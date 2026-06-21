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Издирват жена в района на Банско

Издирват жена в района на Банско

21 Юни, 2026 11:03 934 6

  • банско-
  • жена-
  • издирване

Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата

Издирват жена в района на Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

От Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС за БТА.

Условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между 8 и 14 градуса. На най-високите части има лека мъгла, допълниха от планинската служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.


Банско / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    8 0 Отговор
    Пратете оная мацка, дето ги направи диви и щастливи планинските служби. Може да помогне.

    11:10 21.06.2026

  • 2 Пишман селфи на коня!

    3 0 Отговор
    Паднала е от седлото на кончето! Дрон да я търси под седлото!

    11:56 21.06.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 1 Отговор
    ...а в съседната х. Бъндерица проверихте ли, защото може да си е спестила изкачването на вр. Вихрен?

    Коментиран от #4

    12:11 21.06.2026

  • 4 Чичо Тони

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Не знам дали са проверили, но ако не е и в х.Бъндерица, работата отива на лошо. Дано да се отърве само с травми.

    12:28 21.06.2026

  • 5 ангел, водач на души

    1 0 Отговор
    Издирват жена в рая- она на Банско.

    12:40 21.06.2026

  • 6 Край

    2 0 Отговор
    Крайно време е да сред спасителни акции на безотговорни човечета да последват искове за заплащането им.

    12:46 21.06.2026

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