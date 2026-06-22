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Черен понеделник! Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
  Тема: Войната на пътя

Черен понеделник! Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг

22 Юни, 2026 22:57 2 456 29

  • катастрофа-
  • бургас-
  • слънчев бряг-
  • ахелой

Има пострадали

Черен понеделник! Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа блокира пътя Бургас - Слънчев бряг в района на Ахелой.

Инцидентът е станал около 22.00 часа тази вечер, посочи БНТ. По информация на пътуващи в района единият от шофьорите, който е украинец, е карал с висока скорост и е ударил два автомобила.

Според очевидци на място има пострадали.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маке

    67 6 Отговор
    Тоя ,,шофьор" защо не е на фронта?

    Коментиран от #3, #11

    23:03 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шиофиора съм

    35 7 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    Шото БГ е мафия и тука ние сме царе, затова, ясно ли ти е

    Коментиран от #4

    23:04 22.06.2026

  • 4 Европеец

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шиофиора съм":

    Подобно щях да пиша и аз....

    23:07 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СЛАВА УКРАИНУ

    6 42 Отговор
    Украинам Слава

    Ще го изтриете ли?

    Коментиран от #19, #21

    23:09 22.06.2026

  • 7 Яшар

    42 7 Отговор
    Време е за експулсиране на украинските мъже между 16 и 70 г от България ,както и транзитното им Преминаване през България ,не ни стига нашата мафия че и укро наглеци да търпим ...къде сте ТИМ вие ги лекувате бързо бате

    Коментиран от #10

    23:10 22.06.2026

  • 8 Ти да видиш

    49 5 Отговор
    Укродебилите у нас , благодарение на нашите продажни евроатлатници, карат коли с чужди номера , без технически преглед и без гражданска отговорност, без винетки, ползват безплатен транспорт, безплатно здравеопазване и образование. Не можеш с пръст да ги пипнеш.
    Плащаме им даже пари за спа центрове ,докато те си строят жилищни комплекси в горите ни.
    Построили са комунизма!

    Коментиран от #15

    23:11 22.06.2026

  • 9 здравко тошков кондуктор

    37 6 Отговор
    до кога ще ги траете тези укри вън от българив

    23:12 22.06.2026

  • 10 Демократ

    8 34 Отговор

    До коментар #7 от "Яшар":

    Време е за експулсирането на всички руски семки от БГ а те са много още преди 89-та влизаха в БГ и оставаха тука за тях бяхме запада омъжваха се за тси фани за да останат Руската паплач заселена по нашите Земи е проблема на тая територия.

    Коментиран от #25, #26

    23:14 22.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СПРАВЕДЛИВ

    19 2 Отговор
    Това е ясно от едно време. Пътувал съм с украинец, който кара със 120 и така взема завоите, че цялата кола се накланя на две колела и всичко се обръща вътре.

    23:19 22.06.2026

  • 13 Човек от Българив

    28 3 Отговор
    Тая украинска сган за какво ни е всъщност ….., айде да се махат оттук.

    23:19 22.06.2026

  • 14 Марис

    14 2 Отговор
    Спешно да съберем пари, да му платим винетка и гражданска отговорност!! До кога така ??!!

    23:20 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 25 Отговор
    Това не е украинец а руски Бо,клук,,,стига сте лъгали ? До кога ще търпим руски мафиоти, малко са ни нашите та и руските нагледци ще търпим,? Да ходят на фронта да стават курбан на. Путин и тва е

    Коментиран от #17, #20, #28

    23:28 22.06.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    22 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ясно ти се пише, че е украинец. Ако на украинците викаш руснаци, тогава Зеленски да вдига белия байряк и Украйна да става пак част от Руската федерация.

    23:34 22.06.2026

  • 18 Гошко

    18 0 Отговор
    същите укродeбили са плъзнали из цяла северна Гърция, кой от кой с по-скъпа кола .... Европа да дава още пари на тая паплaч

    23:45 22.06.2026

  • 19 СЛАВА РУСИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНУ":

    ОТИВАЙ НА ФРОНТА.

    23:51 22.06.2026

  • 20 МАЙ

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    ТИ СИ БОКЛУКА.

    23:53 22.06.2026

  • 21 Още един продажник

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНУ":

    Не можах да го изтрия но ти поставих минус като много други, което е равносилно на изтриване!

    00:09 23.06.2026

  • 22 Смешник

    8 1 Отговор
    Тия украинци непрекъснато карат дрогирани Връщайте ги на фронта

    00:12 23.06.2026

  • 23 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА НАСТОЯВА ЗА ДЕПОРТАЦИЯ НА ФРОНТА НА ВСИЧКИ УКРИ!

    Коментиран от #24

    00:27 23.06.2026

  • 24 ВСИЧКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    НАСТОЯВАМЕ ЗА ТОВА.
    РАДЕВ,СПИШ ЛИ???

    00:32 23.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Демократ":

    НЕ МУ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ...ОТ КАКТО ПАДНА ОТ КОЛЕЛОТО..Е ВСЕ ТАКА

    00:38 23.06.2026

  • 27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    На колко водки е бил украинеца или са пропуснали да го тестват за алкохол? А наркотици? Нищо не пишете!

    00:38 23.06.2026

  • 28 Доктора

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Не си тракиец, а простиец щото не разбираш какво пиши. Ходил ли си скоро на психо преглед, ако не побързай докато още имаш шанс.

    00:40 23.06.2026

  • 29 665

    0 0 Отговор
    Част от украинците ги ловят по улиците и на фронта, други тихо се окават и дебелеят ,а трети живеят охолно , дори показно . Доста гадно .

    00:43 23.06.2026

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