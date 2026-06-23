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Проф. Александър Маринов става съветник на министър Гълъб Донев

Проф. Александър Маринов става съветник на министър Гълъб Донев

23 Юни, 2026 14:36 1 172 46

  • александър маринов-
  • съветник-
  • гълъб донев

Това става ясно от официално съобщение на партия „България Може”, от която политологът беше част до момента

Проф. Александър Маринов става съветник на министър Гълъб Донев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проф. Александър Маринов ще бъде съветник в политическия кабинет на финансовия министър Гълъб Донев. Това става ясно от официално съобщение на партия „България Може”, от която политологът беше част до момента, информират от Нова телевизия.
От политическата формация изразиха признателност към Маринов за съвместната му работа с тях.
"С благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партията, изпращаме проф. Александър Маринов към новото му предизвикателство. Благодарим му за подкрепата при изграждането на организацията за защита на българския национален интерес”, посочват от „България Може”.

От партията пожелаха на проф. Маринов здраве и много успехи в новото начинание в полза на България и нейните граждани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    32 6 Отговор
    БКП хахахаха Радев малоумниците вижте кого настанихте във властта на европейската ни държава Избори незабавни

    Коментиран от #25

    14:39 23.06.2026

  • 2 честен ционист

    16 14 Отговор
    С тези CRT монитори на заден план, изглежда професорът ще се заеме с изготвянето на петилетките.

    14:39 23.06.2026

  • 3 Мда

    20 0 Отговор
    сега и на Кузман да намерят един пост хаха

    Коментиран от #5

    14:40 23.06.2026

  • 4 Копейкин Костя

    26 5 Отговор
    Само така!
    Агент "Майстора " ще съветва ЗКПЧ-то на Радьев по икономически въпроси...

    14:40 23.06.2026

  • 5 честен ционист

    8 13 Отговор

    До коментар #3 от "Мда":

    Кузман е идеален за министър на пропагандата.

    Коментиран от #40

    14:40 23.06.2026

  • 6 Мюмю

    2 3 Отговор
    пак тоз с CRT-то, уууу сменете снимката бре!

    14:45 23.06.2026

  • 7 Грую

    9 1 Отговор
    в духа на монитора отзад е днешния виц: Учителката към първокласниците:
    - Деца, от днес ще смятаме с компютри!
    - Супер! - радват се децата.
    - Така, кой ще ми каже, колко ще бъде ако се прибавят пет компютъра към дванадесет компютъра.

    14:46 23.06.2026

  • 8 Дориана

    5 13 Отговор
    Новото правителство взе правилното решение Администрацията да си плаща осигуровките . Това отдавна трябваше да се случи. Твърди мерки срещу разхищенията във различните сектори. Правилен е и подхода да сее замрази минималната заплата. ГЕРБ, ДПС и ППДБ популистки с цел да се задържат на власт вдигаха заплати в МВР, Администрация и във всички сектори, които стачкуваха . Да не говорим , че процентното увеличение при учителите също е абсолютно неправилно, чийто заплати изобщо не отговарят на постигнатите им резултати, които са нулеви. И като прибавим кражбите и в пъти завишените Обществени поръчки резултата е Свръх дефицит.

    Коментиран от #13

    14:47 23.06.2026

  • 9 в кратце

    13 0 Отговор
    партия „България Си Го Може” да си го сложЕ

    14:48 23.06.2026

  • 10 Ддд

    11 1 Отговор
    На топло местене, и на държавна заплата.
    А после обвиняваха предните че правели същото.
    Ама глупав народ сме.

    14:55 23.06.2026

  • 11 цъфнааа ме

    18 1 Отговор
    и скоро ша връжем с тоа министър и съветника му

    14:56 23.06.2026

  • 12 радой

    15 1 Отговор
    народа нанка,радев папка!

    14:56 23.06.2026

  • 13 Ддд

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Явно въобще не сте наясно, кой плаща осигуровки, въпреки че заплатата му е от държавата.

    14:57 23.06.2026

  • 14 Оставка!

    8 0 Отговор
    Надявам се ще взема Мин заплата 620 евро?

    14:58 23.06.2026

  • 15 Прогресивни съветски шарлатани !

