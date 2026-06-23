„Трябва конкретно да знаем какво да очакваме от Румен Радев. Разбирам нуждата да бъдат съхранени средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и страната да получи тези пари, но не можем да подхождаме към институциите така, сякаш са пластилин, който може да бъде моделиран според моментните нужди“. Това заяви в ефира на Нова телевизия журналистът от „Сега“ Людмил Илиев, цитиран от novini.bg.
По думите му засега липсва цялостна концепция за осъществяване на обещаните промени и има риск очакваните реформи да останат само на думи.
Предприемачът Таня Скринскаа открои две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея или кабинетът следва предварително планирана стратегия от предизборната кампания, или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят.
„Ако е първото, подобен стил на управление е изключително погрешен. Обществото не трябва да бъде държано в неведение. Изненадите са тактика срещу политически противник, а не спрямо собствените граждани“, коментира предприемачът.
Политологът Милен Желев обаче вижда наличие на политическа воля за действия, макар и съпътствана от сериозни грешки. Според него случаят с инвеститора Олег Невзоров е първият голям гаф на кабинета.
„Правителството направи неуспешен опит да прехвърли отговорността върху прокуратурата. Внушаваше се, че този човек се издирва, а впоследствие се оказа, че той се намира в страната и просто никой не го търси“, посочи Желев.
Темата за санкциите срещу Русия също предизвика коментари. Според Людмил Илиев в общественото пространство е било създадено погрешно впечатление за българската позиция по въпроса. „Пакетът санкции беше приет с пълно мнозинство. Бойко Борисов дори иронично поздрави Румен Радев, че е успял да създаде впечатлението, че защитава руски интереси, при положение че санкциите са били одобрени и с българската подкрепа“, заяви журналистът.
Таня Скринска смята, че обществото е било готово за мащабни реформи повече от всякога и настоящото управление разполага с рядък исторически шанс да ги осъществи. „Всяко министерство трябваше да започне с цялостен анализ на дейността си. Министрите трябваше ясно да обяснят как ще дигитализират администрацията, как ще повишат ефективността и къде са необходими структурни промени“, отбеляза тя.
По думите ѝ сивата икономика продължава да представлява сериозен проблем за страната.„Около 35 процента от икономиката остава в сивия сектор и е крайно време всеки да даде своя принос към развитието на държавата“, каза Скринска.
Желев направи паралел между стила на управление на Румен Радев и този на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Когато експертите говорят за необходимост от съкращения в администрацията, а на следващия ден премиерът излиза и уверява, че това няма да се случи, се създават противоречиви сигнали“, коментира политологът.
Експертите обърнаха внимание и на процесите в опозицията. Според Таня Скринска напускането на знакови фигури от някои партии може да се окаже сериозен проблем за тяхното бъдеще. Тя посочи като пример Делян Добрев, който според нея е натрупал разочарования от икономическите решения на ГЕРБ, както и ДПС, където също имаше вътрешни сътресения.
„Това, което виждаме в опозицията днес, е пряк резултат от изненадващия вот през април“, заключи Людмил Илиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
09:57 23.06.2026
2 Факт
09:58 23.06.2026
3 къв е тя паляк
09:59 23.06.2026
4 Платена медия
Коментиран от #20, #96
09:59 23.06.2026
5 А вие ли Г-не ще платите 6 милиарда лева
При българският:
дори ако управителят наруши закони или конституционни права,
дори ако извърши действия, ощетяващи акционери, работници или държавата,
дори ако злоупотреби с власт никой няма право да обжалва неговите решения.
Така се създава правен вакуум, в който „извънредното“ се превръща
в режим на пълен произвол.
Истината е, че искахте да подарявате дялове и активи на най-голямата Рафинерия на Балканите.
Да получите комисионни или високи постове.
10:04 23.06.2026
6 Тити на Кака
10:05 23.06.2026
7 замесен е кмета дето го хванаха за
10:09 23.06.2026
8 ЦК на БКП
10:10 23.06.2026
9 Людмиле
10:11 23.06.2026
10 Сороски жендър
Аз почти му вярвам
10:12 23.06.2026
11 Томов
10:16 23.06.2026
12 Някой
Коментиран от #99
10:16 23.06.2026
13 Хмм
10:16 23.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Варна
Как смятате, че радев ще скочи на представителите на ГРУ за България - ТИМ ?!
Руснака Неврозов, е изкарал всичките си фалшиви документи по времето на руския гражданин Иван Портних. Сделките с тези гори, започват още през 2020 г. с фирми на бащата на руснака Неврозов,
На всеки, който живее във Варна му е ясно, че такъв проект без протекция на ТИМ, няма как да стане.
