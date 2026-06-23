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Политолог: Случаят с инвеститора Олег Невзоров е първият голям гаф на кабинета "Радев"

Политолог: Случаят с инвеститора Олег Невзоров е първият голям гаф на кабинета "Радев"

23 Юни, 2026 09:55 3 110 103

  • политолог-
  • олег невзоров-
  • гаф-
  • кабинета радев

„Правителството направи неуспешен опит да прехвърли отговорността върху прокуратурата. Внушаваше се, че този човек се издирва, а впоследствие се оказа, че той се намира в страната и просто никой не го търси“, посочи Милен Желев.

Политолог: Случаят с инвеститора Олег Невзоров е първият голям гаф на кабинета "Радев" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Трябва конкретно да знаем какво да очакваме от Румен Радев. Разбирам нуждата да бъдат съхранени средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и страната да получи тези пари, но не можем да подхождаме към институциите така, сякаш са пластилин, който може да бъде моделиран според моментните нужди“. Това заяви в ефира на Нова телевизия журналистът от „Сега“ Людмил Илиев, цитиран от novini.bg.

По думите му засега липсва цялостна концепция за осъществяване на обещаните промени и има риск очакваните реформи да останат само на думи.

Предприемачът Таня Скринскаа открои две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея или кабинетът следва предварително планирана стратегия от предизборната кампания, или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят.

„Ако е първото, подобен стил на управление е изключително погрешен. Обществото не трябва да бъде държано в неведение. Изненадите са тактика срещу политически противник, а не спрямо собствените граждани“, коментира предприемачът.
Политологът Милен Желев обаче вижда наличие на политическа воля за действия, макар и съпътствана от сериозни грешки. Според него случаят с инвеститора Олег Невзоров е първият голям гаф на кабинета.

„Правителството направи неуспешен опит да прехвърли отговорността върху прокуратурата. Внушаваше се, че този човек се издирва, а впоследствие се оказа, че той се намира в страната и просто никой не го търси“, посочи Желев.

Темата за санкциите срещу Русия също предизвика коментари. Според Людмил Илиев в общественото пространство е било създадено погрешно впечатление за българската позиция по въпроса. „Пакетът санкции беше приет с пълно мнозинство. Бойко Борисов дори иронично поздрави Румен Радев, че е успял да създаде впечатлението, че защитава руски интереси, при положение че санкциите са били одобрени и с българската подкрепа“, заяви журналистът.

Таня Скринска смята, че обществото е било готово за мащабни реформи повече от всякога и настоящото управление разполага с рядък исторически шанс да ги осъществи. „Всяко министерство трябваше да започне с цялостен анализ на дейността си. Министрите трябваше ясно да обяснят как ще дигитализират администрацията, как ще повишат ефективността и къде са необходими структурни промени“, отбеляза тя.

По думите ѝ сивата икономика продължава да представлява сериозен проблем за страната.„Около 35 процента от икономиката остава в сивия сектор и е крайно време всеки да даде своя принос към развитието на държавата“, каза Скринска.

Желев направи паралел между стила на управление на Румен Радев и този на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Когато експертите говорят за необходимост от съкращения в администрацията, а на следващия ден премиерът излиза и уверява, че това няма да се случи, се създават противоречиви сигнали“, коментира политологът.

Експертите обърнаха внимание и на процесите в опозицията. Според Таня Скринска напускането на знакови фигури от някои партии може да се окаже сериозен проблем за тяхното бъдеще. Тя посочи като пример Делян Добрев, който според нея е натрупал разочарования от икономическите решения на ГЕРБ, както и ДПС, където също имаше вътрешни сътресения.

„Това, което виждаме в опозицията днес, е пряк резултат от изненадващия вот през април“, заключи Людмил Илиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    19 60 Отговор
    Първия не е . Те освен простотии да се опитват да приемат, друго не виждам. Борбата с олигархията остана някъде на заден план... ама нали трябва да се връщат пари за тази скъпа кампания, няма как.

