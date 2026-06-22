Атанас Пеканов: Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, а да намаляваме калориите постепенн

В петък с оглед на всички усилия, които положихме, както и на предишни правителства - България получи четвъртото плащане по ПВУ на база на реформи. Ключова реформа беше създаването на Антикорупционна комисия. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването "Денят започва" по БНТ.
Миналата година беше създадена друга Антикорупционна комисия, която не беше независима, бяха блокирани около половин милиард и щяха да бъдат загубени, ако не беше взета малка отсрочка. Но ключовата работа беше на изборите - премиерът Радев спечели изброите, дойде и в първите три седмици "Прогресивна България", заедно с други партии гласуваха тази комисия, добави той.
Вицепремиерът припомни, че създаването на Антикорупционна комисия е заложена в ПВУ по времето на Кирил Петков.
"Комисията беше създадена без ясно мнозинство, не беше ясно как ще функционира, дали няма да се доведем до ситуацията, в която се доведохме - 4 години огромна сума за България беше блокирана. Опозицията вместо да ни атакува можеше да благодарят, че премиерът Радев и ПБ случват техните реформи. Тази ситуация по ПВУ ми напомня - преди два-три сезона имаше доста мачове, в които Реал (Мадрид) изоставаше, но в последните секунди успяваше да обърне мача. Това трябва да направим", посочи още Атанас Пеканов.
Все още сме в тежка ситуация, уточни той. "Освен създаването на Антикорупционна комисия, бяха приети измененията свързани с главния прокурор, те ще ни донесат още 150 млн. евро, бяха направени изменения в Закона за водите. Имаше забавяния и проблеми в сектора на Министерство на енергетиката, по тях също се работи. Започнахме дългоотлаганата реформа в БЕХ, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим много тежки реформи", отбеляза вицепремиерът Пеканов.
И допълни: До миналата седмица бяхме получили 53%, сега сме получили 68%. Моята цел е да сме над 90% в края. Множество министерства трябва да си свършат инвестиционните проекти. По петото плащане имаме 56 етапа, които трябва да отчетем. В момента не сме отчели нито един като завършен, а имаме 50 дни.
Вицепремиерът коментира и обявената процедура по свръхдефицит: "От няколко години фискалната траектория на страната върви неустойчиво. Това означава, че всяка година разходите в държавата се покачват доста повече от приходите. Ние предпочитаме да го кажем сега и да търсим мерките, в които това да се подобри. Трябва да се търси постоянна консолидация - не изведнъж пицата да стане постна, но с времето да намаляваме калориите бавно и постепенно. Това ще видите в бюджета - мерки, които тази година да намалят, да оптимизират някои разходи, но и дългосрочната ни визия да се правят изменения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
09:11 22.06.2026
2 честен ционист
09:13 22.06.2026
3 Радев
09:14 22.06.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Пич":Пеканката е бил на 16г кога ви набутаха у ЕС.
Коментиран от #6
09:14 22.06.2026
5 Решение
09:17 22.06.2026
6 Пич
До коментар #4 от "честен ционист":Не очаквах от тебе да не може да схванеш, какво съм написал!!! Времето в което ни приеха в ЕС, не е времето в което ни продадоха на ЕС!!! И преди продаваха части от България, но тези сега я продадоха цялата!!!
Ако не си разбрал, кажи да обяснявам още!!!
Коментиран от #9
09:19 22.06.2026
7 бравос . правят реформа и след
09:20 22.06.2026
8 Хмм
09:24 22.06.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "Пич":България е купувана и препродавана от столетия назад. Тя никога не е била независима самостоятелна държава. Просто последният собственик се казва ЕС. И следващ стопанин ще има, спокойно. Какво ви е виновен тоя пацан Пеканката, че е бил непълнолетен, кога сте сменили собственика, или искахте да сте още на грижите на СИК и ВИС?
09:28 22.06.2026
10 дядото
09:33 22.06.2026
11 Делю Хайдутин
09:37 22.06.2026
12 нннн
Намалете калориите на затлъстелите! Не започвайте от най- мършавите.
09:41 22.06.2026
13 ОфицераЗапасняк
09:55 22.06.2026
14 не бих влизал в тази реторика
Второ, това че щяло бавно да ни влиза, едва ли е голямо успокоение.
Трето, след като заплатите паднаха двойно, а цените останаха съшите, малко трудно е да приемем, че се налага ново затягане на колана....
Дори не коментирам детайлите на казаното. Това ще разбере масовия читател - постна пица, затягане на колана, ама по-бавно.
По-добре говорете за избягване на дълговата спирала и отговорност пред идните поколения или нещо друго, само не и същите приказки от едно време. Все едно Дянков си сменил физиономията и пак е на власт.
10:03 22.06.2026
15 Петканчо
10:14 22.06.2026
16 Анонимен
Коментиран от #17
10:16 22.06.2026
17 Герб е БКП
До коментар #16 от "Анонимен":От по лошата част.
10:24 22.06.2026
18 Ха-ха-ха!
10:42 22.06.2026