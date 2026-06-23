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Йордан Цонев обяви: Напускам политиката

Йордан Цонев обяви: Напускам политиката

23 Юни, 2026 12:54 2 490 80

  • йордан цонев-
  • напускане-
  • политиката

Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро

Йордан Цонев обяви: Напускам политиката - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Йордан Цонев обяви за NOVA, че се оттегля от политиката след близо четири десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро.

Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данчо Ментата

    76 3 Отговор
    Ще ни липсва наглото човече!

    12:55 23.06.2026

  • 2 Ужаст

    70 0 Отговор
    Три дни ша плачкаме

    12:55 23.06.2026

  • 3 Асан

    63 0 Отговор
    Какво стана с Мустафа Карадайъ голям образ беше?!

    Коментиран от #40

    12:55 23.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    65 0 Отговор
    И отива в затвора.

    12:55 23.06.2026

  • 5 честен ционист

    57 0 Отговор
    Скоро напуска и България. Дано не е само на колесника.

    12:55 23.06.2026

  • 6 НОИ

    77 1 Отговор
    Данчо Ментата друго освен депутатин не е работил.

    Коментиран от #8

    12:56 23.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    71 1 Отговор
    Не ТИ я напускаш,
    а ТЕБ те изхвърлиха❗

    12:56 23.06.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    71 0 Отговор

    До коментар #6 от "НОИ":

    През соца беше крупие по морето.
    А там без ДС протекция нямаше как да се уреди❗

    Коментиран от #15

    12:57 23.06.2026

  • 9 Сталин

    63 1 Отговор
    А сега вече може да бъде арестуван за съучастие в престъпленията срещу държавата ,чакаме Тиквата и Прасето

    12:57 23.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ментата

    21 1 Отговор
    ме кефеше как избухваше хах

    12:58 23.06.2026

  • 12 Мента , на кой ни оставяш ?

    41 1 Отговор
    Само ти и Шиши ни бяхте........

    12:59 23.06.2026

  • 13 Не моо го пипнеш

    6 48 Отговор
    Никой не познава закона по добре от него.Универсален политик,винаги в час.

    12:59 23.06.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    35 2 Отговор
    Много лоша новина,Данчо Ментата напуска политиката. Напрао ми иде да се обеся!🦧😪🦧

    Коментиран от #59

    12:59 23.06.2026

  • 15 Сталин

    61 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени

    12:59 23.06.2026

  • 16 Ти нищо не напускаш мижитак

    49 0 Отговор
    Напуснаха те

    12:59 23.06.2026

  • 17 Грую

    40 0 Отговор
    За Данчо Ментата, обходил всички политически партии, това е истинския преломен момент! Истинската Мента!
    Дано се гътне от лакомията,по скоро!
    Нищо не свършил, нищо не дал, само ял!

    13:00 23.06.2026

  • 18 безпартиен

    26 1 Отговор
    Каквото взел-взел!И не е малко!

    13:00 23.06.2026

  • 19 име

    29 6 Отговор
    И този, като христо бисеров, се накраде и реши че му стига толкова. Поне имат някаква мярка, за разлика от тикви и прасета, или ПеПедофили с отпаднала необходимост, които продължават да ламтят.

    13:00 23.06.2026

  • 20 Хаха

    26 0 Отговор
    Йордан Цонев обяви: Напускам политиката

    Кога,малко преди да ритне камбаната

    13:02 23.06.2026

  • 21 Зеления

    16 2 Отговор
    Данчо на кого ни оставяш ? :(

    13:02 23.06.2026

  • 22 Ами ДА...!

    26 1 Отговор
    Като бившият ти Н-к-Амед Доган...!
    Натоварихте колата...и дим да ви няма...!

    13:02 23.06.2026

  • 23 бай мишок

    27 0 Отговор
    Напуска политиката
    и тоз човечец кат каунко асковски от кораба на кьорсофрата
    нещо секна вимето на кравата
    и скоро други хорица ще се засилят

    ама на всеки който излиза от манежа
    проверка на банкови сметки и наличие на сметки в чужбина и обиски за чекмеджета

    13:03 23.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кога

    35 1 Отговор
    е бил политик тоя селяндур Ментата ? Освен далаверажия , мазник , подкупен и подмолен , натрупал имоти и милиони чрез мушенгии и гнусни схеми ! Синът му същия !

    13:04 23.06.2026

  • 26 Анти политик

    29 1 Отговор
    Спряха им далаверите и отвратитееелното човече вече не може да менти!

    13:04 23.06.2026

  • 27 Оооо

    26 1 Отговор
    Първо предател и после еничар. Живот в лъжа и лицемерие. Евалла патриоте!

