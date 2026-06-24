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Двойни доходи в държавния сектор: Над 75 000 служители получават едновременно заплати и пенсии

Двойни доходи в държавния сектор: Над 75 000 служители получават едновременно заплати и пенсии

24 Юни, 2026 08:54 3 780 47

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  • бюджет

Мартин Димитров настоява за реформи и по-строг контрол върху разходите в публичната администрация

Двойни доходи в държавния сектор: Над 75 000 служители получават едновременно заплати и пенсии - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В последните дни темата за финансовата стабилност на държавата отново излезе на преден план, след като стана ясно, че цели 75 679 души в бюджетния сектор се радват на привилегията да получават едновременно трудово възнаграждение и пенсия.

Данните бяха изнесени от народния представител от "Демократична България" Мартин Димитров в ефира на "Денят започва" по БНТ.

Той акцентира върху нуждата от спешни и дълбоки реформи в публичната сфера.

Кои са получателите на двойни доходи?

Според Димитров, най-голямата група от тези служители попада в категорията "други" – цели 63 282 души.

В системите на МВР, Министерството на отбраната и свързаните с тях ведомства, броят на хората с двойно финансиране достига 7039.

Още 5338 държавни служители, назначени по Закона за държавния служител, също се възползват от тази възможност. Тази практика, според експерти, натоварва излишно бюджета и създава предпоставки за неефективно разходване на публични средства.

Неизползвани щатове и бонуси – скрити разходи в системата

Мартин Димитров подчерта, че проблемът не се изчерпва само с двойните доходи.

В държавната администрация съществуват и т.нар. "трайно незаети щатни бройки", за които се отделят средства за заплати, въпреки че реално няма назначени служители.

Тези средства често се пренасочват за изплащане на бонуси, което допълнително утежнява финансовото състояние на държавата.

Пътят към балансиран бюджет – реформи и прозрачност

В отговор на нарастващия бюджетен дефицит, който според Димитров е "изпуснат, но решим", от "Демократична България" предлагат цялостен план за реформи.

"Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки – за част от тях се дава бюджетиране за заплати все едно има хора, но там няма. Те се използват за плащане на бонуси.

Втората част от реформата е хората в бюджетния сектор, които едновременно получават заплата и пенсия. Поетапно трябва да бъдат освободени – те са общо 75 679 души, които едновременно получават заплати и пенсии. От тях 7039 са в МВР, МО и свързани ведомства. По Закона за държавния служител има 5338, които едновременно получават заплата и пенсия, а т.нар. други са 63 282.", посочи пред БНТ депутатът.

Сред ключовите мерки са поетапното освобождаване на служителите с двойни доходи, въвеждане на задължителни търгове за болниците при разходване на средства от здравната каса и уведомяване на пациентите за получените здравни услуги.

Така, според Димитров, ще се постигне по-голям контрол и прозрачност, а дефицитът може да бъде сведен до 2,6% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г.

Разсрочване на обезщетенията при пенсиониране – нов подход към държавните служители

Още една важна стъпка, която Димитров предлага, е разсрочването на изплащането на няколко заплати при пенсиониране на държавните служители.

По този начин, според него, ще се облекчи натискът върху текущия бюджет, без да се нарушават договорните отношения между държавата и нейните служители.

Време за действия и отговорност

В условията на икономически предизвикателства и ограничени ресурси, обществото очаква от управляващите решителни стъпки към по-ефективно управление на публичните финанси.

Дали реформите ще бъдат реализирани и ще доведат до по-устойчива и прозрачна държавна администрация, предстои да разберем. Едно е сигурно – темата за двойните доходи и неефективните разходи в бюджетния сектор ще остане във фокуса на общественото внимание.

--- **Ключови думи:** държавен сектор, двойни доходи, заплати и пенсии, бюджетен дефицит, Мартин Димитров, реформи, публична администрация, бюджетна реформа, държавни служители, прозрачност, ефективност, изплащане на пенсии, бонуси, щатни бройки, новини българия, българия


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    58 8 Отговор
    Малтине, даже Данчо Ментата се махна от политиката след толкова десетилетия, време е и ти да се пръждосваш.

    08:56 24.06.2026

  • 2 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ

    48 5 Отговор
    И МАРТО ФЪФЕЛА И ТОЙ ДА СЕ ОРИ ГНЕ

    08:56 24.06.2026

  • 3 ББ от Банкя

    50 6 Отговор
    Ами как мислите че на всеки избори имам 20% гарантирани, двойни заплати и никаква дейност, просто присъствие

    08:58 24.06.2026

  • 4 Добрин

    47 7 Отговор
    Още от Иван Костов е така. Великия стратег на безвремието и забогатяването.

    08:59 24.06.2026

  • 5 Тоя па

    42 25 Отговор
    Галфон! Като изключиш малцина, държавните заплати са толкова мършави, че само пенсионери са склонни да доработват!

    Коментиран от #14

    09:01 24.06.2026

  • 6 друга тема

    11 8 Отговор
    Да си такова мишка ухото!Въй!

    09:01 24.06.2026

  • 7 Заплата+пенсия

    24 4 Отговор
    Ашколсун, машаллах.

    09:02 24.06.2026

  • 8 спрете да ги каните

    50 5 Отговор
    Много е лесно наглеци като този, които получават години наред заплата, безотчетни, пътни и разни други общо 10 000 евро на месец, да дават съвети. Този освен десетки години да взема пари от парламента и от разни грантове, за да продава България,не знам да е свършил някаква полезна работа за пет стотинки. Лоши добри - останалите работят. Работници, полицай, служители, учители, търговци частен бизнес. Всеки се мъчи да оцелее и да работи нормално в корумпираната и безправна лудница, създавана от хора като този човек с безумните им реформи, тъпанарщини, гейщини, украинщини, евроатлантически ценности и всякакви други простотии.Затова евреме да се спре да се дава думата на такива паразити, а да почне да се канят по медиите обикновени хора и да се чува тяхното мнение. Тези ги слушаме тридесет години и резултатът е наяве.

    09:06 24.06.2026

  • 9 Факт

    14 2 Отговор
    Така и за учители се назначават лица без диплома в Илинденче - София и въпреки сигналите до институции от обществения съвет
    не се взимат никакви мерки...

    09:07 24.06.2026

  • 10 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    32 12 Отговор
    Абсолютно престъпление е в държавата на държавна работа да работят пенсионери ! Има млади без работа или на минимални заплати в частния сектор които искат да се преместят на държавна работа но тя е заета от пенсии които са супер алчни за пари ,това е престъпление

    Коментиран от #24, #46

    09:07 24.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    41 0 Отговор
    А колко депутати са в тая двойна категория?! А колко общински съветници са в тая двойна категория?!!!

    30 години депутат Мартинчо - кво сте видели от този освен глупости?!

    09:07 24.06.2026

  • 12 пак тоя търтей

    18 2 Отговор
    да се изкаже за колегите му от пе де ре ново начало

    09:08 24.06.2026

  • 13 добро пожаловать

    3 15 Отговор
    добро пожаловать в руския мир

    09:09 24.06.2026

  • 14 така е

    22 9 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя па":

    Напълно си прав. При нас щатовете вечно са празни и не можеш да намериш човек, който да почне работа. Заплатата на всички държавни служители в цялото ведомство е около 800-1000 евро. Хора с по две и три висши образования, инженери, специалисти, с по два езика. Всеки като види заплатата и ти вика - как да дойда да почна работа, като аз толкова пари за един ден изкарвам, продавайки царевици на плажа.

    09:10 24.06.2026

  • 15 това не е новост . така е навсякъде

    8 3 Отговор
    и в америка . такава е политиката и бизнеса . не дават на нови кадри работа . трудна била и си я държат за тях . при тошо безработица нямаше . хората 9 милиона си бяха градски, селяни, кардараши, мангасарци, помаци и цигани . с малко акъл ги внедриха всички и навсякъде . имаше си богати цигани , богати българи . е имаше и мрънкачи . повече се товари бюджета от 13,14 и 15 заплата, бонуси колкото годишната заплата, ами то личи на какво са се превърнали заплатниците босове . едни падат от лъвов мост а други се угояват и просат .

    09:10 24.06.2026

  • 16 явер

    21 13 Отговор
    Работата в държавната и общинска администрация не върви, защото всички са назначени с нагласени конкурси и са некадърници. В МВР И МНО, трябва пълна чистка, само тези, който са с наднормено тегло са половината, просто вън. Пенсионери да няма право да работят в държавна и общинска администрация след пенсия, както и намаляне от 20 на 6 брутни заплати при пенсиониране, това се отнася и за съдебната система.

    09:13 24.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ОЛГА

    22 2 Отговор
    Мартинчо,Данчо Ментата,след 30години вПарламента се наяде!Последвай пътя и на кауна от Хасково!
    Как не се наядохте

    09:20 24.06.2026

  • 19 Зеления

    23 6 Отговор
    Малтин, който няма нито един ден трудов стаж, освен като депутат, а преди това член на НПО, смучещ грантове не може да бъде мерило за някаква добра мисъл в тази държава.
    Иначе ППДБ разправят, че Северна Корея била тоталитарна - ама каква е разликата между севернокорейски депутат избран пожизнено в техния парламент и наш Малтин, който от 2005г. до сега двадесет и една години е неизменно депутат.

