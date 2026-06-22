Черен понеделник! Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг

Тежка катастрофа блокира пътя Бургас - Слънчев бряг в района на Ахелой.

Инцидентът е станал около 22.00 часа тази вечер, посочи БНТ. По информация на пътуващи в района единият от шофьорите, който е украинец, е карал с висока скорост и е ударил два автомобила.

Според очевидци на място има пострадали.