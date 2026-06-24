Андрей Гюров: ЦИК през цялото време саботираха изборите

Бившият служебен премиер Андрей Гюров разкри подробности за нарушения при организирането на последните предсрочни избори за народни представители, като по думите му ЦИК е направила опит да създаде нова "Костинбродска афера".
„ЦИК през цялото време саботираха изборите. Най-опасният момент беше това, че опитаха да сътворят един „Костинброд“ с бюлетините. Имаше грешно отпечатани бюлетини – поне две партиди за областите Шумен и Добрич, които бяха доставени на място и при проверка се оказа, че нямат серийни номера, нямат поредности, имат грешки в отпечатването и други нередности. Бяха абсолютно негодни за повреждането на изборния процес. Трябваше бързо да бъдат отпечатани нови, изцяло за сметка на българите. Новите бюлетини трябваше да бъдат изпратени на местата в рамките на ден“, заяви той във видео, публикувано във Фейсбук профила му.
„Друго нещо, което беше голям проблем, е машинният вот. Години наред има тенденциозна работа срещу това машините да се ползват за гласуване и ЦИК играе немалка роля в това. Те не обслужват машините между изборите – чакат новите избори и тогава се вадят машините от кутиите и се вижда коя работи и коя – не. Използва се неподходяща хартия, блокират се принтерните устройства и машините излизат от строя. Този път осигурихме хора от администрацията да сертифицират 100% от машините, защото ЦИК нямат такъв капацитет, въпреки огромните заплати, които получават“, подчерта той.
Обърна внимание и на некоректните изявления на партиите, че машините масово са извън строя: „В деня на изборите имаше под половин процент негодни машини и ЦИК не излезе да опровергае твърденията, че машините не работят. В края на изборния ден имаше по-малко от един процент излезли от сторя машините.“
Коментира и темата с параваните в изборните секции, които, по думите му, са ясна част от отговорностите на ЦИК.
„Те бягат от тази отговорност. Други правителства също не са го правили, затова ние направихме организация, изработихме над 10 000 паравани и ги доставихме в секциите, за да е осигурена честността на гласуването, но е и опазена тайната на вота“, допълни бившият служебен премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
11:37 24.06.2026
2 лама Иво
11:38 24.06.2026
3 Сталин
11:38 24.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
11:40 24.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бъдещият...
До коментар #6 от "Гюров защо не коментираш твоя":... президент!!!
Коментиран от #16, #22
11:43 24.06.2026
9 4о4о
Коментиран от #19
11:46 24.06.2026
10 Точен сте
До коментар #6 от "Гюров защо не коментираш твоя":Ето думите на бившия министър и чест гост в студиото на факти
11:49 24.06.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гюров - МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ , въпреки Паница /та/, от която куса с чирпак !
11:50 24.06.2026
12 цик са си саботьори
11:53 24.06.2026
13 лама Иво
11:55 24.06.2026
14 Валентин ангелов
11:55 24.06.2026
15 гласоподавател
Но, всяко зло за добро! Сега е момента хората да видят какъв президет сме имали. Визирам факта че Русия губи СВО в Украйна и сме временно в относителна безопасност.
11:56 24.06.2026
16 Българите не искаме
До коментар #8 от "Бъдещият...":украински подлоги за президент на България.
11:58 24.06.2026
17 Оня под Коня
11:59 24.06.2026
18 Анонимен
12:01 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
12:05 24.06.2026
21 негласуващ
12:06 24.06.2026
22 така си е
До коментар #8 от "Бъдещият...":Така е , така е !!! "Умник" Гюро ще е бъдещият Президент ... на новооткритото голф игрище в село Чепръчне . По съвместитетелство ще изпълнява и ролята на кади /момчето което носи голф торбата на баровците/ тъй като има опит като такъв.
12:11 24.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Умен по цялата глава
12:35 24.06.2026
25 Лама Гюро
12:48 24.06.2026