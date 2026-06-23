Проф. Александър Маринов става съветник на министър Гълъб Донев

Проф. Александър Маринов ще бъде съветник в политическия кабинет на финансовия министър Гълъб Донев. Това става ясно от официално съобщение на партия „България Може”, от която политологът беше част до момента, информират от Нова телевизия.

От политическата формация изразиха признателност към Маринов за съвместната му работа с тях.

"С благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партията, изпращаме проф. Александър Маринов към новото му предизвикателство. Благодарим му за подкрепата при изграждането на организацията за защита на българския национален интерес”, посочват от „България Може”.

От партията пожелаха на проф. Маринов здраве и много успехи в новото начинание в полза на България и нейните граждани.