    21 1 Отговор
    Еееее, сега нещата ще се оправят. Щом ДС-КГБ агента Майстора ще съветва финансите на България, така ще ни измайсторят, че Виденов ще ни се стори като другарката от детската градина

    14:59 23.06.2026

  • 16 ПЪЛНИ Глупости

    14 2 Отговор
    Само тоя го нямаше в "Партийният пленум на БКП"

    15:00 23.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПЪЛНИ Глупости

    14 2 Отговор
    Няма промяна ,така си е от 1944 все са наши хора !Партиец до партиеца ,некадърник до крадец !Няма оправия в "Територията"

    15:02 23.06.2026

  • 19 Ти да видиш

    14 0 Отговор
    Е те така се "намаляват" разходи за заплати в бюджетния сектор... чрез назначаване за солидна пачка срещу НИЩОПРАВЕНЕ.
    Не знаех, че социолог (така го представят) разбира и от държавни финанси.
    Или по- скоро е благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партията?
    Вие кажете. Има ли "калинки" в новата власт или не? Или направо гъмжи от кърлежи?

    15:03 23.06.2026

  • 20 Да изринем чеpвената чyма !

    14 2 Отговор
    Руската noBлеkaHa Радев вече не е хипотетична опасност, не е потенциална заплаха. Той е реален агент за влияние на Кремъл, действащ срещу интересите на България, стремящ се да ни извади от Европейския съюз и да ни вкара отново в орбитата на Русия, Съветския съюз, Русския мир или както там се нарича сега актуалното превъплъщение на тази империя на злото.

    Реакцията срещу този геополитически завой трябва да е незабавна. Масова, силна и рязка.

    Най-голямото достижение на нашето поколение, изстрадало и отгладувало Виденовата и Лукановата зима, е присъединяването ни към Европейския съюз. Благодарение на него България сега е сред 20-те процета най-богати страни в света и вместо да се чудим къде да отидем на гурбет, чупим пръсти как нас ни заливат гурбетчии от Непал, Узбекистан, Киргизстан и всякакви съветски републики.

    Руската noBлеkaHa Радев иска да ни върне в света на тези -станове. Трябва да намерим начин да я спрем.

    15:04 23.06.2026

  • 21 смях в залата

    9 1 Отговор
    Замразиха мин. заплата за да има за съветника.

    15:05 23.06.2026

  • 22 !!!?

    15 0 Отговор
    Съветските агенти следват "пътя на Копринката"...там където е Кеша върви Прогреса !!!?

    15:07 23.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Горкия професор

    6 4 Отговор
    Голяма отговорност на която малко хора биха се съгласили.

    15:10 23.06.2026

  • 25 Дориана

    0 15 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Избори само можете да сънувате е гледате през крив макарон. Край на корупционния мафиотски модел на управление. Румен Радев и Прогресивна България ще управляват самостоятелно пълен мандат. Това пожела Народа , а вие защитниците на корупцията и мафията вече сте наказани от Народа и само можете да гледате от страни. Ако не ви харесва идете в някоя друга корумпирана държава.

    Коментиран от #29, #37, #39

    15:11 23.06.2026

  • 26 Зелен чорап, фуражки

    14 1 Отговор
    ЗКПЧ, дейци от БКП, русофили .....ще цъфнем и вържем .

    15:11 23.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нали ще се освобождаваме

    6 3 Отговор
    От пенсионерите? Кво стааа бе, Радев?
    За това ли гласувахме за теб?
    Ега та измекяра си!
    Защо ни настройваш срещу Русия?
    За какво са ти тия министри като външната смукиня с голото рамо?
    Накъде ни тикаш с тия оръжия за Украйна?
    Пеперудите не живеят дълго.
    Хващай самолет-цистерна и целувай Я на дърдонката!

    15:14 23.06.2026

  • 29 Ха ха

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    С БКП напред.Днеска е така, а утре народа ще си каже другата дума.Не се радвай другарко.

    15:14 23.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Звездоброец

    10 0 Отговор
    Кой знае каква "тлъста" заплата ще му "пускат в ръката" !

