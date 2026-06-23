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Външният министър Велислава Петрова обясни за "голото рамо" по време на срещата с Хакан Фидан: Не се притеснява от забележките

Външният министър Велислава Петрова обясни за "голото рамо" по време на срещата с Хакан Фидан: Не се притеснява от забележките

23 Юни, 2026 10:39 2 249 112

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България не блокира санкциите срещу Русия, а защитава националния си интерес

Външният министър Велислава Петрова обясни за "голото рамо" по време на срещата с Хакан Фидан: Не се притеснява от забележките - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България не налага вето върху новия пакет санкции срещу Русия, а участва в нормален процес на обсъждане заедно с останалите държави членки на Европейския съюз. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред bTV. Тя коментира темите за санкциите срещу Москва, военната помощ за Украйна, отношенията със Северна Македония и перспективата за отпадане на визите за САЩ.

По думите ѝ „България не налага вето за санкциите в момента“, тъй като „целият пакет е обект на разговори и дискусии между държавите членки“.

„Не става въпрос за това нещо да бъде блокирано. Бихме могли да говорим за блокиране, ако има абсолютно съгласие сред всички и ние сме единствените, които сме останали. Всъщност не сме единствени и по отношение на резервите за патриарх Кирил“, каза министърът.

Тя подчерта, че резервите на страната ни се ръководят от прагматични съображения.

„Подкрепяме санкции, които имат пряк икономически ефект върху Русия и биха довели до ситуация, в която тя да започне преговори за мир. Подкрепяме и санкции, които имат много по-голям ефект върху Русия, отколкото върху останалите държави членки“, заяви Петрова.

В същото време България се противопоставя на мерки, които според оценките на компетентните институции биха засегнали сериозно собствената ѝ икономика.

„Именно заради това има резерви по линия на санкции, които по-скоро биха навредили на нашата икономика, отколкото на икономиката на Русия“, посочи тя.

За „Лукойл“ и енергетиката

По темата за евентуалните ограничения срещу „Лукойл“ външният министър заяви, че всяко предложение се оценява от ресорните институции.

„Всеки един санкционен пакет и мерките, които се предлагат, биват оценявани от всички компетентни институции в България. Техните становища се вземат предвид, когато страната изгражда националната си позиция“, каза тя.

Според нея анализите показват възможен негативен ефект върху българската икономика и енергийната стабилност.

„Българската армия няма капацитет да дарява повече“

По отношение на военната помощ за Украйна министърът обясни, че решението да не се предоставя допълнително въоръжение от складовете на армията се основава на експертна оценка.

„Очевидно Министерството на отбраната е направило такава оценка и е преценило, че вследствие на редицата пакети военна и военно-техническа помощ, българската армия в момента няма капацитета да дава допълнително нещо по такава линия като дарение“, каза Петрова.

Тя уточни, че това не означава отказ от подкрепа за Украйна.

„България има позиция, в която ясно заявява какъв е националният интерес и какви са националните възможности и способности, но в същото време търси възможност да постигне европейски консенсус там, където е възможно“, добави Петрова.

Възможно сътрудничество за производство на дронове

След срещите с украинската страна е обсъдена и възможността за съвместни проекти в сферата на безпилотните технологии.

„Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на пръв план, че това е добра възможност, при която компании от частния и държавния сектор могат да развиват трансфер на технологии и своя капацитет“, каза министърът.

За Северна Македония: „Езикът на омразата се превръща в тенденция“

По повод отношенията със Скопие Велислава Петрова заяви, че България последователно осъжда проявите на омраза.

„Особено тревожно е, че вече не става дума за единични случаи, а за тенденция, която се повтаря“, каза тя.

Министърът подчерта, че българската позиция е получила подкрепа от европейските партньори:

„Нашата позиция беше разпозната като европейска. Това е голям успех за България. Европейските ни партньори припознават, че не става дума за двустранни въпроси, а за европейски ценности – недопускане на език на омразата и защита на човешките права.“

Визите за САЩ: „Поставяме българския интерес на преден план“

По темата за безвизовото пътуване до Съединените щати външният министър заяви, че България е изпълнила почти всички технически критерии.

„Ние сме в много голяма степен изпълнили своите критерии. В техническата част остава единствено процентът на отказите“, каза Петрова.

Според нея поставянето на въпроса пред американските партньори е израз на активна външна политика.

„Новото правителство показва външна политика, която не страда от комплекс за малоценност. Това е политика, която поставя българския интерес на преден план и не вижда нищо проблемно в това.“

Тя допълни, че отпадането на визите би улеснило бизнеса и контактите между двете държави.

За договора с „Боташ“

Министърът потвърди, че текат разговори с турската страна по енергийното сътрудничество.

„По отношение на договора с „Боташ“ се провеждат експертни разговори, водени от Министерството на енергетиката и съответните дружества на двете страни, за да се стигне до ситуация, в която условията на този договор да бъдат адаптирани към настоящата среда и настоящата реалност“, каза Петрова.

„Жените могат свободно да изразяват себе си“

Велислава Петрова коментира и обществените реакции към избора ѝ на облекло по време на официални срещи:

„Радвам се, че живея в страна, в която жените могат свободно да избират облеклото си. Като всяка една жена политик мога спокойно да изразявам себе си чрез облеклото си също.“

По думите ѝ общественият дебат би трябвало да се концентрира върху съдържанието на проведените разговори, а не върху външния вид.

„Би ми се искало фокусът да бъде върху това какво се говори на срещите, а не върху това кой как е облечен“, заяви външният министър.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пресолена

    54 8 Отговор
    значи друг министър ако е мъж може да се яви с небрежно разкопчан панталон когато се среща с жена министър?????равноправие нали???

    Коментиран от #6, #27, #74

    10:42 23.06.2026

  • 2 Анализатор

    64 10 Отговор
    Ами защо не се появи по бикини...?

    Коментиран от #10

    10:42 23.06.2026

  • 3 Избегала от село

    64 10 Отговор
    Ама селото не е избегало от нея.

    Коментиран от #80

    10:43 23.06.2026

  • 4 честен ционист

    38 7 Отговор
    Рамо за комшу, а за братишката заголен баджак.

    10:43 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    31 8 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    През пооследните 37г България не е имала външен миснистър мъж, който да не е бил на другия бряг.

    Коментиран от #45

    10:44 23.06.2026

  • 7 До кога ?

    33 9 Отговор
    Само Уруспета !

    Ще ни Управляват ?

    Коментиран от #24, #75, #87

    10:46 23.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Тази създаде биооръжия на основата на Ковид, Морбили и Колит в Кеймбридж.Не я ядосвайте!

    10:46 23.06.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    65 2 Отговор
    Не си обикновена жена, която може да избира облеклото си. Ти си МИНИСТЪР на Външните работи на Република България и трябва да спазваш някакъв дрес код. Личността ти олекна в лицето на цяла България и ще останеш в историята, като " жената с голото рамо" Така се обличат Бени , които искат да съблазнят някого. Ти турчина ли искаше да съблазниш, бе моме просто.

    10:47 23.06.2026

  • 10 Може и !

    33 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анализатор":

    Без Бикини !

    10:48 23.06.2026

  • 11 Бялджип

    40 10 Отговор
    Все пак предпочитам министър със заголено рамо, пред онзи долен плъх, който оправда убийците на българина, служител на ООН ! Георг Георгиев, беше между най-долните влечуги и йесмени, които е имала България за външни министри.

    Коментиран от #23

    10:49 23.06.2026

  • 12 в€ли $лава

    10 2 Отговор
    а$ Н€ $ъм МНОГО ДОБР€ И $€ ИЗРАЗЯВАМ КАКТО БРЪМБАРИТ€ МИ ХАР€$ВАТ!
    И БРЪМБАРИТ€ $А ХОРА И ИМАТ ПРАВА, ХИ-ХИ-ХИ, ХА-ХА-ХА, ПБ -мини$търка $€ РАЗ$МЯ!

    10:51 23.06.2026

  • 13 Ех, какви външни

    27 4 Отговор
    министри имат Турция, Китай.
    всеки народ си заслужава "полуголите външни".
    Жена не трябва да заема подобен пост.

    10:57 23.06.2026

  • 14 Гост

    40 1 Отговор
    Държавният протокол е строга система от правила, регулираща реда, церемониала и поведението при официални отношения между държавни институции, дипломатически мисии и техните представители. В съчетание с дипломатическия етикет, той осигурява гладкото протичане на срещи на най-високо ниво и гарантира взаимното уважение между суверените... ама ти отде да знаИш ;)

    10:59 23.06.2026

  • 15 Даа

    8 12 Отговор
    Когато Хакан идва в България ще се съобразява с нас. Тука дрес кода е такъв - свободен. Равноправие.

