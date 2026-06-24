АИКБ: България се нуждае от ясна индустриална стратегия, основана на технологично развитие, енергийна сигурност и индустриален суверенитет

Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди приоритетите, предизвикателствата и възможностите за развитие на българската индустрия. Целта на разговора беше да се очертаят параметри, които да послужат като основа на бъдещата Национална индустриална стратегия.

В дискусията, ръководена от председателя на УС на АИКБ Румен Радев, участваха представители на Министерството на икономиката, иновациите и индустрията, Народното събрание и научните среди, сред които Желяз Енев – директор на дирекция „Икономическа политика“, Кремена Недкова – началник на отдел „Икономическа политика“, д-р Данаил Парушев – член на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, и проф. д-р Даниела Бобева от БАН.

По време на заседанието бе подчертано, че в условията на засилваща се глобална конкуренция, геополитически рискове и ускорено технологично развитие България се нуждае от активна индустриална политика и дългосрочна визия за развитие. Екип на Института за икономически изследвания при БАН подготвя диагностичен анализ и специализиран иконометричен модел, които да позволят отразяването в пълнота икономическите реалности и причинно-следствените зависимости в развитието на отделните сектори. Бе подчертано, че устойчивата индустрия е диверсифицирана индустрия, способна да отговаря на променящите се икономически и геополитически условия.

Участниците се обединиха около необходимостта Националната индустриална стратегия да постави акцент върху развитието на стратегически и критични производства, високотехнологичните индустрии и секторите с потенциал за висока добавена стойност. В центъра на дискусията бяха кръговата икономика, критичните суровини, минната индустрия, енергийният капацитет на страната, дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект като фактори за повишаване на конкурентоспособността и индустриалния суверенитет. Бе изразено общо разбиране, че изготвянето на стратегията следва да стъпи върху задълбочен икономически, екологичен и геополитически анализ, както и върху съпоставка с индустриалните политики на съседните държави с оглед постигане на по-добра регионална кохезия и интеграция.

Националният съвет на АИКБ обсъди и предварителните параметри на държавния бюджет за 2026 г., като бе потвърдена позицията на асоциацията за провеждане на предвидима фискална политика, ограничаване на неефективните публични разходи и създаване на стабилна среда за инвестиции, растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Националният съвет на АИКБ се обедини около разбирането, че България се нуждае от модерна индустриална стратегия, която да гарантира конкурентоспособност, технологичен напредък, енергийна сигурност и по-висока устойчивост на икономиката в условията на променяща се глобална среда. Бизнесът, държавата и научната общност следва да работят в тясно партньорство за изграждането на силна, диверсифицирана и иновативна индустрия, способна да осигури устойчив икономически растеж и по-висока добавена стойност за страната.