Юни, 2026 05:55, обновена 21 Юни, 2026 05:05 494 4

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Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - 28°

Времето днес, прогноза за неделя, 21 юни: Слънчево начало на лятото. Временни увеличения на облачността след обяд - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще бъде слънчево в първия ден от астрономическото лято, с временни увеличения на облачността след обяд.

Ще бъде почти тихо, с максимални температури между 28° и 33°, в София - 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е слабо.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево, но в западните райони ще има валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки.

В сряда и в източните райони на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

В четвъртък ще бъде слънчево, а следобедни валежи и гръмотевици ще има на по-малко места, главно в планинските райони. Температурите ще се задържат без съществена промяна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    0 1 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #3

    05:25 21.06.2026

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    06:04 21.06.2026

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    искате ли да ми правите дълбоко гърло?

    Коментиран от #4

    06:04 21.06.2026

  • 4 генчо от казанлък

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    иска иска с мен е правил и по големи извращениия

    06:27 21.06.2026

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