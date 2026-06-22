Очакват се нови заповеди за събаряне на сгради в комплекса "Баба Алино"

Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в „Баба Алино”.

В петък кметът на Варна Благомир Коцев, подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса „Форест клуб”. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място.

Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът - корпорация „КУБ”, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред Административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни.