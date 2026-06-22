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Олег Невзоров: Не се чувствам виновен. Комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи

Олег Невзоров: Не се чувствам виновен. Комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи

22 Юни, 2026 18:37 1 694 80

  • олег невзоров-
  • вина-
  • документи-
  • баба алино-
  • законно

"Имаме всички преписи с институциите. Не се страхувам, че ще ме арестуват, аз не съм правил нищо незаконно. Нямам съдимост в Украйна, дори нямам призовка", заяви бизнесменът

Олег Невзоров: Не се чувствам виновен. Комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не се чувствам виновен, комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи и ще дадем информация след края на проверката на съответните институции. Това каза собственикът на „КУБ Корпорация“ Олег Невзоров, цитиран от bTV.

Той е бил установен от служители на МВР веднага след влизането си в България на 16 юни 2026 г., като за това незабавно е била уведомена Варненската окръжна прокуратура.

Невзоров бе на разпит от органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР.

Невзоров обясни пред медиите, че не е бягал и че срещу него се изсипва "кал".

"Имаме всички преписи с институциите. Не се страхувам, че ще ме арестуват, аз не съм правил нищо незаконно. Нямам съдимост в Украйна, дори нямам призовка", заяви Невзоров.

Той обясни, че в Украйна има хора, които воюват, и такива, които работят.

"Бизнесите не са затворени, въпреки че ситуацията в Украйна е сериозна. Варна е за мен като роден град и аз видях потенциал тук", каза той.

Невзоров не се страхува от покушение срещу себе си и добави, че на всички собственици в комплекса в местността "Баба Алино" ще се осигурят адвокати.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    54 4 Отговор
    Пример за нахална украинска мутра !!! Като госпожа надувачката, която ги представлява!!!

    Коментиран от #49

    18:44 22.06.2026

  • 2 пенсионер от Варна

    36 1 Отговор
    ами, да ! разбира се , че всичко е "законно" !

    18:44 22.06.2026

  • 3 Балалайка

    47 3 Отговор
    Ами покажи ги тия документи ве, покажи поне едно разрешително за строеж и поне един акт за въвеждане в експлоатация?
    Нагъл yкpoп!

    Коментиран от #12

    18:45 22.06.2026

  • 4 Ами прав е човека

    24 14 Отговор
    Щом има документи ,да търсят тия които са ги издали

    Коментиран от #24

    18:46 22.06.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    9 8 Отговор
    ДЕМЕК
    ИЛИ ОН ЛЪЖЕ ИЛИ КУПЕЙКИН,МАЙ🤔..
    НЙ ДОБРЕ....МЕШЕРЕТО ДА КАЖЕ...

    18:47 22.06.2026

  • 6 хаха

    49 3 Отговор
    Нямаш никакви документи. Я покажи разрешителното за строеж!

    Някаква хартия за "търпимост" не е никакъв "документ".
    Екстрадирай в Украйна и да му зачисляват каската.

    18:48 22.06.2026

  • 7 Кой

    41 5 Отговор
    Си мисли че украта дошла от където и да е било може да свърши това без корумпетата във Варна ,който си го мисли да отиде да изкара един ПУП легално и после да коментира

    Коментиран от #11

    18:49 22.06.2026

  • 8 хаха

    35 2 Отговор
    Акт 14, Акт 15 ... Акт 16 ...

    Разрешеително за трафопостове и свързване с водоснабдителната мрежа...
    Имал той.

    18:50 22.06.2026

  • 9 Хм.....

    32 2 Отговор
    Значи, точно от тези документи трябва да тръгне прокуратурата!!! Кой, как, и защо ги е издавал?!

    18:50 22.06.2026

  • 10 Анонимен

    28 2 Отговор
    Къде са ти регулацията на територия в защитена зона и подробния устройствен план? Имаш ги колкото аз имам документи, че ми дължиш жена си!

    18:51 22.06.2026

  • 11 хаха

    21 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кой":

    На калапвия ОЙ, космите му пречат. Я по-тиху бе корумпе ориенталско.
    Все някой друг му виновен, че той е пълна щета!

    Я да го направят това в Полша!

    Коментиран от #20, #56

    18:51 22.06.2026

  • 12 Гост

    19 9 Отговор

    До коментар #3 от "Балалайка":

    Бъди сигурен, че ги има всичките. Нашите продажници са разписвали като селски кметове, срещу съответният комисион, но имената им няма да се обявят публично. Никой от подписалите за този комплекс няма да бъде подведен под отговорност.

    Коментиран от #42

    18:51 22.06.2026

  • 13 Варна

    23 20 Отговор
    Руснака Неврозов, с украински паспорт, е под закрилата на ТИМ. Партията, с която се яви радев на изборите е на ТИМ.
    Как смятате, че радев ще скочи на представителите на ГРУ за България - ТИМ ?!
    Руснака Неврозов, е изкарал всичките си фалшиви документи по времето на руския гражданин Иван Портних. Сделките с тези гори, започват още през 2020 г. с фирми на бащата на руснака Неврозов,
    На всеки, който живее във Варна му е ясно, че такъв проект без протекция на ТИМ, няма как да стане.

    18:51 22.06.2026

  • 14 оня с коня

    12 5 Отговор
    казах ли ви че трябва да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    Коментиран от #17, #32, #34

    18:54 22.06.2026

  • 15 Егати

    13 0 Отговор
    Цирка

    18:55 22.06.2026

  • 16 Из падмасковие

    3 5 Отговор
    Олежку неврозов закончи московския военен институт

    18:55 22.06.2026

  • 17 тъй ли...

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    В Бг няма корупционна сделка без участието на някой от вашите.

    18:55 22.06.2026

  • 18 Айше

    8 3 Отговор
    Нали ви казах, схемата Киевски Славистичен Университет.
    Всичко им законно, ама дипломите фалшиви.
    Всичката им работа е такава на украинците.

    18:55 22.06.2026

  • 19 Тоя изтрепа петроханци

    11 2 Отговор
    ТЕ тръбяха пъърви за тия укри окупирали българска земя.....

    18:56 22.06.2026

  • 20 Добре

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    Си си задал въпроса ,ами отговори си ,защо не го е направил в Полша

    Коментиран от #26

    18:57 22.06.2026

  • 21 Интересно ми е

    22 2 Отговор
    В България има ли поне един украинец, който да се чувства виновен!?

    18:57 22.06.2026

  • 22 имаме всички документи

    10 0 Отговор
    прав е човечеца

    както при общ поръчкари и чекмеджари
    да не търсят под вола теле

    не е луд който яде баница
    а който му я дава евтино

    18:58 22.06.2026

  • 23 Въпросът е

    11 0 Отговор
    Кой е съучастника му в България ,никой няма да дойде от някаде да налее 200 милиона в гората щот е гоуем бизнесмен

    19:00 22.06.2026

  • 24 ще разберем прав ли е

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами прав е човека":

    Трябва да знаете, че на земя от горски фонд, без промененено предназначение с ПУП, не може да се строи законно.

    Коментиран от #35

    19:00 22.06.2026

  • 25 Може би

    21 0 Отговор
    За да не задържат Невзоров значи има покровителство от най висока държавна власт.
    Всичко ще се замете както случая с 6 екзекутирани от Петрхан.

    19:01 22.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Браво

    12 2 Отговор
    Ако тия шебеци в прокуратурата имаха доказателства щеше да има арести , но МВР може само да Установява ! Къде се скриха страшните мъжаги Демерджиев и Шишков? Ха ха партенки за лумпени!

    19:02 22.06.2026

  • 28 Един

    6 2 Отговор
    На наш Блажко дуупе да му е яко, че май ще го порят в кауша.

    19:02 22.06.2026

  • 29 Дориана

    13 1 Отговор
    Точно обратното сградите са незаконни и с незаконни фалшиви документи. Всички корумпирани чиновници , политици съдии и прокурори трябва да понесат отговорност за последиците от техните действия. Какъв срам и позор този корумпиран украински олигарх е намерил в;почва в България чрез корумпираните български завладени институции. Това показва какво е падението на България , стигнали сме до дъното точно заради такива хора. но, да знаят , че има Възмездие и те не са над Закона.

    Коментиран от #36

    19:02 22.06.2026

  • 30 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    12 0 Отговор
    Палячо, веднага в затвора с всички общинари 👊👊👊

    19:02 22.06.2026

  • 31 ГЛЕДА НАГЛО

    10 1 Отговор
    Платил е дебело на Боко.

    19:03 22.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хмм

    10 1 Отговор
    това, от което се страхува е депортация, разбрал е, че никъде не може да се скрие, на варненския кмет трябва да се осигури охрана

    Коментиран от #38

    19:03 22.06.2026

  • 34 И така стана...

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    А ние казахме ли ти, че най-много да ти гръммне пьрделника и да ти падне зайчарника.

    19:05 22.06.2026

  • 35 Ах ,ах

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "ще разберем прав ли е":

    Там е работата ,че всичките сгради са вписани в ПУП.

    Коментиран от #37

    19:07 22.06.2026

  • 36 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    искали са да го екстрадират, но се намесила посланичката, строежите са почнали при Портних от ГЕРБ и са продължили при Коцев от ПП, той дори е искал да узакони комплекса, но главният архитект не се явил, пламнаха му шатрите и осветли случая, за да получи защита от държавата, самият кмет има незаконен строеж в Морската градина, наложена муе глоба, която не е платил, същият е като Невзоров

    Коментиран от #48

    19:08 22.06.2026

  • 37 Аха

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ах ,ах":

    Тъкмо работа за прокуратурата, която да провери как са вписани...

    Коментиран от #39

    19:08 22.06.2026

  • 38 Ах ,ах

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Хмм":

    Точно варненският кмет е в дъното. Днес излезе една много интересна статия за него в словото. Отвори я и свят ще ти се завие.

    Коментиран от #41

    19:09 22.06.2026

  • 39 Ах ,ах

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Аха":

    Да ,така е . И на мен ми е интересно как е направено ,но е факт ,че са вписани

    19:10 22.06.2026

  • 40 Добре

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "хаха":

    А сега кротко ела да ми подостриш молива

    19:12 22.06.2026

  • 41 хе хе

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ах ,ах":

    На жълтите медии не вярваме, защото през ден вадят новини как извънземни с летяща чиния, на която пишело DP$ и с транспарант "Идваме с мир" са кацнали на площад Народно събрание.🛸👾 👾 🏳️😄

    Коментиран от #75

    19:14 22.06.2026

  • 42 Балалайка

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Нищо няма, ако имаше, щеше да ги покаже!
    Вадил ли си някога разрешително за строеж?
    Този yкpoбандит лъже нагло, "алангро", както казваше Кирчо дарителя им на заплати!

    19:14 22.06.2026

  • 43 Айляк

    5 1 Отговор
    Е как ще е виновен?!
    Той си е платил.
    Виновни са тия, дето са му взели парите и сега се ослушват, щото не са на власт.
    Даже ги знаем кои са.
    Обичайните заподозрени - Буци, Портних, Асенка, Коцев...и Шиши.
    Про100 Кирчо и той може и той да е топнал гагата, но да оставим разследването на властите.
    Но никога не забравяйте Шиши Дубаеца.
    Шиши, освен че си пада по големите афери, има и особена слабост към имотите.
    То кой ли не си пада по имоти де, но при Шиши нещата са в друго измерение:)

    Затова бутай, пък то ще се чуе, когато някой от тия го отнесе от бандерите.

    19:15 22.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 гай баний

    3 0 Отговор
    Истината боли! Нали факти?

    19:17 22.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 много

    2 0 Отговор
    Много сте лицемерни. Ама така е, когато човек няма достойнство.

    19:18 22.06.2026

  • 48 Търновец

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Доколкото разбрах от интервюто на Невзоров в Украйна той си плаща част от печалбата - то прилича на такса спокойствие. А незаконното изсичане на гора е почнало още при Портних. Радев си мълчи а може и трябва да поиска парламентарна комисия да разследва случая. Невзоров има бункер над себе си. И най накрая той ще ни съди както и хората в постройките

    Коментиран от #54, #64

    19:20 22.06.2026

  • 49 Не,не е така!

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Значи,за да вложиш милиони в проект,със сигурност този проект е узаконен на 100%! Така,това че държавата казва че е незаконен,не означава че изпълнителят е виновен!Виновни са Община Варна,и всички други сложили подписите си,за да тръгне този"проект"! Всеки да си носи отговорността,но строителството не е незаконно!

    19:21 22.06.2026

  • 50 Само питам

    4 0 Отговор
    На площада, ако сте народ!

    От писане полза няма!

    И това ли безобразие, беззаконие и наглост ще се оттече?

    19:21 22.06.2026

  • 51 Почетен

    4 0 Отговор
    Гражданин на Варна!

    19:21 22.06.2026

  • 52 Българин

    4 4 Отговор
    Всичко е законно в комплекса на КУБ. Единствено незаконни са огромноте подкупи, които благо непрекъснатро иска!

    19:26 22.06.2026

  • 53 СЛОНА

    5 0 Отговор
    НЕКА ДА ДОЙДАТ ГАСЕНИЦИТЕ!!!
    СРИНЕТЕ ТОЗ КОМПЛЕКС !!!

    19:29 22.06.2026

  • 54 Айляк

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    Никой и нищо не може да съди.
    Щото Баба Алино няма узаконяване по никакъв законен начин.
    Ако случайно има съд, то ще е театро, с користна цел и корупция.
    Което пак ще е много лошо за България.

    Коментиран от #79

    19:30 22.06.2026

  • 55 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Да не бързаме с изводите. Току виж изкарал разрешителна от Боко, че по политически причини може да строи

    Коментиран от #59

    19:31 22.06.2026

  • 56 Азз

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    или в Чехия.
    Където и да е другаде...

    19:31 22.06.2026

  • 57 нннн

    8 0 Отговор
    Не е виновен. Платил си човекът, издали му нужните документи - с подписи, печати, вписване и всичко нужно.
    Виновни са общинските и държавни служби, които са ги издали.

    19:32 22.06.2026

  • 58 Община Варна

    5 1 Отговор
    Бавят преписките и искат така пари. Има преписки за ПУП от 2018 без движение.
    Общ.съвет е чадъра на сх емите .

    19:33 22.06.2026

  • 59 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хасковски каунь":

    точно по политически причини е отменено екстрадирането му

    19:33 22.06.2026

  • 60 Страната на npaceтата 🐷🐷

    3 1 Отговор
    Виждаме поредното активно мероприятие на ГЕРБ-Пеевската машина от която съществена част е и патерицата Възраждане. Не случайно се включиха с пищене по темата на доста по-късен етап и не споменават руския гражданин Николаевич Портних. Отново виждаме и добре познатата ни стара игра на доброто и лошото ченге - Възраждане-ГЕРБ-Пеевски 🙂
    Фактите са безспорни:
    Цитатът, в който Невзоров се хвали, че „има хора в министерствата, прекрасни отношения с кмета на Варна, връзки със спецслужбите и решава всичко“, е от 2022 година когато кмет беше Иван Портних от ГЕРБ. Именно тогава Невзоров започва масово да търси инвеститори за своите проекти в „Баба Алино“.
    Фирмената му структура в България НЕ стартира през 2022 год. - компании, свързани с баща му, са действали значително по-рано.
    Но зависимият „разследващ“ персонал умишлено премълчава тези елементарни факти. Защото задачата не е да информират, а да прехвърлят вината от ГЕРБ към сегашното управление и да прикрият старите зависимости.
    Кои служби и институции (сарафатура, ДАНС, кадастър, РДНСК, общински контрол) покриваха години наред сигналите за незаконното строителство в „Баба Алино“?
    И най-пикантното: точно когато кметът Благомир Коцев започна реални действия срещу незаконното селище, беше вкаран в ареста по скалъпен политически процес, за близо 6 месеца. А един от ключовите „защитени свидетели“ по делото срещу него се оказва

    19:42 22.06.2026

  • 61 Защо ли

    4 0 Отговор
    Е толкова нагъл този уккрински престъпкшник, който даже не го искат в укрина? А да - заради едни партии загърнатинс жълто - синьо знаме и вярващи, че не е възможно те да са престъпници. Нищо, че бетонират гора, с любезното съдействие на тези партии

    19:45 22.06.2026

  • 62 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Абе,от къде са парите бе,Укро?

    19:45 22.06.2026

  • 63 Арх.

    6 0 Отговор
    Комплексът бил законен, казва Невзоров. Какво знаем досега. Построен е в защитена зона, няма смяна на предназначение на земята, няма одобрен застроителен план, няма одобрени проекти, не се знае, отговарят ли на строителните норми, нито строителни разрешения, строителен надзор, акт 16, проектантите са украинци без право да проектират у нас, не е ясно как са захранени с ток и вода и кой е разрешил при липса на одобрени проекти. Дали всички лъжат, а само Невзоров казва истината?

    19:45 22.06.2026

  • 64 Дориана

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    Точно обратното Невзоров си получава заслуженото за незаконните постройки, за изсичането на гората , за откраднатата ни вода и за откраднатия ни ток. Всички корумпирани политици, чиновници, съдии и прокурори също си получават заслуженото Алчността се наказва. Това се нарича Възмездие и вече е заложено на Астрално ниво. Незаконните постройки ще бъдат разрушени. Никой не е над Закона , особено когато се намеси Закона на Вселената.

    19:47 22.06.2026

  • 65 Цветна мъка

    2 1 Отговор
    Ами сега, какво правим, ако тоя изкара подписани разрения от девствения бляжко.

