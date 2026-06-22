Олег Невзоров: Не се чувствам виновен. Комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи

Не се чувствам виновен, комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи и ще дадем информация след края на проверката на съответните институции. Това каза собственикът на „КУБ Корпорация“ Олег Невзоров, цитиран от bTV.
Той е бил установен от служители на МВР веднага след влизането си в България на 16 юни 2026 г., като за това незабавно е била уведомена Варненската окръжна прокуратура.
Невзоров бе на разпит от органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР.
Невзоров обясни пред медиите, че не е бягал и че срещу него се изсипва "кал".
"Имаме всички преписи с институциите. Не се страхувам, че ще ме арестуват, аз не съм правил нищо незаконно. Нямам съдимост в Украйна, дори нямам призовка", заяви Невзоров.
Той обясни, че в Украйна има хора, които воюват, и такива, които работят.
"Бизнесите не са затворени, въпреки че ситуацията в Украйна е сериозна. Варна е за мен като роден град и аз видях потенциал тук", каза той.
Невзоров не се страхува от покушение срещу себе си и добави, че на всички собственици в комплекса в местността "Баба Алино" ще се осигурят адвокати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #49
18:44 22.06.2026
2 пенсионер от Варна
18:44 22.06.2026
3 Балалайка
Нагъл yкpoп!
Коментиран от #12
18:45 22.06.2026
4 Ами прав е човека
Коментиран от #24
18:46 22.06.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
ИЛИ ОН ЛЪЖЕ ИЛИ КУПЕЙКИН,МАЙ🤔..
НЙ ДОБРЕ....МЕШЕРЕТО ДА КАЖЕ...
18:47 22.06.2026
6 хаха
Някаква хартия за "търпимост" не е никакъв "документ".
Екстрадирай в Украйна и да му зачисляват каската.
18:48 22.06.2026
7 Кой
Коментиран от #11
18:49 22.06.2026
8 хаха
Разрешеително за трафопостове и свързване с водоснабдителната мрежа...
Имал той.
18:50 22.06.2026
9 Хм.....
18:50 22.06.2026
10 Анонимен
18:51 22.06.2026
11 хаха
До коментар #7 от "Кой":На калапвия ОЙ, космите му пречат. Я по-тиху бе корумпе ориенталско.
Все някой друг му виновен, че той е пълна щета!
Я да го направят това в Полша!
Коментиран от #20, #56
18:51 22.06.2026
12 Гост
До коментар #3 от "Балалайка":Бъди сигурен, че ги има всичките. Нашите продажници са разписвали като селски кметове, срещу съответният комисион, но имената им няма да се обявят публично. Никой от подписалите за този комплекс няма да бъде подведен под отговорност.
Коментиран от #42
18:51 22.06.2026
13 Варна
Как смятате, че радев ще скочи на представителите на ГРУ за България - ТИМ ?!
Руснака Неврозов, е изкарал всичките си фалшиви документи по времето на руския гражданин Иван Портних. Сделките с тези гори, започват още през 2020 г. с фирми на бащата на руснака Неврозов,
На всеки, който живее във Варна му е ясно, че такъв проект без протекция на ТИМ, няма как да стане.
18:51 22.06.2026
14 оня с коня
Коментиран от #17, #32, #34
18:54 22.06.2026
15 Егати
18:55 22.06.2026
16 Из падмасковие
18:55 22.06.2026
17 тъй ли...
До коментар #14 от "оня с коня":В Бг няма корупционна сделка без участието на някой от вашите.
18:55 22.06.2026
18 Айше
Всичко им законно, ама дипломите фалшиви.
Всичката им работа е такава на украинците.
18:55 22.06.2026
19 Тоя изтрепа петроханци
18:56 22.06.2026
20 Добре
До коментар #11 от "хаха":Си си задал въпроса ,ами отговори си ,защо не го е направил в Полша
Коментиран от #26
18:57 22.06.2026
21 Интересно ми е
18:57 22.06.2026
22 имаме всички документи
както при общ поръчкари и чекмеджари
да не търсят под вола теле
не е луд който яде баница
а който му я дава евтино
18:58 22.06.2026
23 Въпросът е
19:00 22.06.2026
24 ще разберем прав ли е
До коментар #4 от "Ами прав е човека":Трябва да знаете, че на земя от горски фонд, без промененено предназначение с ПУП, не може да се строи законно.
Коментиран от #35
19:00 22.06.2026
25 Може би
Всичко ще се замете както случая с 6 екзекутирани от Петрхан.
19:01 22.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Браво
19:02 22.06.2026
28 Един
19:02 22.06.2026
29 Дориана
Коментиран от #36
19:02 22.06.2026
30 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
19:02 22.06.2026
31 ГЛЕДА НАГЛО
19:03 22.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хмм
Коментиран от #38
19:03 22.06.2026
34 И така стана...
