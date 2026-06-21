От Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС за БТА.

Условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между 8 и 14 градуса. На най-високите части има лека мъгла, допълниха от планинската служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.