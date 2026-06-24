Петима загинаха, сред тях и две деца, при две тежки катастрофи край Зимница и Айтос, АМ „Тракия“ е блокирана

Черна серия от катастрофи в Югоизточна България отне живота на петима души в рамките на няколко часа днес. Тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ затвори движението към Бургас, а последвалият трафик по обходните трасета доведе до втори фатален сблъсък в района на Айтос.
Тежката верига от инциденти започна на магистралата, където тир по неясни към момента причини пробива мантинелата и навлези в насрещното платно. Тежкотоварният автомобил е премазал лека кола, пътуваща в посока Бургас.
На място загинват трима души – възрастен мъж и две деца. Още трима пътници са тежко ранени. За бързото им транспортиране до болницата в Ямбол незабавно е вдигнат медицински хеликоптер, а на мястото са изпратени екипи на Спешна помощ и пожарната.
Заради пълното блокиране на магистралата, „Пътна полиция“ пренасочи трафика по стария път през Карнобат и Айтос. Огромното натоварване на обходния маршрут обаче доведе до нова трагедия около 10:35 часа.
В участъка между селата Чукарка и Кликач лек автомобил със сливенска регистрация излеза от пътното платно и се забива самостоятелно в крайпътно дърво. Ударът е бил толкова силен, че две жени, намиращи се в превозното средство, са загинали на място.
Пътната обстановка в целия регион остава изключително усложнена. Магистрала „Тракия“ в посока Бургас е напълно затворена за огледи и разчистване на отломките.
От МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите към максимална концентрация и по-ниска скорост. Официалният обходен маршрут за Бургас в момента преминава през: Пътен възел „Зимница“ , Пътен възел „Петолъчката“, Карнобат, Айтос, Бургас.
На място работят десетки екипи на полицията, които регулират задръстванията по обхода. Очаква се огледите на двете местопроизшествия да продължат до късния следобед.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Докато не поуменеете и не разберете, че тва с камерите и скоростта е рекет още бая народ ще измре!
Коментиран от #12
14:43 24.06.2026
2 Дясната лента на Тракия
Коментиран от #11, #31
14:44 24.06.2026
3 Магистралите
14:45 24.06.2026
4 мъкаааа
Коментиран от #6, #7
14:46 24.06.2026
5 Тома
Коментиран от #49
14:49 24.06.2026
6 Това е
До коментар #4 от "мъкаааа":защото няма качествени пътища.
Но няма и осъдени за кражбите.
14:51 24.06.2026
7 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "мъкаааа":По кои пътища?
Хора умират, защото няма пътища!
Коментиран от #16
14:51 24.06.2026
8 Без име
14:53 24.06.2026
9 Сливналия
14:53 24.06.2026
10 Реалист
Коментиран от #19, #22
14:54 24.06.2026
11 Сивчо
До коментар #2 от "Дясната лента на Тракия":Камионът пука гума и навлиза в насрещното платно. Какво значение има в коя лента на това насрещно платно караш при скорост 120км/ч?! Многотонният камион не би могъл да спре и ще отнесе всяка кола в насрещното платно, независимо от това, в коя лента е тази кола! Пет човешки живота си отиват днес само в рамките на няколко часа, от които две деца!!
Коментиран от #28
14:55 24.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
Коментиран от #15
14:58 24.06.2026
14 ДрайвингПлежър
А в нормалните държави обходите се поддържат - при нас са забравени от бога обрасли пътеки
И после си купуваме камери и бмв-та за да отчетем дейност и да си върнем парите - той джоба на шофьора е дълбок!... а болшинството шофьори глупави да вярват, че плащат, за да живеят!
Коментиран от #54
14:58 24.06.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Факт":Сигурно пожарогасителя е бил без стикерче... нема от кво друго да стане така!
14:59 24.06.2026
16 Хора умират от
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Управленско безумие 36 години. Защо въпреки всичко продължават да се дават фалшиви книжки на неграмотни хора от малцинствата и защо катаджиите нямат права да проверяват хората по пътищата. Така ли се бори корупция. Има други начини. Но органите трябва да имат права. Гражданите също но не всички.
