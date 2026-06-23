Външният министър Велислава Петрова обясни за "голото рамо" по време на срещата с Хакан Фидан: Не се притеснява от забележките

България не налага вето върху новия пакет санкции срещу Русия, а участва в нормален процес на обсъждане заедно с останалите държави членки на Европейския съюз. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред bTV. Тя коментира темите за санкциите срещу Москва, военната помощ за Украйна, отношенията със Северна Македония и перспективата за отпадане на визите за САЩ.
По думите ѝ „България не налага вето за санкциите в момента“, тъй като „целият пакет е обект на разговори и дискусии между държавите членки“.
„Не става въпрос за това нещо да бъде блокирано. Бихме могли да говорим за блокиране, ако има абсолютно съгласие сред всички и ние сме единствените, които сме останали. Всъщност не сме единствени и по отношение на резервите за патриарх Кирил“, каза министърът.
Тя подчерта, че резервите на страната ни се ръководят от прагматични съображения.
„Подкрепяме санкции, които имат пряк икономически ефект върху Русия и биха довели до ситуация, в която тя да започне преговори за мир. Подкрепяме и санкции, които имат много по-голям ефект върху Русия, отколкото върху останалите държави членки“, заяви Петрова.
В същото време България се противопоставя на мерки, които според оценките на компетентните институции биха засегнали сериозно собствената ѝ икономика.
„Именно заради това има резерви по линия на санкции, които по-скоро биха навредили на нашата икономика, отколкото на икономиката на Русия“, посочи тя.
За „Лукойл“ и енергетиката
По темата за евентуалните ограничения срещу „Лукойл“ външният министър заяви, че всяко предложение се оценява от ресорните институции.
„Всеки един санкционен пакет и мерките, които се предлагат, биват оценявани от всички компетентни институции в България. Техните становища се вземат предвид, когато страната изгражда националната си позиция“, каза тя.
Според нея анализите показват възможен негативен ефект върху българската икономика и енергийната стабилност.
„Българската армия няма капацитет да дарява повече“
По отношение на военната помощ за Украйна министърът обясни, че решението да не се предоставя допълнително въоръжение от складовете на армията се основава на експертна оценка.
„Очевидно Министерството на отбраната е направило такава оценка и е преценило, че вследствие на редицата пакети военна и военно-техническа помощ, българската армия в момента няма капацитета да дава допълнително нещо по такава линия като дарение“, каза Петрова.
Тя уточни, че това не означава отказ от подкрепа за Украйна.
„България има позиция, в която ясно заявява какъв е националният интерес и какви са националните възможности и способности, но в същото време търси възможност да постигне европейски консенсус там, където е възможно“, добави Петрова.
Възможно сътрудничество за производство на дронове
След срещите с украинската страна е обсъдена и възможността за съвместни проекти в сферата на безпилотните технологии.
„Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на пръв план, че това е добра възможност, при която компании от частния и държавния сектор могат да развиват трансфер на технологии и своя капацитет“, каза министърът.
За Северна Македония: „Езикът на омразата се превръща в тенденция“
По повод отношенията със Скопие Велислава Петрова заяви, че България последователно осъжда проявите на омраза.
„Особено тревожно е, че вече не става дума за единични случаи, а за тенденция, която се повтаря“, каза тя.
Министърът подчерта, че българската позиция е получила подкрепа от европейските партньори:
„Нашата позиция беше разпозната като европейска. Това е голям успех за България. Европейските ни партньори припознават, че не става дума за двустранни въпроси, а за европейски ценности – недопускане на език на омразата и защита на човешките права.“
Визите за САЩ: „Поставяме българския интерес на преден план“
По темата за безвизовото пътуване до Съединените щати външният министър заяви, че България е изпълнила почти всички технически критерии.
„Ние сме в много голяма степен изпълнили своите критерии. В техническата част остава единствено процентът на отказите“, каза Петрова.
Според нея поставянето на въпроса пред американските партньори е израз на активна външна политика.
„Новото правителство показва външна политика, която не страда от комплекс за малоценност. Това е политика, която поставя българския интерес на преден план и не вижда нищо проблемно в това.“
Тя допълни, че отпадането на визите би улеснило бизнеса и контактите между двете държави.
