Очакват се нови заповеди за събаряне на сгради в комплекса "Баба Алино"

Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в „Баба Алино”.
В петък кметът на Варна Благомир Коцев, подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса „Форест клуб”. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място.
Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът - корпорация „КУБ”, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред Административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #2, #10
08:14 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гущера
08:24 22.06.2026
4 честен ционист
08:25 22.06.2026
5 хехе
08:25 22.06.2026
6 Георги
08:29 22.06.2026
7 иван костов
08:33 22.06.2026
8 нннн
Бактерията Ешерихия Коцев във варненските води наистина е опасна.
08:34 22.06.2026
9 свобода
08:39 22.06.2026
10 Търновец
До коментар #1 от "Интересно":Вероятно в съда заповедите за събаряне ще паднат и след това Украинците ще ни съдят. А след като тези постройки са незаконни защо фирмата Куб не се подвежда под отговорност? Не трябва ли фирмената регистрация и банкови сметки да се арестуват?
Коментиран от #15
08:41 22.06.2026
11 може и на петрохан да я събарят
08:46 22.06.2026
12 Баце
08:47 22.06.2026
13 Али Бабаич, 404, Одесса
08:48 22.06.2026
14 Въпрос
А хилядите български и ромски незаконни строежи и гета, които са от години и за които не се плаща данъци?
Аз лично съм подавал такъв сигнал и вместо отговор инспекторът започна да търси други незаконни дейности, което ми подсказа, че някой му е платил.
А тия понеже са "украински" изведнъж се оказаха много удобни за развоняване, нали?
08:49 22.06.2026
15 Интересно
До коментар #10 от "Търновец":Постройките 100% са незаконни, факт е че намат РС и Акт16, а за останалото, ако отговоря на "защо" , ще ме изтрият😉
08:54 22.06.2026
16 А пък в Люлин
08:55 22.06.2026
17 Тцтц
За сметка на ДанЪкоплатеца
08:57 22.06.2026
18 Бандитска Варна
09:02 22.06.2026
19 безпартиен
Коментиран от #20
09:07 22.06.2026
20 Фактите
До коментар #19 от "безпартиен":Няма издадени разрешителни за строеж!
Има само няколко неправомерно издадени "търпимости", които лесно се доказва, че са неправомерни!
Моля не пишете неща от които нищо не разбирате!
09:11 22.06.2026
21 Тити на Кака
Разбира се, вече знае, че заповедите моментално ще попаднат във фризера след задължителните обжалвания и тромавите съдебни процедури. А през това време нещата пак ще стигнат до нови избори, на които корумпето ще се яви с обещанието "Ще премахна всичко построено от КУБ и мен, за прослава и утвърждаване на заоконността във Варна и региона!", белким налапат въдицата черноморските шарани...
Поредна ППетроханърска история за борбата с корупцията.
Чуждата, не своята корупция.
10:30 22.06.2026