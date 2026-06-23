Нинова: Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата

Правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години – до 2028 г. От това ще пострадат около 500 000 души в България. Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата. Адски несправедливо. Това написа във Фейсбуклидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Изказването и идва след като стана ясно, че правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години по-рано днес.

По думите ѝ така се стимулира сивата икономика и доплащането "под масата“ в плик.

"А това означава и по-малко осигурителни вноски в бюджета. Борбата с олигарсите е тотално забравена от Прогресивна България. На мушката са бедните, майките, работещите, средната класа и пенсионерите. Това е най-антисоциалното правителство", посочва Нинова.