До коментар #14 от "оня с коня":А ние казахме ли ти, че най-много да ти гръммне пьрделника и да ти падне зайчарника.
19:05 22.06.2026
35 Ах ,ах
До коментар #24 от "ще разберем прав ли е":Там е работата ,че всичките сгради са вписани в ПУП.
Коментиран от #37
19:07 22.06.2026
36 Ами
До коментар #29 от "Дориана":искали са да го екстрадират, но се намесила посланичката, строежите са почнали при Портних от ГЕРБ и са продължили при Коцев от ПП, той дори е искал да узакони комплекса, но главният архитект не се явил, пламнаха му шатрите и осветли случая, за да получи защита от държавата, самият кмет има незаконен строеж в Морската градина, наложена муе глоба, която не е платил, същият е като Невзоров
Коментиран от #48
19:08 22.06.2026
37 Аха
До коментар #35 от "Ах ,ах":Тъкмо работа за прокуратурата, която да провери как са вписани...
Коментиран от #39
19:08 22.06.2026
38 Ах ,ах
До коментар #33 от "Хмм":Точно варненският кмет е в дъното. Днес излезе една много интересна статия за него в словото. Отвори я и свят ще ти се завие.
Коментиран от #41
19:09 22.06.2026
39 Ах ,ах
До коментар #37 от "Аха":Да ,така е . И на мен ми е интересно как е направено ,но е факт ,че са вписани
19:10 22.06.2026
40 Добре
До коментар #26 от "хаха":А сега кротко ела да ми подостриш молива
19:12 22.06.2026
41 хе хе
До коментар #38 от "Ах ,ах":На жълтите медии не вярваме, защото през ден вадят новини как извънземни с летяща чиния, на която пишело DP$ и с транспарант "Идваме с мир" са кацнали на площад Народно събрание.🛸👾 👾 🏳️😄
Коментиран от #75
19:14 22.06.2026
42 Балалайка
До коментар #12 от "Гост":Нищо няма, ако имаше, щеше да ги покаже!
Вадил ли си някога разрешително за строеж?
Този yкpoбандит лъже нагло, "алангро", както казваше Кирчо дарителя им на заплати!
19:14 22.06.2026
43 Айляк
Той си е платил.
Виновни са тия, дето са му взели парите и сега се ослушват, щото не са на власт.
Даже ги знаем кои са.
Обичайните заподозрени - Буци, Портних, Асенка, Коцев...и Шиши.
Про100 Кирчо и той може и той да е топнал гагата, но да оставим разследването на властите.
Но никога не забравяйте Шиши Дубаеца.
Шиши, освен че си пада по големите афери, има и особена слабост към имотите.
То кой ли не си пада по имоти де, но при Шиши нещата са в друго измерение:)
Затова бутай, пък то ще се чуе, когато някой от тия го отнесе от бандерите.
19:15 22.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 гай баний
19:17 22.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 много
19:18 22.06.2026
48 Търновец
До коментар #36 от "Ами":Доколкото разбрах от интервюто на Невзоров в Украйна той си плаща част от печалбата - то прилича на такса спокойствие. А незаконното изсичане на гора е почнало още при Портних. Радев си мълчи а може и трябва да поиска парламентарна комисия да разследва случая. Невзоров има бункер над себе си. И най накрая той ще ни съди както и хората в постройките
Коментиран от #54, #64
19:20 22.06.2026
49 Не,не е така!
До коментар #1 от "Пич":Значи,за да вложиш милиони в проект,със сигурност този проект е узаконен на 100%! Така,това че държавата казва че е незаконен,не означава че изпълнителят е виновен!Виновни са Община Варна,и всички други сложили подписите си,за да тръгне този"проект"! Всеки да си носи отговорността,но строителството не е незаконно!
19:21 22.06.2026
50 Само питам
От писане полза няма!
И това ли безобразие, беззаконие и наглост ще се оттече?
19:21 22.06.2026
51 Почетен
19:21 22.06.2026
52 Българин
19:26 22.06.2026
53 СЛОНА
СРИНЕТЕ ТОЗ КОМПЛЕКС !!!
19:29 22.06.2026
54 Айляк
До коментар #48 от "Търновец":Никой и нищо не може да съди.
Щото Баба Алино няма узаконяване по никакъв законен начин.
Ако случайно има съд, то ще е театро, с користна цел и корупция.
Което пак ще е много лошо за България.
Коментиран от #79
19:30 22.06.2026
55 Хасковски каунь
Коментиран от #59
19:31 22.06.2026
56 Азз
До коментар #11 от "хаха":или в Чехия.
