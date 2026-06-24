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Съдът глоби шефа на НДК за конфликт на интереси

Съдът глоби шефа на НДК за конфликт на интереси

24 Юни, 2026 15:05 1 719 36

  • глоба-
  • съд-
  • конфликт на интереси-
  • андрияна татарова

Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемият контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро

Съдът глоби шефа на НДК за конфликт на интереси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд окончателно потвърди наложената на изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син, съобщава NOVA.

Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемият контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро.

Според съда за наличието на конфликт на интереси не е нужно доказване на реална вреда или облага, а е достатъчно установяването на формално нарушение - самият факт, че длъжностно лице е сключило договор в частен интерес.

Припомняме, че в началото на месеца министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – петима членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.

"В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно", заяви Татрова дни по-късно в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Татарова изтъкна, че нито тя, нито Съветът на директорите на НДК са си определяли сами възнаграждението. "В момента тече одит при нас. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, доказващи, че сме спазили закона", изтъкна тя.

Тя уточни, че Националният дворец на културата е търговско дружество, а не бюджетна организация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СРАМ

    47 0 Отговор
    И ПОЗОР СТЕ!

    15:08 24.06.2026

  • 2 Без име

    43 0 Отговор
    Направо са я унищожили крадлата.

    15:11 24.06.2026

  • 3 тирбушон

    22 1 Отговор
    Че да не го е подписвала цял ден този договор, че да смъква 476? Подписът е 15 секунди заедно със съзерцанието му. Да ѝ приспаднат от дневната надница пропорционално колкото е за 15 секунди време... упс, ами то тези 476 са си точно за тези 15 секунди.

    15:11 24.06.2026

  • 4 Новичок

    41 0 Отговор
    " Пунта Мара " тя издоила държавата с по 13 000лв. За заплати сумати време, те я глобили 5000лв.Пфу...

    Коментиран от #7

    15:12 24.06.2026

  • 5 хаха

    16 1 Отговор
    "Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син"

    Това реално нищо не означава ... Ама на по-ниска цена ли е било? Или просто някой друг е трябвало да подпише?

    Сега да се разследва дали са нанесени финансови щети възоснова на този договор.

    15:13 24.06.2026

  • 6 Цвете

    33 1 Отговор
    НАГЛА ДО БЕЗОБРАЗИЕ. ЗАЩО ОЩЕ Е НА ТОЗИ ПОСТ? ТА ЧАК " СКЛЮЧИ ЛА " СДЕЛКА СЪС СОБСТВЕНИЯТ СИ СИН? КОЙ ОПРЕДЕЛЯ ЗАПЛАТИТЕ НА НДК, ПО СКОРО НА ШЕФЪТ? ТАКИВА ИГРИ ИМАШЕ И ПРИ БОРШОШ. 🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓

    Коментиран от #15, #18

    15:14 24.06.2026

  • 7 хаха

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Новичок":

    Ти да не си болен БЕ?

    "средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето."

    Коментиран от #19

    15:15 24.06.2026

  • 8 к0к0рч0 💋🍌

    5 8 Отговор
    чий интереси е настьпила

    15:15 24.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    13 0 Отговор
    "Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син"

    Ако няма финансово ощетяване на НДК и цените са "твърди" реално няма значение кой го е наел помещението. НО си остава "конфликт на интереси" и тя е наясно.

    15:18 24.06.2026

  • 13 днк

    32 0 Отговор
    Това арогантно и безпардонно Блонди ,когато и да го махнат,ще е късно

    15:18 24.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новичок

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Това си е диагноза: Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – една от най-разпространените сред администрацията.Трудно се лекува.

    Коментиран от #29

    15:19 24.06.2026

  • 16 лама Кифла

    21 0 Отговор
    ужас, ....глобили я 5000лв-2500 евро ...бълха я ухапала при заплата 305000 евро годишно и то от държавно заведение

    15:19 24.06.2026

  • 17 Гост

    29 0 Отговор
    Наглост и безочие. Как може да си вдигат заплатите като са на загуба. Между другото как така търговско дружество си плаща заплати като е на загуба и не е бюджетна организация ?!

    15:19 24.06.2026

  • 18 хаха

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    "ЗАЩО ОЩЕ Е НА ТОЗИ ПОСТ?"

    Ганьовците верно са функционално неграмотни обаче. По всяка ВЕРОЯТНОСТ е с мандат.
    Тоест Гумен за да я смени трябва да промени закона.

    Вашата любима ТИКВА направи така че да се назначават по-малки ТИКВИ с измислени/фиктивни конкурси и да не могат да бъдат сменяни преди изтичането на мандата им.
    Леле леле... ХАХАХА

    15:21 24.06.2026

  • 19 Новичок

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Чети бре ,аз съм ги писал в Лева.Ти си ги смятай в Евро.Пфу...

    15:22 24.06.2026

  • 20 Пич

    19 0 Отговор
    Много яко !!! И аз искам да гепя десетина милиона, за което да ме глобят пет хиляди!!! Това означава, че останалите ми пари ще бъдат напълно узаконени!!!

    15:22 24.06.2026

  • 21 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Македонец и Чeкия":

    .. . Ходи еви президентката ви или министър председателя ви Избирай си там според препочитанията.

    15:23 24.06.2026

  • 22 хаха

    13 0 Отговор
    Тази присъда може да се използва обаче, за да бъде формално задействано "дисциплинарно уволнение"...

    Някой кух байганьовски "йорист" да го мисли.

    15:23 24.06.2026

  • 23 Сила

    16 0 Отговор
    102 евро точно са ваучерите за храна на госпожата ....
    Смилете се , какво ще яде госпожата следващия месец , обричате я на гладна смърт ...!!!???!
    Убийци !!!

    15:24 24.06.2026

  • 24 Най сладко

    13 0 Отговор
    Най сладко е на държавна софра. Дори може да не ходиш на работа.

    Тази ако е в частна фирма, ще бъде изгонена не на втория ден ами на втория час поради безполезност

    15:25 24.06.2026

  • 25 Геро

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Македонец и Чeкия":

    На тебе маке в уста.а!

    15:29 24.06.2026

  • 26 Винкело

    12 0 Отговор
    Извинете, ама съдът още в левове ли глобява?

    15:32 24.06.2026

  • 27 !!!

    9 0 Отговор
    Наглата чалгарска слугиня на снимката си е лягала с простак Хаджи Тошко Африканското шимпанзе, а може и на другия простак - Клептомана Балабана Джебчията да е пуснала!

    15:34 24.06.2026

  • 28 Хващайте сопите!

    8 0 Отговор
    Иначе няма оправия!

    15:43 24.06.2026

  • 29 Ооо напротив

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Новичок":

    Лекува се много лесно. Китайците са го измислили, подреждат ги на стадиона и готово, после им конфискуват имуществото придобито с кражби, далавери и други престъпления а ония пак продължават да се правят на тарикати ама на оня свят.

    15:51 24.06.2026

  • 30 Гост

    8 0 Отговор
    Егати загубите тая що не е уволнена още ?

    15:55 24.06.2026

  • 31 Шапкаря

    5 0 Отговор
    Тия от ГРОБ умират, но не спират да крадат.

    15:58 24.06.2026

  • 32 анонимен

    6 0 Отговор
    Тя взима 14 хиляди евро,те я глобяват с 5000 лв.Егати майтапа.

    15:59 24.06.2026

  • 33 "В момента средното ми месечно

    0 0 Отговор
    "В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9773 евро нето. Важно е да се уточни, че това не е фиксирана сума - тя варира на тримесечие според постигнатите показатели. Категорично не съм получавала 14 000 евро месечно", заяви Татрова дни по-късно в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

    16:02 24.06.2026

  • 34 миме

    1 0 Отговор
    требе да дава интервютата от сливенския

    16:08 24.06.2026

  • 35 гербажия на хранилка

    0 0 Отговор
    скапаните радевисти пречат на бизнеса

    16:13 24.06.2026

  • 36 0407

    0 0 Отговор
    значи търговско дружество....бачка на загуба ,а шевовете си увеличаат заплатите....некъдирници ни управляват....те не са ли назначени с конкурс...да видим ,условията и обещанията на назначените от некаквата комисия.....и кой назначава се некадърници ...и калинки....за варненския дом и тай ли е на загуба......

    16:13 24.06.2026

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