    09:57 23.06.2026

  • 2 Факт

    80 12 Отговор
    Щом пискат, нещата са в правилна посока

    09:58 23.06.2026

  • 3 къв е тя паляк

    77 7 Отговор
    аве бастун няма човек който да е издирван в старната и да бъде открит без да се предаде и или някой да посочи на полицията каде се “укрива” във всички правителства до сега от 89-та насам! и този проект не е започнал от както радев е на власт че да е негова издънката но нали са ти дали някой евро да оплюеш някакси радев и ти само това успя да измислиш или даже някой ти го измислил ти толкова неможеш…

    09:59 23.06.2026

  • 4 Платена медия

    72 10 Отговор
    Къде точно е гафа?

    Коментиран от #20, #96

    09:59 23.06.2026

  • 5 А вие ли Г-не ще платите 6 милиарда лева

    51 7 Отговор
    на Лукойл, като ни осъдят. Да обясня германският управител НЯМА право да продава дялове и активи на компанията.
    При българският:
    дори ако управителят наруши закони или конституционни права,
    дори ако извърши действия, ощетяващи акционери, работници или държавата,
    дори ако злоупотреби с власт никой няма право да обжалва неговите решения.
    Така се създава правен вакуум, в който „извънредното“ се превръща
    в режим на пълен произвол.
    Истината е, че искахте да подарявате дялове и активи на най-голямата Рафинерия на Балканите.
    Да получите комисионни или високи постове.

    10:04 23.06.2026

  • 6 Тити на Кака

    64 6 Отговор
    Забавен опит на този ППолитолог да качи золумите на корумпето Али Баба Ламакоцко върху самолета на льотчика 😂😂😂

    10:05 23.06.2026

  • 7 замесен е кмета дето го хванаха за

    28 6 Отговор
    искани 5 милиона . а невзоров не е бягал . еврото бягал . василев в сърбия бягал . ружа бягала . явно който се е специализирал в представянето на някакви случаи може да ги омешва . оповести как невзоров бягал . а за петрохан как клаушев бил мексиканец . а за 3 от Наглите как имали много пари а не работели нищо . кмета и министрите щом са подхванали незаконните къщи значи ще ги съборят . клаушев е безспорно виновен за избитите на петрохан и околчица . взимал фенобарбитал . правел снимки на момченца .

    10:09 23.06.2026

  • 8 ЦК на БКП

    12 36 Отговор
    Големите гафове тепърва предстоят. Лукановата зима ще е горещо лято в сравнение на тази, гоято ни готви Поредният на "общата"

    10:10 23.06.2026

  • 9 Людмиле

    33 2 Отговор
    кой ти плаща ма?Ти не си Илиев, а пеевско гу..о. Попий си майчиното мляко от устата.

    10:11 23.06.2026

  • 10 Сороски жендър

    42 7 Отговор
    Браво на тази мисирка. Веднага натопи правителството на Радев че е виновно строежите и украинеца. Точно така трябва да постъпват никому неизвестните журналисти за да се докопат до някой со руски чек.
    Аз почти му вярвам

    10:12 23.06.2026

  • 11 Томов

    37 3 Отговор
    Намериха поредния полу .....от който, да плянка тъпотии срещу заплащане!!!!

    10:16 23.06.2026

  • 12 Някой

    41 3 Отговор
    Откъде ги изкопават тези "специалисти" и ги пускат да промиват мозъци. Наистина трябва да се сложи контрол върху дейността на НПО

    Коментиран от #99

    10:16 23.06.2026

  • 13 Хмм

    26 2 Отговор
    напусал е страната, но се е върнал, защото и в Дубай, и в Турция биха го екстрадирали при наше искане, после депортация в украйна и на фронта, той не е най-важното в страната, че да впрегнат цялата държава по случая, кметът да се оправя и варненци които гласуваха за него, че и пари му събраха за гаранция

    10:16 23.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Варна

    10 30 Отговор
    Руснака Неврозов, с украински паспорт, е под закрилата на ТИМ. Партията, с която се яви радев на изборите е на ТИМ.
    Как смятате, че радев ще скочи на представителите на ГРУ за България - ТИМ ?!
    Руснака Неврозов, е изкарал всичките си фалшиви документи по времето на руския гражданин Иван Портних. Сделките с тези гори, започват още през 2020 г. с фирми на бащата на руснака Неврозов,
    На всеки, който живее във Варна му е ясно, че такъв проект без протекция на ТИМ, няма как да стане.