    Коментиран от #69

    19:48 22.06.2026

  • 66 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Твърденията си г-н Невзоров ще има възможност да докаже в съда. Само постановеното от съдебния състав има значение. Останалото са спекулации.
    Все пак да отбележа очевидното - интервюираното лице не показа нито един валиден документ по процедурата за получаване на разрешение за физическото осъществяване на един строителен проект.
    Толкова към дадения момент!

    19:50 22.06.2026

  • 67 Само на мене

    6 0 Отговор
    ли ми се струва, че всички служители в община Варна и областна управа Варна, както и тези в подразделенията на разните министерства администриращи областта трябва да бъдат незабавно освободени от длъжност. Това важи и за служителите от тн правоохранителни, правораздавателни и правоприлагащи органи от територията и не само. На кметове, кметчета, общински съветници, съветничета и тн мижитурки също да бъде потърсена отговорност за действия и бездействия свързани със случая.

    Коментиран от #71

    19:50 22.06.2026

  • 68 Арх.

    2 1 Отговор
    Имам подозрението, че наблюдаваме един и същи сюжет. Разглезено полицейско синче наркоман убива и осакатява в Несебър, целият град скача в негова защита, накрая все пак се взимат някакви мерки и всичко утихва. Грозната история с будистките природолюбители педофили от Петрохан, с политическия чадър, самоизбиването им и също тишина. Сега и това, ще се пошуми и ще се забрави. Поне няма убити.

    Коментиран от #78

    19:53 22.06.2026

  • 69 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Цветна мъка":

    Ами ако не са от "бляжко" а от някой преди него а ?

    19:55 22.06.2026

  • 70 Фори

    1 3 Отговор
    Сми за руски проект общината и държавата си затварят очите.Българи и цигани ги бутат веднага.

    19:58 22.06.2026

  • 71 Тити на Кака

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Само на мене":

    Не, не само Вие мечтаете "всички в системата" / и съдебно доказуеми виновници за безобразията в Баба Алино , и напълно незамесени в корупционни действия/ да бъдат моментално уволнени, това е мечтата на всички идиоти в България.
    Именно върху това мечтание комунистите са установили своята "народна" власт през 1944+ година. По тази система и Вашият дядо-кретен е получил шанса да стане началник на народни милиционери, да получи софийско жителство и да се настани в апартамента на убит от него в лагер за врагове на народа някогашен фабрикант, политик, военен или университетски професор...

    Коментиран от #76

    20:01 22.06.2026

  • 72 Какво имаш бе?

    6 0 Отговор
    Нот.актове за парцели в гората.Я не се прай на луд

    20:01 22.06.2026

  • 73 кораба на мафията

    3 0 Отговор
    питам се защо посланичката на Украйна сложиха медал на прасето заради добра свършена работа значи той е в дъното на цялата работа е сега Радев да му се отмъсти дето квичеше като прасе мистър кеш но няма да го направи защото заедно са в кораба на мафията

    20:01 22.06.2026

  • 74 Тъмен субект

    3 0 Отговор
    Егати наглеца! Той се омазал до над козирката, не се чуствал виновен. Кажи му украинец и не го обиждай повече.

    20:05 22.06.2026

  • 75 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "хе хе":

    Това не е жълта медия. Има и документи показани

    20:12 22.06.2026

  • 76 Кака ти

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Тити на Кака":

    Иди да си изпиеш млякото!
    И да си избършеш устата, какиното!

    20:16 22.06.2026

  • 77 Ластуна

    1 0 Отговор
    Брей,че нахален и категоричен ,че е невинен.Явно появи се,защото някой ,който е получавал много подскочи го подкрепя.Тази власт сега не е това,което хората очакваха.Костадин Проданов ще увеличава данъци за имотите.Увеличиха ни тока ,водата.Богатите муха ги е ухапала,но за пенсионерите това е лишения и мизерия,даже глад с тази минимална пенсия.А уж нямаше да дигат данъци.?????

    20:32 22.06.2026

  • 78 Малко сложно

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Арх.":

    Това няма как да се забрави, защото бие много на очи. Варненци говореха за това селище от години.Само власт-имащите се правеха на ударени.

    20:36 22.06.2026

  • 79 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Айляк":

    Тъкмо това и искам да кажа - това си е цирк и вече повече от три години и контролните органи общински и държавни вероятно ще направят така че обвиненията да паднат в съда и незаконното строителство да се узакони. Трябва парламентарна анкетна комисия

    20:40 22.06.2026

  • 80 Българин

    0 0 Отговор
    Съд и затвор за украинския мошеник.

    20:41 22.06.2026

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