Шест разследвания за строителни нарушения разтърсват Варна: Прокуратурата взе под прицел аферата "Баба Алино"

Варна отново попада в светлината на прожекторите, след като Районната и Окръжната прокуратура обявиха, че работят по общо шест досъдебни производства, свързани със строителството в местността Баба Алино. Темата за незаконното строителство и злоупотребите с документи се превръща във водеща за региона, а институциите засилват контрола и разследванията, съобщи БТА.

Фалшиви удостоверения и незаконна сеч – какво разкри прокуратурата?

Според административния ръководител на Районната прокуратура във Варна, Невена Илиева, пет от разследванията са свързани с издаването на неистински удостоверения за търпимост на сгради.

Част от тези документи са били представени като изготвени от главния архитект на район „Приморски“, без това да отговаря на истината.

Освен това, в няколко поземлени имота, където вече са издигнати сгради, е установена и незаконна сеч на дървета – още един тревожен сигнал за нарушения в строителния сектор.

Нов случай: Незаконен сондаж в частен имот

В последните дни към списъка с разследвания се добавя и ново досъдебно производство – този път за незаконно извършен сондаж в един от имотите в Баба Алино.

Прокуратурата не крие, че случаите са комплексни и изискват задълбочено разследване.

Мащабна акция: Изземване на документи от офиси, свързани с „КУБ“

В края на май бяха проведени обиски в офисите на Корпорация „КУБ“, откъдето са иззети всички налични документи.

Огромният обем от доказателства в момента се анализира от разследващите органи, които търсят връзки между иззетите материали и текущите досъдебни производства.

Целта е да се установи дали сред тях има документи, които могат да хвърлят светлина върху схемите за незаконно строителство и злоупотреби.

Окръжната прокуратура: Разследване за престъпление по служба

Говорителят на Окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, съобщи, че се води едно досъдебно производство за престъпление по служба.

Разследването се ръководи от специализиран екип прокурори и следователи, които провеждат активни действия за изясняване на фактите.

В рамките на делото пред съдия е бил разпитан и Олег Невзоров, който е сред ключовите свидетели.

Няма задържани – разследванията продължават

Към момента, по думите на прокурорите, не са събрани достатъчно доказателства за налагане на мярка за неотклонение спрямо Олег Невзоров или други лица, свързани с разследванията.

Самият Невзоров заяви пред медиите, че не е напускал страната и не се чувства виновен.

Варна е под лупа заради строителни злоупотреби

Случаят с Баба Алино е поредното доказателство, че институциите във Варна са решени да се борят с незаконното строителство и злоупотребите в сектора.

Разследванията продължават, а общественото внимание остава насочено към действията на прокуратурата и възможните последващи арести.