    11:01 23.06.2026

  • 16 кака калинка на службица сладка

    32 0 Отговор
    Не се притеснява от забележките

    следващия път с заголено коте

    11:02 23.06.2026

  • 17 Чалга поколението иде!

    28 3 Отговор
    Гледа тъпо!

    11:04 23.06.2026

  • 18 нищо учудващо в тикволандия

    22 2 Отговор
    на корупмпирани мишоци, тикви, чекмеджари
    разголени калинки по потници
    кацнали на сладки службици

    11:04 23.06.2026

  • 19 Къньо Монев

    33 2 Отговор
    Егати държавата щом тая е вицепремиер.

    Коментиран от #26

    11:04 23.06.2026

  • 20 Само така, бейби!

    29 2 Отговор
    Следващият път се появи прд Ердоган по дантелен тюл!
    Да оплакне око, човекът!

    Че с тая, неговата, зачулена...

    11:05 23.06.2026

  • 21 обаче

    27 0 Отговор
    ако беше мъж на нейния пост и беше отишъл по къси гащи, "свободния избор" и "възможност за изразяване с облеклото" щеше да липсва.....

    толкова ли не може да разбере, че представлява цяла държава, а не лични страхове и виждания

    11:05 23.06.2026

  • 22 Руските Наташки в България

    13 7 Отговор
    се хвалят, че от цяла Европа само тук ги пускат!
    Не искат да се връщат във великата си матушка!

    Коментиран от #58, #77

    11:06 23.06.2026

  • 23 Ако Георг

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Бялджип":

    беше заголил рамо или бедро, щеше да ти хареса, нали?

    Ах, палавнико...

    Коментиран от #32, #50

    11:07 23.06.2026

  • 24 Да ама

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "До кога ?":

    Руските Уруспета
    на Мунчо.

    Коментиран от #34

    11:07 23.06.2026

  • 25 Когато си на държавен

    22 0 Отговор
    ПОСТ, първо представляващ държавата си, после себе си! И затова има дрес код за всяко място, за да уважиш срещу себе си човека и уважение към теб самия! Елементарно!

    11:08 23.06.2026

  • 26 ЩО БЕ...?!

    11 11 Отговор

    До коментар #19 от "Къньо Монев":

    Вашето Наде,да не би да бе по-достойна...?!

    Коментиран от #53

    11:09 23.06.2026

  • 27 припомни си

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    Кирето на татко Петко
    изкривен с разкопчано сако и без вратовръзка

    и той изразяваше себе си

    11:09 23.06.2026

  • 28 Смех с копейки

    8 4 Отговор
    Нема ли някоя копейка да се изцепи-Време е за Възраждане!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #78

    11:10 23.06.2026

  • 29 анонимен

    12 3 Отговор
    Гафът или унижението на онова голо рамо и кръстосания гол крак на външния министър е равностойно на гафа с руския патриарх. Това са действия във външната политика, които са изключително унизителни за България. Това означава да паднеш на колене, да сведеш глава. Да кажеш: „Сърцето ти какво говори?“ Но ако човек има не само сърце, а и глава, и достойнство, това е последното нещо, което би направил. Освен това — защо сърцето ти не боли за Украйна? Това също са православни хора“

    11:10 23.06.2026

  • 30 ха, ха

    22 0 Отговор
    ...„Радвам се, че живея в страна, в която жените могат свободно да избират облеклото си,,...Така е госпожо но не и в политиката.Би трябвало да го знаете след като сте живели и учили във Великобритания макар и не политически науки а вирусология.Надявам се там да сте чували коя е Маргарет Тачър и как тя се изразяваше с облеклото си и не само.Да бяхте станали чалгарка.Там най-сЛободно се изразяват чалгаропитеците.

    11:11 23.06.2026

  • 31 потресен

    23 0 Отговор
    Кой депутат го побутва това девойче , четох и биографията, микробиоложка сега външен министър евала.

    Коментиран от #93

    11:11 23.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руско-българска мафия !

    15 1 Отговор
    Поредната калинка, продукт на политическото инженерство на БКП-ДС !

    11:12 23.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Стара чанта

    19 0 Отговор
    Ами то да се притеснява човек, трябва да има нещо в главата, свързано е и с възпитанието, културата.. А при това мóме тези неща са в дефицит ! Очевиден ! Една типична КАЛИНКА, минаваща през живота по другия начин !

    11:13 23.06.2026

  • 36 ВЪН

    17 0 Отговор
    ВЪН,ВЪН,ВЪЪЪН!!
    ТЕЗИ ЩЕ НИ ЗАКОПАЯТ!!

    11:13 23.06.2026

  • 37 Ба бааа

    8 0 Отговор
    Много сърдито гледа

    11:13 23.06.2026

  • 38 Исторически парк

    12 3 Отговор
    Бг гявурка се предлага на поробителя

    11:13 23.06.2026

  • 39 Радо

    11 0 Отговор
    Другия път по боди и вълната и да стърчи навънка.

    11:14 23.06.2026

  • 40 Ха сега де...

    4 4 Отговор
    Абе с две думи, ние се харсваме такива каквито сме и изобщо не ни вълнува вашето мнение. Това е нашата държава, а не вашата и който не ни харесва да заминава там. където ще се чувства по добре.

    11:15 23.06.2026

  • 41 9ти септември

    14 0 Отговор
    Тази е само за къра с една голяма мотика и цял ден да копа

    11:15 23.06.2026

  • 42 койдазнай

    5 5 Отговор
    След Освобождението, всички външни министри а България се назначават от Лондон. Те до такава степен са служели на островните си господари,че някой се е наложило да претърпят онциденти, за да не пречат на политиката на държавата.

    11:16 23.06.2026

  • 43 Напред

    4 6 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #62

    11:16 23.06.2026

  • 44 Мухахаха

    9 0 Отговор
    Тази е чипната не е Българка

    11:16 23.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 анонимен

    14 1 Отговор
    Радев си ги е избрал такива неадекватни само приказки бля-блябля без никаква работа покритие. Нищо чудно какъвто им е господаря и те са такива. Щеше да сменя модела, той го надгради с триумвират и държи Бойко и Делян на каишка.

    11:16 23.06.2026

  • 47 Няма Диплом за Външно министерство !

    17 0 Отговор
    Как са назначили микробиоложка въ Външно!
    Радев, гаф след гаф!

    Коментиран от #97

    11:16 23.06.2026

  • 48 мдаа

    17 0 Отговор
    Първо - не мисля, че една жена изразява себе си с голо рамо или заголено бедро. А и какво точно изразява по този начин - че няма друга стойност освен женските си прелести? Второ - Петрова трябва да забрави, че е жена докато заема поста външен министър. Женското в себе си може да изразява с елегантен делови костюм, фин шал и красиво бижу. Голотията да я остави за личните отношения. Дяволът винаги се крие в детайлите и такива отговори не говорят добре за интелекта на министърката, а външната ни политика е особено важна в този момент, в който трябва да лавираме между няколко страни.

    Коментиран от #63

    11:17 23.06.2026

  • 49 княгиня калина за българското семейство

    12 0 Отговор
    Срам!

    11:17 23.06.2026

  • 50 Бялджип

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ако Георг":

    Гледам че са премахнали коментар на твоя "коментар". Ясно е какво са помислили и написали за теб.

    11:17 23.06.2026

  • 51 ИНАЧЕ БОТАШ СИ Е ДОБЪР ДОГОВОР

    15 2 Отговор
    НЕ МОЖА ЛИ ДА СЕ УСУЧЕ И НА ПИЛОН ТА ДА ПРЕДОГОВОРЯТ БОТАШ?

    11:18 23.06.2026

  • 52 анонимен

    9 2 Отговор
    Гафът или унижението на онова голо рамо и кръстосания гол крак на външния министър е равностойно на гафа с руския патриарх. Това са действия във външната политика, които са изключително унизителни за България. Това означава да паднеш на колене, да сведеш глава. Да кажеш: „Сърцето ти какво говори?“ Но ако човек има не само сърце, а и глава, и достойнство, това е последното нещо, което би направил. Освен това — защо сърцето ти не боли за Украйна? Това също са православни хора“

    11:19 23.06.2026

  • 53 Що бе?

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "ЩО БЕ...?!":

    Надето на нейните години беше класа.

    11:20 23.06.2026

  • 54 Даа ...

    7 3 Отговор
    Явно трафиканта Гундяев е свързан пряко с нашата "икономика" и ще засегне нечии интереси в България.
    А що се отнася до Лукоил, не би ли следвало да затрудним възможно най много представителите на Лукойл да ни съди ? Защо помагаме ? Или целта е да ни осъди и да си платим както направи Делю Фактурата и Бойко Борисов за беляНЕ.

    11:20 23.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Епа

    1 6 Отговор
    Ко толкова, надръвила Фиданкта, той се съгласил на сичко квото му иаже

    Коментиран от #65

    11:21 23.06.2026

  • 58 В бегето

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Руските Наташки в България":

    Само окраинки има

    11:22 23.06.2026

  • 59 анонимен

    8 1 Отговор
    Тая се мисли по умна отколкото е и че може да ни лъже както си иска. Облеклото с турският външен министър каза че "можела да се облича както си иска", това не е частна нейна визита или тръгнала на театър, има си протокол и строги норми на облекла и поведение. Специално по този въпрос за руския патриарх - гафът или унижението е равностойно на онова голо рамо и кръстосания гол крак на външния министър. Това са действия във външната политика, които са изключително унизителни за България. Това означава да паднеш на колене, да сведеш глава.

    11:22 23.06.2026

  • 60 Обаче

    3 1 Отговор
    -----Като всяка една жена политик мога спокойно да изразявам себе си чрез облеклото си също.-----
    Тази оригинална фраза е еманация на личността, изразяваща се чрез познатите клишета в получените генерални инструкции...

    11:23 23.06.2026

  • 61 Перо

    6 3 Отговор
    Относно спирането на даренията за Украйна политиката е правилна! Остава да се дебатира, дали сме в съответствие с правилата на ООН, да не се доставя оръжие въобще на воюващи страни. За РСМ е ясно, че тяхното правителство няма намерение да изпълнява задължителните договорни задължения за започване на преговори за членство в ЕС. Това предполага и спиране на финансирането в стотици милиони евро и помощи от предприсъединителните фондове, което може да се инициира от българската страна! За облеклото на дипломатите има Протокол, който е съвкупност от международни правила за поведение и е недопустимо “свободно избиране на облеклото”, защото министърката “живее в свободна страна”! Дипломатически Протокол и мода или “лично предпочитание” са съвсем различни неща и нямат място в това министерство!

    11:23 23.06.2026

  • 62 Цомчо мекото

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Напред":

    Ако беше от вгъZpaждани щеше да е с обръсната глава и да мяза на kanyт, използван kanyт .

    Коментиран от #69

    11:23 23.06.2026

  • 63 Ами сега?

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "мдаа":

    А кой е казал, че притежава висок интелект? Много ясно изразява себе си като едва ли не в прав текст заявява, че щом е министър може да прави каквото си поиска. Ако иска и на магистралата може да дефилира.

    11:24 23.06.2026

  • 64 Питане

    8 0 Отговор
    Една магистралка какво може да говори през сваления прозорец с водача на автомобила чрез облеклото си, изразявайки себе си ???

    11:24 23.06.2026

  • 65 Мухахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Епа":

    Тази и магаре не мое да надърви

    11:24 23.06.2026

  • 66 мани закривай

    7 0 Отговор
    При Папата не беше ли се загърнала в черно като Тъмния Император от Междузвездни войни ?

    Коментиран от #102

    11:24 23.06.2026

  • 67 МИ ЩОМ МОЖЕ...

    7 0 Отговор
    А ТУРСКИЯ ВЪНШЕН ЩО НЕ СИ ИЗВАДИ ЯТАГАНА?

    11:24 23.06.2026

  • 68 Не стига ,

    16 0 Отговор
    че куха , но и нагла ! Жените можели да изразяват себе си ?! Тя така се изрази , особено пременена на толкова важна среща с разголена дреха , без бельо и спуснато рамо до свивката на лакътя ѝ ! И открила цепката на фустата , да покаже и коляно...... Да изразява себе си на село или на интимни вечери , но не и в политиката ! Само резили с регресивната сбирщина !

    11:25 23.06.2026

  • 69 Аааа,

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Цомчо мекото":

    Въпросния е от "Прогресивна" !

    11:26 23.06.2026

  • 70 Кви ги дрънка таа афца

    6 1 Отговор
    Киро Мен те попа - КГБето и монгольяк Олигарсите НЕМАТ РАБОТА у най - древната страна в Европа! А си стоят там у тубата в блатата тиа Алкашоре и престъпници..
    Точка

    11:27 23.06.2026

  • 71 Оз. Ген.Румянцев

    9 0 Отговор
    Тая е пълна трагедия, толкова ли няма дипломати от кариерата?

    Коментиран от #92

    11:27 23.06.2026

  • 72 Факти

    1 4 Отговор
    "Всъщност не сме единствени и по отношение на резервите за патриарх Кирил“ - Това е откровена лъжа. Само България отказва да санкционира Кирил. Унгария отказа през 2022 г., но сега вече е съгласна. Само ние сме черната овца.

    11:28 23.06.2026

  • 73 Не и пречете!

    6 1 Отговор
    Изразява се свободно момичето. Утре може да реши, че принадлежи към птичия свят и да се появи с костюм на Голямото пиле.😏

    11:28 23.06.2026

  • 74 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    Ггрупата във факти.бг показва и повече!

    11:29 23.06.2026

  • 75 Докогато

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "До кога ?":

    Лапнишарани гласуват за тях

    11:31 23.06.2026

  • 76 Много си е добре жената!

    1 7 Отговор
    Съвременна и не живее,с предразсъдъците на минали времена!
    А вие какво искате-
    Искра Фидосова,Или Цецка Цачева да показват заголено рамо и коляно...?!

    Коментиран от #86

    11:31 23.06.2026

  • 77 дойде си на темата, а?

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Руските Наташки в България":

    Капраш-вараш все към Русия те избива. Няма какл Кръвта вода не става. Но тук не е в контекста и не е вярно.

    Според мене, и твърдя на това - министърКАТА много добре разбира гафа, който направи, но няма как да си признае и са я научили да излезе с нещо такова, което прави в своя защита. Друг е въпросът за качествата й. Въобще не я познавам и не държа да я познавам. Кой ли не стана министър, зам.-министър?

    11:32 23.06.2026

  • 78 хе хе

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Смех с копейки":

    Трябва да се притеснявате от мълчанието на "Възраждане"!
    Когато мълчат, очевидно замислят нова стратегия как да ви катурнат.😎

    11:32 23.06.2026

  • 79 Никой

    1 4 Отговор
    Ми да върнат Надежда Михайлова - дето срича и приказва объркано или Елена Поптодорова.

    Може и - Цола Драгойчева направо, да са спокойни хората.

    Коментиран от #85

    11:32 23.06.2026

  • 80 А истината е,че...

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Избегала от село":

    ...ти е селски мозъка...!

    11:33 23.06.2026

  • 81 Анонимен

    6 0 Отговор
    Искахте Радев имате го е сега защо сте недоволни малоумници Как ви излъга и ви завладя цялата власт цялата държава бкп съветски другари и червените олигарси хахаха хаха само че работещите българи плащаме всичко а тези живеят в охолство и са на държавната заплата 10 хиляди Евро и още благини

    11:33 23.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Цвете

    4 0 Отговор
    ДА Й ИМАМ САМОЧУВСТВИЕТО. НАВЕРНО, АКО БЕШЕ В ЛАБОРАТОРИЯТА ,МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ И ПО ЛЕКО ОБЛЕЧЕНА. ЩО СЕ КАСАЕ ДО " ЛУКОЙЛ " ,ТОЗИ " БИЗНЕСМЕН " МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА 3 % ОТ СЪЩОТО ДРУЖЕСТВО, С КАКВИ СРЕДСТВА ПРИТЕЖАВА МОЛЪТ В " ЛОЗЕНЕЦ " ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА И ОГРОМНАТА БИЗНЕС СГРАДА НА " ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ "? 👀🤷‍♀️🎭

    11:34 23.06.2026

  • 84 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Национален интерес да наричаш защитата на руски олигарси е пълна лъжа. Явно играят много пари.

    11:35 23.06.2026

  • 85 Особено!

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Никой":

    Надежда Михайлова - да срича, въртейки набъбнали и...сбръчкани от старост устни...- самата ,,красота"...!

    11:36 23.06.2026

  • 86 Анонимен

    10 1 Отговор

    До коментар #76 от "Много си е добре жената!":

    Жената е външен министър има си дрес код за това но къде ти толкова интелигентност Вън оставка избори цепката кълката и огромна голите и рамене това е грозно меко казано на такова място представлява държавата ни

    11:36 23.06.2026

  • 87 1111

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "До кога ?":

    Тази ми напомня на една доцентка по семантика (не и помня името), която имаше ресор, от който нищо не разбираше. Плещеше абсурдни приказки от сорта "ще отнемам и наслагвам на принципа на коцентричните кръгове" и си мислеше, че хората пасат трева и няма да разберат колко е боса. Наглостта на управляващите минава всякакви граници, но всичко им се пише на гърба!

    11:37 23.06.2026

  • 88 Явно

    7 0 Отговор
    Госпожа вирусоложката няма никакво понятие от дипломация и има ли почва тя у нас.

    11:38 23.06.2026

  • 89 ПРАВА Е ЖЕНАТА, ВИЖДА СЕ ИМА ОПИТ!

    5 1 Отговор
    ГОЛА ЩЕ Е МНОГО ПО УБЕДИТЕЛНА ВЪВ ВСЯКЪКВИ ПРЕГОВОРИ.

    Коментиран от #103

    11:38 23.06.2026

  • 90 Анонимен

    2 2 Отговор
    Българско правителство защитава руските хора олигарсите вън оставка незабавна избори

    11:38 23.06.2026

  • 91 Гост

    6 0 Отговор
    „Би ми се искало фокусът да бъде върху това какво се говори на срещите, а не върху това кой как е облечен“ - ми пробвай да се облечеш като министърка, а не като такава, каквато всъщност си.

    Коментиран от #108

    11:39 23.06.2026

  • 92 тиририрам

    7 0 Отговор

    До коментар #71 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Не знаем кой я тика напред, за да стане ясно откъде идва малоумието в българската политика. Всички негативи обаче са за премиера!

    11:41 23.06.2026

  • 93 Как кой

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "потресен":

    Румбата льотчика

    11:41 23.06.2026

  • 94 Радев

    5 0 Отговор
    да е наясно, че занапред каквото и да каже и свърши тя министърка, тя сиостава със славата за голото рамо и цепката на полата.

    Както Бойко Рашков си остава с 12- те толетни.
    Цветан Цветанов с асансьорите .

    И т.н. Такава е логиката на политическата публичност. В цял свят!

    Един президент го помнят , че разби СССР.
    Друг го помнят с пурата!

    11:41 23.06.2026

  • 95 КВО ТОЛКО? ВЪНШЕН МИНИСТЪР?

    4 0 Отговор
    ТАКА СМЕ ОТ ПОРНО ИНДУСТРИЯТА.

    Коментиран от #99

    11:43 23.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Не само тя

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Няма Диплом за Външно министерство !":

    Министърката на здравеопазването е завършила международни отношения, а финансовият гълъб е работил като ЗКПЧ.

    11:44 23.06.2026

  • 98 Той

    6 0 Отговор
    Таз жена кога , ще разбере , че представлява всички бьлгари и това я задьлжава да бьде облечена по начин , който не ни излага и срами пред чуждите предсавители

    Коментиран от #101

    11:45 23.06.2026

  • 99 ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "КВО ТОЛКО? ВЪНШЕН МИНИСТЪР?":

    Да се бяхте постарали повече! Това ли е най-доброто, което имате?

    11:46 23.06.2026

  • 100 В духа на новата англосакснска

    6 0 Отговор
    журналистическа стилистика, трябваше заглвието да бъде така:

    Външният министър обясни, че правото да си покзва голото рамо и презрамката на сутиена и голото кръстосано бедро през цепката на полата си е НЕГОВ избор!

    11:46 23.06.2026

  • 101 Не виждаш ли, че е руса?

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Той":

    Харесваш ли вицовете за блондинки?

    11:47 23.06.2026

  • 102 Не си разбрал

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "мани закривай":

    При папата беше другата калинка ухилената председателка на народното събрание

    11:48 23.06.2026

  • 103 Тъкмо обратното!

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "ПРАВА Е ЖЕНАТА, ВИЖДА СЕ ИМА ОПИТ!":

    Ще и вкарват голове и от центъра! Мъжете в критическата сте пълен интелектуален фалит!

    11:49 23.06.2026

  • 104 ААААА

    3 0 Отговор
    Уважаема г-жо министър. Има т.н. дрес код, т.е. страндард на облеклото за съответните държавни служители на високи постове. Това няма нищо общо със свободния избор на облеклото. Свободен избор на облеклото важи само за случаите, когото този висш държавен случител присъства като частно лице с името си. Как Вие ще се почувствате в сучай ако Висш държавен служител от Вашия ранг Ви приме офиално, облечен с бермуди, тениска и джапанки?

    11:50 23.06.2026

  • 105 Симо

    6 0 Отговор
    Външната ще удари в земята, май всички предходни калинки

    11:51 23.06.2026

  • 106 п@@ч@@

    1 1 Отговор
    с крилцаа

    11:53 23.06.2026

  • 107 Позор!

    3 0 Отговор
    Да, тази вирусоложка, назначена за външен миинстър на България, е опвече от позор за великата ни някога държава! Повече от срам и повече от резил! А наглостта и безочието й са потресаващи! Мръсното и срамно петно, което нанесе вирусоложката от село не само на Външно министерство, но и на страната ни, са потресаващи! Ама то пък, като погледне човек министрите на селяндурина от Славяново, няма каква да се чуди! Всички са от десена на кабаретната външна министърка! Вземай си чантичката и се измитай ма, нищожество нагло и противно! Изимитай се, защото така или иначе, ние ще те изметем! Ще те изметем, ще изметем и наглия, изтъкан от двуличие, коварство и мерзост фатмак от село Славяново! Ще изметем тази кирлива подлога на кремълския злодей заедно с цялата "честна компания" на миинстрите му! Ние ще измием срама на кабаретната вирусоложка Велислава! Че тя, като беше решила да сваля турския си колега, защо направо не му предолжи да си легнат? Със сигурност, той си е помислил, че ще му предложи, като е видял голото й рамо и разголения й баджак! Никога тази простащина на вирусоложката няма да бъде измита от Външно министерство, никога! С всичките перилни препарати на света!

    11:55 23.06.2026

  • 108 Воайор

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Гост":

    А какво се случи зад кулисите ?Много ме интересува и с всички пикантни подробности.

    12:00 23.06.2026

  • 109 Айше

    2 0 Отговор
    Абсолютно! Всички са толкова скучни по политическите срещи, че се отегчаваш още преди да си отворят устата да и да заговорят.

    12:07 23.06.2026

  • 110 Цвете

    2 0 Отговор
    ДА Й ИМАМ САМОЧУВСТВИЕТО. НАВЕРНО, АКО БЕШЕ В ЛАБОРАТОРИЯТА ,МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ И ПО ЛЕКО ОБЛЕЧЕНА. ЩО СЕ КАСАЕ ДО " ЛУКОЙЛ " ,ТОЗИ " БИЗНЕСМЕН " МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА 3 % ОТ СЪЩОТО ДРУЖЕСТВО, С КАКВИ СРЕДСТВА ПРИТЕЖАВА МОЛЪТ В " ЛОЗЕНЕЦ " ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА И ОГРОМНАТА БИЗНЕС СГРАДА НА " ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ "? 👀🤷‍♀️🎭

    12:07 23.06.2026

  • 111 Хмм

    2 0 Отговор
    типична наглост на кукувичка, да си заминава след като не я интересува мнението на хората, помните ли какви ги говореше нейният гуру от дивана - не го интересувало мнението на плебеите, тази е временно, външната политика я води лично Радев, назначил я щото работи в министерството от години, била е зам. министър, а тя се оказа куха лейка, нейния английски го знаят децата от осми клас в езиковите гимназии, не я притеснява ли, затова ли сега се облича като монахиня

    12:07 23.06.2026

  • 112 Цвете

    0 0 Отговор
    ДА Й ИМАМ САМОЧУВСТВИЕТО. НАВЕРНО, АКО БЕШЕ В ЛАБОРАТОРИЯТА ,МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ И ПО ЛЕКО ОБЛЕЧЕНА. ЩО СЕ КАСАЕ ДО " ЛУКОЙЛ " ,ТОЗИ " БИЗНЕСМЕН " МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА 3 % ОТ СЪЩОТО ДРУЖЕСТВО, С КАКВИ СРЕДСТВА ПРИТЕЖАВА МОЛЪТ В " ЛОЗЕНЕЦ " ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА И ОГРОМНАТА БИЗНЕС СГРАДА НА " ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ "? 👀🤷‍♀️🎭 МИСЛЕХ, ЧЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОДЪЛЖАВАМ ,НО ТАЗИ НАГЛА РАЗГОЛЕНА ЖЕНИЦА, ДА СИ ВЗИМА ЧАНТАТА И ДА НАПУСКА ПОСТА,КОЙТО ИЗОБЩО НЕ Е ЗА НЕЯ. ПОГЛЕДНЕТЕ СНИМКИТЕ НА ТУРСКАТА ПРЕСА.? ОМЪРСИ НИ ДЪРЖАВАТА, РАЗКАРАЙТЕ СЕ ВЕДНАГА. 🤦‍♂️👨‍🎓🥸

    12:16 23.06.2026

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