От Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС за БТА.
Условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между 8 и 14 градуса. На най-високите части има лека мъгла, допълниха от планинската служба.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лорда
11:10 21.06.2026
2 Пишман селфи на коня!
11:56 21.06.2026
3 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #4
12:11 21.06.2026
4 Чичо Тони
До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Не знам дали са проверили, но ако не е и в х.Бъндерица, работата отива на лошо. Дано да се отърве само с травми.
12:28 21.06.2026
5 ангел, водач на души
12:40 21.06.2026
6 Край
12:46 21.06.2026