    Коментиран от #78

    10:17 23.06.2026

  • 16 Политолозите в нашето отечество

    30 1 Отговор
    Никнат като отровни гъби.

    Коментиран от #41

    10:18 23.06.2026

  • 17 Дзак

    5 0 Отговор
    Направо!

    10:19 23.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Реалист

    12 5 Отговор
    Всичко без надлежни строителни документи трябва да бъде разрушено.
    Държавната РДНСК да си свърши работата.
    Всичко незаконно да се разруши ! Както и Кримския мост

    Коментиран от #84, #94, #102

    10:20 23.06.2026

  • 20 факт

    7 13 Отговор

    До коментар #4 от "Платена медия":

    Гаф наистина има. Демерджиев публично заяви, че Невзоров се издирва, а сега обяви, че никога не е бил издирван. Кое от двете е истината? На мен ми изглежда несериозно и абсолютно нередно човек, който е измамил стотици хора, изсякъл е част от гората в защитен природен парк и строи където и както намира за добре в нарушение на няколко закона. Не знам какво прави прокуратурата, но и Демерджиев има вина за това, че Невзоров най-нагло се разхожда из Варна. А във Варна вече рядко се чува български и вероятно още много затворени комплекси ще никнат из горите по крайбрежието.

    Коментиран от #74

    10:21 23.06.2026

  • 21 Левски

    16 2 Отговор
    Аман от врачки(политолози,социолози) и други търтеи.

    10:22 23.06.2026

  • 22 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Това е оперативна тактика с издирването. Никой да не знае
    Ще зсе види сега какво ще се говори след като украта е разпитан

    10:22 23.06.2026

  • 23 Дориана

    14 2 Отговор
    Корумпираният украински олигарх трябва да бъде изгонен от България.
    Багерите да влизат в Баба Алино и да разрушат всички незаконни постройки. Водата и тока да бъдат спрени. Румен Радев и Прогресивна България ще покажат нагледно как Никой не е над Закона и как се спазва закона. А , строежите са започнали при двамата корумпирани и зависими кметове на Варна- Портних от ГЕРБ и другия кмет от ППДБ.

    Коментиран от #26, #50

    10:22 23.06.2026

  • 24 Руско-българска мафия !

    7 3 Отговор
    Издирвания, според Правителството, Олег Невзоров е в България от 16.06.
    На брифинг пред медиите, във Варна, той продължава да твърди, че е невинен 🙂
    Срещнал със собствениците на жилища в Баба Алино. Ще обжалва заповедите за събаряне. На срещата твърди, че всичко е законно.
    На брифинг служител на МВР - Варна обясни, че няма повод да бъде задържан и сарафатурата за сега няма повод да му повдигне обвинение. Не са ограничени възможностите му отнова да напусне страната 🙂 Няма наложена мярка „Забрана за напускане пределите на страната“ 🙂 Няма запор на имущество.
    🔴 Изводите дали Невзоров продължава да бъде закрилян от най-високо ниво оставям на вас.

    10:23 23.06.2026

  • 25 Григор

    19 5 Отговор
    Още един от идиотите защитаващи ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България".
    Всички тези неща са се случвали по времето на управлението на твоите хора, господинчо. Радев и неговото управление нямат нищо общо. Те само ще разчистват мръсотията, която твоичките, затънали до гуша в корупцията оставиха!Резултатът от подобни тъпи коментари и изказвания го видяхме на изборите. Искам да му кажа на този "политолог", че след като са те размазали на изборите, да се въртят тъпи коментари е израз на ниска интелигентност.Боли ли те? Предполагам. Едните взели 39, а другите 37 и имаме сурат да говорим. Колко нагъл трябва да си?!

