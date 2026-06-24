Новини
България »
Петима загинаха, сред тях и две деца, при две тежки катастрофи край Зимница и Айтос, АМ „Тракия“ е блокирана

Петима загинаха, сред тях и две деца, при две тежки катастрофи край Зимница и Айтос, АМ „Тракия“ е блокирана

24 Юни, 2026 14:40 3 011 67

  • загинали-
  • деца-
  • катастрофи-
  • айтос-
  • зимница

Магистрала „Тракия“ в посока Бургас е напълно затворена за огледи и разчистване на отломките

Петима загинаха, сред тях и две деца, при две тежки катастрофи край Зимница и Айтос, АМ „Тракия“ е блокирана - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Черна серия от катастрофи в Югоизточна България отне живота на петима души в рамките на няколко часа днес. Тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ затвори движението към Бургас, а последвалият трафик по обходните трасета доведе до втори фатален сблъсък в района на Айтос.

Тежката верига от инциденти започна на магистралата, където тир по неясни към момента причини пробива мантинелата и навлези в насрещното платно. Тежкотоварният автомобил е премазал лека кола, пътуваща в посока Бургас.

На място загинват трима души – възрастен мъж и две деца. Още трима пътници са тежко ранени. За бързото им транспортиране до болницата в Ямбол незабавно е вдигнат медицински хеликоптер, а на мястото са изпратени екипи на Спешна помощ и пожарната.

Заради пълното блокиране на магистралата, „Пътна полиция“ пренасочи трафика по стария път през Карнобат и Айтос. Огромното натоварване на обходния маршрут обаче доведе до нова трагедия около 10:35 часа.

В участъка между селата Чукарка и Кликач лек автомобил със сливенска регистрация излеза от пътното платно и се забива самостоятелно в крайпътно дърво. Ударът е бил толкова силен, че две жени, намиращи се в превозното средство, са загинали на място.

Пътната обстановка в целия регион остава изключително усложнена. Магистрала „Тракия“ в посока Бургас е напълно затворена за огледи и разчистване на отломките.

От МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите към максимална концентрация и по-ниска скорост. Официалният обходен маршрут за Бургас в момента преминава през: Пътен възел „Зимница“ , Пътен възел „Петолъчката“, Карнобат, Айтос, Бургас.

На място работят десетки екипи на полицията, които регулират задръстванията по обхода. Очаква се огледите на двете местопроизшествия да продължат до късния следобед.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    75 9 Отговор
    И кво... камерите цъкат - милиционерски БМВ-та буквално вършеят в трафика при пълен полицейски произвол... а хората продължават да си мрат по пътищата!

    Докато не поуменеете и не разберете, че тва с камерите и скоростта е рекет още бая народ ще измре!

    Коментиран от #12

    14:43 24.06.2026

  • 2 Дясната лента на Тракия

    81 3 Отговор
    не може да се кара по нея, затова всеки се бута в лявата и стават сакатлъци. Кой окраде парите за добра основа под асфалта не знам, но на съвеста му тежат стотици жертви, дано парите да си ги харчи със здраве

    Коментиран от #11, #31

    14:44 24.06.2026

  • 3 Магистралите

    75 3 Отговор
    с милиардни грабежи на Бою и ятаците му са прокълнати ! Парите от ЕС не са предназначени за тях , а за България и улесняване на живота на населението , милиарди от европейските данъкоплатци.

    14:45 24.06.2026

  • 4 мъкаааа

    55 0 Отговор
    Войната в България продължава.Не може да бъде спряна. Всеки ден по пътищата умират хора.

    Коментиран от #6, #7

    14:46 24.06.2026

  • 5 Тома

    70 3 Отговор
    Това което герб открадна от пътищата никой не може да ги стигне

    Коментиран от #49

    14:49 24.06.2026

  • 6 Това е

    58 3 Отговор

    До коментар #4 от "мъкаааа":

    защото няма качествени пътища.
    Но няма и осъдени за кражбите.

    14:51 24.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    43 4 Отговор

    До коментар #4 от "мъкаааа":

    По кои пътища?
    Хора умират, защото няма пътища!

    Коментиран от #16

    14:51 24.06.2026

  • 8 Без име

    28 6 Отговор
    Тая с каква скорост е шофирала по обходния маршрут? Каквото търсила, намерила. Жалко само за жертвите на първата катастрофа. Абсолютно невинни. Добре, че животното е уцелило дърво и не е погубило други невинни.

    14:53 24.06.2026

  • 9 Сливналия

    8 15 Отговор
    какво е това дърво на магистралата?

    14:53 24.06.2026

  • 10 Реалист

    50 0 Отговор
    Каква е тази мантинела че тира преминава в насрещното?

    Коментиран от #19, #22

    14:54 24.06.2026

  • 11 Сивчо

    35 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дясната лента на Тракия":

    Камионът пука гума и навлиза в насрещното платно. Какво значение има в коя лента на това насрещно платно караш при скорост 120км/ч?! Многотонният камион не би могъл да спре и ще отнесе всяка кола в насрещното платно, независимо от това, в коя лента е тази кола! Пет човешки живота си отиват днес само в рамките на няколко часа, от които две деца!!

    Коментиран от #28

    14:55 24.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    15 4 Отговор
    Фаровете светеха ли

    Коментиран от #15

    14:58 24.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    35 4 Отговор
    Тира най-вероятно е пъкнал гума в чудесните пътища - в тия жеги гумите са под голямо натоварване и им трябва много малко... а по нашите пътища поемат твърде много.
    А в нормалните държави обходите се поддържат - при нас са забравени от бога обрасли пътеки

    И после си купуваме камери и бмв-та за да отчетем дейност и да си върнем парите - той джоба на шофьора е дълбок!... а болшинството шофьори глупави да вярват, че плащат, за да живеят!

    Коментиран от #54

    14:58 24.06.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    25 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Сигурно пожарогасителя е бил без стикерче... нема от кво друго да стане така!

    14:59 24.06.2026

  • 16 Хора умират от

    22 4 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Управленско безумие 36 години. Защо въпреки всичко продължават да се дават фалшиви книжки на неграмотни хора от малцинствата и защо катаджиите нямат права да проверяват хората по пътищата. Така ли се бори корупция. Има други начини. Но органите трябва да имат права. Гражданите също но не всички.

    Коментиран от #20

    14:59 24.06.2026

  • 17 Шест човека са били в първата кола

    17 1 Отговор
    Така излиза а тира сигур му е прилошало пак така ще излезе.

    Коментиран от #24, #26

    15:01 24.06.2026

  • 18 ДРАКОНОВСКИ МЯРКИ

    8 0 Отговор
    СО С ЗДРАВЕ ДА СИ ГО ПОЛЗВАТЕ🌽

    15:01 24.06.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    37 1 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Хората слагат двойни беттони огради между лентите - нема как да мине тира... у наше село дадоа 500 милиона за мантинели и се оказа, че мантинелите ги нема - не лош бизнес ;)

    И всъщност няма мантинела, дето да задържи 40 тона камин движещ се с 90-100 - тия мантинели са да подпират колите

    15:02 24.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хора умират от":

    Не е само управленско безумие - всеобща и всепоглъщаща алчност и глупост!
    Нека не забравяме, че тия безумни и корумпирани управляващи произлизат от народа - също толкова безумен и крадлив!!
    И може да си убеден, че дори да се роди някой управляващ, който да иска да направи нещо - същия тоя безумен и крадлив народ ще го спре!

    Аз не разбирам само защо не махнем ограниченията и не оставим естествения подбор и правото сам да си потърсиш правата с метална тръба или рязана винтовка ако трябва... аз не виждам друг път напред освен масово прочистване...

    15:06 24.06.2026

  • 21 Стига с тези фалшиви книжки на

    21 5 Отговор
    Малцинствата и на мигрантите.

    15:07 24.06.2026

  • 22 ои8уйхътгрф

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Що си мислиш, че мантинелата може да спре всичко?
    Първи проблем- кой знае колко е стара мантинелата и колко са ръждиви болтовете дето я държат... Но да кажем, че е нова и т.н...
    Втори проблем- как точно тирът я удря, под какъв ъгъл? Хипотетично шофьорът получава инфаркт (реалистично- заспива от преумора) и припадайки рязко отклонява волана вляво... Е вервай ми- НЯМА мантинела която да спре 40++ тона камион идващ с 90км/ч под доста грозен ъгъл, физиката никой не може да я победи или отмени...