    15:24 23.06.2026

  • 33 Сладка работа

    12 0 Отговор
    Мутрата професор стана от съветване на Радев, нищо, че е селски бек отвсякъде.

    15:25 23.06.2026

  • 34 Дика

    9 0 Отговор
    ДС при ЗКПЧ, страхотна комбинация, тия и БКП и Жан Виденов надминаха, ще има патаклама пак ноември, декември.

    15:27 23.06.2026

  • 35 Абе

    8 0 Отговор
    Шъ съ опраите, когато Гълъба ви се усмихне, сиреч на кукуво лято.

    15:29 23.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    25 край на такива като тебе които са явно с протекции политически шарлатаните ти бяха по сърце сега рязко смени плочата Така държавата ни ще се изчисти от всички бкп червени съветски другари червени оригарси които сега изпълзяха на светло Да сивърнем свободата сега

    15:31 23.06.2026

  • 38 Този е

    8 1 Отговор
    Последния с когото мутрата Васил Илиев е имал среща преди да го очистят и няма нито една читава прогноза, абе пременил се Румен, пак с тия.

    15:32 23.06.2026

  • 39 Развитие

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    По голям червен олигархичен модел от този здраве му кажи И с цялата си наглост завладяха държавата ни сега Избори сега

    15:33 23.06.2026

  • 40 Адрес 4000

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Вече си имат.Дуг...Иво Христов
    Кузи става единствено за треторазреден куфароносач на Гълъбо

    15:36 23.06.2026

  • 41 Глупавите винаги страдат

    8 1 Отговор
    Спасителите дойдоха

    15:36 23.06.2026

  • 42 Аман, бе!

    9 0 Отговор
    При всяка власт, едни и същи дебилни тутманици се нареждат на хранилка, за да ни каканижат все същите безсмислици!

    15:37 23.06.2026

  • 43 оня с коня

    8 2 Отговор
    Ако подобно назначение се осъществи,редно е Радев да се произнесе ПУБЛИЧНО че Гълъб донев е Умствено Ограничен и има нужда някой да го съветва какво да прави.И възниква въпросът:Възнаграждението на Тоя "Съветник" Маринов ще се приспада от Заплатата на Гълъба,или ще бъде в допълнителна Тежест на Държ. Хазна?

    15:43 23.06.2026

  • 44 Отиде на точното място

    6 2 Отговор
    Още един свиреп доносник и функционер на ДС отиде на точното място - в кабинета на селяндурина от Славяново, кремълската подлога, двуличник и измамник - фатмака Румен Боташов Радев! Някой да е изненадан?! Доносникът ан ДС щял "да съветав" Гарвана, пардон - Гълъба!

    15:50 23.06.2026

  • 45 Защо уважавания професор

    2 2 Отговор
    Не е назначен за министър лично. Той има авторитет и капацитет.

    15:56 23.06.2026

  • 46 25 - а слугиня на фатмака

    0 0 Отговор
    Ама, Дорианке! Ти всъщност си Тодорка, ама се пишеш Дориана, че да изглежда по-интелигентно, нали? Пожнеже си същата селяндурка като Фатмака Боташов Радев! Пълен мандат може само да сънуваш в мокрите си сънища ма, Тодорке, дето се пишеш Дориана! Какъв пълен мандат, какви пет лева ма, фатмашка слугиньо?! Всички българи, имали глупостта да гласуват за селяндурина от Славяново, сега си скубят косите и го проклинат! Защото той ги измами и ги излъга ма, Тодорке и "спечели" и двата си мандата с лъжи и изммаме, както лъжеше и мамеше и сега, сега преди изборите! Комунистът си остава комунист ма, Тодорке, дето се пишеш Дориана! И в България, и в Европа,, и по света разбраха що за измамник и кермълски лакей е "българският" премиер, когото ординарецът на кремълския злодей, Решетников, направи "президент" на България! Няма да има пълен мандат ма, Тодорке, дето се пишеш Дориана! Още на есен ще изметем фатмака Боташов и цялата му честна компания от министри, особено кабаретната дама Велиславка с голото рамо и голите баджаци! Нея първа ще я изметем, пък нека да се слага за "лице" на Боташовото правителство! Само че тя е гьонсурата на това правителство!

    16:04 23.06.2026

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