    Коментиран от #37

    10:24 23.06.2026

  • 26 Прогресивни съветски шарлатани !

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    Е , чакай сега първо да анализират, после да обсъдят, после да се допитат до икономическото гуро владко николов, гълъба да каже как ще се отрази това на перото, после да се провери дали няма да се нарушат правата на някои "православни" братя ...

    10:26 23.06.2026

  • 27 Тити на Кака

    3 8 Отговор
    ...Предприемачът Таня Скринскаа открои две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея или кабинетът следва предварително планирана стратегия от предизборната кампания, или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят....

    Модната икона забавлява с убедеността си, че само за няколко седмици новите хора в изпълнителната власт могат да се ориентират в конкретната ресорна ситуация, да изработят план за действие и да започнат шумно да го изпълняват .
    Вероятно е убедена, че задачата е сравнима по сложност с това да назначиш нови шофьори в спедиторската си компания😂😂😂

    Коментиран от #32, #40

    10:27 23.06.2026

  • 28 Каква отговорност може да се дава на

    8 2 Отговор
    Про куратурата след като тя е напълно компрометирана. Нещо като оня лаф крадеца вика дръжте крадеца.

    10:27 23.06.2026

  • 29 Хак ви е

    6 13 Отговор
    Българи, вие си и збрахте Радев.

    10:29 23.06.2026

  • 30 анонимен

    4 12 Отговор
    Нормално. Радев ще ги остави помете случая, ТИМ са разрешили да строи срещу солиден рушвет, а те стояха зад кампанията на Радев с много средства (могат да погасят задълженията на страната) и гласове. Радев ще остави без да се събарят, ще го помилва с перце. Въпреки че, е издирван за престъпление в особено големи размери в Украйна, за Радев строежа е редовен, щом са му казали ТИМ.

    10:29 23.06.2026

  • 31 От кабинета Радев

    5 11 Отговор
    до тук само големи приказки, сладки обещания, оправдания с международното положение и тежкото наследство, нов голям дълг за харчене от нашите олигарски, който ще плащаме пак ние, назначаване на всвъзможни калинки с цепки на полите на всички места в администрацията на големи заплати, и по бордове на държавни дружества и нищо, нула, nada, реално свършено, което да може д се види, пипне и усети.

    10:30 23.06.2026

  • 32 Заради името/ника

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тити на Кака":

    Ти слагам минус.

    10:30 23.06.2026

  • 33 Мунчо Радев

    6 10 Отговор
    Мунчо и нефелното чу правителство ежедневно произвеждат гафове! Наесен де очакват мащабни протести и е много вероятно Гумен Гадев и кохортата му старци да бъдат пенсионирани.

    10:30 23.06.2026

  • 34 Защо Милен Желев,къде беше тогава

    9 1 Отговор
    А за предишните правителства Олег Невзоров е постижение!, Същият е завладял голяма част от източна РБ. Питам се, години наред, къде беше великия полицай Кандев да открие и реагира? Къде бяха милиардерните областните управители, КМЕТА, "Енерго-Про Варна" и "ВиК Варна",КАТ,полиция и т.н...Да не говорим къде бяха ръководителите на партиите...
    Слави, защо задаваш въпроси на Дерменджиев,а не на предишните правителства?Не чакам отговор.

    10:30 23.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хмм

    4 1 Отговор
    типично за журналист да се вре в скандалите, но за мен шокиращо е убийствор=то на Лъвов мост, да те убият посред бял ден при толкова хора наоколо в центъра на София, никой вече не се чувства в безопасност

    Коментиран от #38

    10:32 23.06.2026

  • 37 Има ли шарании

    3 8 Отговор

    До коментар #25 от "Григор":

    кРадев няма нищо общо с ГЕРБ и ДПС ?!
    Ти си страхотен наивник, от онези които кълват само на месина, без кукичка. 🤣🤣🤣

    10:33 23.06.2026

  • 38 хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Хмм":

    15 години Тикви и Шопари и вече "еволюирахте" в хАбсолютни добичета. Тоест каквото си заслужавате.