    13:05 23.06.2026

  • 28 Напускаш

    25 0 Отговор
    политиката и влизай в затвора , никъде другаде !

    13:05 23.06.2026

  • 29 Кво от това

    18 0 Отговор
    Няма лошо. Прякорът е подходящ.

    13:06 23.06.2026

  • 30 аБе,

    23 0 Отговор
    Дори е късно,краде 40 години Данчо Ментата.

    13:06 23.06.2026

  • 31 Тошо

    15 2 Отговор
    Браво Данчо, крайно време беше да се пръждосаш от политиката в България.Награби се достатъчно, айде стига.Приятен отдих и се радвай на заграбеното.

    13:06 23.06.2026

  • 32 Каква драма

    19 0 Отговор
    След 35 г кражби и търкаляне в кулоарите, работничката на дпс се пенсионира. Трябва да му се признае на Феномена, че занули и Ментата и деМентата. Той пътува във времето, ходил пред Сараите, забравил е, че не живее там. Няма и кой да го приюти. Резервен сарай няма

    13:07 23.06.2026

  • 33 ТОЗИ БАЯ ОКРАДЕ ЗА 35 ГОДИНИ

    24 0 Отговор
    Дълго трябва да лежи и да му конфискуват всичко.

    Коментиран от #47

    13:07 23.06.2026

  • 34 Българин

    2 28 Отговор
    Един от най-достойните българи и стойностни политици! Да се надяваме, че ще си преразгледа решението, защото той още много може д апомогне на България!

    13:08 23.06.2026

  • 35 демократ

    7 0 Отговор
    данчо Ментата да направи това на Иван Костов, което направи гошо /Георг/ "Умното" на боко Тиквата!

    13:09 23.06.2026

  • 36 Пич

    19 0 Отговор
    Лъже !!!
    Решението идва, след като го пипнаха с имот в Баба Алино !!! Извили са му ръцете - или отива в оставка, или отива в затвора!!!

    13:09 23.06.2026

  • 37 Данчо Ментата

    20 0 Отговор
    Напускам щото не мога повече. Напълнил съм гушата догоре и не мога повече, не разбирате ли?

    13:10 23.06.2026

  • 38 Вакли Бобинов

    11 1 Отговор
    Политиката вече няма да е същата с отсъствието на такъв безспорен и доказан талант.

    13:10 23.06.2026

  • 39 Никси

    6 1 Отговор
    (ВИЛНА ЗОНА) ПЕРВАЗОВ ,Я,Я,Я СТАВАЙ И ОПРАЗВАЙ ТЕРЕНА ,Ти що псуваш бе що псуваш бе , абе какво го гледате изхвърляйте му всичко ще псува той , мискина му с мискин (ТИ ЛИ БЕ ПЕРВАЗОВ ТИ ЛИ ЩЕ МИ ВАДИШ СВИДЕТЕЛИ , САДЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЛИ ЩЕ ВЯРВА ИЛИ НА ТВОЙТЕ СВИДЕТЕЛИ , ДОКУМЕЕНТ ДОКУМЕЕНТ. ИМАШ ЛИ К Р А С Т А В И Ц И ИМАШ !!!😅😭😂🥵🤣🥰😆😁🤡🤠😄🥳🤩

    13:10 23.06.2026

  • 40 ха, ха

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асан":

    Този смешник се разведе,ожени се за друга направи и дете и избягаха в Турция.Да кажат изселницитес какво се занимава освен да им проива мозъците.

    13:11 23.06.2026

  • 41 Емигрант

    21 0 Отговор
    Отива си още един червей без да бъде осъден за престъпна политическа дейност ! Възможно ли е една Мента да излезе чист кто сълза от политиката попитали радио Ереван, а то отговорило: - в България всичко е възможно, дори и невъзможните неща е възможно да се случат там ! Измамниците напускат политиката, защото в ЕС ще разглеждат къде са милиардите които България е получила !

    13:12 23.06.2026

  • 42 40 години в парламента

    11 0 Отговор
    Яко кражбина е имало...ако не е гепил поне 50 100 милиона евро значи е баламурник

    13:13 23.06.2026

  • 43 Наглост на една "Мента"

    12 0 Отговор
    ха-ха-ха! "Казала лисицата, че гроздето е кисело, след като пъдарят я изгонил от лозето"! Та и нашия Данчо Ментата, наглото и безочливо инощжество, коеот беше зам. на Иван Костов в ДСБ, ама Костов му премери акъла на келнер и го изрита и Ментата, за да не остане на сухо, веднага пропълзя като червей в краката на агент Сава - най-успешният проект на КГБ и ДС и стана зам. на чудовището с феса, което за втори път пороби под турско робство злочестата ни държава! Направи го, защото му позволиха предателите-комунисти от престъпната и кървава БКП! Ами те, за власт и пари, продават и майките си, че България няма да продадат на агент Сва, а той да "разпределя порциите"! 190 - килограмовото туловище направо изрита Данчо ментата, ама той, завалията, няма как да си призане, че е изметен като боклук, какъвто боклук винаги е бил! Ами за 30 и кусур години депутат, то не бяха имоти, то не бяха къщи за гости, то не бяха коли и луксозен живот, то не бяха кражби за милиони и престъпления! Да, ама то пък нашата "Прокуратура" както винаги, и за грабежите на Ментата си остана сляпа!

    13:13 23.06.2026

  • 44 Исторически парк

    15 0 Отговор
    Тоя цирей 37 години беше депутат

    13:14 23.06.2026

  • 45 Исторически парк

    10 1 Отговор
    От мутрополитик ще става мутра

    13:14 23.06.2026

  • 46 Ивелин Михайлов

    12 0 Отговор
    Ще ходи да си харчи милионите в дубай

    13:15 23.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мисит

    13 0 Отговор
    Един по един,,,преялите плъхове,,напускат празния хамбар,,,,,,

    13:16 23.06.2026

  • 49 Зло под слънцето

    10 0 Отговор
    Какво го прогони? Може би омразата го застигна? А може би страхът от възмездие? А може би достатъчно награби? Каквото и да е, дано нахалната му физиономия повече не се появява никъде!

    13:16 23.06.2026

  • 50 Шишилизация

    7 0 Отговор
    Ще посна една сълза за салфетката😪 😅

    13:18 23.06.2026

  • 51 Барман от Поморие

    8 0 Отговор
    Данчо, пак ли ни ментосваш?

    13:19 23.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ХЪ ХЪ ЪЪ

    10 0 Отговор
    Върни милионите менток, ако има действаща прокуратура тоя трябва да му конфискуват всичко и да лежи доживот в затвора.

    13:22 23.06.2026

  • 54 Деций

    8 0 Отговор
    Ти в политиката не си бил никога, или бъкаш кражбите с политиката?

    13:22 23.06.2026

  • 55 Гост

    5 0 Отговор
    Ментак, айде че няма за кога да ги изхарчиш тия милиони

    13:23 23.06.2026

  • 56 Майка

    3 0 Отговор
    Няма да казватИ къде да ходимИ

    13:24 23.06.2026

  • 57 Жеро

    5 0 Отговор
    Вчера пожелахме на един крадлив каун, от Хасково, пак отказал се, вече, като теб, да го стигне народното проклятие - без гроб!
    Ти до него, ама ние хилядите след теб! Амин!

    13:25 23.06.2026

  • 58 Паткана

    8 0 Отговор
    корабът потъва...

    13:25 23.06.2026

  • 59 Бахой

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    А въже,въже имаш ли?!Мога да помогна!!

    13:25 23.06.2026

  • 60 Прякорът му го издава

    10 0 Отговор
    Той никога не е бил в политиката ! Бил е в ченгеджийницата и в далаверата!

    13:26 23.06.2026

  • 61 Картаген

    7 0 Отговор
    Преди време една жур налистка го пита:
    ,, Смятате ли ,че може да влезете в затвора ?"
    А той и отговори:
    ,,Твърде много знам , за да лежа в затвора".
    Направете си изводите сами.

    13:28 23.06.2026

  • 62 Айляк

    6 0 Отговор
    Едно зло изчезва от политиката.
    Дано повлече крак Данчо Ментата - с него да заминават и други ояли се плъ хове от парламента, на които обаче рано или късно да им се потърси отговорност за злоупотребите.
    Аре чезвай, Мента.

    13:29 23.06.2026

  • 63 Йор данък

    9 0 Отговор
    Но след това първо да минеш през затвора, за не по-малко от 20 години.

    13:30 23.06.2026

  • 64 Данчо Ментата

    9 0 Отговор
    Сам себе си намразих. Отивам да изкупвам греховете си в манастир.Отказвам се от ядене и пиене на корем,от 60 годишно уиски и от млади цепеняци. Връщам апартаминти,къщи ,хотели ,казина,вили и мотовили...

    13:31 23.06.2026

  • 65 Данчо Ментата корумпето

    9 0 Отговор
    Този престъпник Данчо Менглтата стана милионер от депутатстването, нещо разследване на имуществото, произход на парите, злоупотреба с власт, корупция няма ли да има за него?

    13:36 23.06.2026

  • 66 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    И фурнаджииските лопати се износват.
    Децата на тези дето ги произвеждат няма да умират от глад я !

    13:37 23.06.2026

  • 67 астролог

    5 0 Отговор
    Ментата е стар тарикат . Сигурно е видял , че хороскопа на момчето не е много хубав и се маха докато е време .

    13:38 23.06.2026

  • 68 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    И смята с това да се отърве този мошеник и мафиот. Радев изобщо не се гласи да си изпълнява обещанията за борба с олигархията, разследвания , доказване на придобити имоти и пари,съд, затвор и конфискации за пълнене на хазната. Той се хвана със бедните, пенсионерите и средната класа доколкото е останала и ще дои тях. По две евро искаха да вземат от пенсионерите, сега ще увеличават данъците, а уж нямаше да ги пипат и така нататък поред. Седят и само това мислят. Нови цени на ток, нови цени на вода, оттам нови цени на всичко друго. Но . Да му се радват потуркоеците глупави които го докараха този нов Борисов. Но Възраждане не забравя, има програма и няма да им се размине.

    13:39 23.06.2026

  • 69 Данчо Ментата е измамник

    7 0 Отговор
    Здраво набълбукан с всички възможни активи лекедясан ментърджия. Спокоен,че е изтекла давността на правото на собственост на всички зони по южното Черноморие- все на роднини.Не му пожелавам здраве-заради бандата мошеници много от децата на България си отидаха при звездите без да разберат какво става.Много мъки създадоха тези типове!

    13:40 23.06.2026

  • 70 Възмутен

    7 0 Отговор
    Тоя мошенник и крадец завлече толкова пари, че спокойно може да напусне. Подсигурил е родата до 10 коляно с милиони!

    13:41 23.06.2026

  • 71 Феодализма !

    2 0 Отговор
    Беше Успешно Наложен От Него !

    Трябва Да Му !

    Благодарим !

    Както и на Останалите !

    Които му Помогнаха !

    Да наложи !

    Феодалната Система !

    В България !

    13:48 23.06.2026

  • 72 коментатор

    6 0 Отговор
    Новото начало му слагаме края .Доста градове напуснаха партията масово , дори общински съветници се махнаха и станаха независими . Ментата е хитра лисица , явно има информация какво се случва и бърза да се махне от токсичните

    13:50 23.06.2026

  • 73 Парадокс БГ

    5 0 Отговор
    Този див селянин от село Карапелит, бил крупие в хотел “България” в Бургас (преди 1989 г.) и жалък чейчаджия, измамник, оттам и прякорът му – Данчо Ментата, забогатял по неясен път, станал общински съветник в Бургас, където оглавява бюджетно-финансовата комисия...Множество журналистически разследвания тогава го свързват с неясни сделки по черноморското крайбрежие и търговия с влияние, но единственият резултат от това е изгонването му от СДС през 2000 г. по време на борбата на партията с клиентелизма.

    13:50 23.06.2026

  • 74 Данчо Ментата е крадец и измамник

    6 0 Отговор
    Йордан Цонев е запомнен с две основни прояви: че се ангажира публично със защитата на Пеевски и че организира среднощното изтегляне на депутатите от обсадения от протестиращи парламент.

    13:52 23.06.2026

  • 75 Йода

    6 0 Отговор
    Плъхове напускат потъващия кораб.Пожелавам му това което е направил за народа и България да му се връща по10.

    13:52 23.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Възмутен

    5 0 Отговор
    На 15 октомври 2013 г. Цонев става съвносител на първия законопроект заедно с Пеевски. За това се иска много кураж, тъй като по същото време Пеевски е обвиняван от улицата в съмнително забогатяване, както и в това, че е депутат, който не е внесъл нито едно предложение в парламента и дори не ходи на работа

    13:53 23.06.2026

  • 78 Йордан Ц

    1 0 Отговор
    Голямо лапане беше,за сметка на балъците.

    14:09 23.06.2026

  • 79 Истината

    1 0 Отговор
    Ах каква долна мръ..сна прости..тутка беше Данчо ментата.Такива бо..клуци ни докараха до тук

    14:09 23.06.2026

  • 80 Какво

    1 0 Отговор
    Да прави повече в политиката?Той стана прекалено богат от политиката.От ББР с Пеевски смъкнаха милиони,а Дебелян и милиарди близо два Сега трябва да съхрани кожата си от съдене за придобити незаконно имоти.Даже в Баба Алино има апартаменти.Да не би да е плащал?Покровителствал е и той престъпниците от КУБ.Колко е удобно,когато вече си преял от алчност да се отръпнеш,защото ситуацията е променена и не можеш да се блещиш повече от трибуната на НС.Сега други казаха радевистите,че това е тяхното НС и те ни се блещят и си прокарват глупостите.

    14:15 23.06.2026

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