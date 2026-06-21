Световният ден на плетенето на открито в Русе

Тази година в Русе за първи път беше отбелязан Световния ден на плетенето на открито. Инициатор на събитието бе фармацевтът Иво Григоров, който има стотици последователи в социалните мрежи и вече подготвя обучителен канал за плетене на една кука.
Мъже, жени и деца с плетки в ръцете се събраха пред Пантеона на възрожденците и разпънаха преждите, съобщава БНР. Тази необичайна гледка бе провокирана от Иво Григоров, по занятие помощник-фармацевт, а по хоби - сръчен плетач.
Като доказателство за думите на Иво, че плетенето не разпознава мъжки и женски ръце, около него се събраха както утвърдени майсторки, така и съвсем начинаещи деца.
Амбицията на Иво Григоров е да направи специален канал, в който стъпка по стъпка да води последователите си по пъстрата нишка към красивите плетива. Скоро в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце Бистришкият Тигър
Коментиран от #12
10:07 21.06.2026
2 ромакиня
Коментиран от #6
10:07 21.06.2026
3 Край
10:13 21.06.2026
4 ццц
10:13 21.06.2026
5 Кат Не можем !
Ще трябва Да си го Оплетем !
10:17 21.06.2026
6 Чакам Да Видя !
До коментар #2 от "ромакиня":Депутатите !
Наредени В редичка !
На Открито !
Стига Са плели !
Глупости !
По Цял Ден !
10:19 21.06.2026
7 Мюмюн
10:19 21.06.2026
8 Тръмп
10:19 21.06.2026
9 Гюру
10:20 21.06.2026
10 Хасковски каунь
10:23 21.06.2026
11 Кърски
10:33 21.06.2026
12 Мунчо славяновския Каунь
До коментар #1 от "Баце Бистришкият Тигър":Аз съм вече там на аванта естествено, плета ви кошницата-поробителската или потребителската???
10:42 21.06.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
10:44 21.06.2026
14 Пълна деградация
"Приватизираха" я с обещание за разширение и модерни технологии.
Сега там се намира Мол-а на Русе.
Плетенето отдавна се извършва с машини.
10:46 21.06.2026