Коментиран от #78
10:17 23.06.2026
16 Политолозите в нашето отечество
Коментиран от #41
10:18 23.06.2026
17 Дзак
10:19 23.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Реалист
Държавната РДНСК да си свърши работата.
Всичко незаконно да се разруши ! Както и Кримския мост
Коментиран от #84, #94, #102
10:20 23.06.2026
20 факт
До коментар #4 от "Платена медия":Гаф наистина има. Демерджиев публично заяви, че Невзоров се издирва, а сега обяви, че никога не е бил издирван. Кое от двете е истината? На мен ми изглежда несериозно и абсолютно нередно човек, който е измамил стотици хора, изсякъл е част от гората в защитен природен парк и строи където и както намира за добре в нарушение на няколко закона. Не знам какво прави прокуратурата, но и Демерджиев има вина за това, че Невзоров най-нагло се разхожда из Варна. А във Варна вече рядко се чува български и вероятно още много затворени комплекси ще никнат из горите по крайбрежието.
Коментиран от #74
10:21 23.06.2026
21 Левски
10:22 23.06.2026
22 Хасковски каунь
Ще зсе види сега какво ще се говори след като украта е разпитан
10:22 23.06.2026
23 Дориана
Багерите да влизат в Баба Алино и да разрушат всички незаконни постройки. Водата и тока да бъдат спрени. Румен Радев и Прогресивна България ще покажат нагледно как Никой не е над Закона и как се спазва закона. А , строежите са започнали при двамата корумпирани и зависими кметове на Варна- Портних от ГЕРБ и другия кмет от ППДБ.
Коментиран от #26, #50
10:22 23.06.2026
24 Руско-българска мафия !
На брифинг пред медиите, във Варна, той продължава да твърди, че е невинен 🙂
Срещнал със собствениците на жилища в Баба Алино. Ще обжалва заповедите за събаряне. На срещата твърди, че всичко е законно.
На брифинг служител на МВР - Варна обясни, че няма повод да бъде задържан и сарафатурата за сега няма повод да му повдигне обвинение. Не са ограничени възможностите му отнова да напусне страната 🙂 Няма наложена мярка „Забрана за напускане пределите на страната“ 🙂 Няма запор на имущество.
🔴 Изводите дали Невзоров продължава да бъде закрилян от най-високо ниво оставям на вас.
10:23 23.06.2026
25 Григор
Всички тези неща са се случвали по времето на управлението на твоите хора, господинчо. Радев и неговото управление нямат нищо общо. Те само ще разчистват мръсотията, която твоичките, затънали до гуша в корупцията оставиха!Резултатът от подобни тъпи коментари и изказвания го видяхме на изборите. Искам да му кажа на този "политолог", че след като са те размазали на изборите, да се въртят тъпи коментари е израз на ниска интелигентност.Боли ли те? Предполагам. Едните взели 39, а другите 37 и имаме сурат да говорим. Колко нагъл трябва да си?!
Коментиран от #37
10:24 23.06.2026
26 Прогресивни съветски шарлатани !
До коментар #23 от "Дориана":Е , чакай сега първо да анализират, после да обсъдят, после да се допитат до икономическото гуро владко николов, гълъба да каже как ще се отрази това на перото, после да се провери дали няма да се нарушат правата на някои "православни" братя ...
10:26 23.06.2026
27 Тити на Кака
Модната икона забавлява с убедеността си, че само за няколко седмици новите хора в изпълнителната власт могат да се ориентират в конкретната ресорна ситуация, да изработят план за действие и да започнат шумно да го изпълняват .
Вероятно е убедена, че задачата е сравнима по сложност с това да назначиш нови шофьори в спедиторската си компания😂😂😂
Коментиран от #32, #40
10:27 23.06.2026
28 Каква отговорност може да се дава на
10:27 23.06.2026
29 Хак ви е
10:29 23.06.2026
30 анонимен
10:29 23.06.2026
31 От кабинета Радев
10:30 23.06.2026
32 Заради името/ника
До коментар #27 от "Тити на Кака":Ти слагам минус.
10:30 23.06.2026
33 Мунчо Радев
10:30 23.06.2026
34 Защо Милен Желев,къде беше тогава
Слави, защо задаваш въпроси на Дерменджиев,а не на предишните правителства?Не чакам отговор.
10:30 23.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хмм
Коментиран от #38
10:32 23.06.2026
37 Има ли шарании
До коментар #25 от "Григор":кРадев няма нищо общо с ГЕРБ и ДПС ?!