    10:33 23.06.2026

  • 39 Да бе да...?!

    11 4 Отговор
    С повече от десетилетие Борисов и Пеевски грабиха,с пълни шепи,сега пак Радев ви виновен...?!

    10:35 23.06.2026

  • 40 Айде бе, за две седмици!

    4 7 Отговор

    До коментар #27 от "Тити на Кака":

    Радко е от 10 години във властта, сума негови служебни правителства, които привикваше на справка в кабинета си, половината днешни министри са бивши негови министри, половината дутжавн и общинска администрация беше назначен от него още преди изборите.

    Туй, че Радковите калинки тепърва щели да се запознават с материята, е поредната партенка за оправдание. Преди изборите разправяха колко велики специалисти са и как имали готови програми.

    Коментиран от #43, #49, #55, #58, #71

    10:36 23.06.2026

  • 41 И социолозите и политолозите и други

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Политолозите в нашето отечество":

    Има доста с наднормено тегло. Явно захлебват яко , но не е редно да канят такива по телевизията защото това прави много лошо впечатление че са викнали да дава акъл дебел човек ми по принцип не е правилно. Аз спирам канала като видя някой който ме дразни още на първо четене.

    10:36 23.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ако построения град е незаконен

    4 2 Отговор
    Инвеститора трябва да бъде поставен под някаква форма на отговорност а не да дава интервюта и брифинги.

    10:38 23.06.2026

  • 45 Реалист

    3 3 Отговор
    От фатмаци, ЗКПЧ-та, комунистически и дс мумии и техните деца и внуци не очаквам нищо друго, освен Виденов 2.

    10:40 23.06.2026

  • 46 с войните дето водят юса и европа

    2 2 Отговор
    много средства се открадват и отклоняват . перат се пари . разказват легенди за големи коли и златни ланци . флашки с биткойни . кой строи 90 къщи за 2 години . малко е времето . а че са незаконни 4-5 обявиха . срещу строителния бос . а той отрича . лъже . ако го намерят удавен в шахта за вода на двора дали ще е случайно . а бебеер не е ли пускала на петроханци . невзоров не е ли правил дарения . правил е .

    10:40 23.06.2026

  • 47 Неразбрал!

    4 2 Отговор
    А ве вече Невзоров-знам кой е,също знам и кой е Радев!
    Ама пусто,кой ли пък е тоя...-
    ...Милен Желев...- пълна мъгла...🙄?!?!

    10:40 23.06.2026

  • 48 Реалист

    5 2 Отговор
    И този незаконен град ще бъде заметен под килима като екзекутираните шестима от Петрохан.

    10:40 23.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тити на Кака

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    Ще те разочаровам - по времето на Портних се извършиха множество престъпления в областта на незаконното строителство, но първите строителни инициативи на кубетата в неговия мандат бяха свързани с реконструкцията на закупените два хотела - Замъка и бившата почивна станция. И двата обекта със статус на търпимост в зона Б. 100% от 100% незаконното строителство в парцелите под тези два търпими хотела е 100% изградено по времето на антикорупционера Коцко.
    Забележителна борба с корупцията е падала там, обектите са нанесени в кадастъра още преди изграждането им и без наличие дори на визи за проектиране, после Лама Коцко подписва предложение за промяна на ПУП за района и се опитва да го пробута във ВОС, всичко старателно е подготвено за узаконяване по метода на Продължаващата Промяна и.....ония злобари от Възраждане се разпищяха по медиите и ойде коньо у реката барабар с форесто на клубо...
    Язък за хубавата инвестиция😂😂😂

    10:41 23.06.2026

  • 51 Руснак

    6 2 Отговор
    Не мога да разбера защо разни клоуни не спират с тъпотиите си. Всичко е станало по време на сглопката и нейното покровителство и нейния кмет Коцев. Държавата издава разрешителни а общината. Време е всички мишки от община Варна, начело с героя Коцев да стана клиенти на ГДБОП

    Коментиран от #95

    10:42 23.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Атина Палада

    3 6 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    10:43 23.06.2026

  • 54 анонимен

    3 5 Отговор
    Нормално. Радев ще ги остави помете случая, ТИМ са разрешили да строи срещу солиден рушвет, а те стояха зад кампанията на Радев с много средства (могат да погасят задълженията на страната) и гласове. Радев ще остави без да се събарят, ще го помилва с перце. Въпреки че, е издирван за престъпление в особено големи размери в Украйна, за Радев строежа е редовен, щом са му казали ТИМ.