Коментиран от #20
14:59 24.06.2026
17 Шест човека са били в първата кола
Коментиран от #24, #26
15:01 24.06.2026
18 ДРАКОНОВСКИ МЯРКИ
15:01 24.06.2026
19 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Реалист":Хората слагат двойни беттони огради между лентите - нема как да мине тира... у наше село дадоа 500 милиона за мантинели и се оказа, че мантинелите ги нема - не лош бизнес ;)
И всъщност няма мантинела, дето да задържи 40 тона камин движещ се с 90-100 - тия мантинели са да подпират колите
15:02 24.06.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Хора умират от":Не е само управленско безумие - всеобща и всепоглъщаща алчност и глупост!
Нека не забравяме, че тия безумни и корумпирани управляващи произлизат от народа - също толкова безумен и крадлив!!
И може да си убеден, че дори да се роди някой управляващ, който да иска да направи нещо - същия тоя безумен и крадлив народ ще го спре!
Аз не разбирам само защо не махнем ограниченията и не оставим естествения подбор и правото сам да си потърсиш правата с метална тръба или рязана винтовка ако трябва... аз не виждам друг път напред освен масово прочистване...
15:06 24.06.2026
21 Стига с тези фалшиви книжки на
15:07 24.06.2026
22 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "Реалист":Що си мислиш, че мантинелата може да спре всичко?
Първи проблем- кой знае колко е стара мантинелата и колко са ръждиви болтовете дето я държат... Но да кажем, че е нова и т.н...
Втори проблем- как точно тирът я удря, под какъв ъгъл? Хипотетично шофьорът получава инфаркт (реалистично- заспива от преумора) и припадайки рязко отклонява волана вляво... Е вервай ми- НЯМА мантинела която да спре 40++ тона камион идващ с 90км/ч под доста грозен ъгъл, физиката никой не може да я победи или отмени...
ПС: Дано дървото от второто ПТП се оправи и да порасне по-високо, по-дебело и по-мощно та да издържи и на камион следващият път
Коментиран от #44, #45, #58
15:08 24.06.2026
23 Частна Република България
Коментиран от #27
15:09 24.06.2026
24 Шест човека
До коментар #17 от "Шест човека са били в първата кола":От малцинствата ли са при цялото ми уважение но не може така. Освен това средата на седмицата е.
15:11 24.06.2026
25 Трагедия.
15:11 24.06.2026
26 ои8уйхътгрф
До коментар #17 от "Шест човека са били в първата кола":Представи си, има коли с 6+1 места... Казват им "ванове"... По-важното е не колко човека са били, а колко от тях са били с колани и децата дали са били в съответните столчета- на бас, че НЕ СА БИЛИ В СТОЛЧЕТА...
Коментиран от #33
15:11 24.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Укринския тир е бил претоарен
До коментар #11 от "Сивчо":Настилката лоша и гумата се пука, кое не ти е ясно
Коментиран от #40
15:12 24.06.2026
29 Селянин с колело
15:13 24.06.2026
30 Какво има в украинския тир ?
15:15 24.06.2026
31 Как коя бре
До коментар #2 от "Дясната лента на Тракия":Забрави ли Я?
Оная с вимета и стойка на облекчаваща се крава и малка бърбореща устица де лисваше менчета с вода на всеки новооткрит ЛОТ през всеки 5 км...
Коментиран от #37
15:16 24.06.2026
32 НАСКО
15:16 24.06.2026
33 Ми в статията пише кола
До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":Подразбира се лимузина. Няма нужда да се наддумваме. Много лошо стана всичко в нашата страна заради либералната демокрация. Кражби лъжи катастрофи измами войни. ....
15:18 24.06.2026
34 Шенген .....
Често ходя до Велико Търново през Хаймбоаз там са чудо!Претоварени камиони абе чудо невиждано сме!
Бог да ги прости тези пет невинни живота!
Две деца нямам думи!