    ПС: Дано дървото от второто ПТП се оправи и да порасне по-високо, по-дебело и по-мощно та да издържи и на камион следващият път

    Коментиран от #44, #45, #58

    15:08 24.06.2026

  • 23 Частна Република България

    29 1 Отговор
    Това е магистрала. По нея са движат множество товарни камиони. Разделящите мантинели трябва така да са проектирани и изработени,че да могат да спрат камиона от навлизане в насрещното движение. Ако камионът спука гума ,в момент на изпреварване на друг ,бавно движещ се камион,трябва мантинелата да може да го задържи в посока на движението. Мантинелите не са само за красота и обозначение на оставащите километри. Но важно е че има банани през цялата година. И камери.

    Коментиран от #27

    15:09 24.06.2026

  • 24 Шест човека

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Шест човека са били в първата кола":

    От малцинствата ли са при цялото ми уважение но не може така. Освен това средата на седмицата е.

    15:11 24.06.2026

  • 25 Трагедия.

    27 1 Отговор
    На Бойко магистралите с мантилените. Да не говорим за съсипаното БДЖ което може да поеме трафика на тировете вместо да ни газят магистралите.

    15:11 24.06.2026

  • 26 ои8уйхътгрф

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Шест човека са били в първата кола":

    Представи си, има коли с 6+1 места... Казват им "ванове"... По-важното е не колко човека са били, а колко от тях са били с колани и децата дали са били в съответните столчета- на бас, че НЕ СА БИЛИ В СТОЛЧЕТА...

    Коментиран от #33

    15:11 24.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Укринския тир е бил претоарен

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сивчо":

    Настилката лоша и гумата се пука, кое не ти е ясно

    Коментиран от #40

    15:12 24.06.2026

  • 29 Селянин с колело

    17 0 Отговор
    Тука е по зле и от Украйна!!!

    15:13 24.06.2026

  • 30 Какво има в украинския тир ?

    6 5 Отговор
    Защото оръжията убиват както е известно отдавна.

    15:15 24.06.2026

  • 31 Как коя бре

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дясната лента на Тракия":

    Забрави ли Я?
    Оная с вимета и стойка на облекчаваща се крава и малка бърбореща устица де лисваше менчета с вода на всеки новооткрит ЛОТ през всеки 5 км...

    Коментиран от #37

    15:16 24.06.2026

  • 32 НАСКО

    9 0 Отговор
    Марийке! ЗАГИНВАТ!?!?

    15:16 24.06.2026

  • 33 Ми в статията пише кола

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":

    Подразбира се лимузина. Няма нужда да се наддумваме. Много лошо стана всичко в нашата страна заради либералната демокрация. Кражби лъжи катастрофи измами войни. ....

    15:18 24.06.2026

  • 34 Шенген .....

    16 2 Отговор
    Кой влиза откъде излиза , от тази държава , колко време кара , в каква изправност е камиона никой не знае.Държава без граница и дом без врата не ми ги хвали.Дърти уморени не здрави , Профи шофьор до 60 и чао , пенсия!
    Често ходя до Велико Търново през Хаймбоаз там са чудо!Претоварени камиони абе чудо невиждано сме!
    Бог да ги прости тези пет невинни живота!
    Две деца нямам думи!

    Коментиран от #55

    15:19 24.06.2026

  • 35 ХЪ ХЪ ЪЪ

    15 0 Отговор
    Корупцията пак уби много хора за ден, кви са тия мантинели дето се чупят като клечки.На ТУЛУПА Бою и ШИШИ магнитски магистралите убиват хора всеки ден а те още са на свобода.

    15:19 24.06.2026

  • 36 оня с коня

    6 3 Отговор
    След като тия Мантинели не вършат никаква работа а струват "Майка си и Баща си" не е ли редно да бъдат премахнати изобщо за да може когато няма натоварено насрещно движение в обратна посока,да могат да се ползват и съседните 2 платна?

    Коментиран от #38

    15:20 24.06.2026

  • 37 Ми напиши и

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Как коя бре":

    Името какво толкова.

    15:21 24.06.2026

  • 38 Авсолютно

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Аз това го пиша отдавна. Мантинелите убиват умишлено ги слагат за пари. ...