    Малтине ако се уволнят 75000 души които вземат заплата и пенсия кой ще дойде да работи на мястото на тези 75000, като сме в демографска катастрофа?

    Коментиран от #23, #26

    09:21 24.06.2026

  • 20 то хубаво казва кои са в МВР

    17 1 Отговор
    Ами останалите 60 000 къде са ?

    09:24 24.06.2026

  • 21 Хм...

    18 1 Отговор
    Не виждам проблем пенсионер да работи. Нека го прави, ако може. По-добре е, отколкото да стои вкъщи. Но нека държавните служители поемат съшата осигурителна тежест като всички останали.

    09:25 24.06.2026

  • 22 Абе

    20 1 Отговор
    дсбе малтине б-к-ук, а сапунджията акад. с депутатската заплата не получава ли и пенсия бе т-п-ар

    09:26 24.06.2026

  • 23 123

    21 3 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления":

    Абсолютно прав си друже, ама на Малтин не му дреме щото се е наял като кърлеж до спукване.

    09:26 24.06.2026

  • 24 БайБоцимир

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    И защо искат да се преместят? За да получават пари и да не работят?

    09:27 24.06.2026

  • 25 Косто

    9 8 Отговор
    Ами поне половината от тези 75 000 са помолени от тяхното Ръководство да останат, Защото няма кой да ги замести (реално и ефективно). Така че, проблемът има и лице и гръб.

    09:27 24.06.2026

  • 26 като погледнем

    18 4 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления":

    Трябва всички на държавна заплата да бъдат съкратени наполовина . Най раздутата администрация в цяла Европа.
    В ерата на компютрите -
    Общ бюджетен сектор: Общият брой наети лица, издържани от държавния бюджет (включително образование, здравеопазване, отбрана и МВР), надхвърля 550 000 души.

    09:29 24.06.2026

  • 27 Квадрат13

    11 5 Отговор
    Редно е да бъдат пенсионирани и да не товарят бюджета. Какво пречи това да бъде направено? За пенсионерите работа има и в частния сектор. Само, че ще трябва да си плащат и осигуровките а това явно не им допада. Пък и заплатите са по малки. Явно по удобно е да си пенсионер и да си на държавна работа. Да му мислят тези, които им плащат осигуровките.

    Коментиран от #31

    09:31 24.06.2026

  • 28 АБВ

    20 1 Отговор
    От човек, който никога не е работил в държавна институция или частна фирма, не може да се очаква нищо разумно. Цял живот тоя се е подвизавал в соросовите фондации "Институт за пазарна икономика" и "Институт "Отворено общество", които го набутаха като депутат в няколко парламента.
    Вреден, вреден, вреден. Но и некадърен.

    09:31 24.06.2026

  • 29 АМИ

    6 1 Отговор
    ДЕЙСТВАЙТЕ БЕ.
    НЕ СТАВА САМО С КОНСТАТАЦИИ.

    Коментиран от #32

    09:33 24.06.2026

  • 30 Родина

    18 0 Отговор
    Ало , депутат чети . Не може цял живот да си
    депутат . Променете закона , 2 мандата и на
    улицата . Писна ни от такива !

    09:34 24.06.2026

  • 31 Работещ пенсионер

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Квадрат13":

    може да плаща само здравни осигуровки.

    09:35 24.06.2026

  • 32 явер

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "АМИ":

    Не човек, като се пенсионира от държавна или общинска администрация да няма право да работи там повече, да ходи в частният сектор да види как се изкарва хляба.

    09:36 24.06.2026

  • 33 провинциалист

    4 1 Отговор
    Имаше един лаф, че преди "комунизма" се борели да няма бедни, а по времето му - да няма богати. И да видим сега Мартин Димитров от СДС, което се бори срещу комунизма, който се бори да няма богати, също се бори да няма богати.

    09:41 24.06.2026

  • 34 Д-р Марин Белчев

    12 2 Отговор
    Митът за високите държавни заплати продължава да се разпространява. Когато една лъжа се повтори сто пъти, почва да се приема за истина.
    Как реално стоят нещата?
    Да, пенсионерите в МО и МВР вземат пенсия и заплата. Пример, пенсиониран полковник с 30 години служба, той и държавен експерт: пенсия в размер на около 1200 Евро на месец, заплата в размер на около 1800 Евро на месец. Общо получава от държавния бюджет около 3000 Евро на месец.
    МТСП: пенсиониран цивилен с 35 години стаж, той и главен експерт: пенсия около 500 Евро, заплата около 1200 Евро, общо получава около 1700 Евро от държавния бюджет.
    Какво може и трябва да се направи: да се съкратят първо военните и МВР пенсионери, като най-тежки за бюджета, после всички останали пенсионери. Защо няма да стане? Защото и Румен Радев и Димитър Стоянов и Гълъб Донев са военни пенсионери и вземат пенсии и заплати. Те няма да посегнат на своя електорат в МО и МВР.

    09:43 24.06.2026

  • 35 Между другото

    9 1 Отговор
    Дори от МВР изхвърлиха някои неудобни хора дори без пенсия - не изпълнявали поръчки, а нашите хора стоят и получават и пенсия и заплата . Това безобразие трябва да се прекрати. И няма оправдание да получават от бюджета и двете и със сигурност са им изплатени по 20 заплати. Има от къде да се вземат пари за бюджета, но най-лесно да го направят от слабите и с осигуровки същото. Но вече и те няма да мълчат. Много бързо ще организират протести и вече има един на 27. Никой няма да чака да им разтягат локумите.

    09:52 24.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Точен

    9 1 Отговор
    Мартине, тези двойнопечелещи бяха толкова и по време на вашето управление, защо се сетихте за тях чак сега? А и премълчаваш, че има недостиг на медицински сестри и лекари по малките общини и пр. професии, все заради вашата проклета демокрация. Точно вие от СДС и подобните редуцирахте държавата с 2,5 мил, хората сега си обясняват защо е имало Белене...

    09:57 24.06.2026

  • 39 Тъпа ушанка

    1 1 Отговор
    Ама колко са гадни тези работещи пенсионери. Нямат право да работят. От къде на къде.На дърти години ще отидат в частния сектор да постигнат нови трудови успехи. Те са големия проблем на България.

    09:59 24.06.2026

  • 40 дядото

    4 0 Отговор
    а в парламента и мс има ли такива и колко са.

    10:03 24.06.2026

  • 41 Тома

    3 0 Отговор
    Забрави да кажеш че освен заплата и пенсия имат и телк

    10:04 24.06.2026

  • 42 Фикри

    3 0 Отговор
    Прави сте, не е редно да се смуче от държавата и пенсия и заплата. НО колко от вас ще отидат да работят на минимална заплата и са с висше образование?

    10:07 24.06.2026

  • 43 Без име

    1 0 Отговор
    Пенсионерите, които искат да работят, да заминават в частния сектор! За едни държавата цял живот майка, а за други - мащеха.

    10:17 24.06.2026

  • 44 Аз съм

    1 2 Отговор
    Правото на труд, е основно човешко право, което не е свързано с пол, възраст (с изключение на детския труд), или някакво друго качество на човека.
    В кодекса на труда е разписано право, хора, които са се пенсионирали, да могат да продължат да работят. Да махнат текста от КТ и ограничението да важи за всички. На Мартин обаче не му държи, а се упражнява само на гърба на хора, голяма част от които нямат право на синдикална дейност, разбирай синдикална защита.
    Голяма част от тези хора работят на минимална работна заплата, а от там смятайте колко пенсия взимат. И не работят, за да правят пачка от пенсия и заплата, а защото и на тях като на другите пенсионери не им стигат парите за лекарства, ток, вода, храна.
    Разбира се, има и такива които са на (сравнително) големи заплати, но те са малко и са основно по високите етажи в министерствата.
    Незнам откъде Мартин и Сие вадят някакви цифри за десетки или стотици хиляди хора, работещи за заплати от няколко хиляди евро и взимащи "огромни" пенсии. Вероятно им ги пробутват работодателските организации, за да отклонят погледите от заплатите под масата, пропуснатите от това осигуровки, осигуряването на минимална работна заплата или на половин работен ден.
    Като направят като в Гърция, да следят дохода и харчовете и после да се доказва откъде идва разликата, тогава ще се пооправят нещата с бюджета. Ама Мартин няма да иска, защото ще му щипнат от черната касичка.

    10:26 24.06.2026

  • 45 Я виж ти...?!

    0 0 Отговор
    Че тези хора,са главно ВАШИ Калинки,ве Господине...?!

    10:49 24.06.2026

  • 46 Дарвин

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    За 1000 евро кои млади ще работят в държавата!? Не говорете глупости и не копирайте мнението на хора взимащи 10 000+ без нито един ден трудов стаж. Аман от "експерти"!

    10:50 24.06.2026

  • 47 Баба Яга

    0 0 Отговор
    Този Смехурко хвърля в пространството някакви числа, ама да ли е така?

    10:54 24.06.2026

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