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Световният ден на плетенето на открито в Русе

Световният ден на плетенето на открито в Русе

21 Юни, 2026 09:53 635 14

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  • плетене
Световният ден на плетенето на открито в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Тази година в Русе за първи път беше отбелязан Световния ден на плетенето на открито. Инициатор на събитието бе фармацевтът Иво Григоров, който има стотици последователи в социалните мрежи и вече подготвя обучителен канал за плетене на една кука.

Мъже, жени и деца с плетки в ръцете се събраха пред Пантеона на възрожденците и разпънаха преждите, съобщава БНР. Тази необичайна гледка бе провокирана от Иво Григоров, по занятие помощник-фармацевт, а по хоби - сръчен плетач.

Като доказателство за думите на Иво, че плетенето не разпознава мъжки и женски ръце, около него се събраха както утвърдени майсторки, така и съвсем начинаещи деца.

Амбицията на Иво Григоров е да направи специален канал, в който стъпка по стъпка да води последователите си по пъстрата нишка към красивите плетива. Скоро в социалните мрежи.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце Бистришкият Тигър

    3 6 Отговор
    Мисля да ме закара някой на аванта да ида да заплета някоя интрига.

    Коментиран от #12

    10:07 21.06.2026

  • 2 ромакиня

    4 2 Отговор
    Плетенето на открито е много важно.

    Коментиран от #6

    10:07 21.06.2026

  • 3 Край

    2 2 Отговор
    Аз празнувам Световния ден на тръцкането на закрито.

    10:13 21.06.2026

  • 4 ццц

    0 1 Отговор
    Някоя миcиpka пак е спала на открито. Тоя ден се отбеляза предната събота, 13-ти юни.

    10:13 21.06.2026

  • 5 Кат Не можем !

    0 1 Отговор
    Да си Го Купим !

    Ще трябва Да си го Оплетем !

    10:17 21.06.2026

  • 6 Чакам Да Видя !

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ромакиня":

    Депутатите !

    Наредени В редичка !

    На Открито !

    Стига Са плели !

    Глупости !

    По Цял Ден !

    10:19 21.06.2026

  • 7 Мюмюн

    0 2 Отговор
    деня на прането кога е? че ми трябва някой друг милион

    10:19 21.06.2026

  • 8 Тръмп

    3 2 Отговор
    - Веднага да ми бъде изпратена първата награда с поименно посвещение!!! Никой не може да плете по добре от мене. Иначе ще отвлека Радев и ще бомбардирам България!!!

    10:19 21.06.2026

  • 9 Гюру

    1 2 Отговор
    Плета на петела гащи

    10:20 21.06.2026

  • 10 Хасковски каунь

    0 2 Отговор
    Утре е ден на кърската..../нали се досещате/

    10:23 21.06.2026

  • 11 Кърски

    0 1 Отговор
    бане. Ще предложа на колежката да видим

    10:33 21.06.2026

  • 12 Мунчо славяновския Каунь

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце Бистришкият Тигър":

    Аз съм вече там на аванта естествено, плета ви кошницата-поробителската или потребителската???

    10:42 21.06.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Простотия до шия.🦧🦍🥳🤣👍

    10:44 21.06.2026

  • 14 Пълна деградация

    2 1 Отговор
    През соца имаше голяма текстилна фабрика в Русе.
    "Приватизираха" я с обещание за разширение и модерни технологии.
    Сега там се намира Мол-а на Русе.
    Плетенето отдавна се извършва с машини.

    10:46 21.06.2026

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