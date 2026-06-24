Новини
България »
Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните

Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните

24 Юни, 2026 09:54 496 10

  • пламен абровски-
  • проследяване-
  • храни

Пламен Абровски подчерта, че фалшивото масло е изтеглено от пазара, а контролът върху храните се затяга

Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира на „Здравей, България“.

„Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди“, заяви министърът.

По думите му новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с т.нар. фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас.

Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 г., след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига.

„По сигнал БАБХ е извършила проверка, взети са проби, случаят е предаден на прокуратурата и всички количества са били изтеглени от пазара“, каза той.

„БАБХ е създадена много добре, но през годините са били ограничени част от контролните ѝ функции. Когато поисках информация какво влиза ежедневно в българските мандри, се оказа, че никой не разполага с такива данни, защото никой досега не ги е изисквал“, обясни Абровски.

„За десетте дни проверки се оказа, че толкова много мляко, колкото се твърдеше, че влиза в България, всъщност не влиза. Данните показаха средно около пет камиона дневно“, посочи той.

По думите му анализът на събраната информация тепърва ще даде по-ясна картина за суровините, които се използват при производството на сирене и кашкавал у нас. Абровски призна, че сегашната нормативна уредба позволява твърде широко тълкуване на правилата за млечните продукти. „Наредбата е написана толкова общо, че допуска много широко отваряне на ножицата. Именно затова подготвяме промени, така че потребителят ясно да знае какво купува“, заяви той.

Министърът подчерта, че европейското законодателство не позволява забрана на имитиращите продукти, тъй като те се считат за безопасни за човешкото здраве. „Това, което можем да направим, е да гарантираме ясно разграничение между различните видове продукти и хората да бъдат максимално добре информирани“, посочи Абровски.

По думите му Министерството на земеделието вече работи и по въвеждането на доброволни стандарти за качество. „Подготвяме стандарти, които ще гарантират на 100%, че определени продукти са произведени от мляко и от българско мляко“, каза министърът.

Абровски коментира и инициативата „Кошница с грижа“, която обхваща основни хранителни продукти. По думите му включилите се търговски вериги са поели ангажимент за период от поне шест месеца да поддържат цени с минимум 15% по-ниски за определени стоки от малката потребителска кошница.

„Вече 13 търговски вериги участват в инициативата. Там, където потребителите виждат логото на програмата, има поет ангажимент за по-ниски цени“, каза министърът.

Той уточни, че плодовете и зеленчуците не са включени в програмата заради силното влияние на сезонните фактори върху цените им. Според Абровски една от основните причини българските плодове и зеленчуци да трудно достигат до големите търговски вериги е липсата на коопериране между производителите.

„Големите търговски вериги търсят постоянни количества и гарантирано качество. Когато производителите работят поотделно, много по-трудно могат да осигурят необходимите обеми. Кооперирането е един от ключовете за по-силното присъствие на българска продукция на пазара“, заяви министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Брюксел дава да садим само жито за Алжир и Египет.

    Коментиран от #2, #6

    09:58 24.06.2026

  • 2 права краставица

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Брюксел стана безсмислен! ЕС не е това за което беше създаден! Той е много по-лош от СИВ!

    10:07 24.06.2026

  • 3 Ще ми

    5 1 Отговор
    проследявали "храните" , производство на олигарсите, чиито слуги са , ли ? Хайде , стига !

    10:09 24.06.2026

  • 4 следователно ще откриват нови нарушения

    0 0 Отговор
    за един хитър търговец е важна печалбата . така са всички . и заплатниците . шеф на болница е с милион годишно кеш . а не може касата да оправи . все недофинансирана . за манджа на болен дава 2 евро на ден . една консерва на трима е дневната дажба . глад . а са тукашни консервите . не са американски с бизонско или сьомги . малко палма с извара и го продават за чедър . 80 лева килото . парче луканка боядисана 45 евро килото . колкото една овца цена .

    10:10 24.06.2026

  • 5 хмм

    1 0 Отговор
    Българите искат да знаят дали хлябът им е произведен от българска пшеница.
    Не знам какво ще представляват доброволните стандарти за качество, но има смисъл да се въведе такъв за най-купуваният продукт - хляба.

    10:11 24.06.2026

  • 6 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Житото се сее, не се сади. Освен това, никой не може да задължава производител да си продава стоката само в Алжир и Египет!

    Коментиран от #7

    10:13 24.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "наблюдател":

    Имаме договори за износ на жито в големи количества с Алжир и Египет.

    Коментиран от #9, #10

    10:21 24.06.2026

  • 8 Кръчмаря

    0 0 Отговор
    Този мазник не се трае вече.

    10:26 24.06.2026

  • 9 Сами сте си виновни

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Да не сте ги подписвали!

    10:27 24.06.2026

  • 10 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Проверих количествата, които изнасяме за Египет и Алжир!
    България произвежда 4-5 пъти повече!

    10:40 24.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове