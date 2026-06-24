Двойни доходи в държавния сектор: Над 75 000 служители получават едновременно заплати и пенсии

В последните дни темата за финансовата стабилност на държавата отново излезе на преден план, след като стана ясно, че цели 75 679 души в бюджетния сектор се радват на привилегията да получават едновременно трудово възнаграждение и пенсия.
Данните бяха изнесени от народния представител от "Демократична България" Мартин Димитров в ефира на "Денят започва" по БНТ.
Той акцентира върху нуждата от спешни и дълбоки реформи в публичната сфера.
Кои са получателите на двойни доходи?
Според Димитров, най-голямата група от тези служители попада в категорията "други" – цели 63 282 души.
В системите на МВР, Министерството на отбраната и свързаните с тях ведомства, броят на хората с двойно финансиране достига 7039.
Още 5338 държавни служители, назначени по Закона за държавния служител, също се възползват от тази възможност. Тази практика, според експерти, натоварва излишно бюджета и създава предпоставки за неефективно разходване на публични средства.
Неизползвани щатове и бонуси – скрити разходи в системата
Мартин Димитров подчерта, че проблемът не се изчерпва само с двойните доходи.
В държавната администрация съществуват и т.нар. "трайно незаети щатни бройки", за които се отделят средства за заплати, въпреки че реално няма назначени служители.
Тези средства често се пренасочват за изплащане на бонуси, което допълнително утежнява финансовото състояние на държавата.
Пътят към балансиран бюджет – реформи и прозрачност
В отговор на нарастващия бюджетен дефицит, който според Димитров е "изпуснат, но решим", от "Демократична България" предлагат цялостен план за реформи.
"Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки – за част от тях се дава бюджетиране за заплати все едно има хора, но там няма. Те се използват за плащане на бонуси.
Втората част от реформата е хората в бюджетния сектор, които едновременно получават заплата и пенсия. Поетапно трябва да бъдат освободени – те са общо 75 679 души, които едновременно получават заплати и пенсии. От тях 7039 са в МВР, МО и свързани ведомства. По Закона за държавния служител има 5338, които едновременно получават заплата и пенсия, а т.нар. други са 63 282.", посочи пред БНТ депутатът.
Сред ключовите мерки са поетапното освобождаване на служителите с двойни доходи, въвеждане на задължителни търгове за болниците при разходване на средства от здравната каса и уведомяване на пациентите за получените здравни услуги.
Така, според Димитров, ще се постигне по-голям контрол и прозрачност, а дефицитът може да бъде сведен до 2,6% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г.
Разсрочване на обезщетенията при пенсиониране – нов подход към държавните служители
Още една важна стъпка, която Димитров предлага, е разсрочването на изплащането на няколко заплати при пенсиониране на държавните служители.
По този начин, според него, ще се облекчи натискът върху текущия бюджет, без да се нарушават договорните отношения между държавата и нейните служители.
Време за действия и отговорност
В условията на икономически предизвикателства и ограничени ресурси, обществото очаква от управляващите решителни стъпки към по-ефективно управление на публичните финанси.
Дали реформите ще бъдат реализирани и ще доведат до по-устойчива и прозрачна държавна администрация, предстои да разберем. Едно е сигурно – темата за двойните доходи и неефективните разходи в бюджетния сектор ще остане във фокуса на общественото внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления
08:56 24.06.2026
2 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ
08:56 24.06.2026
3 ББ от Банкя
08:58 24.06.2026
4 Добрин
08:59 24.06.2026
5 Тоя па
Коментиран от #14
09:01 24.06.2026
6 друга тема
09:01 24.06.2026
7 Заплата+пенсия
09:02 24.06.2026
8 спрете да ги каните
09:06 24.06.2026
9 Факт
не се взимат никакви мерки...
09:07 24.06.2026
10 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #24, #46
09:07 24.06.2026
11 ДрайвингПлежър
30 години депутат Мартинчо - кво сте видели от този освен глупости?!
09:07 24.06.2026
12 пак тоя търтей
09:08 24.06.2026
13 добро пожаловать
09:09 24.06.2026
14 така е
До коментар #5 от "Тоя па":Напълно си прав. При нас щатовете вечно са празни и не можеш да намериш човек, който да почне работа. Заплатата на всички държавни служители в цялото ведомство е около 800-1000 евро. Хора с по две и три висши образования, инженери, специалисти, с по два езика. Всеки като види заплатата и ти вика - как да дойда да почна работа, като аз толкова пари за един ден изкарвам, продавайки царевици на плажа.
09:10 24.06.2026
15 това не е новост . така е навсякъде
09:10 24.06.2026
16 явер
09:13 24.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ОЛГА
Как не се наядохте
09:20 24.06.2026
19 Зеления
Иначе ППДБ разправят, че Северна Корея била тоталитарна - ама каква е разликата между севернокорейски депутат избран пожизнено в техния парламент и наш Малтин, който от 2005г. до сега двадесет и една години е неизменно депутат.
Малтине ако се уволнят 75000 души които вземат заплата и пенсия кой ще дойде да работи на мястото на тези 75000, като сме в демографска катастрофа?
Коментиран от #23, #26
09:21 24.06.2026
20 то хубаво казва кои са в МВР
09:24 24.06.2026
21 Хм...
09:25 24.06.2026
22 Абе
09:26 24.06.2026
23 123
До коментар #19 от "Зеления":Абсолютно прав си друже, ама на Малтин не му дреме щото се е наял като кърлеж до спукване.
09:26 24.06.2026
24 БайБоцимир
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":И защо искат да се преместят? За да получават пари и да не работят?
09:27 24.06.2026
25 Косто
09:27 24.06.2026
26 като погледнем
До коментар #19 от "Зеления":Трябва всички на държавна заплата да бъдат съкратени наполовина . Най раздутата администрация в цяла Европа.
В ерата на компютрите -
Общ бюджетен сектор: Общият брой наети лица, издържани от държавния бюджет (включително образование, здравеопазване, отбрана и МВР), надхвърля 550 000 души.
09:29 24.06.2026
27 Квадрат13
Коментиран от #31
09:31 24.06.2026
28 АБВ
Вреден, вреден, вреден. Но и некадърен.
09:31 24.06.2026
29 АМИ
НЕ СТАВА САМО С КОНСТАТАЦИИ.
Коментиран от #32
09:33 24.06.2026
30 Родина
депутат . Променете закона , 2 мандата и на
улицата . Писна ни от такива !
09:34 24.06.2026
31 Работещ пенсионер
До коментар #27 от "Квадрат13":може да плаща само здравни осигуровки.
09:35 24.06.2026
32 явер
До коментар #29 от "АМИ":Не човек, като се пенсионира от държавна или общинска администрация да няма право да работи там повече, да ходи в частният сектор да види как се изкарва хляба.
09:36 24.06.2026
33 провинциалист
09:41 24.06.2026
34 Д-р Марин Белчев
Как реално стоят нещата?
Да, пенсионерите в МО и МВР вземат пенсия и заплата. Пример, пенсиониран полковник с 30 години служба, той и държавен експерт: пенсия в размер на около 1200 Евро на месец, заплата в размер на около 1800 Евро на месец. Общо получава от държавния бюджет около 3000 Евро на месец.
МТСП: пенсиониран цивилен с 35 години стаж, той и главен експерт: пенсия около 500 Евро, заплата около 1200 Евро, общо получава около 1700 Евро от държавния бюджет.
Какво може и трябва да се направи: да се съкратят първо военните и МВР пенсионери, като най-тежки за бюджета, после всички останали пенсионери. Защо няма да стане? Защото и Румен Радев и Димитър Стоянов и Гълъб Донев са военни пенсионери и вземат пенсии и заплати. Те няма да посегнат на своя електорат в МО и МВР.
09:43 24.06.2026
35 Между другото
09:52 24.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Точен
09:57 24.06.2026
39 Тъпа ушанка
09:59 24.06.2026
40 дядото
10:03 24.06.2026
41 Тома
10:04 24.06.2026
42 Фикри
10:07 24.06.2026
43 Без име
10:17 24.06.2026
44 Аз съм
В кодекса на труда е разписано право, хора, които са се пенсионирали, да могат да продължат да работят. Да махнат текста от КТ и ограничението да важи за всички. На Мартин обаче не му държи, а се упражнява само на гърба на хора, голяма част от които нямат право на синдикална дейност, разбирай синдикална защита.
Голяма част от тези хора работят на минимална работна заплата, а от там смятайте колко пенсия взимат. И не работят, за да правят пачка от пенсия и заплата, а защото и на тях като на другите пенсионери не им стигат парите за лекарства, ток, вода, храна.
Разбира се, има и такива които са на (сравнително) големи заплати, но те са малко и са основно по високите етажи в министерствата.
Незнам откъде Мартин и Сие вадят някакви цифри за десетки или стотици хиляди хора, работещи за заплати от няколко хиляди евро и взимащи "огромни" пенсии. Вероятно им ги пробутват работодателските организации, за да отклонят погледите от заплатите под масата, пропуснатите от това осигуровки, осигуряването на минимална работна заплата или на половин работен ден.
Като направят като в Гърция, да следят дохода и харчовете и после да се доказва откъде идва разликата, тогава ще се пооправят нещата с бюджета. Ама Мартин няма да иска, защото ще му щипнат от черната касичка.
10:26 24.06.2026
45 Я виж ти...?!
10:49 24.06.2026
46 Дарвин
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":За 1000 евро кои млади ще работят в държавата!? Не говорете глупости и не копирайте мнението на хора взимащи 10 000+ без нито един ден трудов стаж. Аман от "експерти"!
10:50 24.06.2026
47 Баба Яга
10:54 24.06.2026