    10:43 23.06.2026

  • 55 Тити на Кака

    3 7 Отговор

    До коментар #40 от "Айде бе, за две седмици!":

    Не правиш разлика между "две" и "няколко" седмици.
    Характерно е за почитателите на ококорени ППетроханъри убедени, че халюцинациите им са реалност 😂😂😂

    Коментиран от #63

    10:45 23.06.2026

  • 56 хаха

    2 2 Отговор
    вГЗражданите едерасти лаят ли лаят от сиганската мааала. ХАХАХА

    10:45 23.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ППДБ и ГЕРБ

    1 6 Отговор
    докраха Радев на власт.

    С една постановка на протести - мигновена оставка и то преди Нова година, че да мине по- лесно.

    Народът зает с едене и пийенем кой ти обръща внимание!

    Радев им връща с бездействие и закрила. Те му отвръщат с пасивност и съгласие. И така със смешки и закачки Моделът Борисов - Пеевски бе заменен с Модела Радев.

    Сега времето е прекрасно,всички студенти-революционери са в България във ваканция, великите народни видачи Мирчев, Атанасов, Божинов , Кокоров и т.н. са налице, налице е нов държавен дълг, висока инфлация, обедняване, вдигане на данъци и такси, намерения за орязване на майчински, добавки и т.н.

    Що няма подскачащи по жълтите павета, бе, другари розоводесни?
    Къде е Баце, който спеше в телевизиите навремето?
    Къде е Кокоров, да заклейми кремълската линия на Партията?

    Пуснат по един формален коментар, уж са опозиция и толкоз!
    Драма, оперета и балет, хахаха!

    10:47 23.06.2026

  • 60 Румен Първанов

    4 1 Отговор
    Аз да питам само - Благо има ли някакво участие !

    10:49 23.06.2026

  • 61 ТИ КАКВО ЩЕШ БРЕ

    2 0 Отговор
    Интересния. Търсиш си място под слънцето за да живееш. Къде са следствие прокуратурата най вече. Защо не го търсят те. Някой лично Радев ли трябва да им нареди да го арестуват. Дават го за издирване и полис си върши работата. НО НЕ БИ ЗАЩОТО МНОГО ОТ ТЯХ СА ЗАМЕСЕНИ.

    10:50 23.06.2026

  • 62 анонимен

    5 2 Отговор
    Тест за Радев, ще събори ли незаконното строителство за което ТИМ е разрешил след солиден рушвет. Тест за мълчаливият Радев откраднал протеста.

    10:50 23.06.2026

  • 63 Аууу, каква аргументация!

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Тити на Кака":

    Поразен съм от силата на твоята мисъл!

    Я кажи две седмици няколко седмици ли са?
    А три седмици няколко седмици ли са? А три седмици и половина?

    Ся ще засичаме време ли? Хахаха!
    Чудите се какво да измислите, Радковите обожателки, че да оправдаете пълнта некадърност до тук!

    Коментиран от #80

    10:55 23.06.2026

  • 64 те ми да да ама не

    4 2 Отговор
    Аве все Радев ви е винове!? А защо да не е най-вероятното, чудят се какво да го правят от прокуратурата, защото ако го подпукат, ще вземат да лъснат лица, които не трябва да лъснат? Защо си мислите, че Радев има влияние над съдебната система, толкова ли не помните, кой я използваше и все още използва за бухалка???

    10:55 23.06.2026

  • 65 Ако построения град е незаконен

    3 0 Отговор
    Инвеститора трябва да бъде поставен под някаква форма на отговорност а не да дава интервюта и брифинги.

