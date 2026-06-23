Йордан Цонев обяви: Напускам политиката

Йордан Цонев обяви за NOVA, че се оттегля от политиката след близо четири десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро.
Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента.
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 19 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данчо Ментата
12:55 23.06.2026
2 Ужаст
12:55 23.06.2026
3 Асан
Коментиран от #40
12:55 23.06.2026
4 Последния Софиянец
12:55 23.06.2026
5 честен ционист
12:55 23.06.2026
6 НОИ
Коментиран от #8
12:56 23.06.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а ТЕБ те изхвърлиха❗
12:56 23.06.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "НОИ":През соца беше крупие по морето.
А там без ДС протекция нямаше как да се уреди❗
Коментиран от #15
12:57 23.06.2026
9 Сталин
12:57 23.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ментата
12:58 23.06.2026
12 Мента , на кой ни оставяш ?
12:59 23.06.2026
13 Не моо го пипнеш
12:59 23.06.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #59
12:59 23.06.2026
15 Сталин
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени
12:59 23.06.2026
16 Ти нищо не напускаш мижитак
12:59 23.06.2026
17 Грую
Дано се гътне от лакомията,по скоро!
Нищо не свършил, нищо не дал, само ял!
13:00 23.06.2026
18 безпартиен
13:00 23.06.2026
19 име
13:00 23.06.2026
20 Хаха
Кога,малко преди да ритне камбаната
13:02 23.06.2026
21 Зеления
13:02 23.06.2026
22 Ами ДА...!
Натоварихте колата...и дим да ви няма...!
13:02 23.06.2026
23 бай мишок
и тоз човечец кат каунко асковски от кораба на кьорсофрата
нещо секна вимето на кравата
и скоро други хорица ще се засилят
ама на всеки който излиза от манежа
проверка на банкови сметки и наличие на сметки в чужбина и обиски за чекмеджета
13:03 23.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кога
13:04 23.06.2026
26 Анти политик
13:04 23.06.2026
27 Оооо
13:05 23.06.2026
28 Напускаш
13:05 23.06.2026
29 Кво от това
13:06 23.06.2026
30 аБе,
13:06 23.06.2026
31 Тошо
13:06 23.06.2026
32 Каква драма
13:07 23.06.2026
33 ТОЗИ БАЯ ОКРАДЕ ЗА 35 ГОДИНИ
Коментиран от #47
13:07 23.06.2026
34 Българин
13:08 23.06.2026
35 демократ
13:09 23.06.2026
36 Пич
Решението идва, след като го пипнаха с имот в Баба Алино !!! Извили са му ръцете - или отива в оставка, или отива в затвора!!!
13:09 23.06.2026
37 Данчо Ментата
13:10 23.06.2026
38 Вакли Бобинов
13:10 23.06.2026
39 Никси
13:10 23.06.2026
40 ха, ха
До коментар #3 от "Асан":Този смешник се разведе,ожени се за друга направи и дете и избягаха в Турция.Да кажат изселницитес какво се занимава освен да им проива мозъците.
13:11 23.06.2026
41 Емигрант
13:12 23.06.2026
42 40 години в парламента
13:13 23.06.2026
43 Наглост на една "Мента"
13:13 23.06.2026
44 Исторически парк
13:14 23.06.2026
45 Исторически парк
13:14 23.06.2026
46 Ивелин Михайлов
13:15 23.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мисит
13:16 23.06.2026
49 Зло под слънцето
13:16 23.06.2026
50 Шишилизация
13:18 23.06.2026
51 Барман от Поморие
13:19 23.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ХЪ ХЪ ЪЪ
13:22 23.06.2026
54 Деций
13:22 23.06.2026
55 Гост
13:23 23.06.2026
56 Майка
13:24 23.06.2026
57 Жеро
Ти до него, ама ние хилядите след теб! Амин!
13:25 23.06.2026
58 Паткана
13:25 23.06.2026
59 Бахой
До коментар #14 от "Mими Кучева🐕🦺":А въже,въже имаш ли?!Мога да помогна!!
13:25 23.06.2026
60 Прякорът му го издава
13:26 23.06.2026
61 Картаген
,, Смятате ли ,че може да влезете в затвора ?"
А той и отговори:
,,Твърде много знам , за да лежа в затвора".
Направете си изводите сами.
13:28 23.06.2026
62 Айляк
Дано повлече крак Данчо Ментата - с него да заминават и други ояли се плъ хове от парламента, на които обаче рано или късно да им се потърси отговорност за злоупотребите.
Аре чезвай, Мента.
13:29 23.06.2026
63 Йор данък
13:30 23.06.2026
64 Данчо Ментата
13:31 23.06.2026
65 Данчо Ментата корумпето
13:36 23.06.2026
66 АГАТ а Кристи
Децата на тези дето ги произвеждат няма да умират от глад я !
13:37 23.06.2026
67 астролог
13:38 23.06.2026
68 Ха ха ха
13:39 23.06.2026
69 Данчо Ментата е измамник
13:40 23.06.2026
70 Възмутен
13:41 23.06.2026
71 Феодализма !
Трябва Да Му !
Благодарим !
Както и на Останалите !
Които му Помогнаха !
Да наложи !
Феодалната Система !
В България !
13:48 23.06.2026
72 коментатор
13:50 23.06.2026
73 Парадокс БГ
13:50 23.06.2026
74 Данчо Ментата е крадец и измамник
13:52 23.06.2026
75 Йода
13:52 23.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Възмутен
13:53 23.06.2026
78 Йордан Ц
14:09 23.06.2026
79 Истината
14:09 23.06.2026
80 Какво
14:15 23.06.2026