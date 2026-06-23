Изкуственият интелект влиза в контрола на пътя в София

МВР работи по внедряването на камери с изкуствен интелект, които ще могат автоматично да установяват различни видове нарушения на пътя, а не само превишена скорост. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По думите му целта е процесът по обработка на нарушенията да бъде максимално автоматизиран, така че да се намали административната работа на полицейските служители.
„Правим всичко възможно да автоматизираме процеса, така че нарушенията от камерите да постъпват по автоматизиран път. Искаме намесата на полицаите да бъде сведена до минимум, за да могат те да бъдат на улицата, а не да стоят по канцелариите“, заяви Демерджиев.
Министърът посочи, че при последните тестове на системата е отчетена ефективност над 80 процента.
„Днес ми докладваха, че при последната разработка и проверка на камерите е постигната успеваемост над 80%. Вярвам, че много скоро ще има резултати“, каза той.
Освен превишена скорост, новите системи ще могат да установяват и други нарушения, сред които липса на поставен предпазен колан и неправилни маневри.
Според Демерджиев автоматизацията ще позволи по-бързо обработване на нарушенията и ще освободи повече полицейски служители за работа на терен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
15:46 23.06.2026
2 Факт
15:47 23.06.2026
3 оня с коня
Коментиран от #11
15:48 23.06.2026
4 Да питам
Коментиран от #7
15:48 23.06.2026
5 Перо
15:53 23.06.2026
6 Какво ше работят куките на терен
15:53 23.06.2026
7 Нема да праща
До коментар #4 от "Да питам":Те са приятели на интелекта
15:54 23.06.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щото всички ще одите пеш у концлагера на Радев и най много да се возите гратис с влака до Кардам.
15:58 23.06.2026
9 кастроли
15:58 23.06.2026
10 Анонимен
16:00 23.06.2026
11 Точка Омега Последни Времена
До коментар #3 от "оня с коня":И къде точно го пише това в Библията?
16:00 23.06.2026
12 Сталин
Коментиран от #13
16:00 23.06.2026
13 честен ционист
До коментар #12 от "Сталин":По-скоро Мистър кеш ще следи с ИИ кой има по повече от едно возило и ще ги таксува прогресивно у данъчното. За Мистър Кеш Зеленият сертификат е просто зелена палка.
16:04 23.06.2026