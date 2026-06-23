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Нинова: Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата

Нинова: Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата

23 Юни, 2026 16:55 1 010 38

  • замразяване-
  • заплати-
  • корнелия нинова

По думите ѝ така се стимулира сивата икономика и доплащането "под масата“ в плик

Нинова: Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години – до 2028 г. От това ще пострадат около 500 000 души в България. Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата. Адски несправедливо. Това написа във Фейсбуклидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Изказването и идва след като стана ясно, че правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години по-рано днес.

По думите ѝ така се стимулира сивата икономика и доплащането "под масата“ в плик.

"А това означава и по-малко осигурителни вноски в бюджета. Борбата с олигарсите е тотално забравена от Прогресивна България. На мушката са бедните, майките, работещите, средната класа и пенсионерите. Това е най-антисоциалното правителство", посочва Нинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸

    18 10 Отговор
    След като правителството на мyнчo боташов изтегли 3.8 млрд.евро дълг за да платели пенсиите за юли и заплатите на полицаи и военни ,днес от ПБ с предложение за нов дълг края на другия месец за да платят пенсии и заплати на полицаи и военни за месец август-
    Без емитирането на нов дълг на международните пазари в спешен порядък бюджетът няма да може да плати пенсиите в началото на август. Това призна с половин уста финансовото министерство във вторник. Фискалният резерв е на ръба и тегленето на дълг е неизбежно, но въпреки това опозицията е против мярката, докато не се представи проект на Бюджет 2026. Управляващите обаче още не са готови с рамката на финансовия план на държавата за догодина и засега се чака тя да види бял свят в последните дни на юни.

    Правителството предлага на парламента увеличаване на тавана на дълга, защото иначе състоянието на фискалния резерв ще бъде критично през август и септември, стана ясно от изказване на зам.-министър Людмила Петкова. 

    Коментиран от #2, #28

    16:56 23.06.2026

  • 2 Прогреса е на макс

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":

    Румен Радев назначи бивш депутат от ДПС заместник-министър на икономиката

    Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш.

    Това съобщиха от Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).

    Мемиш беше депутат от 51-вото Народно събрание. На парламентарните избори през октомври 2024 г. бе избран от 20-и МИР – Силистра.

    16:57 23.06.2026

  • 3 Тая

    13 20 Отговор
    пак цъфна. Докога ще ни я тикат, нали взе нищожните 0.19% на последните избори, няма ли да се пенсионира?

    16:58 23.06.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    20 2 Отговор
    като дойде "прогресивния даньк" щото не можеме да си плащаме заемите, ще ви стане ясно "прогресивното" в Прогресивна България

    16:59 23.06.2026

  • 5 Стенли

    20 2 Отговор
    В близки отношения - Георги Гергов приватизирал с червените куфарчета Пловдивския панаир ,купил незаконно с бонове х-л Санкт Петербург бившия Тримонциум и получил от второто правителство на Борисов 44 милиона за така наречената "дупка" във Варна. В средата Весела Лечева с новия си съпруг генерал Сотир Ушев който кадруваше в служебните правителства на Радев във всички дирекции на МВР. Ушев разследван за кражби в особено големи размери и един от десетки криминални олигарси зад Радев. Лечева чийто предишен съпруг беше застрелян и държан 11 години в будна кома за да получава дивидентите от фирмите му. И най вдясно "месията" ви Радев със съпругата си Десислава Генчева. Българио,Българиооо

    Коментиран от #31

    16:59 23.06.2026

  • 6 Тролотрошач

    10 11 Отговор
    лидерът на "Непокорна България" А? Колко члена има тази ..... ми незнам какво е, партия, група, организация?

    16:59 23.06.2026

  • 7 Андрей Новаков евродепутат

    17 7 Отговор
    Предстоят санкции срещу България -
    Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!

    17:00 23.06.2026

  • 8 Вие доведохте този зелен чорап

    21 9 Отговор
    Нагъл шапкар

    17:00 23.06.2026

  • 9 Дориана

    5 17 Отговор
    Нинова , която се доказа като провален политик продължава да говори в стила на Борисов. Минималната заплата трябва да се замрази , защото не може да се увеличава процентно при Свръх Дефицит , който ни натресоха именно от БСП, ИТН, ГЕРБ и ДПС. И Администрацията трябва да си плащат осигуровките както всички други хора.Депутатите си замразиха заплатите , трябва да има съкращения , оптимизация и реформи , нещо , което Вие не направихте от страх да не загубите властта си. Сега сте на дъното и оставате там Завинаги.

    Коментиран от #22

    17:02 23.06.2026

  • 10 Цървул

    14 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    17:02 23.06.2026

  • 11 Оставка

    16 1 Отговор
    Някой да е очаквал друго , иначе голям го вадиха ..олигарси , ала бала

    17:04 23.06.2026

  • 12 Нексус

    9 14 Отговор
    Дебнещата сова отново бълва популизъм!
    Точно вдигането на МРЗ помпа инфлацията!

    17:07 23.06.2026

  • 13 Тома

    10 2 Отговор
    Така е било и в Рим.Бедните да го ......

    17:10 23.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дид

    7 4 Отговор
    Аз познавам поне десетина, които са на минимална заплата, но всъщност са с петцифрени доходи от тъй наречените домашни майстори. Тоест аз и другите балами на пълни и осветени заплати плащаме за условията създадени в държавата, които и той, като тарикат към осигурителната и данъчна система ползва. Не мога да ги съжалявам. Страдат винаги честните. А тази особа се появява да ги защитава, въпреки че обществото е наясно, че такива само на минимална, не са толкова много.

    17:13 23.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тошо

    3 9 Отговор
    То и износа на ешелони със джепане от армейския резерв за украйна си е грабеж, ама ако си папкал като кашалот със големи глътки, това не се брои!
    Проблема на папкането е че свършва и видимо оръжейните кашалоти (начело с кашалотката) пак са гладни...
    Тоя лош Радев ще умори кашалотите от глад....

    17:15 23.06.2026

  • 18 !!!?

    11 3 Отговор
    Мистър Кеш: Замразяването на минималната заплата е удар срещу "олигархията", а "кошница с грижа" вдига ни престижа !!!?

    Коментиран от #33

    17:16 23.06.2026

  • 19 Обикн. читател

    4 8 Отговор
    Тази говори като латерна,вече доста години.Запомни,че си вече много далеч от процесите в управлението на държавата ни.Ти се се отдаде на интриги,клюки от селски характер,все гадости които бяха оръжието на една чалга партия отишла в дълбокото забвение!Хората казаха ДА на Р.Радев и твърдо НЕ на К.Нинова! Глас народен,глас Божи!

    17:17 23.06.2026

  • 20 Цвете

    7 2 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ТИ НИНОВА. НО ЯВНО, ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ СИ ТЪРСИ ДРУГА РАБОТА НА ЕСЕН. ДО ТУК БЕШЕ ТОЛЕРАНСА .ИЗМЕКЯРИ ДОЛНИ.НИЩОЖЕСТВА НЕЧОВЕШКИ.А " БОТАШ "? ЩЕ ЛАЗИ ПО КОРЕМ, ТОЙ РАДЕВ ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ НА ТУРСКАТА ДЪРЖАВА. ЗАРОБИ НИ ТОЙ С КОЛКО МИЛИАРДА? ТОВА СА ОЩЕ 13 ГОДИНИ ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН, КОЛКО ОСТАВАТ?????????????

    17:19 23.06.2026

  • 21 Алекс

    4 9 Отговор
    Защо не гласувахте за "Възраждане" бе братя българи? Защо всеки път се препъвате в един и същи камък и не си взимате поука?

    Коментиран от #30

    17:20 23.06.2026

  • 22 Я пак се опитай

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    да разсъждаваш, ама като човек не като мазна Гана ! Замразяването на МРЗ означава неспособност за справяне с беднотията, растяща инфлация при замразена МРЗ означава мор от глад ! Оставаме най-бедни, но и по-бедни от преди ! Големи финансисти няма що, щом "ГЪЛЪБИ" ни "готвят" финансите.......???? В ЕС има държави от които да копираме прогрес, но за жалост само се копират цените от успешните, а нашите политически шмекери пак НАЙ-УМНИТЕ и МОЖЕЩИТЕ затова сме и вече под тинята.....

    17:21 23.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор
    Мишките от ПП ГЕРБ ДПС и ДБ църкат под всяка статия

    17:21 23.06.2026

  • 24 !!!?

    7 0 Отговор
    Права е Нинова - Кеша под масата в плик !!!?

    17:25 23.06.2026

  • 25 Цвете

    4 1 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ТИ НИНОВА. НО ЯВНО, ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ СИ ТЪРСИ ДРУГА РАБОТА НА ЕСЕН. ДО ТУК БЕШЕ ТОЛЕРАНСА .ИЗМЕКЯРИ ДОЛНИ.НИЩОЖЕСТВА НЕЧОВЕШКИ.А " БОТАШ "? ЩЕ ЛАЗИ ПО КОРЕМ, ТОЙ РАДЕВ ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ НА ТУРСКАТА ДЪРЖАВА. ЗАРОБИ НИ ТОЙ С КОЛКО МИЛИАРДА? ТОВА СА ОЩЕ 13 ГОДИНИ ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН, КОЛКО ОСТАВАТ?????????????

    17:26 23.06.2026

  • 26 хаха

    1 7 Отговор
    "Правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години – до 2028 г. От това ще пострадат около 500 000 души в България. Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата. Адски несправедливо. "
    Нинова да не се прави на справедлива... Тия 500 000 на МРЗ са основно хората от сивата икономика, които получават 2-3 пъти повече, но не плащат осигуровки и ДОД. Едва ли повече от 50-100 000 са реалните на МРЗ в страната, и то говорим за пазачи, овчари, общаци в дълбоката провинция. В градовете и за 1000 евро бруто трудно се намират желаещи да работят.
    А черната икономика не са само криещи данък. Има и много, които са осъдени за дългове, издръжка след развод и т.н., които си искат да се водят на МРЗ, за да не им удържат пари за дължимото. И много фирми нямат избор- хамалин не може да хванеш в малък град и на 100 евро надник да разтоварва камиони, общаци няма желаещи да работят. Говорим, че и за 1500-2000 евро месечно отказват да работят, особено физически труд.
    Осигуряването на МРЗ трябва да се бори сериозно. А и в момента политиците много добре знаят проблема и всъщност ползват МРЗ основно за вдигане на данъците на тези, които крият, и всякакви такси на останалите, които са вързани с МРЗ.

    17:30 23.06.2026

  • 27 оксиджен

    4 1 Отговор
    Костов с деноминацията, без един лев компенсация на левовите влогове, е недостижим връх

    17:31 23.06.2026

  • 28 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":

    Да. Хубаво си казал. Сега кажи от кога е това правителство и кой яко маза статистика да ни вкара в еврозоната по поръка на Урсула, кой гласува увеличение на заплати в бюджета, яко опука де що може и остави хазната празна.
    Сега ПБ няма как да не теглят кредит да спасяват. Да видим след това как ще я карат и дали ще оправят нещата без увеличение на данъци, както са обещали.
    А ти се сърди на Бойко, Кирето, Асенчо, Дилянчо, Корнелия, Крумчо, Славчо, Тошко и другите славни евроатлантици, които "сбъднаха мечтата на българина да стане съвсем европеец".

    17:34 23.06.2026

  • 29 кури

    1 2 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    17:36 23.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 За Гергов всеки знае и е потресен

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Сега за Сотир Ушев генерал член на БКП и офицер от бившата ДС. По времето на тройната коалиция ,тоест преди 17-20 години отговаря за базата данни на МВР и е кадровик на министерството. Разследван за мащабни злоупотреби в особено големи размери. Сигурно сте чували или прочели някъде че се обръщат към полицаите с "ушеви" или към някой полицай с "ушев". Термина идва от същия зловещ генерал крадец Сотир Ушев който преди години беше заявил че " един Български полицай се равнява на десет работника". И същия е забелязан преди изборите на презентацията на ПБ на мyнчo и до него на трибуната. Сега вече и последния наивник е разбрал за какво чудовищно недоразумение сте гласували и крадлив франкенщайн. А тази статия казва всичко и е препоръчително да я прочетете -
    Как Сотир Ушев, мъжът-измамник на Весела Лечева, стана доверен човек на Румен Радев?

    17:41 23.06.2026

  • 32 Тази женичка няма срам

    3 2 Отговор
    Нищо не може за я зарадва
    Свикнала да граби и още и още
    Хората те съжаляват за това алчно нечестно отношение

    17:45 23.06.2026

  • 33 Не кандиса те на завист и злоба

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    Ще се стопите от мъка че неможахте
    да направите нищо добро.

    17:47 23.06.2026

  • 34 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Не харесвам Нинова защото е лъжкиня и крадла,но сега е права.Бедните ще плащат,а Тулупа и Прасето които ограбиха България са на свобода,Мутри вън,те наистина са на вън Радев,не са в затвора !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Няма да спечелиш Президентските избори !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    17:48 23.06.2026

  • 35 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Срам, оставка, пак от най скъсаните ще помпят

    17:53 23.06.2026

  • 36 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Само така, ако е останало или се е пръкнало нещо свястно на тази земя и то да бъде прогонено !!
    И после : Избягаха, избягаха.............Че кой е луд да седи тука, при тези бандити ? Те наядане нямат.
    Случайно да има профсъюзи на тази територия !?
    И щели да решат демографския проблем.......Те не искат да бъде решен – само хлопат !!

    17:54 23.06.2026

  • 37 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Защо тази кака,когато бе на власт не промени съответния закон?

    17:57 23.06.2026

  • 38 Дзак

    0 0 Отговор
    А много ставки са ненужно обвързани с минималната заплата!

    17:59 23.06.2026

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