Двойни доходи в държавния сектор: Над 75 000 служители получават едновременно заплати и пенсии

В последните дни темата за финансовата стабилност на държавата отново излезе на преден план, след като стана ясно, че цели 75 679 души в бюджетния сектор се радват на привилегията да получават едновременно трудово възнаграждение и пенсия.

Данните бяха изнесени от народния представител от "Демократична България" Мартин Димитров в ефира на "Денят започва" по БНТ.

Той акцентира върху нуждата от спешни и дълбоки реформи в публичната сфера.

Кои са получателите на двойни доходи?

Според Димитров, най-голямата група от тези служители попада в категорията "други" – цели 63 282 души.

В системите на МВР, Министерството на отбраната и свързаните с тях ведомства, броят на хората с двойно финансиране достига 7039.

Още 5338 държавни служители, назначени по Закона за държавния служител, също се възползват от тази възможност. Тази практика, според експерти, натоварва излишно бюджета и създава предпоставки за неефективно разходване на публични средства.

Неизползвани щатове и бонуси – скрити разходи в системата

Мартин Димитров подчерта, че проблемът не се изчерпва само с двойните доходи.

В държавната администрация съществуват и т.нар. "трайно незаети щатни бройки", за които се отделят средства за заплати, въпреки че реално няма назначени служители.

Тези средства често се пренасочват за изплащане на бонуси, което допълнително утежнява финансовото състояние на държавата.

Пътят към балансиран бюджет – реформи и прозрачност

В отговор на нарастващия бюджетен дефицит, който според Димитров е "изпуснат, но решим", от "Демократична България" предлагат цялостен план за реформи.

"Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки – за част от тях се дава бюджетиране за заплати все едно има хора, но там няма. Те се използват за плащане на бонуси.

Втората част от реформата е хората в бюджетния сектор, които едновременно получават заплата и пенсия. Поетапно трябва да бъдат освободени – те са общо 75 679 души, които едновременно получават заплати и пенсии. От тях 7039 са в МВР, МО и свързани ведомства. По Закона за държавния служител има 5338, които едновременно получават заплата и пенсия, а т.нар. други са 63 282.", посочи пред БНТ депутатът.

Сред ключовите мерки са поетапното освобождаване на служителите с двойни доходи, въвеждане на задължителни търгове за болниците при разходване на средства от здравната каса и уведомяване на пациентите за получените здравни услуги.

Така, според Димитров, ще се постигне по-голям контрол и прозрачност, а дефицитът може да бъде сведен до 2,6% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г.

Разсрочване на обезщетенията при пенсиониране – нов подход към държавните служители

Още една важна стъпка, която Димитров предлага, е разсрочването на изплащането на няколко заплати при пенсиониране на държавните служители.

По този начин, според него, ще се облекчи натискът върху текущия бюджет, без да се нарушават договорните отношения между държавата и нейните служители.

Време за действия и отговорност

В условията на икономически предизвикателства и ограничени ресурси, обществото очаква от управляващите решителни стъпки към по-ефективно управление на публичните финанси.

Дали реформите ще бъдат реализирани и ще доведат до по-устойчива и прозрачна държавна администрация, предстои да разберем. Едно е сигурно – темата за двойните доходи и неефективните разходи в бюджетния сектор ще остане във фокуса на общественото внимание.

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