    10:57 23.06.2026

  • 66 КВИ ГЛУПОСТИ

    5 1 Отговор
    БЪЛВА ТОЗ ИЗМИСЛЕН МЛАДЕЖ ,РАДЕВ ЛИ ВИ Е ВИНОВЕН КОЙ МУ РАЗРЕШИ ДА СТРОЙ НЕ ГОВОРЕТЕ ГЛУПОСТИ

    10:59 23.06.2026

  • 67 Търновец

    2 1 Отговор
    Първият провал е данъчната политика защото плоският данък е добър за олигархията и нарко мафията, следващият провал е ниската активност на чужди технологични инвеститори а Русо-Украинците край Варна може би перат нарко долари и си плащат на някои наши мафиоти за такса спокойствие. Друг провал е че Българите във Варна не протестират пред прокуратура и кметство срещу явното беззаконие което почна още при Портних. Руси и Украинци мафиоти шетат из България.

    10:59 23.06.2026

  • 68 анонимен

    1 1 Отговор
    Нормално. Радев ще ги остави помете случая, ТИМ са разрешили да строи срещу солиден рушвет, а те стояха зад кампанията на Радев с много средства (могат да погасят задълженията на страната) и гласове. Радев ще остави без да се събарят, ще го помилва с перце. Въпреки че, е издирван за престъпление в особено големи размери в Украйна, за Радев строежа е редовен, щом са му казали ТИМ.

    10:59 23.06.2026

  • 69 Аква

    3 1 Отговор
    Ако няма какво да правиш, не го прави тук! Радев ти бил виновен за проблеми от години... Нещастнико, роденият да пълзи не може да лети.

    11:00 23.06.2026

  • 70 Корупцията изкриви начина на мислене

    2 1 Отговор
    На хората. Много добре се вижда по форумите. Защитават се престъпници и то на най високо ниво и нищо. Честните служители по институции не знаят какво да правят. Ние се занимаваме с негодяев. Всеки ден.

    11:01 23.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 анонимен

    2 2 Отговор
    Тест за Радев, ще събори ли незаконното строителство за което ТИМ е разрешил след солиден рушвет. Тест за мълчаливият Радев откраднал протеста.

    Коментиран от #75, #90

    11:01 23.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Факт е,

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "факт":

    че си Пеевски т@панар. Къде ви намира все такива?! Украинецът наистина е бил издирван, затова и сам се е показал. Не е казано, че трябва да бъде задържан. Издирван е като свидетел, а не като заподозрян.

    Коментиран от #79, #88

    11:03 23.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 малките къщички ако са незаконни

    2 0 Отговор
    Трябва да се премахнат а големите може би държавата може да ги използва но трябва закона да реши.

    11:04 23.06.2026

  • 77 Физиономията

    1 0 Отговор
    осанката, държанието излъчването на този бизнесмен са на човек, който е обучен кадрови офицер

    11:05 23.06.2026

  • 78 Какъв ти е проблема

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Варна":

    Първите три изречения са ясни. Следващите - пълно противоречие на първите три.???

    11:05 23.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ти си

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Аууу, каква аргументация!":

    поразен още от раждането си. В главата. Факт.

    11:07 23.06.2026

  • 81 УСА гюбюр

    1 0 Отговор
    Тая изкара бая пари с този пасквил.
    Със здраве да ги харчи

    11:07 23.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Законни ли са групировките тим и куб

    4 0 Отговор
    Това е въпроса. Ако не са законни край , няма какво да се пазарят с тях. Най вероятно обаче са законни и градчето е законно на първо четене. Това което става е медийна афера за отвличане на вниманието на публиката. Реклама.

