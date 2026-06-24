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Представиха Бюджет 2026: 30% увеличение на винетните такси, държавните служители ще почнат да си плащат осигуровките (ОБНОВЕНА)

Представиха Бюджет 2026: 30% увеличение на винетните такси, държавните служители ще почнат да си плащат осигуровките (ОБНОВЕНА)

24 Юни, 2026 16:23 3 624 110

  • финансов министър-
  • представяне-
  • бюджет 2026

Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им, въпреки необходимостта от сериозни мерки за стабилизиране на публичните финанси, каза още Гълъб Донев

Представиха Бюджет 2026: 30% увеличение на винетните такси, държавните служители ще почнат да си плащат осигуровките (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им, въпреки необходимостта от сериозни мерки за стабилизиране на публичните финанси. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето на Бюджет 2026., цитиран от Нова телевизия.
По думите му държавният бюджет е най-важната политика на всяко управление, тъй като засяга всички членове на обществото. Той подчерта, че държавната хазна се намира в трудно състояние в резултат на необмислени финансови решения през последните години. „Очакваните причини за значителния по размер дефицит се дължат на натрупани дисбаланси, най-вече при разходите за персонал, социалните плащания, публичния сектор и компенсациите за бизнеса и домакинствата. В същото време приходната част на бюджета остава непроменена или са били прилагани еднократни мерки за частично прикриване на дефицитите“, заяви Донев.

Според него приходите отдавна изостават спрямо разходите, а Европейската комисия е потвърдила тези констатации. В момента бюджетният дефицит е прекомерен и достига 7,4 процента.

Промени в осигуряването на държавните служители

Финансовият министър обяви, че държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигурителни вноски. От 1 август 2026 г. осигурителната тежест ще бъде разпределена в съотношение 80 към 20 между работодателя и служителя. От 1 януари 2027 г. съотношението ще бъде изравнено с това за останалите работещи – 60 процента за осигурителя и 40 процента за осигуреното лице.

„Трябва ясно да се знае, че тези промени ще бъдат компенсирани чрез възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход на служителите“, подчерта Донев.

Няма замразяване на минималната заплата

Министърът отхвърли твърденията, че правителството планира замразяване на минималната работна заплата за три години. „Това е напълно невярно. Създаваме механизъм, по който ще бъде определен новият размер на минималната работна заплата за 2027 година“, заяви той.

Ограничаване на възнагражденията в публичния сектор

Според Донев част от възнагражденията в публичния сектор ще бъдат преразгледани. Сред мерките е ограничаване на разходите за така наречените изборни длъжности, чиито възнаграждения се индексират според ръста на средната работна заплата. По думите му това ще доведе до икономии в размер на 564 милиона евро през 2026 година.

Правителството подготвя и ограничения върху възнагражденията на директорите и членовете на управителните органи в държавните предприятия и дружествата с над 50 процента държавно участие. Предвижда се техните заплати да не надвишават възнаграждението на президента.

Повече средства за образование, здравеопазване и общините

Правителството планира допълнителни разходи за здравеопазване, образование и култура. Осигурени са и допълнителни 600 милиона евро за инвестиционната програма на общините. Общият ресурс за общински инициативи е разчетен на 1,108 милиарда евро.

По отношение на инвестиционната политика Донев съобщи, че капиталовите разходи през тази година ще достигнат 9,36 милиарда евро, а средствата от европейско финансиране ще възлязат на 5,331 милиарда евро, включително проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Повече приходи чрез осигуровки, тол такси и хазарт

Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро.

Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.

От 1 август 2026 г. се предвижда и 30-процентно увеличение на винетните такси, както и разширяване на тол системата, което ще донесе приблизително 53 милиона евро.

Допълнителни 100 милиона евро се очакват от облагане с 10 процента на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите.

„Мерките в приходната част са насочени към ограничаване на сивата икономика и създаване на по-справедлива конкурентна среда“, подчерта финансовият министър.

Цел: Дефицит под 3 процента до 2028 година

Според Донев основната цел на правителството е постепенното намаляване на бюджетния дефицит до под 3 процента от брутния вътрешен продукт до 2028 година. „С предприетите мерки целим да намалим дефицита от сегашните 7,4 процента до 5,7 процента още през 2026 година“, заяви той.

По-рано днес премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 г. Той потвърди, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. „Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.

Министър-председателят беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Той също така отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация.

С промените в Бюджет 2026 правителството цели да запълни поне част от дупката в хазната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 депутатник

    28 1 Отговор
    Те го те - два по два и други няма.

    16:24 24.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    112 10 Отговор
    Не пипат олигарсите а грабят от работещите бедни, майки с деца и пенсионери.Мерзавци!

    Коментиран от #19, #48, #49

    16:27 24.06.2026

  • 3 Цървул

    48 8 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    Коментиран от #64

    16:27 24.06.2026

  • 4 Червени бokлyци !

    58 23 Отговор
    27 юни 2026 г. Протест срещу мтpoшкин румен кРадев Гундяев и некадърната му сбиpщина от фатмаци, ДС предатели, БКП шумкари ... половината ги прибра от ГЕРБ Ново начало, останалите са от слаФчо зулуса, царя, Доган ...

    Коментиран от #22, #89

    16:31 24.06.2026

  • 5 Никой

    70 12 Отговор
    Разбрахте ли сега ? По стара традиция нищо няма да пипаме . За това избрахте Партия Боташ . Държавни чиновници и крадци спете спокойно . Аре, бачкаторите на работа !

    16:35 24.06.2026

  • 6 Факт

    40 14 Отговор
    Докато не се премахне плоският данък и осигурителният таван, няма как да се говори за справедливост в осигурителната система.
    Всеки лев над тавана е необложен и държавата губи от това.

    16:36 24.06.2026

  • 7 Ще има много

    48 2 Отговор
    само за шапкарите

    16:38 24.06.2026

  • 8 Никой

    38 2 Отговор
    Нито едно правителство не може да компенсира алчността !

    16:38 24.06.2026

  • 9 Какво Да Кажеш ?

    26 5 Отговор
    На Импотентния !

    Каквото и Да му Кажеш !

    Той Няма Да те Разбере !

    Само Кто Чуеш !

    Глъб Донев !

    И Всичко !

    Ти Става Ясно !

    16:40 24.06.2026

  • 10 Въпроси

    50 2 Отговор
    Какво става с автоматизма на заплатите, кога ще отпадне? Какво става със заплатите на полицаите, военните? Ще си внасят ли осигуровките като всички останали работещи в България или ще продължат да лежат на нашия гръб? Какво става със здравеопазването или ще продължи разхищението на огромния бюджет там? Как ще озаптите цените на лекарствата, на храните, на услугите? Какво става в образованието, с неграмотността на учениците? Лошо наследство, но, ако така правителството я кара отгоре отгоре, нищо няма да има резултат от това, което е прието с новия бюджет.

    16:41 24.06.2026

  • 11 Половината година мина

    25 6 Отговор
    с удължителен бюджет.
    Т. е. държавата минава тънко само с 1/12 от нормалните разходи на месец.
    Финансовият Гълъб ако продължава така, до края на годината ще стопи дефицита.

    16:41 24.06.2026

  • 12 Нищо

    31 2 Отговор
    да не представят , каквото кажат е лъжа , каквото правят е безумие и обречено на катастрофа ! Да оставят България да отдъхне и да изчезват по възможност много бързо !

    16:43 24.06.2026

  • 13 и дотук с чекмеджарите

    18 4 Отговор
    да си харчат откраднатото с кеф и унуците им
    по смешна и некадърна държава едва ли има и по света
    там ги разследват и дълги години затвора
    или тук който еб.л еб.л
    който спал спал

    Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления

    16:43 24.06.2026

  • 14 Реалност

    47 7 Отговор
    Гълъб Бюджет 2023 г - с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2% .
    Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, съветници ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
    Няма как да стане.

    16:43 24.06.2026

  • 15 Гълъбе,

    57 2 Отговор
    я ми обясни
    защо на 5 млн. население има 240 депутатника с толкова големи заплати,
    защо има такава раздута администрация,
    защо има толкова много милиционери????

    16:44 24.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хехехе

    38 5 Отговор
    Лапачката продължава по стария начин !
    Време е за протести и срещу тази “БОТАШ” хунта корумпета …

    16:53 24.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Селянина с колелото

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А защо ги търпите и даже ги подкрепяте на изборите???

    Коментиран от #36

    16:55 24.06.2026

  • 20 Директора👨‍✈️

    10 2 Отговор
    А прослуженото време като Клас, него ще го вкарат ли в заплатите?

    Коментиран от #57

    16:56 24.06.2026

  • 21 Май половин мозък

    14 2 Отговор
    Половината мозък пиара е забранил истината! Няма да изкарат още тия лешояди!

    16:57 24.06.2026

  • 22 Голям Воевода

    13 14 Отговор

    До коментар #4 от "Червени бokлyци !":

    Ти да не искаш да се върнат Тулупа и Прасето, те ли ти плащат за коментарите. Скрий се предател.

    Коментиран от #41

    16:57 24.06.2026

  • 23 🐧Орела🐧

    48 0 Отговор
    Нещо за МВР? За тях що не пишете. Вдигнаха им със 70% заплатите и сега те са изключение от това да си плащат осигуровките. 7 000 хил. пенсионери има, които са полковници и т.н. и са на МАКС заплата и МАКС пенсия. За тях нещо?????????

    🤬😡🤬

    Коментиран от #50

    16:57 24.06.2026

  • 24 Кой позволи това безобразие?

    23 1 Отговор
    Кой позволи това безобразие да продължава? Оставка! Оставка! Долу лешоядите!

    16:59 24.06.2026

  • 25 Деций

    24 0 Отговор
    Какво ще плащат бе,ще им давате пари да си плащат.На практика държавата или всички тези които им плащаха до сега ще продължат да го правят.Дъежавата пари няма,тя взема пари от бизнеса и от работещите хора.Вземат достатъчно много за да им давате допълнително пари.Омразна група паразити!

    17:00 24.06.2026

  • 26 Велик воевода

    24 2 Отговор
    Ами тия лешояди са по лоши от Бою и Шиши!

    17:00 24.06.2026

  • 27 Тити

    27 3 Отговор
    Айде честито пак народа ще плаща задълженията на държавният сектор Радев преметна една цяла нация.

    17:02 24.06.2026

  • 28 Майора

    29 0 Отговор
    Поредната лъжа на кабинета Радев, как нямало дасе намаляват доходите , а дига винетните такси! Като толкова много сте загрижени за бюджета намалете си заплатите до средната около 1500€ и тогава говорете!

    Коментиран от #38

    17:04 24.06.2026

  • 29 Някой си

    28 1 Отговор
    Банките и свръхпечалбите им?
    Щели да си плащат държавните служители осигуровки, но щели да им вдигнат заплатите първо..
    Няма да изкара КРадев и ЗКПЧ-то му до есента...

    17:06 24.06.2026

  • 30 78291

    13 0 Отговор
    Чудя се кой е по некадъре...н министър госпожа пътна карта или перото

    17:08 24.06.2026

  • 31 Добре е,

    19 3 Отговор
    че не пипат данъците.
    Добре е, че държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките.
    Но защо ще ги компенсират с размера на осигуровките?
    Никой от останалите работещи не получава такава компенсация?! Пак неравенство!
    Добре е, че се премахва автоматизма при заплатите на висшия мениджмънт.
    А на депутатите премахва ли се, не става ясно?

    17:08 24.06.2026

  • 32 Власт

    18 0 Отговор
    Станал троен тоя гълъб. Поредните локуми

    17:08 24.06.2026

  • 33 От винетките ли

    23 0 Отговор
    Ще я докарате бе м.........ви.....с...на

    17:08 24.06.2026

  • 34 Специалистът

    21 2 Отговор
    ВСЧКИ ВЪН И МАСОВИ ПРОТЕСТИ!!!! М Ъ Р Ш И ДОЛНИ!!!!

    17:11 24.06.2026

  • 35 Автоджамбазин

    17 2 Отговор
    Бацо ви научи да карате по пътища и магистрали без пари, сега мунчовците ще ви дерат по три кожи на живо.

    17:11 24.06.2026

  • 36 Защото

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Селянина с колелото":

    Оня грозен трол - математика трябваше да го блъсне трамвай.

    17:12 24.06.2026

  • 37 ВЪН!

    22 2 Отговор
    ВЪН! ВЪН!!! Подкрепа на протеста в събота!Тези ще ни закопаят!

    17:14 24.06.2026

  • 38 Това трябва!

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Майора":

    Трябва на бай Ставри да ви дадат и да ви опразнят офшорните сметки!

    17:15 24.06.2026

  • 39 Гробар

    16 2 Отговор
    Какво стана с червените крадци от гербппдббспдпс, които грабят от 1990 насам? От Кюмура до Тиквата и Кокора? Ако им конфискувате краденото ще станем втора Швейцария.

    Коментиран от #54

    17:15 24.06.2026

  • 40 Цвете

    18 0 Отговор
    ХАЗАРТА С 10 % ,ЗАЩО? А ХРАНАТА С 20 % ,ЗАЩО? ЗНЕШ ЛИ МИНИСТРЕ, ЧЕ В ГЕРМАНИЯ, ХРАНАТА Е 7 % ?! ИЛИ ЧУВАТЕ ТАМ ВИЕ РАБОТЕЩИТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ? КАЗИНАТА ЩЕ ДЕЙСТВАТ ДА КРАДАТ, А ЯДЕНЕТО, КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕДНЕВНО ОСТАВА НА 20 %? 🤦‍♂️🤷‍♀️✈️😶‍🌫️🤡🫵🫵🫵

    Коментиран от #42, #83

    17:15 24.06.2026

  • 41 Червени бokлyци !

    14 5 Отговор

    До коментар #22 от "Голям Воевода":

    Чукча, ти четеш ли ?
    Каква е разликата между рундю, буда и ДСарски внук дебелян ? Никаква - инженерни проекти на Кремъл и местните шумкари.

    17:16 24.06.2026

  • 42 Гробар

    10 3 Отговор

    До коментар #40 от "Цвете":

    В Швейцария ддс на храните е под 10%. Ганю много краде и е богат, затова ще плаща.

    17:16 24.06.2026

  • 43 владо черноземски

    22 2 Отговор
    С две думи държавата уверено продължава да задлъжнява до 2028г, чиновници няма да се съкращават, а разходите за заплати ще се дигнат, тъй като трябва да покрият и "компенсацията" за платените осигуровки на същите тези чиновници? Разбира се, тези които са на светло ще плащат повече, а борбата с олигархията остана на предизборните плакати. Дай боже скоро да сме по площадите! Това не се трае...за отрицателно време толкова грешни решения и Бойко не е взимал....

    17:17 24.06.2026

  • 44 Оставка

    17 0 Отговор
    Оставка на радки и донди

    17:17 24.06.2026

  • 45 Дядо Йоцо

    18 1 Отговор
    Съгласно Конституцията на РБ всички сме равни пред нея и пред закона. Да, ама не. След като сме равни, защо едни прослойки като МВ, МО, съда, прокуратурата, държавните служители са по равни от останалите и се ползват с огромни привилегии? Защо работещите българи да им плащат осигуровките на тях? Неуважаеми управляващи, моля да се спазва Конситуцията и спрете да делите народа. Не сме толкова ограничени и прости, колкото ни смятат управляващите. Чакайте есента. Недоволните са хиляди пъти повече от вашите хора.

    Коментиран от #66

    17:17 24.06.2026

  • 46 Само че

    11 1 Отговор
    Много странно и изключително безочливо да пипнат само от държавните служители от които повечето със заплати около 1000€,а да оставят лешперите депутати данъкоплатците да им плащат високите осигуровки.Те взимат средно около 12000 евро бруто с пари за сътрудници комисии и заплата ,и ако се сметне да плащат % само за социални излиза около 4 млн евро на година ,колкото от всички държавни служители .Но си траят и това е нахално

    17:18 24.06.2026

  • 47 Пламен

    19 0 Отговор
    Казината - данъци ? Не може - Оня не дава.
    Внос на боклук-такси ? Не може -Дригия забранява.
    Банките -свъхпечалби ? Не може - ОНЯ ще ни уволни.
    Прогресивен данък ? Не може - спонсорите ще ни бият.

    Не е лесно в гълъбарника на Фигуранта. Винетките ще оправят бюджета. :)
    Може и цигарите да вдигнем , че белким замажем положението.

    17:19 24.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СВО 1 581 дни РЕЗИЛ

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бъди по-толерантен и не се вълнувай много. Шеф и решенията се взимат от твоят любим бивш президент. Сега като премиер вече има реална власт. Ще намали цените, ще разгради модела Борисов-Пеевски, може да върне дори лева като единствена парична единица. Нали за това го чакахте толкова време, надявахте се, почти го боготворяхте и накрая гласувахте.

    17:20 24.06.2026

  • 50 Полит/ция

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "🐧Орела🐧":

    Трябва биячите да са мотивират с хубави заплати, кой ще ви бие през зимата като се вдигнете да протестирате срещу хунтата?

    17:21 24.06.2026

  • 51 Аз съм

    3 16 Отговор
    Имайте предвид, че тръгнете ли да сваляте радев, тоя ще се обърне към Русия за помощ. Само казвам.

    Коментиран от #58, #67

    17:22 24.06.2026

  • 52 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    18 0 Отговор
    Само в системата на МВР има 12 000 служителя с отпаднала необходимост. - пенсионери, с удостоверение ТЕЛК (какво прави в МВР) и такива които не са си взели изпитите по физическа и психическа подготовка.
    Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
    Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
    Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
    Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.

    17:22 24.06.2026

  • 53 Фикри

    8 3 Отговор
    Ей, тия ББ и ДП, големи лъжци, щом успяха да излъжат европейците, да ни вземат в еврозоната ...

    17:22 24.06.2026

  • 54 мундьовците

    16 1 Отговор

    До коментар #39 от "Гробар":

    Не смеят да ги пипнат ,а пак от народа кожата ще дерат До винетките опряха лъжците му недни

    17:23 24.06.2026

  • 55 Студопор

    5 0 Отговор
    Колко държавни служители на хранилка ще изреваааат!!

    17:24 24.06.2026

  • 56 Гошо

    13 1 Отговор
    Айде пак максималния . Пълни некадърници. Защо умните и кадърните хора трябва да плащат все повече за сметка на мързеливите.

    17:24 24.06.2026

  • 57 Ваню

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Директора👨‍✈️":

    Над 75 000 х.чиновници получават заплата и пенсия.Това го нямаше дори по Татово време.На датата излизаш в пенсия и нямаш право на работа освен единствено на национален обект.Ми това го няма никъде бе господа-другари.

    Коментиран от #74

    17:24 24.06.2026

  • 58 Така ще да е

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Аз съм":

    Е той Пусягата ще му помогне, както помогна на Асад, Мадуро, Хаминей ... много са примерите. 😂😂

    17:24 24.06.2026

  • 59 Вуте

    3 2 Отговор
    Не трябва да има таван на осигуровките. Така хората с най-високи доходи им се отдържа по-нисък процент от доходите отколкото на останалите.

    17:25 24.06.2026

  • 60 е, браво

    10 0 Отговор
    Нямало да намаляват доходите на хората, обаче точно това правят с повишаването на цените. 30% е много сериозно увеличение, особено като се има предвид по какви пътища караме и колко пари даваме да си оправяме разбитите от дупките коли. Вдигането на данъчните оценки, включително на панелките, изобщо не е намаляване на доходите на хората, нали Гълъбе бял? Не били актуализирани спрямо пазарните цени и затова трябвало да ги повишат, а те са данъчна основа не само на данък сгради, но и в много общини на такса смет. И защо, Гълъбе, данъчните оценки на имотите трябва да съответстват на пазарните? Пазарна оценка има един имот когато се продава, когато оценката служи за данъчно облагане тя е данъчна оценка и няма нищо общо с пазарната, защото формулата за изчислението й си я определя държавата, а не пазара. Отделно от това при продажба на имот се плаща местен данък върху реалната пазарна цена, тогава защо всяка година ще ми облагате жилище, което няма да продавам, върху пазарната му цена? Що за финансисти сте вие? Защо не вдигате данъчните оценки само на луксозните имоти, без да закачате панелките и жилищата в старите блокове от соца, които най-често са нследствени? Защо не прибегнахте до по-бързото събиране на пари, а именно затягане на митническия контрол и кражбите, които се извършват там?

    17:27 24.06.2026

  • 61 Статистик

    7 0 Отговор
    Аха, значи ние ще плащаме осигуровки на администрацията от увеличението на винетките?! Хитро, само че увеличението на пенсията ми от 1.07. вече е изядено от по-скъпия ток и двойното увеличение на цената на водата!

    17:27 24.06.2026

  • 62 шопа

    2 0 Отговор
    Ено си Гълъб знае , ено си Лебед бае....Ае , Гълъбе и Лебеде едновременно...мака та не беше смара , бре? Дотукинка , асе спреме , че почнем ли с епитетите , немами спигнат сумволите у карето за поста . Сал,че знаеш...сите тама де сте у власта...сте БЕЗСРАМНИЦИ!!! Сал си менкате мандато и....от 37 годин ено и сащо. Срам-срам-срам и позор!

    17:27 24.06.2026

  • 63 Лъжеш, Гарване, пардон - Гълъбе!

    8 1 Отговор
    Лъжеш като дърт циганин! Асен Василев показа и доказа, че е оставил достатъчно милиарди в бюджета, ясно ли ти е, комунизино, червен и в червата, със задръстената ти от ръждясали сърпове и чукове кратуна, лъжеш! А ти, понеже си до безбожие некадърен, не можеш да направиш бюджет, какъвто може да направи Асен Василевв. Ама той, Гарване, пардон - Гълъбе, не е учил за ЗаКаПеЧе в школите по марксизъм-лининизъм като теб, а в "Харвард"! И за чеп за зеле не ставаш бе, Гарване, пардон - Гълъбе! Толкова си некадърен! Ама няма кой да ти помогне бе, прогресивно нищожество!

    17:28 24.06.2026

  • 64 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цървул":

    Кой разпореди това безобразие - бюджет на мизерията?

    17:28 24.06.2026

  • 65 фцвесе

    4 3 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другата свиня със сюрията свини ГЕРБ и другарчета ограбиха милиардите, сега ще плаща всеки работещ българин??? Защо още са на свобода??? Къде са ограбените милиарди??? В Дубаи и за дворци на мис Гащи??? А ще плати ограбения българин??? Що така??? Слава на Господ Иисус Христос вземате мерки за дефицита, но защо пак плаща работника??? Нека и разбойници ГЕРБ и другарчета да си платят смтката и да чукат камъни.

    17:29 24.06.2026

  • 66 Буха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дядо Йоцо":

    Ама те беше страх същото това да го кажеш на Бацо и Шишо

    17:31 24.06.2026

  • 67 СВО 1 581 дни РЕЗИЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Аз съм":

    Няма страшно. В Подмосковието сигурно ще се намери още едно място в съседство с Виктор Янукович и Башар ал-Асад.

    17:31 24.06.2026

  • 68 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    „... тези промени ще бъдат компенсирани чрез възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход на служителите“

    Е кво!!! Вместо да ни излезе по-евтино да издържаме държавните хрантутници ние всъщност ще им плащаме повече!!!

    И 30 % повече за винтеки - 30% отгоре за нещо, което не съществува!

    А ТОЛ го плащаме в магазина!

    и те се грижат за вас - да знаете!

    17:31 24.06.2026

  • 69 56346632899243

    11 0 Отговор
    държавните служители щели да си плащат осигуровките , но държавата щяла да им вдигне заплатите за да покрие това , тоест държавата пак ще плаща сама на себе си , икономист гълъбов

    17:31 24.06.2026

  • 70 Стенли

    12 1 Отговор
    Министерство на финансите ,фискален съвет на Р.България и БНБ 29 май - в хазната са 6.8 млрд.евро.
    Румен Георгиев Радев 15 юни - пари в хазната няма!!!
    Та къде изчезнаха за 17 дни близо 7 млрд.евро + нов дълг 3.8 млрд.евро?

    17:32 24.06.2026

  • 71 Компенсации за осигуровките на всички!

    9 1 Отговор
    Как само на държавните служители ще вдигат заплатите с 12%? Така да се вдигнат на всички! В часттия сектор да се дадат тия компенсации от бюджега! Всички сме равни! Пак лешояда и муньо делят хората на наши и чужди! Оставка! Да се измитат че стана много страшно с тия.

    17:32 24.06.2026

  • 72 Чапай

    6 1 Отговор
    Всички държавни служители трябва да си плащат като нормални българи...на шарените трябва да са двойни осигуровки и данъци защото zamarsqvat обществото.Избори през две години,да се забрани да работиш депутат доживотно,като данчо ментата.И не на последно място ,персонална отговорност за всеки държавен служител.

    17:34 24.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 така е

    6 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ваню":

    а младите стоят без работа, защото не искат смешните заплати на частниците, а те пък си докараха още по-евтина. Луда работа. Като гледам на какво посяга първо правителството на Радев, е ясно, че надеждите ни са били напразни. Дори не са предвидили хората, които живеят в села без аптеки, болници и хранителни магазини, да купуват винетка на преференциална цена. Така бедните пенсионери са изправени пред още по-голям разход за нещо, което е от жизненоважно значение за тях. Не е предвидено да не се повишават данъчните оценки на старите жилища, които изискват непрекъснати разходи за поддръжка. Никаква социална мисъл, никаква държавна подкрепа и закрила, нищо абсолютно. А не беше ли именно Радев, който в качеството си на президент, говореше за липсата на социална справедливост?

    17:35 24.06.2026

  • 75 ипотекар

    13 4 Отговор
    Голямо вдигане ще има .Освен винетките , данък на недвижимите имоти , свободен пазар на ток , храните и др. Еврото разказа играта на народа

    Коментиран от #81

    17:37 24.06.2026

  • 76 бай Бончо

    6 0 Отговор
    Хубав капитализъм , направо чуден !

    17:38 24.06.2026

  • 77 ООрана държава

    16 0 Отговор
    По зле сте от гербарите

    17:40 24.06.2026

  • 78 ърл джоунс

    11 0 Отговор
    Спрете да плащате всякакви неща на братята римляни . Нищо не правят , само се плодят , младите на социала , старите на ТЕЛК .Докога ?

    Коментиран от #82

    17:40 24.06.2026

  • 79 ае у лево

    12 0 Отговор
    Тез до есента няма да изкарат

    17:41 24.06.2026

  • 80 Дънкан Маклауд

    8 1 Отговор
    До есента ще изкарат , ама до пролетта не е сигурно , защото зимните сметки за ток ще са по 1000 евро

    Коментиран от #93

    17:42 24.06.2026

  • 81 КАКВО ЕВРО

    10 1 Отговор

    До коментар #75 от "ипотекар":

    Бре Изфъскал?

    Не виждаш ли кой вдига
    Налозите?

    НОВИЯТ ОРБАН ЩЕ ПОПИЛЕЕ ДЪРЖАВА.

    НО КАКВО МОЖЕ ДА ОЧАКВАМЕ

    ОТ ЕДИН ШАПКАР

    ФА...Т. МАК.

    17:42 24.06.2026

  • 82 шопа

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "ърл джоунс":

    Тама НЕ СЕ ПИПА!! Мислим ,че знаш ЗАЩО.

    17:42 24.06.2026

  • 83 Бай онзи

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Цвете":

    Защото при 20% хазната се пълни по-бързо,а те знаят как да я изпразват.Те,затова са тия врътки.

    17:44 24.06.2026

  • 84 Запознат

    11 1 Отговор
    Регресивна България, трябва да ги махнем наесен тези!

    17:44 24.06.2026

  • 85 ПАК КАЗВАМЕ

    10 2 Отговор
    ОРБАН ДОКАРА УНГАРИЯ
    ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА

    БЪЛГАРСКИЯ ОРБАН
    ЩЕ СЪСИПЕ БЪЛГАРИЯ.

    АЙ СЕГА ВДИГАЙТЕ БАНКЕТИ
    И РЕВЕТЕ ЗА РАДЕВ .

    Коментиран от #94

    17:45 24.06.2026

  • 86 бай мишок

    4 1 Отговор
    Той подчерта, че държавната хазна се намира в трудно състояние в резултат на необмислени финансови надути често ненужни общ поръчки и кражби

    но по бг шуробаджанашка традиция
    ние ги хващаме вие ги пускате
    виновни няма да се търсят
    да си харчат с кеф от чекмеджетата
    а вие ще опъвате каиша както винаги

    17:46 24.06.2026

  • 87 Такса спокойствие

    5 3 Отговор
    И пак нищо за увеличен данък на печалбите на банките, които скубят милиарди от българина.

    Коментиран от #103

    17:46 24.06.2026

  • 88 Троянеца

    2 4 Отговор
    Смтайте колко са крали гербавите с патериците им през всичките тези години-за да ни докарат до това положение!

    Коментиран от #92

    17:48 24.06.2026

  • 89 умнико не може

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Червени бokлyци !":

    проста деловодителка в съда да ми взима 2000 евро заплата говоря за Пловдив плюс 1000 евро на година за дрехи плюс бонуси и накрая всички други да и плащат осигуровките и на финал се пенсиони ра на максимум стига лапаница същото важи за полиция или МО стига също за НАП шофьор взима 1800евро чиста заплата с какво е направил за държавата айде стига лапаница

    17:49 24.06.2026

  • 90 Пламен

    7 1 Отговор
    Работя на струг-хоби ми е. Докато работя си пускам ,,Хоризонт"-да ми прави компания.
    Понякога , по неволя, слушам и ,,парламента".
    Забелязвам , че парламента е заприличал на психо-диспансер. Излиза някакво министирче, чете от листчето , а путатите от ПБ неистово му ръкопляскат !!! Също като при бай ви Тошо.

    Спонсорите на Мунчо напълниха залата с 80 % ....Сещате се как ще свърши това, нали ?

    Коментиран от #95

    17:49 24.06.2026

  • 91 Генерал Боташ

    7 1 Отговор
    Добре започна .

    Със Голямата Сопа
    По бедния Българин.

    Хаха хахаха хахаха

    17:50 24.06.2026

  • 92 Троянския кoн

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Троянеца":

    Какви гербаджии ,виж колко са оставили в хазната на 29 май тази година? Ком.70

    Коментиран от #99

    17:50 24.06.2026

  • 93 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "Дънкан Маклауд":

    И кой ще оправи работата?!Тиквата дето ни окраде или Шиши?!Или сапунджита и пигмей-женерала?!

    17:51 24.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ще свърши как ли мyнчo

    7 2 Отговор

    До коментар #90 от "Пламен":

    Като последния про-руски президент на Афганистан генерал Наджибула! На уличен стълб.

    Коментиран от #106, #108

    17:52 24.06.2026

  • 96 банкеръ

    3 0 Отговор
    Колкото и да работим , ако постоянно вдигат цените и данъците ,никога не може да се мръдне .Просто хората не могат да си планират живота .Пред очите ми , богати хора разпродават къщи и други активи , ама вече няма кой да купува

    Коментиран от #102

    17:52 24.06.2026

  • 97 ВАЖНОТО

    5 0 Отговор
    Е да ПАЗИМ

    ГУНДЯЕВ И ВАГИТ.

    БЪЛГАРИЯ НА КУЧЕТАТА.

    17:52 24.06.2026

  • 98 Пенсионер

    2 1 Отговор
    Чорбаджии и дерибеи не се закачат а ще се скубят само бедните

    17:53 24.06.2026

  • 99 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Троянския кoн":

    Ами запълват дупките от герб бе аланкоолу.

    17:53 24.06.2026

  • 100 Ужас

    2 1 Отговор
    И вие сте чао… напразно народа ви гласува доверие

    17:54 24.06.2026

  • 101 Габрово

    3 1 Отговор
    Явно на това се вика борба с олигархията и мафията която ни обеща Радев

    17:55 24.06.2026

  • 102 Мехмед I

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "банкеръ":

    Ами да идва Ердоган и да се свършва.То се видя,че българите сте нефелни да управлявате.

    17:55 24.06.2026

  • 103 Такса спокойствие

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Такса спокойствие":

    и за дънди прешъс канадската златодобивна мина челопеч
    с 0,5% приход за държавата

    тез се оказаха по некадърни от тиквите
    които поне крадяха професионално

    Коментиран от #109

    17:56 24.06.2026

  • 104 те милите не били много на

    2 0 Отговор
    лапаницата полиция 90 000 -100 000 съд 20 000 прокуратура пак 20 000 НАП там кой ги знае колко са всички тези кърлежи се пенсионират на максимум без да са дали ст на държавата .някой ще каже ли колко струват на година тези търтей

    17:56 24.06.2026

  • 105 Тошко

    2 0 Отговор
    Е нали щеше да има и прогресивен данък?

    17:57 24.06.2026

  • 106 Саломон

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ще свърши как ли мyнчo":

    Първо Бойко,Шиши и компания.

    17:57 24.06.2026

  • 107 Тавариши и Таварашутки

    2 1 Отговор
    А НЕ ТРЯБВАШЕ ЛИ
    РАДЕВ ПЪРВО ДА СЕ БОРИ
    С ОЛИГАРХИЯТА?
    НАЛИ С ТОВА
    СПЕЧЕЛИ ОБИКНОВЕНИЯТ ГРАЖДАНИН.

    А ТО КВО СТАНА

    ПОЧНА ПЪРВО ТЕЗИ КОИТО
    ГЛАСУВА ЗА НЕГО

    ХАЙДЕ СЕГА ДУУУУАААТЕ СУПАТА

    17:57 24.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Такса спокойствие":

    Кой даде на концесия златото бе аланкоолу?Май ман ГАЛА Костов беше.После Тиквата прибираше такса спокойствие и траеше.

    17:59 24.06.2026

  • 110 Хан Крум

    1 0 Отговор
    Ако съм на Радев за да оправи тая държава въвеждам Военен режим и за три години ще направ това,което Живков не можа за 45г.Ще вист половината от вас по бензиностанциите,но тези дето останат ще живеят достойно и заслужено като истински Българи! Но пак ще ревете.Демокрацията е в опастност.На вас само тояга!От това разбирате най добре!

    18:03 24.06.2026

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