Атанас Пеканов: Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, а да намаляваме калориите постепенн

В петък с оглед на всички усилия, които положихме, както и на предишни правителства - България получи четвъртото плащане по ПВУ на база на реформи. Ключова реформа беше създаването на Антикорупционна комисия. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Миналата година беше създадена друга Антикорупционна комисия, която не беше независима, бяха блокирани около половин милиард и щяха да бъдат загубени, ако не беше взета малка отсрочка. Но ключовата работа беше на изборите - премиерът Радев спечели изброите, дойде и в първите три седмици "Прогресивна България", заедно с други партии гласуваха тази комисия, добави той.

Вицепремиерът припомни, че създаването на Антикорупционна комисия е заложена в ПВУ по времето на Кирил Петков.

"Комисията беше създадена без ясно мнозинство, не беше ясно как ще функционира, дали няма да се доведем до ситуацията, в която се доведохме - 4 години огромна сума за България беше блокирана. Опозицията вместо да ни атакува можеше да благодарят, че премиерът Радев и ПБ случват техните реформи. Тази ситуация по ПВУ ми напомня - преди два-три сезона имаше доста мачове, в които Реал (Мадрид) изоставаше, но в последните секунди успяваше да обърне мача. Това трябва да направим", посочи още Атанас Пеканов.

Все още сме в тежка ситуация, уточни той. "Освен създаването на Антикорупционна комисия, бяха приети измененията свързани с главния прокурор, те ще ни донесат още 150 млн. евро, бяха направени изменения в Закона за водите. Имаше забавяния и проблеми в сектора на Министерство на енергетиката, по тях също се работи. Започнахме дългоотлаганата реформа в БЕХ, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим много тежки реформи", отбеляза вицепремиерът Пеканов.

И допълни: До миналата седмица бяхме получили 53%, сега сме получили 68%. Моята цел е да сме над 90% в края. Множество министерства трябва да си свършат инвестиционните проекти. По петото плащане имаме 56 етапа, които трябва да отчетем. В момента не сме отчели нито един като завършен, а имаме 50 дни.

Вицепремиерът коментира и обявената процедура по свръхдефицит: "От няколко години фискалната траектория на страната върви неустойчиво. Това означава, че всяка година разходите в държавата се покачват доста повече от приходите. Ние предпочитаме да го кажем сега и да търсим мерките, в които това да се подобри. Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, но с времето да намаляваме калориите бавно и постепенно. Това ще видите в бюджета - мерки, които тази година да намалят, да оптимизират някои разходи, но и дългосрочната ни визия да се правят изменения.