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Атанас Пеканов: Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, а да намаляваме калориите постепенн

Атанас Пеканов: Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, а да намаляваме калориите постепенн

22 Юни, 2026 09:08 704 18

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  • пву-
  • плащане

В петък с оглед на всички усилия, които положихме, както и на предишни правителства - България получи четвъртото плащане по ПВУ на база на реформи. Ключова реформа беше създаването на Антикорупционна комисия

Атанас Пеканов: Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, а да намаляваме калориите постепенн - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък с оглед на всички усилия, които положихме, както и на предишни правителства - България получи четвъртото плащане по ПВУ на база на реформи. Ключова реформа беше създаването на Антикорупционна комисия. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Миналата година беше създадена друга Антикорупционна комисия, която не беше независима, бяха блокирани около половин милиард и щяха да бъдат загубени, ако не беше взета малка отсрочка. Но ключовата работа беше на изборите - премиерът Радев спечели изброите, дойде и в първите три седмици "Прогресивна България", заедно с други партии гласуваха тази комисия, добави той.

Вицепремиерът припомни, че създаването на Антикорупционна комисия е заложена в ПВУ по времето на Кирил Петков.

"Комисията беше създадена без ясно мнозинство, не беше ясно как ще функционира, дали няма да се доведем до ситуацията, в която се доведохме - 4 години огромна сума за България беше блокирана. Опозицията вместо да ни атакува можеше да благодарят, че премиерът Радев и ПБ случват техните реформи. Тази ситуация по ПВУ ми напомня - преди два-три сезона имаше доста мачове, в които Реал (Мадрид) изоставаше, но в последните секунди успяваше да обърне мача. Това трябва да направим", посочи още Атанас Пеканов.

Все още сме в тежка ситуация, уточни той. "Освен създаването на Антикорупционна комисия, бяха приети измененията свързани с главния прокурор, те ще ни донесат още 150 млн. евро, бяха направени изменения в Закона за водите. Имаше забавяния и проблеми в сектора на Министерство на енергетиката, по тях също се работи. Започнахме дългоотлаганата реформа в БЕХ, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим много тежки реформи", отбеляза вицепремиерът Пеканов.

И допълни: До миналата седмица бяхме получили 53%, сега сме получили 68%. Моята цел е да сме над 90% в края. Множество министерства трябва да си свършат инвестиционните проекти. По петото плащане имаме 56 етапа, които трябва да отчетем. В момента не сме отчели нито един като завършен, а имаме 50 дни.

Вицепремиерът коментира и обявената процедура по свръхдефицит: "От няколко години фискалната траектория на страната върви неустойчиво. Това означава, че всяка година разходите в държавата се покачват доста повече от приходите. Ние предпочитаме да го кажем сега и да търсим мерките, в които това да се подобри. Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, но с времето да намаляваме калориите бавно и постепенно. Това ще видите в бюджета - мерки, които тази година да намалят, да оптимизират някои разходи, но и дългосрочната ни визия да се правят изменения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 2 Отговор
    Е те тоя точно дебил е от бандата национални предатели, които силово ни продадоха на ЕС, и намалиха доходите на българите със 100% ! Колко по постна пица им се привижда на тези идиоти...?!

    Коментиран от #4

    09:11 22.06.2026

  • 2 честен ционист

    16 1 Отговор
    Ако при Дянков ядохте постната пица, при запеканката може всички да проядете качамак.

    09:13 22.06.2026

  • 3 Радев

    10 0 Отговор
    какъв е тоя партизанскисопол ? разочароваш на моменти

    09:14 22.06.2026

  • 4 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пеканката е бил на 16г кога ви набутаха у ЕС.

    Коментиран от #6

    09:14 22.06.2026

  • 5 Решение

    11 0 Отговор
    Има още един вариант Пеканов пицата да остане със същите калории а такива като тебе(евроатлантици) да изчезнат от политиката.

    09:17 22.06.2026

  • 6 Пич

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Не очаквах от тебе да не може да схванеш, какво съм написал!!! Времето в което ни приеха в ЕС, не е времето в което ни продадоха на ЕС!!! И преди продаваха части от България, но тези сега я продадоха цялата!!!
    Ако не си разбрал, кажи да обяснявам още!!!

    Коментиран от #9

    09:19 22.06.2026

  • 7 бравос . правят реформа и след

    9 0 Отговор
    3 години нова реформа . освояват се средства . и обикновено са не за нуждите на докторите, пенсионерите, пътищата , за обучаване на дедективи срещу лобисти и уреждачи на престъпници . а за лешояди . за еко рейнджърс . ами директорите на болници вземат общо милярди заплати за година . но не могат да решат проблема на касата от 15 години . следователно да сложат директори които могат . не още 15 години да е същия проблем . сега има инфлация . вдигат цените по 3 . та като дойдат богати западни туристи с големи заплати да ги очушкат до кожа .

    09:20 22.06.2026

  • 8 Хмм

    4 1 Отговор
    първият транш беше получен също при Пеканов като служебен министър, но 6 млрд. са безвъзмездно, останалите 13 млрд. са заеми

    09:24 22.06.2026

  • 9 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    България е купувана и препродавана от столетия назад. Тя никога не е била независима самостоятелна държава. Просто последният собственик се казва ЕС. И следващ стопанин ще има, спокойно. Какво ви е виновен тоя пацан Пеканката, че е бил непълнолетен, кога сте сменили собственика, или искахте да сте още на грижите на СИК и ВИС?

    09:28 22.06.2026

  • 10 дядото

    5 2 Отговор
    ясна е работата.преди 6- 7 месеца един идиоти изпостниха пицата със 100 % приечайки еврото.сега - постепенно още изпоствяне на пицата.а роба мълчи и стене.пфу.

    09:33 22.06.2026

  • 11 Делю Хайдутин

    2 0 Отговор
    Магарето му намалявали порцията и тъкмо го научили да не яде и то взело че умряло.

    09:37 22.06.2026

  • 12 нннн

    6 0 Отговор
    Тоя има умни очила.
    Намалете калориите на затлъстелите! Не започвайте от най- мършавите.

    09:41 22.06.2026

  • 13 ОфицераЗапасняк

    2 0 Отговор
    лъжлив комсомолец, синче да бкп-дс

    09:55 22.06.2026

  • 14 не бих влизал в тази реторика

    5 0 Отговор
    Първо, постната пица е пословична фраза на един доста мразен мутропитек.
    Второ, това че щяло бавно да ни влиза, едва ли е голямо успокоение.
    Трето, след като заплатите паднаха двойно, а цените останаха съшите, малко трудно е да приемем, че се налага ново затягане на колана....
    Дори не коментирам детайлите на казаното. Това ще разбере масовия читател - постна пица, затягане на колана, ама по-бавно.

    По-добре говорете за избягване на дълговата спирала и отговорност пред идните поколения или нещо друго, само не и същите приказки от едно време. Все едно Дянков си сменил физиономията и пак е на власт.

    10:03 22.06.2026

  • 15 Петканчо

    3 0 Отговор
    Ако не беше Радев си въздух под налягане без заплатка.

    10:14 22.06.2026

  • 16 Анонимен

    2 1 Отговор
    Некадърник благодарение на ГЕРБполучи тези пари а вие сте оставка Избори вън на БКП

    Коментиран от #17

    10:16 22.06.2026

  • 17 Герб е БКП

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    От по лошата част.

    10:24 22.06.2026

  • 18 Ха-ха-ха!

    0 0 Отговор
    На тоиз супер неграмотен и енкадърен "прогресист" някой трябва да му е опекъл акъла! Защото по глупостите, които дрънка, се вижда, че е недопечен!

    10:42 22.06.2026

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