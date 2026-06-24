Новини
България »
АИКБ: България се нуждае от ясна индустриална стратегия, основана на технологично развитие, енергийна сигурност и индустриален суверенитет

АИКБ: България се нуждае от ясна индустриална стратегия, основана на технологично развитие, енергийна сигурност и индустриален суверенитет

24 Юни, 2026 07:55 493 14

  • аикб-
  • българия-
  • индустриална стратегия-
  • технологично развитие-
  • енергийна сигурност-
  • индустриален суверенитет-
  • новини българия

Участниците се обединиха около необходимостта Националната индустриална стратегия да постави акцент върху развитието на стратегически и критични производства

АИКБ: България се нуждае от ясна индустриална стратегия, основана на технологично развитие, енергийна сигурност и индустриален суверенитет - 1
Снимка: АИКБ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди приоритетите, предизвикателствата и възможностите за развитие на българската индустрия. Целта на разговора беше да се очертаят параметри, които да послужат като основа на бъдещата Национална индустриална стратегия.

В дискусията, ръководена от председателя на УС на АИКБ Румен Радев, участваха представители на Министерството на икономиката, иновациите и индустрията, Народното събрание и научните среди, сред които Желяз Енев – директор на дирекция „Икономическа политика“, Кремена Недкова – началник на отдел „Икономическа политика“, д-р Данаил Парушев – член на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, и проф. д-р Даниела Бобева от БАН.

По време на заседанието бе подчертано, че в условията на засилваща се глобална конкуренция, геополитически рискове и ускорено технологично развитие България се нуждае от активна индустриална политика и дългосрочна визия за развитие. Екип на Института за икономически изследвания при БАН подготвя диагностичен анализ и специализиран иконометричен модел, които да позволят отразяването в пълнота икономическите реалности и причинно-следствените зависимости в развитието на отделните сектори. Бе подчертано, че устойчивата индустрия е диверсифицирана индустрия, способна да отговаря на променящите се икономически и геополитически условия.

Участниците се обединиха около необходимостта Националната индустриална стратегия да постави акцент върху развитието на стратегически и критични производства, високотехнологичните индустрии и секторите с потенциал за висока добавена стойност. В центъра на дискусията бяха кръговата икономика, критичните суровини, минната индустрия, енергийният капацитет на страната, дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект като фактори за повишаване на конкурентоспособността и индустриалния суверенитет. Бе изразено общо разбиране, че изготвянето на стратегията следва да стъпи върху задълбочен икономически, екологичен и геополитически анализ, както и върху съпоставка с индустриалните политики на съседните държави с оглед постигане на по-добра регионална кохезия и интеграция.

Националният съвет на АИКБ обсъди и предварителните параметри на държавния бюджет за 2026 г., като бе потвърдена позицията на асоциацията за провеждане на предвидима фискална политика, ограничаване на неефективните публични разходи и създаване на стабилна среда за инвестиции, растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Националният съвет на АИКБ се обедини около разбирането, че България се нуждае от модерна индустриална стратегия, която да гарантира конкурентоспособност, технологичен напредък, енергийна сигурност и по-висока устойчивост на икономиката в условията на променяща се глобална среда. Бизнесът, държавата и научната общност следва да работят в тясно партньорство за изграждането на силна, диверсифицирана и иновативна индустрия, способна да осигури устойчив икономически растеж и по-висока добавена стойност за страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    3 0 Отговор
    В Севт винаги търсят работници!

    Коментиран от #14

    07:58 24.06.2026

  • 2 Тагаенко

    2 4 Отговор
    Необходимо е да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    08:01 24.06.2026

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    08:01 24.06.2026

  • 4 честен ционист

    4 1 Отговор
    Никакъв шанс. България е държава тип ишлеме.

    08:03 24.06.2026

  • 5 Почти

    7 0 Отговор
    половината от населението я напусна вече и си устрои живота в чужбина ! На хората им писна от лъжи , обещания и грабене ! Животът не е вечен !

    08:08 24.06.2026

  • 6 Научете се

    3 2 Отговор
    да се изразявате кратко и ясно! Докато се говори за"стратегии" светът се променя ежедневно и стратегиите също! Корпуси има! Купете машини и обучете работници а не празнодумци! И вземете за пример Китай!

    Коментиран от #11

    08:11 24.06.2026

  • 7 Ония !

    2 0 Отговор
    От НС и МС !

    Не Мислят !

    Така !

    08:16 24.06.2026

  • 8 АикБ

    1 0 Отговор
    Питайте шоковия терапевт И.Костов защо унищожи сравнително добрата основа на бълг.промишленост и въобще икономика.След него величеството и банкянския се постараха да сме едни от последните в ЕС.И виновни няма.Осъдени също.А това вашето са химери някакви,неосъществими!

    08:17 24.06.2026

  • 9 Гост

    1 1 Отговор
    Или пък да си възвърне лидерствопо в селското стопанство и животновъдството? Все тая какви чипове правиш, те се правят от 1000 човека да кажем, ама домата като е по 10 евро киното..., ракията ич не върви!!!

    08:18 24.06.2026

  • 10 Добра идея беше

    2 2 Отговор
    да има необлагаем минимум МРЗ, защото осигуровките също няма да се вдигат до 2028 г. Всяко вдигане на доходи повишава инфлацията и ЗАЕМИ, в момента лихвите са 4% - крайно неизгодни или на 8 милд. заем 300 милиона лева лихва, тъй като това са неизработени от икономиката реален сектор пари. Теглят се годишно според ГЕРБ 23 милиарда лева за заплати за бюджетни служители.
    А насреща като услуги получаваме едно НИЩО при 5.5 милиона намалял народ. Не може един неспособен учител с допълнителни доходи от частни уроци да взима заплата като учител пращащ деца на олимпиади. Не може нито една битова кражба да не е разкрита и тези хора да взимат по 2000 юро стартови заплати. Не може един откраднат автомобил да не е открит, да няма реформи в секторите и да помпаме заплати.Не може постоянно да увеличават Здравните спрямо МРЗ, а качеството на услугата да е нулева, търсиш 6 месеца личен лекар и доплащаш в доболнична помощ 40-60% осигурен, България е единствена в ЕС, в която пациентите доплащат подобни суми. НЗОК се източва чудовищно. България е евтин суровинен придатък с евтина работна ръка и най-високи цени на ток в ЕС 700 лв. мегаватчас, не може да компенсира евтин ток на индустрия, която е енергоемка. Невложилият инвестиции ще продължава да получава отстъпки за ток наред с бизнес, който е инвестирал в намаляване сметки ток. Няма диференциран подход, няма реформи, продължава теглене на заеми за текущи разходи. Тази е формулата за фалит, пример Гърция.
    Депутат не трябва

    Коментиран от #12

    08:18 24.06.2026

  • 11 ама китай няма банани

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Научете се":

    във китай няма банани

    а и също престъпнците не ходят по улицата и да ти казват че бил известен на полицията тоя

    там ги изправят на стадиона и разстреелват без пресъда ама оон-то мълчи какво може да каже

    другаря си няма време да се разправя със престъпници

    08:22 24.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Добра идея беше":

    важното е всичко да поскъпне за да вдигнем стандарта , все пак сме във клуба на богатите не го забравяйте

    08:23 24.06.2026

  • 13 Депутат не трябва

    1 1 Отговор
    да получава повече от 2000 юро заплата, и да се премахнат автоматичните увеличения на заплатите им на всеки 3 месеца. Не може на депутатите да са безплатни: мобилни, здравни, парно, ток, вода, без наеми, безплатни бензини, тех. прегледи, винетки, без общински данъци, 6000 лв. годишно за костюмчета, безплатни шофьори, коли. Една карта за градски транспорт им е достатъчна. Шеф на НС 30 000 лв. заплата. Висш съдебен кадър 40 000 лв. възнаграждения, е, подобрила ли се е съдебната с-ма с политическите квоти, НЕ. Шефове на държавни болници по 60 000-120 000 хил. лева заплати. В частна болница да взима един милион, но не в държавна.
    Парите в обращение трябва да се намалят, 30 млрд. лв влязоха в банките, при 30 млрд. в обращение преди юрото. Как няма да има СТО процента повишение на цени. 400 лв. сметки ток януари.Няма как да стане, 2 червени чушки 4-ри лева във верига, десет лева сезон домати, ставащи за ядене. И един милион бюджетници пътуват със с-вата си в чужбина. Фалшива илюзия за богатство.

    08:28 24.06.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Макар да обработва свои хора навсякъде!

    08:29 24.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове