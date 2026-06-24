Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността "Баба Алино" трябва да бъдат издадени днес, съобщи за БНТ кметът на Варна Благомир Коцев.

Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино".

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.