Ти си страхотен наивник, от онези които кълват само на месина, без кукичка. 🤣🤣🤣
10:33 23.06.2026
38 хаха
До коментар #36 от "Хмм":15 години Тикви и Шопари и вече "еволюирахте" в хАбсолютни добичета. Тоест каквото си заслужавате.
10:33 23.06.2026
39 Да бе да...?!
10:35 23.06.2026
40 Айде бе, за две седмици!
До коментар #27 от "Тити на Кака":Радко е от 10 години във властта, сума негови служебни правителства, които привикваше на справка в кабинета си, половината днешни министри са бивши негови министри, половината дутжавн и общинска администрация беше назначен от него още преди изборите.
Туй, че Радковите калинки тепърва щели да се запознават с материята, е поредната партенка за оправдание. Преди изборите разправяха колко велики специалисти са и как имали готови програми.
Коментиран от #43, #49, #55, #58, #71
10:36 23.06.2026
41 И социолозите и политолозите и други
До коментар #16 от "Политолозите в нашето отечество":Има доста с наднормено тегло. Явно захлебват яко , но не е редно да канят такива по телевизията защото това прави много лошо впечатление че са викнали да дава акъл дебел човек ми по принцип не е правилно. Аз спирам канала като видя някой който ме дразни още на първо четене.
10:36 23.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ако построения град е незаконен
10:38 23.06.2026
45 Реалист
10:40 23.06.2026
46 с войните дето водят юса и европа
10:40 23.06.2026
47 Неразбрал!
Ама пусто,кой ли пък е тоя...-
...Милен Желев...- пълна мъгла...🙄?!?!
10:40 23.06.2026
48 Реалист
10:40 23.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тити на Кака
До коментар #23 от "Дориана":Ще те разочаровам - по времето на Портних се извършиха множество престъпления в областта на незаконното строителство, но първите строителни инициативи на кубетата в неговия мандат бяха свързани с реконструкцията на закупените два хотела - Замъка и бившата почивна станция. И двата обекта със статус на търпимост в зона Б. 100% от 100% незаконното строителство в парцелите под тези два търпими хотела е 100% изградено по времето на антикорупционера Коцко.
Забележителна борба с корупцията е падала там, обектите са нанесени в кадастъра още преди изграждането им и без наличие дори на визи за проектиране, после Лама Коцко подписва предложение за промяна на ПУП за района и се опитва да го пробута във ВОС, всичко старателно е подготвено за узаконяване по метода на Продължаващата Промяна и.....ония злобари от Възраждане се разпищяха по медиите и ойде коньо у реката барабар с форесто на клубо...
Язък за хубавата инвестиция😂😂😂
10:41 23.06.2026
51 Руснак
Коментиран от #95
10:42 23.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Атина Палада
10:43 23.06.2026
54 анонимен
10:43 23.06.2026
55 Тити на Кака
До коментар #40 от "Айде бе, за две седмици!":Не правиш разлика между "две" и "няколко" седмици.
Характерно е за почитателите на ококорени ППетроханъри убедени, че халюцинациите им са реалност 😂😂😂
Коментиран от #63
10:45 23.06.2026
56 хаха
10:45 23.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ППДБ и ГЕРБ
С една постановка на протести - мигновена оставка и то преди Нова година, че да мине по- лесно.
Народът зает с едене и пийенем кой ти обръща внимание!
Радев им връща с бездействие и закрила. Те му отвръщат с пасивност и съгласие. И така със смешки и закачки Моделът Борисов - Пеевски бе заменен с Модела Радев.
Сега времето е прекрасно,всички студенти-революционери са в България във ваканция, великите народни видачи Мирчев, Атанасов, Божинов , Кокоров и т.н. са налице, налице е нов държавен дълг, висока инфлация, обедняване, вдигане на данъци и такси, намерения за орязване на майчински, добавки и т.н.
Що няма подскачащи по жълтите павета, бе, другари розоводесни?
Къде е Баце, който спеше в телевизиите навремето?
Къде е Кокоров, да заклейми кремълската линия на Партията?
Пуснат по един формален коментар, уж са опозиция и толкоз!
Драма, оперета и балет, хахаха!
10:47 23.06.2026
60 Румен Първанов
10:49 23.06.2026
61 ТИ КАКВО ЩЕШ БРЕ
10:50 23.06.2026
62 анонимен
10:50 23.06.2026
63 Аууу, каква аргументация!
До коментар #55 от "Тити на Кака":Поразен съм от силата на твоята мисъл!
Я кажи две седмици няколко седмици ли са?
А три седмици няколко седмици ли са? А три седмици и половина?
Ся ще засичаме време ли? Хахаха!
Чудите се какво да измислите, Радковите обожателки, че да оправдаете пълнта некадърност до тук!