За договора с „Боташ“
Министърът потвърди, че текат разговори с турската страна по енергийното сътрудничество.
„По отношение на договора с „Боташ“ се провеждат експертни разговори, водени от Министерството на енергетиката и съответните дружества на двете страни, за да се стигне до ситуация, в която условията на този договор да бъдат адаптирани към настоящата среда и настоящата реалност“, каза Петрова.
„Жените могат свободно да изразяват себе си“
Велислава Петрова коментира и обществените реакции към избора ѝ на облекло по време на официални срещи:
„Радвам се, че живея в страна, в която жените могат свободно да избират облеклото си. Като всяка една жена политик мога спокойно да изразявам себе си чрез облеклото си също.“
По думите ѝ общественият дебат би трябвало да се концентрира върху съдържанието на проведените разговори, а не върху външния вид.
„Би ми се искало фокусът да бъде върху това какво се говори на срещите, а не върху това кой как е облечен“, заяви външният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пресолена
Коментиран от #6, #27, #74
10:42 23.06.2026
2 Анализатор
Коментиран от #10
10:42 23.06.2026
3 Избегала от село
Коментиран от #80
10:43 23.06.2026
4 честен ционист
10:43 23.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
До коментар #1 от "пресолена":През пооследните 37г България не е имала външен миснистър мъж, който да не е бил на другия бряг.
Коментиран от #45
10:44 23.06.2026
7 До кога ?
Ще ни Управляват ?
Коментиран от #24, #75, #87
10:46 23.06.2026
8 Последния Софиянец
10:46 23.06.2026
9 РЕАЛИСТ
10:47 23.06.2026
10 Може и !
До коментар #2 от "Анализатор":Без Бикини !
10:48 23.06.2026
11 Бялджип
Коментиран от #23
10:49 23.06.2026
12 в€ли $лава
И БРЪМБАРИТ€ $А ХОРА И ИМАТ ПРАВА, ХИ-ХИ-ХИ, ХА-ХА-ХА, ПБ -мини$търка $€ РАЗ$МЯ!
10:51 23.06.2026
13 Ех, какви външни
всеки народ си заслужава "полуголите външни".
Жена не трябва да заема подобен пост.
10:57 23.06.2026
14 Гост
10:59 23.06.2026
15 Даа
11:01 23.06.2026
16 кака калинка на службица сладка
следващия път с заголено коте
11:02 23.06.2026
17 Чалга поколението иде!
11:04 23.06.2026
18 нищо учудващо в тикволандия
разголени калинки по потници
кацнали на сладки службици
11:04 23.06.2026
19 Къньо Монев
Коментиран от #26
11:04 23.06.2026
20 Само така, бейби!
Да оплакне око, човекът!
Че с тая, неговата, зачулена...
11:05 23.06.2026
21 обаче
толкова ли не може да разбере, че представлява цяла държава, а не лични страхове и виждания
11:05 23.06.2026
22 Руските Наташки в България
Не искат да се връщат във великата си матушка!
Коментиран от #58, #77
11:06 23.06.2026
23 Ако Георг
До коментар #11 от "Бялджип":беше заголил рамо или бедро, щеше да ти хареса, нали?
Ах, палавнико...
Коментиран от #32, #50
11:07 23.06.2026
24 Да ама
До коментар #7 от "До кога ?":Руските Уруспета
на Мунчо.
Коментиран от #34
11:07 23.06.2026
25 Когато си на държавен
11:08 23.06.2026
26 ЩО БЕ...?!
До коментар #19 от "Къньо Монев":Вашето Наде,да не би да бе по-достойна...?!
Коментиран от #53
11:09 23.06.2026
27 припомни си
До коментар #1 от "пресолена":Кирето на татко Петко
изкривен с разкопчано сако и без вратовръзка
и той изразяваше себе си
11:09 23.06.2026
28 Смех с копейки
🤣🤣🤣
Коментиран от #78
11:10 23.06.2026
29 анонимен
11:10 23.06.2026
30 ха, ха
11:11 23.06.2026
31 потресен
Коментиран от #93
11:11 23.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руско-българска мафия !
11:12 23.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Стара чанта
11:13 23.06.2026
36 ВЪН
ТЕЗИ ЩЕ НИ ЗАКОПАЯТ!!
11:13 23.06.2026
37 Ба бааа
11:13 23.06.2026
38 Исторически парк
11:13 23.06.2026
39 Радо
11:14 23.06.2026
40 Ха сега де...
11:15 23.06.2026
41 9ти септември
11:15 23.06.2026
42 койдазнай
11:16 23.06.2026
43 Напред
Коментиран от #62
11:16 23.06.2026
44 Мухахаха
11:16 23.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 анонимен
11:16 23.06.2026
47 Няма Диплом за Външно министерство !
Радев, гаф след гаф!
Коментиран от #97
11:16 23.06.2026
48 мдаа
Коментиран от #63
11:17 23.06.2026
49 княгиня калина за българското семейство
11:17 23.06.2026
50 Бялджип
До коментар #23 от "Ако Георг":Гледам че са премахнали коментар на твоя "коментар". Ясно е какво са помислили и написали за теб.
11:17 23.06.2026
51 ИНАЧЕ БОТАШ СИ Е ДОБЪР ДОГОВОР
11:18 23.06.2026
52 анонимен
11:19 23.06.2026
53 Що бе?
До коментар #26 от "ЩО БЕ...?!":Надето на нейните години беше класа.
11:20 23.06.2026
54 Даа ...
А що се отнася до Лукоил, не би ли следвало да затрудним възможно най много представителите на Лукойл да ни съди ? Защо помагаме ? Или целта е да ни осъди и да си платим както направи Делю Фактурата и Бойко Борисов за беляНЕ.
11:20 23.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Епа
Коментиран от #65
11:21 23.06.2026
58 В бегето
До коментар #22 от "Руските Наташки в България":Само окраинки има
11:22 23.06.2026
59 анонимен
11:22 23.06.2026
60 Обаче
Тази оригинална фраза е еманация на личността, изразяваща се чрез познатите клишета в получените генерални инструкции...
11:23 23.06.2026
61 Перо
11:23 23.06.2026
62 Цомчо мекото
До коментар #43 от "Напред":Ако беше от вгъZpaждани щеше да е с обръсната глава и да мяза на kanyт, използван kanyт .
Коментиран от #69
11:23 23.06.2026
63 Ами сега?
До коментар #48 от "мдаа":А кой е казал, че притежава висок интелект? Много ясно изразява себе си като едва ли не в прав текст заявява, че щом е министър може да прави каквото си поиска. Ако иска и на магистралата може да дефилира.
11:24 23.06.2026
64 Питане
11:24 23.06.2026
65 Мухахаха
До коментар #57 от "Епа":Тази и магаре не мое да надърви
11:24 23.06.2026
66 мани закривай
Коментиран от #102
11:24 23.06.2026
67 МИ ЩОМ МОЖЕ...
11:24 23.06.2026
68 Не стига ,
11:25 23.06.2026
69 Аааа,
До коментар #62 от "Цомчо мекото":Въпросния е от "Прогресивна" !
11:26 23.06.2026
70 Кви ги дрънка таа афца
Точка
11:27 23.06.2026
71 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #92
11:27 23.06.2026
72 Факти
11:28 23.06.2026
73 Не и пречете!
11:28 23.06.2026
74 Анонимен
До коментар #1 от "пресолена":Ггрупата във факти.бг показва и повече!
11:29 23.06.2026
75 Докогато
До коментар #7 от "До кога ?":Лапнишарани гласуват за тях
11:31 23.06.2026
76 Много си е добре жената!
А вие какво искате-
Искра Фидосова,Или Цецка Цачева да показват заголено рамо и коляно...?!
Коментиран от #86
11:31 23.06.2026
77 дойде си на темата, а?
До коментар #22 от "Руските Наташки в България":Капраш-вараш все към Русия те избива. Няма какл Кръвта вода не става. Но тук не е в контекста и не е вярно.
Според мене, и твърдя на това - министърКАТА много добре разбира гафа, който направи, но няма как да си признае и са я научили да излезе с нещо такова, което прави в своя защита. Друг е въпросът за качествата й. Въобще не я познавам и не държа да я познавам. Кой ли не стана министър, зам.-министър?
11:32 23.06.2026
78 хе хе
До коментар #28 от "Смех с копейки":Трябва да се притеснявате от мълчанието на "Възраждане"!
Когато мълчат, очевидно замислят нова стратегия как да ви катурнат.😎
11:32 23.06.2026
79 Никой
Може и - Цола Драгойчева направо, да са спокойни хората.
Коментиран от #85
11:32 23.06.2026
80 А истината е,че...
До коментар #3 от "Избегала от село":...ти е селски мозъка...!
11:33 23.06.2026
81 Анонимен
11:33 23.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Цвете
11:34 23.06.2026
84 Ха ха ха
11:35 23.06.2026
85 Особено!
До коментар #79 от "Никой":Надежда Михайлова - да срича, въртейки набъбнали и...сбръчкани от старост устни...- самата ,,красота"...!
11:36 23.06.2026
86 Анонимен
До коментар #76 от "Много си е добре жената!":Жената е външен министър има си дрес код за това но къде ти толкова интелигентност Вън оставка избори цепката кълката и огромна голите и рамене това е грозно меко казано на такова място представлява държавата ни
11:36 23.06.2026
87 1111
До коментар #7 от "До кога ?":Тази ми напомня на една доцентка по семантика (не и помня името), която имаше ресор, от който нищо не разбираше. Плещеше абсурдни приказки от сорта "ще отнемам и наслагвам на принципа на коцентричните кръгове" и си мислеше, че хората пасат трева и няма да разберат колко е боса. Наглостта на управляващите минава всякакви граници, но всичко им се пише на гърба!
11:37 23.06.2026
88 Явно
11:38 23.06.2026
89 ПРАВА Е ЖЕНАТА, ВИЖДА СЕ ИМА ОПИТ!
Коментиран от #103
11:38 23.06.2026
90 Анонимен
11:38 23.06.2026
91 Гост
Коментиран от #108
11:39 23.06.2026
92 тиририрам
До коментар #71 от "Оз. Ген.Румянцев":Не знаем кой я тика напред, за да стане ясно откъде идва малоумието в българската политика. Всички негативи обаче са за премиера!
11:41 23.06.2026
93 Как кой
До коментар #31 от "потресен":Румбата льотчика
11:41 23.06.2026
94 Радев
Както Бойко Рашков си остава с 12- те толетни.
Цветан Цветанов с асансьорите .
И т.н. Такава е логиката на политическата публичност. В цял свят!
Един президент го помнят , че разби СССР.
Друг го помнят с пурата!
11:41 23.06.2026
95 КВО ТОЛКО? ВЪНШЕН МИНИСТЪР?
Коментиран от #99
11:43 23.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Не само тя
До коментар #47 от "Няма Диплом за Външно министерство !":Министърката на здравеопазването е завършила международни отношения, а финансовият гълъб е работил като ЗКПЧ.
11:44 23.06.2026
98 Той
Коментиран от #101
11:45 23.06.2026
99 ха ха ха
До коментар #95 от "КВО ТОЛКО? ВЪНШЕН МИНИСТЪР?":Да се бяхте постарали повече! Това ли е най-доброто, което имате?
11:46 23.06.2026
100 В духа на новата англосакснска
Външният министър обясни, че правото да си покзва голото рамо и презрамката на сутиена и голото кръстосано бедро през цепката на полата си е НЕГОВ избор!
11:46 23.06.2026
101 Не виждаш ли, че е руса?
До коментар #98 от "Той":Харесваш ли вицовете за блондинки?
11:47 23.06.2026
102 Не си разбрал
До коментар #66 от "мани закривай":При папата беше другата калинка ухилената председателка на народното събрание
11:48 23.06.2026
103 Тъкмо обратното!
До коментар #89 от "ПРАВА Е ЖЕНАТА, ВИЖДА СЕ ИМА ОПИТ!":Ще и вкарват голове и от центъра! Мъжете в критическата сте пълен интелектуален фалит!
11:49 23.06.2026
104 ААААА
11:50 23.06.2026
105 Симо
11:51 23.06.2026
106 п@@ч@@
11:53 23.06.2026
107 Позор!
11:55 23.06.2026
108 Воайор
До коментар #91 от "Гост":А какво се случи зад кулисите ?Много ме интересува и с всички пикантни подробности.
12:00 23.06.2026
109 Айше
12:07 23.06.2026
110 Цвете
12:07 23.06.2026
111 Хмм
12:07 23.06.2026
112 Цвете
12:16 23.06.2026