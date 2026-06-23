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Изкуственият интелект влиза в контрола на пътя в София

Изкуственият интелект влиза в контрола на пътя в София

23 Юни, 2026 15:41 589 13

  • изкуствен интелект-
  • контрол-
  • пътища

Освен превишена скорост, новите системи ще могат да установяват и други нарушения, сред които липса на поставен предпазен колан и неправилни маневри.

Изкуственият интелект влиза в контрола на пътя в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВР работи по внедряването на камери с изкуствен интелект, които ще могат автоматично да установяват различни видове нарушения на пътя, а не само превишена скорост. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му целта е процесът по обработка на нарушенията да бъде максимално автоматизиран, така че да се намали административната работа на полицейските служители.

„Правим всичко възможно да автоматизираме процеса, така че нарушенията от камерите да постъпват по автоматизиран път. Искаме намесата на полицаите да бъде сведена до минимум, за да могат те да бъдат на улицата, а не да стоят по канцелариите“, заяви Демерджиев.

Министърът посочи, че при последните тестове на системата е отчетена ефективност над 80 процента.

„Днес ми докладваха, че при последната разработка и проверка на камерите е постигната успеваемост над 80%. Вярвам, че много скоро ще има резултати“, каза той.

Освен превишена скорост, новите системи ще могат да установяват и други нарушения, сред които липса на поставен предпазен колан и неправилни маневри.

Според Демерджиев автоматизацията ще позволи по-бързо обработване на нарушенията и ще освободи повече полицейски служители за работа на терен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Скоро Изкуственият интелект ще поеме целия трафик и няма да има катастрофи и жертви.

    Коментиран от #8

    15:46 23.06.2026

  • 2 Факт

    7 0 Отговор
    Машините ще убият човечеството

    15:47 23.06.2026

  • 3 оня с коня

    3 1 Отговор
    В Библията пише че един ден "Жълтата раса ще управлява света",но е редно да се актуализира тая мъдра книга например с пророчеството че "Изкуственото ще контролира Естественото".

    Коментиран от #11

    15:48 23.06.2026

  • 4 Да питам

    4 0 Отговор
    Ии ще изпраща ли сигнали за полицаи нарушители

    Коментиран от #7

    15:48 23.06.2026

  • 5 Перо

    4 0 Отговор
    При такива системи с камери, успеваемостта трябва да е сигурна на 100%, инсчр е голяма мъка за неправилно обвинените, защото трябва да губят време, усилия и пари да си търсят правата по съдебен път! И както винаги става в корумпираната държава, търсеща всякакви средства за обществени поръчки, подобно на санкционираните по грешка за алкохол и наркотици, отново лаборатории с месеци, отново съд и накрая масрафа винаги се плаща от данъкоплатците, а не от престъпниците в МВР!

    15:53 23.06.2026

  • 6 Какво ше работят куките на терен

    4 0 Отговор
    Ше се крият по храстите🤣🤣🤣

    15:53 23.06.2026

  • 7 Нема да праща

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам":

    Те са приятели на интелекта

    15:54 23.06.2026

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щото всички ще одите пеш у концлагера на Радев и най много да се возите гратис с влака до Кардам.

    15:58 23.06.2026

  • 9 кастроли

    0 0 Отговор
    На терен,на полицаите ще им е горещо.На ИИ-твърдо нье.

    15:58 23.06.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    А каква информация се складира, къде и кой носи отговорност за теч? Ако се записва информация различна от нарушения, това е следене! Все пак ще има ли човек, който да потвърди нарушението, защото 80% "успеваемост" не звучи никак добре за останалите 20%, които ще ограбите.

    16:00 23.06.2026

  • 11 Точка Омега Последни Времена

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    И къде точно го пише това в Библията?

    16:00 23.06.2026

  • 12 Сталин

    1 0 Отговор
    Лъже Мистър Точен с парите че камерите са за нарушения на пътя ,от догодина който няма дигитално ID ,и поредния бустер за Ебола няма да може да управлява кола и веднага ще бъде засичан от камерите и спрян от движение докато не се инжектира с поредната еврейска п0върня

    Коментиран от #13

    16:00 23.06.2026

  • 13 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    По-скоро Мистър кеш ще следи с ИИ кой има по повече от едно возило и ще ги таксува прогресивно у данъчното. За Мистър Кеш Зеленият сертификат е просто зелена палка.

    16:04 23.06.2026

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