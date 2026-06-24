Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността "Баба Алино" трябва да бъдат издадени днес, съобщи за БНТ кметът на Варна Благомир Коцев.
Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино".
Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
07:42 24.06.2026
2 Езвенете
Коментиран от #6
07:44 24.06.2026
3 Някой
Коментиран от #5
07:44 24.06.2026
4 Нали миналия петък щяха
Коментиран от #7
07:52 24.06.2026
5 Чакай ся...?!
До коментар #3 от "Някой":Поне тоя път,клишето да бъде разчупено,че бая джангър се вдигна,покрай това ,,Али-Баба",а 40-те разбойника-,,Ни лук яли,ни лук-мирисали"...😝!
07:52 24.06.2026
6 мъко мисирска
До коментар #2 от "Езвенете":те тука една дъфка ще я дъфчат два месеца без да бутнат нито един коптор
виж физиономията на мисирката , пълен акохолик работи за шише парцуца и пише като изпие поне едно шише
07:53 24.06.2026
7 оня с коня
До коментар #4 от "Нали миналия петък щяха":ти за къде бързаш? някой петък ще има заповед за някой кокошарник във района и толкова
всичко останало е само думи
07:54 24.06.2026
8 авантгард
100 са строителните обекти, а не сгради - има голяма разлика.
Ама журналята редят съчинения по поставената тема....
А за незаконност и от там събаряне не следва ли да се реши в съд?
Хайде малко ред да има.
Коментиран от #11
07:56 24.06.2026
9 Ешерихия Коцев
07:59 24.06.2026
10 Уж незаконно
08:12 24.06.2026
11 по-спокойно
До коментар #8 от "авантгард":Нали за да се произнесе съдът първо трябва да има издадени заповеди за премахване на сградите и те да бъдат обжалвани? В случая не се съмнявай, че съдът ще потвърди заповедите, не защото съдът не е достатъчно корумпиран, а защото няма да се намери съдия, който да е чак толкова нагъл, че след целия този шум да си сложи главата в торбата дори за много пари. Мисля, че дори Чолаков не би го направил, въпреки че много ще се бори със себе си 😁
08:14 24.06.2026
12 Гост
08:28 24.06.2026
13 зле
08:43 24.06.2026