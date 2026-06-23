Външният министър Велислава Петрова обясни за "голото рамо" по време на срещата с Хакан Фидан: Не се притеснява от забележките

България не налага вето върху новия пакет санкции срещу Русия, а участва в нормален процес на обсъждане заедно с останалите държави членки на Европейския съюз. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред bTV. Тя коментира темите за санкциите срещу Москва, военната помощ за Украйна, отношенията със Северна Македония и перспективата за отпадане на визите за САЩ.

По думите ѝ „България не налага вето за санкциите в момента“, тъй като „целият пакет е обект на разговори и дискусии между държавите членки“.

„Не става въпрос за това нещо да бъде блокирано. Бихме могли да говорим за блокиране, ако има абсолютно съгласие сред всички и ние сме единствените, които сме останали. Всъщност не сме единствени и по отношение на резервите за патриарх Кирил“, каза министърът.

Тя подчерта, че резервите на страната ни се ръководят от прагматични съображения.

„Подкрепяме санкции, които имат пряк икономически ефект върху Русия и биха довели до ситуация, в която тя да започне преговори за мир. Подкрепяме и санкции, които имат много по-голям ефект върху Русия, отколкото върху останалите държави членки“, заяви Петрова.

В същото време България се противопоставя на мерки, които според оценките на компетентните институции биха засегнали сериозно собствената ѝ икономика.

„Именно заради това има резерви по линия на санкции, които по-скоро биха навредили на нашата икономика, отколкото на икономиката на Русия“, посочи тя.

За „Лукойл“ и енергетиката

По темата за евентуалните ограничения срещу „Лукойл“ външният министър заяви, че всяко предложение се оценява от ресорните институции.

„Всеки един санкционен пакет и мерките, които се предлагат, биват оценявани от всички компетентни институции в България. Техните становища се вземат предвид, когато страната изгражда националната си позиция“, каза тя.

Според нея анализите показват възможен негативен ефект върху българската икономика и енергийната стабилност.

„Българската армия няма капацитет да дарява повече“

По отношение на военната помощ за Украйна министърът обясни, че решението да не се предоставя допълнително въоръжение от складовете на армията се основава на експертна оценка.

„Очевидно Министерството на отбраната е направило такава оценка и е преценило, че вследствие на редицата пакети военна и военно-техническа помощ, българската армия в момента няма капацитета да дава допълнително нещо по такава линия като дарение“, каза Петрова.

Тя уточни, че това не означава отказ от подкрепа за Украйна.

„България има позиция, в която ясно заявява какъв е националният интерес и какви са националните възможности и способности, но в същото време търси възможност да постигне европейски консенсус там, където е възможно“, добави Петрова.

Възможно сътрудничество за производство на дронове

След срещите с украинската страна е обсъдена и възможността за съвместни проекти в сферата на безпилотните технологии.

„Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на пръв план, че това е добра възможност, при която компании от частния и държавния сектор могат да развиват трансфер на технологии и своя капацитет“, каза министърът.

За Северна Македония: „Езикът на омразата се превръща в тенденция“

По повод отношенията със Скопие Велислава Петрова заяви, че България последователно осъжда проявите на омраза.

„Особено тревожно е, че вече не става дума за единични случаи, а за тенденция, която се повтаря“, каза тя.

Министърът подчерта, че българската позиция е получила подкрепа от европейските партньори:

„Нашата позиция беше разпозната като европейска. Това е голям успех за България. Европейските ни партньори припознават, че не става дума за двустранни въпроси, а за европейски ценности – недопускане на език на омразата и защита на човешките права.“

Визите за САЩ: „Поставяме българския интерес на преден план“

По темата за безвизовото пътуване до Съединените щати външният министър заяви, че България е изпълнила почти всички технически критерии.

„Ние сме в много голяма степен изпълнили своите критерии. В техническата част остава единствено процентът на отказите“, каза Петрова.

Според нея поставянето на въпроса пред американските партньори е израз на активна външна политика.

„Новото правителство показва външна политика, която не страда от комплекс за малоценност. Това е политика, която поставя българския интерес на преден план и не вижда нищо проблемно в това.“

Тя допълни, че отпадането на визите би улеснило бизнеса и контактите между двете държави.

За договора с „Боташ“

Министърът потвърди, че текат разговори с турската страна по енергийното сътрудничество.

„По отношение на договора с „Боташ“ се провеждат експертни разговори, водени от Министерството на енергетиката и съответните дружества на двете страни, за да се стигне до ситуация, в която условията на този договор да бъдат адаптирани към настоящата среда и настоящата реалност“, каза Петрова.

„Жените могат свободно да изразяват себе си“

Велислава Петрова коментира и обществените реакции към избора ѝ на облекло по време на официални срещи:

„Радвам се, че живея в страна, в която жените могат свободно да избират облеклото си. Като всяка една жена политик мога спокойно да изразявам себе си чрез облеклото си също.“

По думите ѝ общественият дебат би трябвало да се концентрира върху съдържанието на проведените разговори, а не върху външния вид.

„Би ми се искало фокусът да бъде върху това какво се говори на срещите, а не върху това кой как е облечен“, заяви външният министър.