Коментиран от #80
10:55 23.06.2026
64 те ми да да ама не
10:55 23.06.2026
65 Ако построения град е незаконен
10:57 23.06.2026
66 КВИ ГЛУПОСТИ
10:59 23.06.2026
67 Търновец
10:59 23.06.2026
68 анонимен
10:59 23.06.2026
69 Аква
11:00 23.06.2026
70 Корупцията изкриви начина на мислене
11:01 23.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 анонимен
Коментиран от #75, #90
11:01 23.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Факт е,
До коментар #20 от "факт":че си Пеевски т@панар. Къде ви намира все такива?! Украинецът наистина е бил издирван, затова и сам се е показал. Не е казано, че трябва да бъде задържан. Издирван е като свидетел, а не като заподозрян.
Коментиран от #79, #88
11:03 23.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 малките къщички ако са незаконни
11:04 23.06.2026
77 Физиономията
11:05 23.06.2026
78 Какъв ти е проблема
До коментар #15 от "Варна":Първите три изречения са ясни. Следващите - пълно противоречие на първите три.???
11:05 23.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ти си
До коментар #63 от "Аууу, каква аргументация!":поразен още от раждането си. В главата. Факт.
11:07 23.06.2026
81 УСА гюбюр
Със здраве да ги харчи
11:07 23.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Законни ли са групировките тим и куб
11:11 23.06.2026
84 Коко
До коментар #19 от "Реалист":Това русофобите наистина сте болни мозъци!
Тука едно соросоидно нищо, плещи небивалици, и веднага тролетарията скача- какъв Кримски мост те гони ?
А и до колкото знам, той си с надлежните документи за строеж.Е да вие казвахте че руснаците нямали възможност да го построят - ама го построиха.
После сменихте плочата - ще го съборим - ами , не сте !
От вас само лаладжиуски тъп@тии!
Я погледни под леглото си , тоя със калашнмика не ти ли порилича на Путин?
11:12 23.06.2026
85 Моряка
11:12 23.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Във форума също има безделници които
11:14 23.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Умников
Но все пак , браво за изказването - явно теб ще те виждаме вече редовно в БосфорТВ и Нова!
Коментиран от #92
11:15 23.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Дориана
До коментар #51 от "Руснак":Още когато го арестуваха знаехме , че е корумпиран , но не знаехме мащаба на корупцията. Депутат от ППДБ си е купил имот в Баба Алино и за това са си затваряли очите. Асен Василев да излезе пред целия български народ и да каже как борят корупцията с корупция. цялата им партия е била абсолютно фалшива.и корумпирана от вътре.Сигурно и за това Кирил Петков напусна, а другите продължават да се натискат за власт. Времето им свърши.
11:25 23.06.2026
96 глупости на търкалете!
До коментар #4 от "Платена медия":Гаф на кабинета Радев според тебе са и всички простотии на мечо ту-туу, любимеца на шиши магнитски, който са безбройни. НАЛИ? Кметовете на Варна са от кабинета на Радев, така ли? И този град израсна за 3 седмици, откакто кабинетът пое управлението???? Добре, че противниците на сегашното управление ОТ РАЗ показват колко са невежи и продажни, та на хората им е ясно за какво става дума.
11:36 23.06.2026
97 помним и 2 други украински
Коментиран от #98
11:37 23.06.2026
98 Хубави въпроси!
До коментар #97 от "помним и 2 други украински":Ама някои хора,бягат от отговорите...!
Включително и голяма част,от тук драскащите...!
11:42 23.06.2026
99 КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ
До коментар #12 от "Някой":ПРИЕМЕ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АГЕНТИ
Коментиран от #100
11:44 23.06.2026
100 Ми то нали точно по този закон е
До коментар #99 от "КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ":Построен незаконния град до Варна със звучното украинско име бабалино.
11:50 23.06.2026
101 Трябва да се чете повече, и да се мисли
Аз знам, че тови е бил в Бургас, а тоя "политолог" се чуди! Хората отдавна казаха, че знаят къде се намира Невзоров!
Относно съкращенията:България 6,5 млн, администрация 145 000, Нидерландия - 18 млн. и 150 000!
И нито дума, от "политолога" за електронното правителство и реформата в администрацията на един от гербаджиите!
11:58 23.06.2026
102 Жожи
До коментар #19 от "Реалист":Да останат само прескъпите нефелно строени магистрали на ГЕРБ, от които Делян Добрев, тиквата и пр. станаха милиардери. Делянчо , като мишка от потъващ кораб, бърза да се изсули-ни лук ял, ни лук мирисал.
11:59 23.06.2026
103 В украйна ако е бил защо не е на фронта
12:03 23.06.2026