Йордан Цонев обяви: Напускам политиката

Йордан Цонев обяви за NOVA, че се оттегля от политиката след близо четири десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро.

Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента.