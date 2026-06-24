Нов размер на социалната пенсия за старост предстои да обсъди правителството на редовното си заседание от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Правителството ще разгледа проект на Споразумение за заем по SAFE между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, и България и проект на Оперативни договорености между Европейската комисия и България по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), уточни БТА.
Министрите ще обсъдят Общо споразумение за привилегиите и имунитетите на Международната организация на криминалната полиция - Интерпол.
Кабинетът се очаква да обяви 17 април за професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори.
В дневния ред е още проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на вътрешните работи на Молдова за засилване на сътрудничеството в областта на вътрешните работи.
Кабинетът ще обсъди Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тия Батета !
Нито Закона !
Нито Икономическото Състояние на Страната !
Какъв Размер ?
Ще Определят ?
07:28 24.06.2026
3 ООрана държава
07:31 24.06.2026
4 Герп боклуци
До коментар #1 от "Перо":Млъкни бе Мирчев
07:32 24.06.2026
5 Само така!
07:34 24.06.2026
6 Тагаенко
07:34 24.06.2026
7 Обсъждане ?
07:49 24.06.2026
8 нннн
08:08 24.06.2026
9 А бе
Коментиран от #10
08:14 24.06.2026
10 Отговор
До коментар #9 от "А бе":Минимум 15 години трудов стаж.
08:29 24.06.2026
11 Цървул
08:53 24.06.2026