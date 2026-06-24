Петима загинаха, сред тях и две деца, при две тежки катастрофи край Зимница и Айтос, АМ „Тракия“ е блокирана

Черна серия от катастрофи в Югоизточна България отне живота на петима души в рамките на няколко часа днес. Тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ затвори движението към Бургас, а последвалият трафик по обходните трасета доведе до втори фатален сблъсък в района на Айтос.

Тежката верига от инциденти започна на магистралата, където тир по неясни към момента причини пробива мантинелата и навлези в насрещното платно. Тежкотоварният автомобил е премазал лека кола, пътуваща в посока Бургас.

На място загинват трима души – възрастен мъж и две деца. Още трима пътници са тежко ранени. За бързото им транспортиране до болницата в Ямбол незабавно е вдигнат медицински хеликоптер, а на мястото са изпратени екипи на Спешна помощ и пожарната.

Заради пълното блокиране на магистралата, „Пътна полиция“ пренасочи трафика по стария път през Карнобат и Айтос. Огромното натоварване на обходния маршрут обаче доведе до нова трагедия около 10:35 часа.

В участъка между селата Чукарка и Кликач лек автомобил със сливенска регистрация излеза от пътното платно и се забива самостоятелно в крайпътно дърво. Ударът е бил толкова силен, че две жени, намиращи се в превозното средство, са загинали на място.

Пътната обстановка в целия регион остава изключително усложнена. Магистрала „Тракия“ в посока Бургас е напълно затворена за огледи и разчистване на отломките.

От МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите към максимална концентрация и по-ниска скорост. Официалният обходен маршрут за Бургас в момента преминава през: Пътен възел „Зимница“ , Пътен възел „Петолъчката“, Карнобат, Айтос, Бургас.

На място работят десетки екипи на полицията, които регулират задръстванията по обхода. Очаква се огледите на двете местопроизшествия да продължат до късния следобед.