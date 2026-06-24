Нов размер на социалната пенсия за старост предстои да обсъди правителството на редовното си заседание от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Правителството ще разгледа проект на Споразумение за заем по SAFE между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, и България и проект на Оперативни договорености между Европейската комисия и България по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), уточни БТА.

Министрите ще обсъдят Общо споразумение за привилегиите и имунитетите на Международната организация на криминалната полиция - Интерпол.

Кабинетът се очаква да обяви 17 април за професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори.

В дневния ред е още проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на вътрешните работи на Молдова за засилване на сътрудничеството в областта на вътрешните работи.

Кабинетът ще обсъди Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.