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Нов размер на социалната пенсия за старост предстои да обсъди правителството

Нов размер на социалната пенсия за старост предстои да обсъди правителството

24 Юни, 2026 07:15 1 312 11

  • правителство-
  • заседание-
  • пенсии-
  • интерпол-
  • министри

Министрите ще обсъдят Общо споразумение за привилегиите и имунитетите на Международната организация на криминалната полиция - Интерпол

Нов размер на социалната пенсия за старост предстои да обсъди правителството - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нов размер на социалната пенсия за старост предстои да обсъди правителството на редовното си заседание от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Правителството ще разгледа проект на Споразумение за заем по SAFE между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, и България и проект на Оперативни договорености между Европейската комисия и България по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), уточни БТА.

Министрите ще обсъдят Общо споразумение за привилегиите и имунитетите на Международната организация на криминалната полиция - Интерпол.

Кабинетът се очаква да обяви 17 април за професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори.

В дневния ред е още проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на вътрешните работи на Молдова за засилване на сътрудничеството в областта на вътрешните работи.

Кабинетът ще обсъди Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тия Батета !

    5 1 Отговор
    Не познават !

    Нито Закона !

    Нито Икономическото Състояние на Страната !

    Какъв Размер ?

    Ще Определят ?

    07:28 24.06.2026

  • 3 ООрана държава

    4 5 Отговор
    И от тука ли ще спестявате бе ваща к0жа

    07:31 24.06.2026

  • 4 Герп боклуци

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Млъкни бе Мирчев

    07:32 24.06.2026

  • 5 Само така!

    5 4 Отговор
    Пак Мунмо и гаргата ще делят хората. Пари само за неработилите, крилите осигуровки, лентяите и използвачите. Работили на минимална заплата взимат по малки пенсии от лежаците. Копринени шарлатани и неможачи.

    07:34 24.06.2026

  • 6 Тагаенко

    8 3 Отговор
    Необходимо е да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    07:34 24.06.2026

  • 7 Обсъждане ?

    3 2 Отговор
    С регресивните и патериците им , все издънки на БКП и ДС , е невъзможен диалог ! Губене на време !

    07:49 24.06.2026

  • 8 нннн

    9 0 Отговор
    Пояснявам: Това са пенсиите за тия, които не са раборили и нямат трудов стаж..

    08:08 24.06.2026

  • 9 А бе

    7 0 Отговор
    Само питам за тая социална пенсия за старост колко години трудов стаж се изисква защото има строителни работници ремонтиращи апартаменти и си прибират парите в джоба,а чакат социална пенсия

    Коментиран от #10

    08:14 24.06.2026

  • 10 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "А бе":

    Минимум 15 години трудов стаж.

    08:29 24.06.2026

  • 11 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    08:53 24.06.2026

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