    15:22 24.06.2026

  • 39 Цвете

    9 2 Отговор
    ЧЕТА СТАТИЯТА И НЕДОУМЯВАМ ,КАКВО СЕ СЛУЧВА В БЪЛГАРИЯ? МОЖЕ ЛИ СЕГА ДА СЕ ПРАВЯТ РЕМОНТИ, КОГАТО Е ЗАПОЧНАЛ ЛЕТНИЯТ СЕЗОН? УСЛОЖНЯВА СЕ ОБСТАНОВКАТА, КОГАТО ЕДНОТО ПЛАТНО Е РАЗДЕЛЕНО НА ДВЕ. КОЙ РАЗРЕШИ В КРАЯ НА ЮНИ- РЕМОНТИ????????? АБЕ, НЕ ГЛЕДАТЕ ЛИ, КАК СЕ ПРАВЯТ ТЕЗИ МАГИСТРАЛИ И НИКОГА ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ПОЧИВКИ.ЩО ЗА ИДИОТЩИНА.? ЕТО ГО РЕЗУЛТАТА ПЕТ ЖЕРТВИ В ЕДИН ДЕН. 🤷‍♀️🤦‍♂️🚔😠👀🏖🏖🙃

    15:23 24.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ои8уйхътгрф

    6 6 Отговор
    Само дето тир-а се оказа ваш- бълхарски, на фирма от стара загора...

    Коментиран от #67

    15:24 24.06.2026

  • 42 Неграмотните хора без книжки !!!

    6 0 Отговор
    По принцип. Не може така. Избиха се , но избиват и себе си и другите.

    15:28 24.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":

    мантинела, която да удържи 40т ППС движещо се с 80км/ч. Истината е бетонни блокове, каквито има примерно на моста на 4ти км в София.
    В една Германия, след серия от подобни инциденти с камиони в насреното - в масово се подмениха разделителните мантинели с бетонни блокове.

    Следващ момент е - много от шофяорите на камиони използат автоматични системи (дистанциа, скорост, поддържане на лентата) и през това време се занимат с глупости и не следят какво се случва на пътя и докато реагират - белята станла. Та каквато и да е причината, явно не е държал волана..

    И не на последно място - бил съм свидел как камион пука гума на магистрала, предна - но не мръдна от лента си и съвсем контролирано шофьора го отби в аварийнат лента. Трафика зад него моментално намали и се премести лента вляво, като остаивха лента разстояние. Излишно е да споменава, че случката не е от БГ

    15:30 24.06.2026

  • 45 Мантинела

    14 0 Отговор

    До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":

    Идете в Гърция, Унгария, Австрия. Там мантинели НЯМА а има здрава бетонна стена разделител. С профил, които връща тира в неговата си лента при инцидент.

    15:32 24.06.2026

  • 46 ОТНООООООООВОООО ТИИИИРРРР

    8 0 Отговор
    ОТНОООООВООО УТРЕЕЕПВА БЪЛГАРИ ТИРАДЖИЙСката ОПГ. Е НЕДОСАГАЕМАААА...

    15:34 24.06.2026

  • 47 681

    5 0 Отговор
    "където тир по неясни към момента причини пробива мантинелата и навлези в насрещното платно".

    "На място загинват трима души"

    Четете ли какво пишете преди да публикувате?

    15:35 24.06.2026

  • 48 Цвете

    7 2 Отговор
    ЧЕТА СТАТИЯТА И НЕДОУМЯВАМ ,КАКВО СЕ СЛУЧВА В БЪЛГАРИЯ? МОЖЕ ЛИ СЕГА ДА СЕ ПРАВЯТ РЕМОНТИ, КОГАТО Е ЗАПОЧНАЛ ЛЕТНИЯТ СЕЗОН? УСЛОЖНЯВА СЕ ОБСТАНОВКАТА, КОГАТО ЕДНОТО ПЛАТНО Е РАЗДЕЛЕНО НА ДВЕ. КОЙ РАЗРЕШИ В КРАЯ НА ЮНИ- РЕМОНТИ????????? АБЕ, НЕ ГЛЕДАТЕ ЛИ, КАК СЕ ПРАВЯТ ТЕЗИ МАГИСТРАЛИ И НИКОГА ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ПОЧИВКИ.ЩО ЗА ИДИОТЩИНА.? ЕТО ГО РЕЗУЛТАТА ПЕТ ЖЕРТВИ В ЕДИН ДЕН. 🤷‍♀️🤦‍♂️🚔😠👀🏖🏖🙃 ТЕЗИ, КОИТО " ОТГОВАРЯТ " ЗА БГ.ПЪТИЩАТА ГИ ИЗПРАТЕТЕ В КОЯТО И ДА Е ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА, КЪДЕТО ИМА МОРЕ ИЛИ ОКЕАН И ДА КАЖАТ, КЪДЕ ИМА РЕМОНТИ ОТ МЕСЕЦ МАЙ ДО ОКТОМВРИ, НИКЪДЕ ЗАПОМНЕТЕ, НИКЪДЕ. 👀🤔🏖

    15:36 24.06.2026

  • 49 Това което Герб и депесе ни причиниха

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Чрез разни и разнообразни поставени от тях "лица" на най различни работни и не толкова работни места няма граници по злина. Ненадминати са .

    15:39 24.06.2026

  • 50 Мъпет шоу

    6 6 Отговор
    Успехите на РунДьо. Е нали е засилен контролът на тежкоплатените фуражки върху дюнерджийниците и наторяването

    15:47 24.06.2026

  • 51 Шапкаря

    8 1 Отговор
    Що още я няма Русинова да оплюе новото правителство? Така ги научи боко- да джавкат, че да си заслужат заплатите. Още един излишен институт.

    15:50 24.06.2026

  • 52 Механик

    4 0 Отговор
    "се забива самостоятелно"
    Няма да гледам кой е писал статията.
    Видиш ли думи като "забива, закопчава, опандизва, бабичка, меле" или някое "особено интелигентно" словосъчетание, за знаеш че авторът в авторка и .... знаете какво искам да кажа. Просто не искам да излизам от рамките на добрия тон.

    15:50 24.06.2026

  • 53 Буквално

    8 0 Отговор
    На Бойко магистралите, корупцията убива!

    15:51 24.06.2026

  • 54 а ти спукана гумичке

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    кога?

    15:53 24.06.2026

  • 55 Срам

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Шенген .....":

    Пръста ми отиде погрешка на минуса.Считай го плюс

    15:54 24.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Не съм срещнал

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":

    тир, който да кара с 90. Всички карат с над 100. Как става и аз не знам. Тези ограничител май са само на хартия.

    15:58 24.06.2026

  • 59 Г.аси якото🤣🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    В охрайна неска не са ум.рели 5 а са във война🤣🤣🤣

    15:58 24.06.2026

  • 60 Мисля

    0 0 Отговор
    Ще са избийте ,бе!

    Коментиран от #63

    15:58 24.06.2026

  • 61 Това което Герб и депесе ни причиниха

    2 0 Отговор
    Са безгранични теглила. Крадци се оказаха. Или няма пътища или са некачествени мантинелите и те същите. След толкова години управление. Всеки ден катастрофи и убийства не само по пътищата.

    16:00 24.06.2026

  • 62 Чудо големо

    1 0 Отговор
    Ко толко станало🤣🤣🤣естествения подбор работи

    16:00 24.06.2026

  • 63 Мисля

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мисля":

    Следователно съществувам за сега

    16:01 24.06.2026

  • 64 така е

    3 0 Отговор
    гуми гърмят, от претоварване, висока температура на асфалта, износени гуми, виска скорост, 99% влизат в тази категория, жалко за хората!Пак е свързано с безхаберието на КАТ, ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ ХРАНИЛКИТЕ НЕ СПАСЯВАТ ЖИВОТИ!!!

    16:02 24.06.2026

  • 65 Бисер

    3 0 Отговор
    На пътя това му е страшното,че дори да си педант във всяко отношение ,нямаш гаранция за нищо! Напълно невинни хора! Едно семейство затрито за секунди!

    16:03 24.06.2026

  • 66 Пламен

    1 0 Отговор
    Ванкувър , зимата на 1996-та.
    Излизам от летището .Неволно станах свидетел на една случка-някакъв тежкар с дълга лимузина спря точно пред вратата на чакалнята. След 20-30 секунди се появи полицай , който направи забележка с много повишен тон.Оня тежкар се панира и се изнесе светкавично.

    Видях ,че там дори и най-богатите имат огромен респект спрямо полицията .

    16:06 24.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове