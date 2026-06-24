Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните

Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира на „Здравей, България“.

„Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди“, заяви министърът.

По думите му новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с т.нар. фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас.

Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 г., след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига.

„По сигнал БАБХ е извършила проверка, взети са проби, случаят е предаден на прокуратурата и всички количества са били изтеглени от пазара“, каза той.

„БАБХ е създадена много добре, но през годините са били ограничени част от контролните ѝ функции. Когато поисках информация какво влиза ежедневно в българските мандри, се оказа, че никой не разполага с такива данни, защото никой досега не ги е изисквал“, обясни Абровски.

„За десетте дни проверки се оказа, че толкова много мляко, колкото се твърдеше, че влиза в България, всъщност не влиза. Данните показаха средно около пет камиона дневно“, посочи той.

По думите му анализът на събраната информация тепърва ще даде по-ясна картина за суровините, които се използват при производството на сирене и кашкавал у нас. Абровски призна, че сегашната нормативна уредба позволява твърде широко тълкуване на правилата за млечните продукти. „Наредбата е написана толкова общо, че допуска много широко отваряне на ножицата. Именно затова подготвяме промени, така че потребителят ясно да знае какво купува“, заяви той.

Министърът подчерта, че европейското законодателство не позволява забрана на имитиращите продукти, тъй като те се считат за безопасни за човешкото здраве. „Това, което можем да направим, е да гарантираме ясно разграничение между различните видове продукти и хората да бъдат максимално добре информирани“, посочи Абровски.

По думите му Министерството на земеделието вече работи и по въвеждането на доброволни стандарти за качество. „Подготвяме стандарти, които ще гарантират на 100%, че определени продукти са произведени от мляко и от българско мляко“, каза министърът.

Абровски коментира и инициативата „Кошница с грижа“, която обхваща основни хранителни продукти. По думите му включилите се търговски вериги са поели ангажимент за период от поне шест месеца да поддържат цени с минимум 15% по-ниски за определени стоки от малката потребителска кошница.

„Вече 13 търговски вериги участват в инициативата. Там, където потребителите виждат логото на програмата, има поет ангажимент за по-ниски цени“, каза министърът.

Той уточни, че плодовете и зеленчуците не са включени в програмата заради силното влияние на сезонните фактори върху цените им. Според Абровски една от основните причини българските плодове и зеленчуци да трудно достигат до големите търговски вериги е липсата на коопериране между производителите.

„Големите търговски вериги търсят постоянни количества и гарантирано качество. Когато производителите работят поотделно, много по-трудно могат да осигурят необходимите обеми. Кооперирането е един от ключовете за по-силното присъствие на българска продукция на пазара“, заяви министърът.