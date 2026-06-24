Времето днес, прогноза за сряда, 24 юни: Интензивни валежи и гръмотевични бури в много райони на страната

Отново на много места в страната, с изключение на източните и югоизточните райони, ще има интензивни валежи и мощни гръмотевични бури.
Очакват се и градушки. Има опасност и от наводнения. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 26°, по Черноморието – между 27° и 30°.
На морския бряг ще бъде слънчево. И вятърът, и вълнението на морето ще бъдат слаби, а температурата на морската вода е 23° - 24°.
В планините се очакват проливни валежи и гръмотевични бури, с по-малка вероятност в масивите от Източна България.
В четвъртък и петък температурите ще останат без промяна. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони със следобедни валежи.
И през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Ще вали на все по-малко места, а максималните температури слабо ще се повишат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
04:32 24.06.2026
2 град КОЗЛОДУЙ
04:32 24.06.2026