    11:11 23.06.2026

  • 84 Коко

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Реалист":

    Това русофобите наистина сте болни мозъци!
    Тука едно соросоидно нищо, плещи небивалици, и веднага тролетарията скача- какъв Кримски мост те гони ?
    А и до колкото знам, той си с надлежните документи за строеж.Е да вие казвахте че руснаците нямали възможност да го построят - ама го построиха.
    После сменихте плочата - ще го съборим - ами , не сте !
    От вас само лаладжиуски тъп@тии!
    Я погледни под леглото си , тоя със калашнмика не ти ли порилича на Путин?

    11:12 23.06.2026

  • 85 Моряка

    5 3 Отговор
    Да ти ............... реалиста.Да наричаш един генерал фатмак е не само простотия,но и комплекс за малоценност на неприет кандидат за фатмак поради слабоумие.

    11:12 23.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Във форума също има безделници които

    3 1 Отговор
    Отвличат вниманието ви от по важните неща като спорят помежду си. Всеки ден и медиите това правят също и те.

    11:14 23.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Умников

    3 1 Отговор
    Не , не е правителството виновно петроханец - Путин е !
    Но все пак , браво за изказването - явно теб ще те виждаме вече редовно в БосфорТВ и Нова!

    Коментиран от #92

    11:15 23.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Руснак":

    Още когато го арестуваха знаехме , че е корумпиран , но не знаехме мащаба на корупцията. Депутат от ППДБ си е купил имот в Баба Алино и за това са си затваряли очите. Асен Василев да излезе пред целия български народ и да каже как борят корупцията с корупция. цялата им партия е била абсолютно фалшива.и корумпирана от вътре.Сигурно и за това Кирил Петков напусна, а другите продължават да се натискат за власт. Времето им свърши.

    11:25 23.06.2026

  • 96 глупости на търкалете!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Платена медия":

    Гаф на кабинета Радев според тебе са и всички простотии на мечо ту-туу, любимеца на шиши магнитски, който са безбройни. НАЛИ? Кметовете на Варна са от кабинета на Радев, така ли? И този град израсна за 3 седмици, откакто кабинетът пое управлението???? Добре, че противниците на сегашното управление ОТ РАЗ показват колко са невежи и продажни, та на хората им е ясно за какво става дума.

    11:36 23.06.2026

  • 97 помним и 2 други украински

    2 0 Отговор
    строителни босове дето се клаха преди 7 години заради дълг . някаква семейна драма . самата логика е че защо украинец ще дойде тук да строи . а не в украйна . и после ще продава къщи на украинци . а не на местните . варненци . можеше и в америка да ходи да строи . ама не . тук .

    Коментиран от #98

    11:37 23.06.2026

  • 98 Хубави въпроси!

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "помним и 2 други украински":

    Ама някои хора,бягат от отговорите...!
    Включително и голяма част,от тук драскащите...!

    11:42 23.06.2026

  • 99 КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    ПРИЕМЕ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АГЕНТИ

    Коментиран от #100

    11:44 23.06.2026

  • 100 Ми то нали точно по този закон е

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ":

    Построен незаконния град до Варна със звучното украинско име бабалино.

    11:50 23.06.2026

  • 101 Трябва да се чете повече, и да се мисли

    1 0 Отговор
    Дано всички политолози не за като този!
    Аз знам, че тови е бил в Бургас, а тоя "политолог" се чуди! Хората отдавна казаха, че знаят къде се намира Невзоров!
    Относно съкращенията:България 6,5 млн, администрация 145 000, Нидерландия - 18 млн. и 150 000!
    И нито дума, от "политолога" за електронното правителство и реформата в администрацията на един от гербаджиите!

    11:58 23.06.2026

  • 102 Жожи

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Реалист":

    Да останат само прескъпите нефелно строени магистрали на ГЕРБ, от които Делян Добрев, тиквата и пр. станаха милиардери. Делянчо , като мишка от потъващ кораб, бърза да се изсули-ни лук ял, ни лук мирисал.

    11:59 23.06.2026

  • 103 В украйна ако е бил защо не е на фронта

    3 0 Отговор
    Защото и там мобилизират когото си искат. То и в Русия до някъде е така. Делото за кмета на Варна миналата година беше иззето от софийската прокуратура но и сега така ще стане.

    12:03 23.06.2026

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