Коментиран от #55
15:19 24.06.2026
35 ХЪ ХЪ ЪЪ
15:19 24.06.2026
36 оня с коня
Коментиран от #38
15:20 24.06.2026
37 Ми напиши и
До коментар #31 от "Как коя бре":Името какво толкова.
15:21 24.06.2026
38 Авсолютно
До коментар #36 от "оня с коня":Аз това го пиша отдавна. Мантинелите убиват умишлено ги слагат за пари. ...
15:22 24.06.2026
39 Цвете
15:23 24.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ои8уйхътгрф
Коментиран от #67
15:24 24.06.2026
42 Неграмотните хора без книжки !!!
15:28 24.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Няма
До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":мантинела, която да удържи 40т ППС движещо се с 80км/ч. Истината е бетонни блокове, каквито има примерно на моста на 4ти км в София.
В една Германия, след серия от подобни инциденти с камиони в насреното - в масово се подмениха разделителните мантинели с бетонни блокове.
Следващ момент е - много от шофяорите на камиони използат автоматични системи (дистанциа, скорост, поддържане на лентата) и през това време се занимат с глупости и не следят какво се случва на пътя и докато реагират - белята станла. Та каквато и да е причината, явно не е държал волана..
И не на последно място - бил съм свидел как камион пука гума на магистрала, предна - но не мръдна от лента си и съвсем контролирано шофьора го отби в аварийнат лента. Трафика зад него моментално намали и се премести лента вляво, като остаивха лента разстояние. Излишно е да споменава, че случката не е от БГ
15:30 24.06.2026
45 Мантинела
До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":Идете в Гърция, Унгария, Австрия. Там мантинели НЯМА а има здрава бетонна стена разделител. С профил, които връща тира в неговата си лента при инцидент.
15:32 24.06.2026
46 ОТНООООООООВОООО ТИИИИРРРР
15:34 24.06.2026
47 681
"На място загинват трима души"
Четете ли какво пишете преди да публикувате?
15:35 24.06.2026
48 Цвете
15:36 24.06.2026
49 Това което Герб и депесе ни причиниха
До коментар #5 от "Тома":Чрез разни и разнообразни поставени от тях "лица" на най различни работни и не толкова работни места няма граници по злина. Ненадминати са .
15:39 24.06.2026
50 Мъпет шоу
15:47 24.06.2026
51 Шапкаря
15:50 24.06.2026
52 Механик
Няма да гледам кой е писал статията.
Видиш ли думи като "забива, закопчава, опандизва, бабичка, меле" или някое "особено интелигентно" словосъчетание, за знаеш че авторът в авторка и .... знаете какво искам да кажа. Просто не искам да излизам от рамките на добрия тон.
15:50 24.06.2026
53 Буквално
15:51 24.06.2026
54 а ти спукана гумичке
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":кога?
15:53 24.06.2026
55 Срам
До коментар #34 от "Шенген .....":Пръста ми отиде погрешка на минуса.Считай го плюс
15:54 24.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Не съм срещнал
До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":тир, който да кара с 90. Всички карат с над 100. Как става и аз не знам. Тези ограничител май са само на хартия.
15:58 24.06.2026
59 Г.аси якото🤣🤣🤣🤣
15:58 24.06.2026
60 Мисля
Коментиран от #63
15:58 24.06.2026
61 Това което Герб и депесе ни причиниха
16:00 24.06.2026
62 Чудо големо
16:00 24.06.2026
63 Мисля
До коментар #60 от "Мисля":Следователно съществувам за сега
16:01 24.06.2026
64 така е
16:02 24.06.2026
65 Бисер
16:03 24.06.2026
66 Пламен
Излизам от летището .Неволно станах свидетел на една случка-някакъв тежкар с дълга лимузина спря точно пред вратата на чакалнята. След 20-30 секунди се появи полицай , който направи забележка с много повишен тон.Оня тежкар се панира и се изнесе светкавично.
Видях ,че там дори и най-богатите имат огромен респект спрямо полицията .
16:06 24.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.