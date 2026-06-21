Световният ден на плетенето на открито в Русе

Тази година в Русе за първи път беше отбелязан Световния ден на плетенето на открито. Инициатор на събитието бе фармацевтът Иво Григоров, който има стотици последователи в социалните мрежи и вече подготвя обучителен канал за плетене на една кука.

Мъже, жени и деца с плетки в ръцете се събраха пред Пантеона на възрожденците и разпънаха преждите, съобщава БНР. Тази необичайна гледка бе провокирана от Иво Григоров, по занятие помощник-фармацевт, а по хоби - сръчен плетач.

Като доказателство за думите на Иво, че плетенето не разпознава мъжки и женски ръце, около него се събраха както утвърдени майсторки, така и съвсем начинаещи деца.

Амбицията на Иво Григоров е да направи специален канал, в който стъпка по стъпка да води последователите си по пъстрата нишка към красивите плетива. Скоро в социалните мрежи.