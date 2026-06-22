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Очакват се нови заповеди за събаряне на сгради в комплекса "Баба Алино"

Очакват се нови заповеди за събаряне на сгради в комплекса "Баба Алино"

22 Юни, 2026 08:10 1 192 21

  • заповед-
  • събаряне-
  • сгради-
  • баба алино

В петък кметът на Варна Благомир Коцев, подписа първите 12

Очакват се нови заповеди за събаряне на сгради в комплекса "Баба Алино" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в „Баба Алино”.

В петък кметът на Варна Благомир Коцев, подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса „Форест клуб”. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място.

Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът - корпорация „КУБ”, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред Административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    24 2 Отговор
    Понито кмет, каква ли "вратичка" е оставило в тези заповеди за да бъдат успешно оспорени в полза на yкpoбандитите? Скоро, ще разберем?

    Коментиран от #2, #10

    08:14 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гущера

    9 1 Отговор
    неистово иска да си скъса опашката, обаче този път няма да се получи

    08:24 22.06.2026

  • 4 честен ционист

    5 4 Отговор
    Да не се лъжем, тези къщи имат сини покриви и нито една няма да бъде изгорена.

    08:25 22.06.2026

  • 5 хехе

    11 1 Отговор
    Не е лошо облажилите се от далаверата да си напишат завещанията заради тия милиони дадени за подкупи на някои ще им ходят бавно.

    08:25 22.06.2026

  • 6 Георги

    9 0 Отговор
    а копторите на по-тъмните нямат проблем с търпимостта

    08:29 22.06.2026

  • 7 иван костов

    18 2 Отговор
    Комплексът построен с мръсни украински пари от ппдб/ЛГБТ, трябва да бъде разрушен, а корумпираният кмет тикнат зад решетките! Самите ппдб трябва да бъдат разследвани за пране на пари!

    08:33 22.06.2026

  • 8 нннн

    13 2 Отговор
    Вместо да накажат виновните, поведоха битка с тухлите и керемидите.
    Бактерията Ешерихия Коцев във варненските води наистина е опасна.

    08:34 22.06.2026

  • 9 свобода

    3 2 Отговор
    за коци!

    08:39 22.06.2026

  • 10 Търновец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Вероятно в съда заповедите за събаряне ще паднат и след това Украинците ще ни съдят. А след като тези постройки са незаконни защо фирмата Куб не се подвежда под отговорност? Не трябва ли фирмената регистрация и банкови сметки да се арестуват?

    Коментиран от #15

    08:41 22.06.2026

  • 11 може и на петрохан да я събарят

    5 1 Отговор
    щом е използвана от секта . какво ли е ставало там 4 години . и я взели за малко пари от на фидосова бащата . то и на баба алино може да е някакво свърталище . ще видим .

    08:46 22.06.2026

  • 12 Баце

    2 2 Отговор
    Тоя няма да избяга . Несторов му бил защитен свидетел по делото. Му ха ха

    08:47 22.06.2026

  • 13 Али Бабаич, 404, Одесса

    4 1 Отговор
    Корумпето Блажко и общинарчетата му, дето ги валя дъжд от евраци, май скоро ще ги завали оловен дъжд.

    08:48 22.06.2026

  • 14 Въпрос

    5 4 Отговор
    Защо това се разпърдя миризливо?

    А хилядите български и ромски незаконни строежи и гета, които са от години и за които не се плаща данъци?

    Аз лично съм подавал такъв сигнал и вместо отговор инспекторът започна да търси други незаконни дейности, което ми подсказа, че някой му е платил.

    А тия понеже са "украински" изведнъж се оказаха много удобни за развоняване, нали?

    08:49 22.06.2026

  • 15 Интересно

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    Постройките 100% са незаконни, факт е че намат РС и Акт16, а за останалото, ако отговоря на "защо" , ще ме изтрият😉

    08:54 22.06.2026

  • 16 А пък в Люлин

    4 0 Отговор
    Гошко и Васко правят съвсем същото нещо. Общината не купува, а отчуждава за да пИчели администрацията, но отчуждаването е кражба мили момчета.

    08:55 22.06.2026

  • 17 Тцтц

    7 1 Отговор
    И за чия сметка ги събарят
    За сметка на ДанЪкоплатеца

    08:57 22.06.2026

  • 18 Бандитска Варна

    5 0 Отговор
    Заповядайте на море 😎

    09:02 22.06.2026

  • 19 безпартиен

    3 3 Отговор
    И кой ще плаща когато осъдят България в международен съд? Защото на всеки адвокат е ясно, че има издадени разрешителни за строеж от ДЪРЖАВНИ органи независимо дали са правилни или не! Собствениците ще си заведат дела, плащането ще е или от общинския бюджет или от държавния!А през това време всички държавни и общински служители ще са пенсионери.Дали ще се намери държавник, който да си потърси парите от виновните за НАНЕСЕНИТЕ ВРЕДИ НА ДЪРЖАВАТА В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ???Не вярвам!Ако на един се вземат имоти и пари за такива явно корупционни решения, останалите ще се замислят!

    Коментиран от #20

    09:07 22.06.2026

  • 20 Фактите

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "безпартиен":

    Няма издадени разрешителни за строеж!
    Има само няколко неправомерно издадени "търпимости", които лесно се доказва, че са неправомерни!
    Моля не пишете неща от които нищо не разбирате!

    09:11 22.06.2026

  • 21 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Циркът на корумпето Лама Коцко продължава - сега подписва заповеди за премахване на онова, което активно се строеше под ласкавия му поглед.
    Разбира се, вече знае, че заповедите моментално ще попаднат във фризера след задължителните обжалвания и тромавите съдебни процедури. А през това време нещата пак ще стигнат до нови избори, на които корумпето ще се яви с обещанието "Ще премахна всичко построено от КУБ и мен, за прослава и утвърждаване на заоконността във Варна и региона!", белким налапат въдицата черноморските шарани...
    Поредна ППетроханърска история за борбата с корупцията.
    Чуждата, не своята корупция.

    10:30 22.06.2026

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