АИКБ: България се нуждае от ясна индустриална стратегия, основана на технологично развитие, енергийна сигурност и индустриален суверенитет

Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди приоритетите, предизвикателствата и възможностите за развитие на българската индустрия. Целта на разговора беше да се очертаят параметри, които да послужат като основа на бъдещата Национална индустриална стратегия.
В дискусията, ръководена от председателя на УС на АИКБ Румен Радев, участваха представители на Министерството на икономиката, иновациите и индустрията, Народното събрание и научните среди, сред които Желяз Енев – директор на дирекция „Икономическа политика“, Кремена Недкова – началник на отдел „Икономическа политика“, д-р Данаил Парушев – член на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, и проф. д-р Даниела Бобева от БАН.
По време на заседанието бе подчертано, че в условията на засилваща се глобална конкуренция, геополитически рискове и ускорено технологично развитие България се нуждае от активна индустриална политика и дългосрочна визия за развитие. Екип на Института за икономически изследвания при БАН подготвя диагностичен анализ и специализиран иконометричен модел, които да позволят отразяването в пълнота икономическите реалности и причинно-следствените зависимости в развитието на отделните сектори. Бе подчертано, че устойчивата индустрия е диверсифицирана индустрия, способна да отговаря на променящите се икономически и геополитически условия.
Участниците се обединиха около необходимостта Националната индустриална стратегия да постави акцент върху развитието на стратегически и критични производства, високотехнологичните индустрии и секторите с потенциал за висока добавена стойност. В центъра на дискусията бяха кръговата икономика, критичните суровини, минната индустрия, енергийният капацитет на страната, дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект като фактори за повишаване на конкурентоспособността и индустриалния суверенитет. Бе изразено общо разбиране, че изготвянето на стратегията следва да стъпи върху задълбочен икономически, екологичен и геополитически анализ, както и върху съпоставка с индустриалните политики на съседните държави с оглед постигане на по-добра регионална кохезия и интеграция.
Националният съвет на АИКБ обсъди и предварителните параметри на държавния бюджет за 2026 г., като бе потвърдена позицията на асоциацията за провеждане на предвидима фискална политика, ограничаване на неефективните публични разходи и създаване на стабилна среда за инвестиции, растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
Националният съвет на АИКБ се обедини около разбирането, че България се нуждае от модерна индустриална стратегия, която да гарантира конкурентоспособност, технологичен напредък, енергийна сигурност и по-висока устойчивост на икономиката в условията на променяща се глобална среда. Бизнесът, държавата и научната общност следва да работят в тясно партньорство за изграждането на силна, диверсифицирана и иновативна индустрия, способна да осигури устойчив икономически растеж и по-висока добавена стойност за страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #14
07:58 24.06.2026
2 Тагаенко
08:01 24.06.2026
3 оня с коня
08:01 24.06.2026
4 честен ционист
08:03 24.06.2026
5 Почти
08:08 24.06.2026
6 Научете се
Коментиран от #11
08:11 24.06.2026
7 Ония !
Не Мислят !
Така !
08:16 24.06.2026
8 АикБ
08:17 24.06.2026
9 Гост
08:18 24.06.2026
10 Добра идея беше
А насреща като услуги получаваме едно НИЩО при 5.5 милиона намалял народ. Не може един неспособен учител с допълнителни доходи от частни уроци да взима заплата като учител пращащ деца на олимпиади. Не може нито една битова кражба да не е разкрита и тези хора да взимат по 2000 юро стартови заплати. Не може един откраднат автомобил да не е открит, да няма реформи в секторите и да помпаме заплати.Не може постоянно да увеличават Здравните спрямо МРЗ, а качеството на услугата да е нулева, търсиш 6 месеца личен лекар и доплащаш в доболнична помощ 40-60% осигурен, България е единствена в ЕС, в която пациентите доплащат подобни суми. НЗОК се източва чудовищно. България е евтин суровинен придатък с евтина работна ръка и най-високи цени на ток в ЕС 700 лв. мегаватчас, не може да компенсира евтин ток на индустрия, която е енергоемка. Невложилият инвестиции ще продължава да получава отстъпки за ток наред с бизнес, който е инвестирал в намаляване сметки ток. Няма диференциран подход, няма реформи, продължава теглене на заеми за текущи разходи. Тази е формулата за фалит, пример Гърция.
Депутат не трябва
Коментиран от #12
08:18 24.06.2026
11 ама китай няма банани
До коментар #6 от "Научете се":във китай няма банани
а и също престъпнците не ходят по улицата и да ти казват че бил известен на полицията тоя
там ги изправят на стадиона и разстреелват без пресъда ама оон-то мълчи какво може да каже
другаря си няма време да се разправя със престъпници
08:22 24.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Добра идея беше":важното е всичко да поскъпне за да вдигнем стандарта , все пак сме във клуба на богатите не го забравяйте
08:23 24.06.2026
13 Депутат не трябва
Парите в обращение трябва да се намалят, 30 млрд. лв влязоха в банките, при 30 млрд. в обращение преди юрото. Как няма да има СТО процента повишение на цени. 400 лв. сметки ток януари.Няма как да стане, 2 червени чушки 4-ри лева във верига, десет лева сезон домати, ставащи за ядене. И един милион бюджетници пътуват със с-вата си в чужбина. Фалшива илюзия за богатство.
08:28 24.06.2026
14 Дзак
До коментар #1 от "Анонимен":Макар да обработва свои хора навсякъде!
08:29 24.06.2026