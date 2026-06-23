Проф. Александър Маринов става съветник на министър Гълъб Донев

Проф. Александър Маринов ще бъде съветник в политическия кабинет на финансовия министър Гълъб Донев. Това става ясно от официално съобщение на партия „България Може”, от която политологът беше част до момента, информират от Нова телевизия.
От политическата формация изразиха признателност към Маринов за съвместната му работа с тях.
"С благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партията, изпращаме проф. Александър Маринов към новото му предизвикателство. Благодарим му за подкрепата при изграждането на организацията за защита на българския национален интерес”, посочват от „България Може”.
От партията пожелаха на проф. Маринов здраве и много успехи в новото начинание в полза на България и нейните граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #25
14:39 23.06.2026
2 честен ционист
14:39 23.06.2026
3 Мда
Коментиран от #5
14:40 23.06.2026
4 Копейкин Костя
Агент "Майстора " ще съветва ЗКПЧ-то на Радьев по икономически въпроси...
14:40 23.06.2026
5 честен ционист
До коментар #3 от "Мда":Кузман е идеален за министър на пропагандата.
Коментиран от #40
14:40 23.06.2026
6 Мюмю
14:45 23.06.2026
7 Грую
- Деца, от днес ще смятаме с компютри!
- Супер! - радват се децата.
- Така, кой ще ми каже, колко ще бъде ако се прибавят пет компютъра към дванадесет компютъра.
14:46 23.06.2026
8 Дориана
Коментиран от #13
14:47 23.06.2026
9 в кратце
14:48 23.06.2026
10 Ддд
А после обвиняваха предните че правели същото.
Ама глупав народ сме.
14:55 23.06.2026
11 цъфнааа ме
14:56 23.06.2026
12 радой
14:56 23.06.2026
13 Ддд
До коментар #8 от "Дориана":Явно въобще не сте наясно, кой плаща осигуровки, въпреки че заплатата му е от държавата.
14:57 23.06.2026
14 Оставка!
14:58 23.06.2026
15 Прогресивни съветски шарлатани !
14:59 23.06.2026
16 ПЪЛНИ Глупости
15:00 23.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ПЪЛНИ Глупости
15:02 23.06.2026
19 Ти да видиш
Не знаех, че социолог (така го представят) разбира и от държавни финанси.
Или по- скоро е благодарност за всеотдайната работа, професионализма и приноса му към каузите на партията?
Вие кажете. Има ли "калинки" в новата власт или не? Или направо гъмжи от кърлежи?
15:03 23.06.2026
20 Да изринем чеpвената чyма !
Реакцията срещу този геополитически завой трябва да е незабавна. Масова, силна и рязка.
Най-голямото достижение на нашето поколение, изстрадало и отгладувало Виденовата и Лукановата зима, е присъединяването ни към Европейския съюз. Благодарение на него България сега е сред 20-те процета най-богати страни в света и вместо да се чудим къде да отидем на гурбет, чупим пръсти как нас ни заливат гурбетчии от Непал, Узбекистан, Киргизстан и всякакви съветски републики.
Руската noBлеkaHa Радев иска да ни върне в света на тези -станове. Трябва да намерим начин да я спрем.
15:04 23.06.2026
21 смях в залата
15:05 23.06.2026
22 !!!?
15:07 23.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Горкия професор
15:10 23.06.2026
25 Дориана
До коментар #1 от "Анонимен":Избори само можете да сънувате е гледате през крив макарон. Край на корупционния мафиотски модел на управление. Румен Радев и Прогресивна България ще управляват самостоятелно пълен мандат. Това пожела Народа , а вие защитниците на корупцията и мафията вече сте наказани от Народа и само можете да гледате от страни. Ако не ви харесва идете в някоя друга корумпирана държава.
Коментиран от #29, #37, #39
15:11 23.06.2026
26 Зелен чорап, фуражки
15:11 23.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нали ще се освобождаваме
За това ли гласувахме за теб?
Ега та измекяра си!
Защо ни настройваш срещу Русия?
За какво са ти тия министри като външната смукиня с голото рамо?
Накъде ни тикаш с тия оръжия за Украйна?
Пеперудите не живеят дълго.
Хващай самолет-цистерна и целувай Я на дърдонката!
15:14 23.06.2026
29 Ха ха
До коментар #25 от "Дориана":С БКП напред.Днеска е така, а утре народа ще си каже другата дума.Не се радвай другарко.
15:14 23.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Звездоброец
15:24 23.06.2026
33 Сладка работа
15:25 23.06.2026
34 Дика
15:27 23.06.2026
35 Абе
15:29 23.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Анонимен
До коментар #25 от "Дориана":25 край на такива като тебе които са явно с протекции политически шарлатаните ти бяха по сърце сега рязко смени плочата Така държавата ни ще се изчисти от всички бкп червени съветски другари червени оригарси които сега изпълзяха на светло Да сивърнем свободата сега
15:31 23.06.2026
38 Този е
15:32 23.06.2026
39 Развитие
До коментар #25 от "Дориана":По голям червен олигархичен модел от този здраве му кажи И с цялата си наглост завладяха държавата ни сега Избори сега
15:33 23.06.2026
40 Адрес 4000
До коментар #5 от "честен ционист":Вече си имат.Дуг...Иво Христов
Кузи става единствено за треторазреден куфароносач на Гълъбо
15:36 23.06.2026
41 Глупавите винаги страдат
15:36 23.06.2026
42 Аман, бе!
15:37 23.06.2026
43 оня с коня
15:43 23.06.2026
44 Отиде на точното място
15:50 23.06.2026
45 Защо уважавания професор
15:56 23.06.2026
46 25 - а слугиня на фатмака
16:04 23.06.2026