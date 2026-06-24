Съдът глоби шефа на НДК за конфликт на интереси

Върховният административен съд окончателно потвърди наложената на изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син, съобщава NOVA.
Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемият контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро.
Според съда за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формално нарушение - самият факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес.
Припомняме, че в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.
Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – петима членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.
"В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно", заяви Татрова дни по-късно в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Татарова изтъкна, че нито тя, нито Съветът на директорите на НДК са си определяли сами възнаграждението. "В момента тече одит при нас. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, доказващи, че сме спазили закона", изтъкна тя.
Тя уточни, че Националният дворец на културата е търговско дружество, а не бюджетна организация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СРАМ
15:08 24.06.2026
2 Без име
15:11 24.06.2026
3 тирбушон
15:11 24.06.2026
4 Новичок
Коментиран от #7
15:12 24.06.2026
5 хаха
Това реално нищо не означава ... Ама на по-ниска цена ли е било? Или просто някой друг е трябвало да подпише?
Сега да се разследва дали са нанесени финансови щети възоснова на този договор.
15:13 24.06.2026
6 Цвете
Коментиран от #15, #18
15:14 24.06.2026
7 хаха
До коментар #4 от "Новичок":Ти да не си болен БЕ?
"средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето."
Коментиран от #19
15:15 24.06.2026
8 к0к0рч0 💋🍌
15:15 24.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хаха
Ако няма финансово ощетяване на НДК и цените са "твърди" реално няма значение кой го е наел помещението. НО си остава "конфликт на интереси" и тя е наясно.
15:18 24.06.2026
13 днк
15:18 24.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Новичок
До коментар #6 от "Цвете":Това си е диагноза: Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – една от най-разпространените сред администрацията.Трудно се лекува.
Коментиран от #29
15:19 24.06.2026
16 лама Кифла
15:19 24.06.2026
17 Гост
15:19 24.06.2026
18 хаха
До коментар #6 от "Цвете":"ЗАЩО ОЩЕ Е НА ТОЗИ ПОСТ?"
Ганьовците верно са функционално неграмотни обаче. По всяка ВЕРОЯТНОСТ е с мандат.
Тоест Гумен за да я смени трябва да промени закона.
Вашата любима ТИКВА направи така че да се назначават по-малки ТИКВИ с измислени/фиктивни конкурси и да не могат да бъдат сменяни преди изтичането на мандата им.
Леле леле... ХАХАХА
15:21 24.06.2026
19 Новичок
До коментар #7 от "хаха":Чети бре ,аз съм ги писал в Лева.Ти си ги смятай в Евро.Пфу...
15:22 24.06.2026
20 Пич
15:22 24.06.2026
21 Гост
До коментар #9 от "Македонец и Чeкия":.. . Ходи еви президентката ви или министър председателя ви Избирай си там според препочитанията.
15:23 24.06.2026
22 хаха
Някой кух байганьовски "йорист" да го мисли.
15:23 24.06.2026
23 Сила
Смилете се , какво ще яде госпожата следващия месец , обричате я на гладна смърт ...!!!???!
Убийци !!!
15:24 24.06.2026
24 Най сладко
Тази ако е в частна фирма, ще бъде изгонена не на втория ден ами на втория час поради безполезност
15:25 24.06.2026
25 Геро
До коментар #14 от "Македонец и Чeкия":На тебе маке в уста.а!
15:29 24.06.2026
26 Винкело
15:32 24.06.2026
27 !!!
15:34 24.06.2026
28 Хващайте сопите!
15:43 24.06.2026
29 Ооо напротив
До коментар #15 от "Новичок":Лекува се много лесно. Китайците са го измислили, подреждат ги на стадиона и готово, после им конфискуват имуществото придобито с кражби, далавери и други престъпления а ония пак продължават да се правят на тарикати ама на оня свят.
15:51 24.06.2026
30 Гост
15:55 24.06.2026
31 Шапкаря
15:58 24.06.2026
32 анонимен
15:59 24.06.2026
33 "В момента средното ми месечно
16:02 24.06.2026
34 миме
16:08 24.06.2026
35 гербажия на хранилка
16:13 24.06.2026
36 0407
16:13 24.06.2026