Където и да е другаде...
19:31 22.06.2026
57 нннн
Виновни са общинските и държавни служби, които са ги издали.
19:32 22.06.2026
58 Община Варна
Общ.съвет е чадъра на сх емите .
19:33 22.06.2026
59 Хмм
До коментар #55 от "Хасковски каунь":точно по политически причини е отменено екстрадирането му
19:33 22.06.2026
60 Страната на npaceтата 🐷🐷
Фактите са безспорни:
Цитатът, в който Невзоров се хвали, че „има хора в министерствата, прекрасни отношения с кмета на Варна, връзки със спецслужбите и решава всичко“, е от 2022 година когато кмет беше Иван Портних от ГЕРБ. Именно тогава Невзоров започва масово да търси инвеститори за своите проекти в „Баба Алино“.
Фирмената му структура в България НЕ стартира през 2022 год. - компании, свързани с баща му, са действали значително по-рано.
Но зависимият „разследващ“ персонал умишлено премълчава тези елементарни факти. Защото задачата не е да информират, а да прехвърлят вината от ГЕРБ към сегашното управление и да прикрият старите зависимости.
Кои служби и институции (сарафатура, ДАНС, кадастър, РДНСК, общински контрол) покриваха години наред сигналите за незаконното строителство в „Баба Алино“?
И най-пикантното: точно когато кметът Благомир Коцев започна реални действия срещу незаконното селище, беше вкаран в ареста по скалъпен политически процес, за близо 6 месеца. А един от ключовите „защитени свидетели“ по делото срещу него се оказва
19:42 22.06.2026
61 Защо ли
19:45 22.06.2026
62 Сатана Z
19:45 22.06.2026
63 Арх.
19:45 22.06.2026
64 Дориана
До коментар #48 от "Търновец":Точно обратното Невзоров си получава заслуженото за незаконните постройки, за изсичането на гората , за откраднатата ни вода и за откраднатия ни ток. Всички корумпирани политици, чиновници, съдии и прокурори също си получават заслуженото Алчността се наказва. Това се нарича Възмездие и вече е заложено на Астрално ниво. Незаконните постройки ще бъдат разрушени. Никой не е над Закона , особено когато се намеси Закона на Вселената.
19:47 22.06.2026
65 Цветна мъка
Коментиран от #69
19:48 22.06.2026
66 Тити на Кака
Все пак да отбележа очевидното - интервюираното лице не показа нито един валиден документ по процедурата за получаване на разрешение за физическото осъществяване на един строителен проект.
Толкова към дадения момент!
19:50 22.06.2026
67 Само на мене
Коментиран от #71
19:50 22.06.2026
68 Арх.
Коментиран от #78
19:53 22.06.2026
69 Гост
До коментар #65 от "Цветна мъка":Ами ако не са от "бляжко" а от някой преди него а ?
19:55 22.06.2026
70 Фори
19:58 22.06.2026
71 Тити на Кака
До коментар #67 от "Само на мене":Не, не само Вие мечтаете "всички в системата" / и съдебно доказуеми виновници за безобразията в Баба Алино , и напълно незамесени в корупционни действия/ да бъдат моментално уволнени, това е мечтата на всички идиоти в България.
Именно върху това мечтание комунистите са установили своята "народна" власт през 1944+ година. По тази система и Вашият дядо-кретен е получил шанса да стане началник на народни милиционери, да получи софийско жителство и да се настани в апартамента на убит от него в лагер за врагове на народа някогашен фабрикант, политик, военен или университетски професор...
Коментиран от #76
20:01 22.06.2026
72 Какво имаш бе?
20:01 22.06.2026
73 кораба на мафията
20:01 22.06.2026
74 Тъмен субект
20:05 22.06.2026
75 Ах ,ах
До коментар #41 от "хе хе":Това не е жълта медия. Има и документи показани
20:12 22.06.2026
76 Кака ти
До коментар #71 от "Тити на Кака":Иди да си изпиеш млякото!
И да си избършеш устата, какиното!
20:16 22.06.2026
77 Ластуна
20:32 22.06.2026
78 Малко сложно
До коментар #68 от "Арх.":Това няма как да се забрави, защото бие много на очи. Варненци говореха за това селище от години.Само власт-имащите се правеха на ударени.
20:36 22.06.2026
79 Търновец
До коментар #54 от "Айляк":Тъкмо това и искам да кажа - това си е цирк и вече повече от три години и контролните органи общински и държавни вероятно ще направят така че обвиненията да паднат в съда и незаконното строителство да се узакони. Трябва парламентарна анкетна комисия
20:40 22.06.2026
80 Българин
20:41 22.06.2026