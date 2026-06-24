Времето днес, прогноза за сряда, 24 юни: Интензивни валежи и гръмотевични бури в много райони на страната

Отново на много места в страната, с изключение на източните и югоизточните райони, ще има интензивни валежи и мощни гръмотевични бури.

Очакват се и градушки. Има опасност и от наводнения. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 26°, по Черноморието – между 27° и 30°.

На морския бряг ще бъде слънчево. И вятърът, и вълнението на морето ще бъдат слаби, а температурата на морската вода е 23° - 24°.

В планините се очакват проливни валежи и гръмотевични бури, с по-малка вероятност в масивите от Източна България.

В четвъртък и петък температурите ще останат без промяна. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони със следобедни валежи.

И през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Ще вали на все по-малко места, а максималните температури слабо ще се повишат.