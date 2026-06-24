Новини
България »
Андрей Гюров: ЦИК през цялото време саботираха изборите

Андрей Гюров: ЦИК през цялото време саботираха изборите

24 Юни, 2026 11:36 1 146 25

  • андрей гюров-
  • цик-
  • съботаж-
  • избори

Най-опасният момент беше това, че опитаха да сътворят един „Костинброд“ с бюлетините

Андрей Гюров: ЦИК през цялото време саботираха изборите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен премиер Андрей Гюров разкри подробности за нарушения при организирането на последните предсрочни избори за народни представители, като по думите му ЦИК е направила опит да създаде нова "Костинбродска афера".

„ЦИК през цялото време саботираха изборите. Най-опасният момент беше това, че опитаха да сътворят един „Костинброд“ с бюлетините. Имаше грешно отпечатани бюлетини – поне две партиди за областите Шумен и Добрич, които бяха доставени на място и при проверка се оказа, че нямат серийни номера, нямат поредности, имат грешки в отпечатването и други нередности. Бяха абсолютно негодни за повреждането на изборния процес. Трябваше бързо да бъдат отпечатани нови, изцяло за сметка на българите. Новите бюлетини трябваше да бъдат изпратени на местата в рамките на ден“, заяви той във видео, публикувано във Фейсбук профила му.

„Друго нещо, което беше голям проблем, е машинният вот. Години наред има тенденциозна работа срещу това машините да се ползват за гласуване и ЦИК играе немалка роля в това. Те не обслужват машините между изборите – чакат новите избори и тогава се вадят машините от кутиите и се вижда коя работи и коя – не. Използва се неподходяща хартия, блокират се принтерните устройства и машините излизат от строя. Този път осигурихме хора от администрацията да сертифицират 100% от машините, защото ЦИК нямат такъв капацитет, въпреки огромните заплати, които получават“, подчерта той.

Обърна внимание и на некоректните изявления на партиите, че машините масово са извън строя: „В деня на изборите имаше под половин процент негодни машини и ЦИК не излезе да опровергае твърденията, че машините не работят. В края на изборния ден имаше по-малко от един процент излезли от сторя машините.“

Коментира и темата с параваните в изборните секции, които, по думите му, са ясна част от отговорностите на ЦИК.

„Те бягат от тази отговорност. Други правителства също не са го правили, затова ние направихме организация, изработихме над 10 000 паравани и ги доставихме в секциите, за да е осигурена честността на гласуването, но е и опазена тайната на вота“, допълни бившият служебен премиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 17 Отговор
    Гюров е човек на Дълбоката държава.Протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #11

    11:37 24.06.2026

  • 2 лама Иво

    14 18 Отговор
    и на този съм му гледал на гъби и фенобарбитал

    11:38 24.06.2026

  • 3 Сталин

    24 20 Отговор
    Този не струва колкото и едно кучешко г0вно

    11:38 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    8 5 Отговор
    Тодева ще саботира всички напъни на Последния софиянец да се докопа отново до надника за избирателните комисии.

    11:40 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бъдещият...

    10 21 Отговор

    До коментар #6 от "Гюров защо не коментираш твоя":

    ... президент!!!

    Коментиран от #16, #22

    11:43 24.06.2026

  • 9 4о4о

    14 9 Отговор
    Старият ЦИК беше съставен от ГЕРБ, БСП и ИТН и целта му беше да дискредитира машинното гласуване и да помогне за купения вот на ГЕРБ. Да видим какъв ще е новият ЦИК.

    Коментиран от #19

    11:46 24.06.2026

  • 10 Точен сте

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гюров защо не коментираш твоя":

    Ето думите на бившия министър и чест гост в студиото на факти

    11:49 24.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гюров - МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ , въпреки Паница /та/, от която куса с чирпак !

    11:50 24.06.2026

  • 12 цик са си саботьори

    2 2 Отговор
    а в края на изборния ден чувалите много трудно ги дават . много . имаше една баба ходела в изборната нощ към дома си . вдовица . леко разгърдена сресана и може да е била подпиинала . вдигнали им парсата . та слезнала от рейса и хоп . рецидивис я хваща от засада . сега лежи в затвора . това са както ги наричат случайни жертви . дрогирания убиец даже не помнел нищо . с метамфетамини и билки се изпада в полу кома . защо ли назначават хора дето са неграмотни . грешат протоколите .

    11:53 24.06.2026

  • 13 лама Иво

    5 7 Отговор
    Всеки който ми слага минуси съм го правил прерожденец на хижа Педохан

    11:55 24.06.2026

  • 14 Валентин ангелов

    6 2 Отговор
    ЦИК и информационно обслужване , правят това от 37години.Вкарайте тази продажна измет от 1990 г насам по затворите.

    11:55 24.06.2026

  • 15 гласоподавател

    10 6 Отговор
    Самият факт че Румен Радев "спечели" изборите е показателен.
    Но, всяко зло за добро! Сега е момента хората да видят какъв президет сме имали. Визирам факта че Русия губи СВО в Украйна и сме временно в относителна безопасност.

    11:56 24.06.2026

  • 16 Българите не искаме

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Бъдещият...":

    украински подлоги за президент на България.

    11:58 24.06.2026

  • 17 Оня под Коня

    3 5 Отговор
    На Жан Виденов вода да му носите! Да, да за поскъпването!! Андрей Гюров, Роската Жел. най некачествените управления в БГ историята, да се надяваме, че и в бъдещето! Вашето управление бе кошмарно слабо, да се чуди човек да не би то да бе саботаж!? Какво обещавахте, пък какво стана!

    11:59 24.06.2026

  • 18 Анонимен

    5 5 Отговор
    ЕС СЪД кога ще се произнесе по този гюровият незаконник вън лъжци

    12:01 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    3 4 Отговор
    И що мълча до сега? Пазиш го за президентските избори ли? А вие колко гласа пуснахте след края на изборния ден, срещу колко негласували се разписахте?

    12:05 24.06.2026

  • 21 негласуващ

    3 1 Отговор
    ами оставете мафията да се самоизбира и тогава нещата ще си дойдат по местата! капиш?

    12:06 24.06.2026

  • 22 така си е

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Бъдещият...":

    Така е , така е !!! "Умник" Гюро ще е бъдещият Президент ... на новооткритото голф игрище в село Чепръчне . По съвместитетелство ще изпълнява и ролята на кади /момчето което носи голф торбата на баровците/ тъй като има опит като такъв.

    12:11 24.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Умен по цялата глава

    1 0 Отговор
    Е нали бЕха най честните избори бе Гюро?

    12:35 24.06.2026

  • 25 Лама Гюро

    0 0 Отговор
    ЦИК е виновен, че въпреки нашите флашки за машините и нашето МВР не можахме да спечелим изборите и Лама Василев стана за смях, че ще има 121 депутата.

    12:48 24.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове