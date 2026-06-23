Нинова: Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата

Правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години – до 2028 г. От това ще пострадат около 500 000 души в България. Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата. Адски несправедливо. Това написа във Фейсбуклидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Изказването и идва след като стана ясно, че правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години по-рано днес.
По думите ѝ така се стимулира сивата икономика и доплащането "под масата“ в плик.
"А това означава и по-малко осигурителни вноски в бюджета. Борбата с олигарсите е тотално забравена от Прогресивна България. На мушката са бедните, майките, работещите, средната класа и пенсионерите. Това е най-антисоциалното правителство", посочва Нинова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸
Без емитирането на нов дълг на международните пазари в спешен порядък бюджетът няма да може да плати пенсиите в началото на август. Това призна с половин уста финансовото министерство във вторник. Фискалният резерв е на ръба и тегленето на дълг е неизбежно, но въпреки това опозицията е против мярката, докато не се представи проект на Бюджет 2026. Управляващите обаче още не са готови с рамката на финансовия план на държавата за догодина и засега се чака тя да види бял свят в последните дни на юни.
Правителството предлага на парламента увеличаване на тавана на дълга, защото иначе състоянието на фискалния резерв ще бъде критично през август и септември, стана ясно от изказване на зам.-министър Людмила Петкова.
Коментиран от #2, #28
16:56 23.06.2026
2 Прогреса е на макс
До коментар #1 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":Румен Радев назначи бивш депутат от ДПС заместник-министър на икономиката
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш.
Това съобщиха от Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).
Мемиш беше депутат от 51-вото Народно събрание. На парламентарните избори през октомври 2024 г. бе избран от 20-и МИР – Силистра.
16:57 23.06.2026
3 Тая
16:58 23.06.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
16:59 23.06.2026
5 Стенли
Коментиран от #31
16:59 23.06.2026
6 Тролотрошач
16:59 23.06.2026
7 Андрей Новаков евродепутат
Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!
17:00 23.06.2026
8 Вие доведохте този зелен чорап
17:00 23.06.2026
9 Дориана
Коментиран от #22
17:02 23.06.2026
10 Цървул
17:02 23.06.2026
11 Оставка
17:04 23.06.2026
12 Нексус
Точно вдигането на МРЗ помпа инфлацията!
17:07 23.06.2026
13 Тома
17:10 23.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дид
17:13 23.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тошо
Проблема на папкането е че свършва и видимо оръжейните кашалоти (начело с кашалотката) пак са гладни...
Тоя лош Радев ще умори кашалотите от глад....
17:15 23.06.2026
18 !!!?
Коментиран от #33
17:16 23.06.2026
19 Обикн. читател
17:17 23.06.2026
20 Цвете
17:19 23.06.2026
21 Алекс
Коментиран от #30
17:20 23.06.2026
22 Я пак се опитай
До коментар #9 от "Дориана":да разсъждаваш, ама като човек не като мазна Гана ! Замразяването на МРЗ означава неспособност за справяне с беднотията, растяща инфлация при замразена МРЗ означава мор от глад ! Оставаме най-бедни, но и по-бедни от преди ! Големи финансисти няма що, щом "ГЪЛЪБИ" ни "готвят" финансите.......???? В ЕС има държави от които да копираме прогрес, но за жалост само се копират цените от успешните, а нашите политически шмекери пак НАЙ-УМНИТЕ и МОЖЕЩИТЕ затова сме и вече под тинята.....
17:21 23.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:21 23.06.2026
24 !!!?
17:25 23.06.2026
25 Цвете
17:26 23.06.2026
26 хаха
Нинова да не се прави на справедлива... Тия 500 000 на МРЗ са основно хората от сивата икономика, които получават 2-3 пъти повече, но не плащат осигуровки и ДОД. Едва ли повече от 50-100 000 са реалните на МРЗ в страната, и то говорим за пазачи, овчари, общаци в дълбоката провинция. В градовете и за 1000 евро бруто трудно се намират желаещи да работят.
А черната икономика не са само криещи данък. Има и много, които са осъдени за дългове, издръжка след развод и т.н., които си искат да се водят на МРЗ, за да не им удържат пари за дължимото. И много фирми нямат избор- хамалин не може да хванеш в малък град и на 100 евро надник да разтоварва камиони, общаци няма желаещи да работят. Говорим, че и за 1500-2000 евро месечно отказват да работят, особено физически труд.
Осигуряването на МРЗ трябва да се бори сериозно. А и в момента политиците много добре знаят проблема и всъщност ползват МРЗ основно за вдигане на данъците на тези, които крият, и всякакви такси на останалите, които са вързани с МРЗ.
17:30 23.06.2026
27 оксиджен
17:31 23.06.2026
28 хаха
До коментар #1 от "Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸":Да. Хубаво си казал. Сега кажи от кога е това правителство и кой яко маза статистика да ни вкара в еврозоната по поръка на Урсула, кой гласува увеличение на заплати в бюджета, яко опука де що може и остави хазната празна.
Сега ПБ няма как да не теглят кредит да спасяват. Да видим след това как ще я карат и дали ще оправят нещата без увеличение на данъци, както са обещали.
А ти се сърди на Бойко, Кирето, Асенчо, Дилянчо, Корнелия, Крумчо, Славчо, Тошко и другите славни евроатлантици, които "сбъднаха мечтата на българина да стане съвсем европеец".
17:34 23.06.2026
29 кури
17:36 23.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 За Гергов всеки знае и е потресен
До коментар #5 от "Стенли":Сега за Сотир Ушев генерал член на БКП и офицер от бившата ДС. По времето на тройната коалиция ,тоест преди 17-20 години отговаря за базата данни на МВР и е кадровик на министерството. Разследван за мащабни злоупотреби в особено големи размери. Сигурно сте чували или прочели някъде че се обръщат към полицаите с "ушеви" или към някой полицай с "ушев". Термина идва от същия зловещ генерал крадец Сотир Ушев който преди години беше заявил че " един Български полицай се равнява на десет работника". И същия е забелязан преди изборите на презентацията на ПБ на мyнчo и до него на трибуната. Сега вече и последния наивник е разбрал за какво чудовищно недоразумение сте гласували и крадлив франкенщайн. А тази статия казва всичко и е препоръчително да я прочетете -
Как Сотир Ушев, мъжът-измамник на Весела Лечева, стана доверен човек на Румен Радев?
17:41 23.06.2026
32 Тази женичка няма срам
Свикнала да граби и още и още
Хората те съжаляват за това алчно нечестно отношение
17:45 23.06.2026
33 Не кандиса те на завист и злоба
До коментар #18 от "!!!?":Ще се стопите от мъка че неможахте
да направите нищо добро.
17:47 23.06.2026
34 ШЕФА
17:48 23.06.2026
35 ООрана държава
17:53 23.06.2026
36 Шаран БГ
И после : Избягаха, избягаха.............Че кой е луд да седи тука, при тези бандити ? Те наядане нямат.
Случайно да има профсъюзи на тази територия !?
И щели да решат демографския проблем.......Те не искат да бъде решен – само хлопат !!
17:54 23.06.2026
37 Абсурдистан
17:57 23.06.2026
38 Дзак
17:59 23.06.2026