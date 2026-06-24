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Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне

Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне

24 Юни, 2026 07:38 784 13

  • баба алино-
  • варна-
  • заповед-
  • заповед за събаряне

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна

Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността "Баба Алино" трябва да бъдат издадени днес, съобщи за БНТ кметът на Варна Благомир Коцев.

Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино".

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 4 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    07:42 24.06.2026

  • 2 Езвенете

    8 0 Отговор
    Ну ас къто по недуучил, ни вярвъм нъ престъпницити! Куту бутнат нящу, пишети пак, дъ съ образовам!

    Коментиран от #6

    07:44 24.06.2026

  • 3 Някой

    19 0 Отговор
    Заповедите се издават лесно, особено като имаш яйце на задника. Дайте да видим кога и как ще бъдат изпълнение - имам предположение, че ще бъдат бутнати 1-2 бараки някъде там - за кефа на заспалата публика, а останалото ще си остане на мястото, че и ще бъде узаконено.

    Коментиран от #5

    07:44 24.06.2026

  • 4 Нали миналия петък щяха

    10 0 Отговор
    Нали миналия петък щяха да ги издават тези заповеди? Дали да не оставят за след изборите?

    Коментиран от #7

    07:52 24.06.2026

  • 5 Чакай ся...?!

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Поне тоя път,клишето да бъде разчупено,че бая джангър се вдигна,покрай това ,,Али-Баба",а 40-те разбойника-,,Ни лук яли,ни лук-мирисали"...😝!

    07:52 24.06.2026

  • 6 мъко мисирска

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Езвенете":

    те тука една дъфка ще я дъфчат два месеца без да бутнат нито един коптор

    виж физиономията на мисирката , пълен акохолик работи за шише парцуца и пише като изпие поне едно шише

    07:53 24.06.2026

  • 7 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нали миналия петък щяха":

    ти за къде бързаш? някой петък ще има заповед за някой кокошарник във района и толкова

    всичко останало е само думи

    07:54 24.06.2026

  • 8 авантгард

    5 4 Отговор
    Стига с това град, това са няколко сгради, няма и за квартал.
    100 са строителните обекти, а не сгради - има голяма разлика.
    Ама журналята редят съчинения по поставената тема....
    А за незаконност и от там събаряне не следва ли да се реши в съд?
    Хайде малко ред да има.

    Коментиран от #11

    07:56 24.06.2026

  • 9 Ешерихия Коцев

    6 0 Отговор
    Тухлите и керемидите са виновни. Започвам борбата с тях.

    07:59 24.06.2026

  • 10 Уж незаконно

    7 0 Отговор
    А украйнеца е на свобода?

    08:12 24.06.2026

  • 11 по-спокойно

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "авантгард":

    Нали за да се произнесе съдът първо трябва да има издадени заповеди за премахване на сградите и те да бъдат обжалвани? В случая не се съмнявай, че съдът ще потвърди заповедите, не защото съдът не е достатъчно корумпиран, а защото няма да се намери съдия, който да е чак толкова нагъл, че след целия този шум да си сложи главата в торбата дори за много пари. Мисля, че дори Чолаков не би го направил, въпреки че много ще се бори със себе си 😁

    08:14 24.06.2026

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Е, и? Има срок за обжалване, и после ще се размирише! Медения месец на Кмета и групата с документите свърши! Инвеститора ще ги натопи всичките и после ще го пуснат да си ходи...

    08:28 24.06.2026

  • 13 зле

    0 0 Отговор
    те изпрали парите там хахах сега с общинския буджет ще събарят готова работа вмвсто да я конфикуват и ползват в тяхна полза ганьоооо

    08:43 24.06.2026

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