Представиха Бюджет 2026: 30% увеличение на винетните такси, държавните служители ще почнат да си плащат осигуровките (ОБНОВЕНА)

Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им, въпреки необходимостта от сериозни мерки за стабилизиране на публичните финанси. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето на Бюджет 2026., цитиран от Нова телевизия.
По думите му държавният бюджет е най-важната политика на всяко управление, тъй като засяга всички членове на обществото. Той подчерта, че държавната хазна се намира в трудно състояние в резултат на необмислени финансови решения през последните години. „Очакваните причини за значителния по размер дефицит се дължат на натрупани дисбаланси, най-вече при разходите за персонал, социалните плащания, публичния сектор и компенсациите за бизнеса и домакинствата. В същото време приходната част на бюджета остава непроменена или са били прилагани еднократни мерки за частично прикриване на дефицитите“, заяви Донев.
Според него приходите отдавна изостават спрямо разходите, а Европейската комисия е потвърдила тези констатации. В момента бюджетният дефицит е прекомерен и достига 7,4 процента.
Промени в осигуряването на държавните служители
Финансовият министър обяви, че държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигурителни вноски. От 1 август 2026 г. осигурителната тежест ще бъде разпределена в съотношение 80 към 20 между работодателя и служителя. От 1 януари 2027 г. съотношението ще бъде изравнено с това за останалите работещи – 60 процента за осигурителя и 40 процента за осигуреното лице.
„Трябва ясно да се знае, че тези промени ще бъдат компенсирани чрез възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход на служителите“, подчерта Донев.
Няма замразяване на минималната заплата
Министърът отхвърли твърденията, че правителството планира замразяване на минималната работна заплата за три години. „Това е напълно невярно. Създаваме механизъм, по който ще бъде определен новият размер на минималната работна заплата за 2027 година“, заяви той.
Ограничаване на възнагражденията в публичния сектор
Според Донев част от възнагражденията в публичния сектор ще бъдат преразгледани. Сред мерките е ограничаване на разходите за така наречените изборни длъжности, чиито възнаграждения се индексират според ръста на средната работна заплата. По думите му това ще доведе до икономии в размер на 564 милиона евро през 2026 година.
Правителството подготвя и ограничения върху възнагражденията на директорите и членовете на управителните органи в държавните предприятия и дружествата с над 50 процента държавно участие. Предвижда се техните заплати да не надвишават възнаграждението на президента.
Повече средства за образование, здравеопазване и общините
Правителството планира допълнителни разходи за здравеопазване, образование и култура. Осигурени са и допълнителни 600 милиона евро за инвестиционната програма на общините. Общият ресурс за общински инициативи е разчетен на 1,108 милиарда евро.
По отношение на инвестиционната политика Донев съобщи, че капиталовите разходи през тази година ще достигнат 9,36 милиарда евро, а средствата от европейско финансиране ще възлязат на 5,331 милиарда евро, включително проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.
Повече приходи чрез осигуровки, тол такси и хазарт
Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро.
Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.
От 1 август 2026 г. се предвижда и 30-процентно увеличение на винетните такси, както и разширяване на тол системата, което ще донесе приблизително 53 милиона евро.
Допълнителни 100 милиона евро се очакват от облагане с 10 процента на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите.
„Мерките в приходната част са насочени към ограничаване на сивата икономика и създаване на по-справедлива конкурентна среда“, подчерта финансовият министър.
Цел: Дефицит под 3 процента до 2028 година
Според Донев основната цел на правителството е постепенното намаляване на бюджетния дефицит до под 3 процента от брутния вътрешен продукт до 2028 година. „С предприетите мерки целим да намалим дефицита от сегашните 7,4 процента до 5,7 процента още през 2026 година“, заяви той.
По-рано днес премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 г. Той потвърди, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. „Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.
Министър-председателят беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Той също така отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация.
С промените в Бюджет 2026 правителството цели да запълни поне част от дупката в хазната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 депутатник
16:24 24.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #48, #49
16:27 24.06.2026
3 Цървул
Коментиран от #64
16:27 24.06.2026
4 Червени бokлyци !
Коментиран от #22, #89
16:31 24.06.2026
5 Никой
16:35 24.06.2026
6 Факт
Всеки лев над тавана е необложен и държавата губи от това.
16:36 24.06.2026
7 Ще има много
16:38 24.06.2026
8 Никой
16:38 24.06.2026
9 Какво Да Кажеш ?
Каквото и Да му Кажеш !
Той Няма Да те Разбере !
Само Кто Чуеш !
Глъб Донев !
И Всичко !
Ти Става Ясно !
16:40 24.06.2026
10 Въпроси
16:41 24.06.2026
11 Половината година мина
Т. е. държавата минава тънко само с 1/12 от нормалните разходи на месец.
Финансовият Гълъб ако продължава така, до края на годината ще стопи дефицита.
16:41 24.06.2026
12 Нищо
16:43 24.06.2026
13 и дотук с чекмеджарите
по смешна и некадърна държава едва ли има и по света
там ги разследват и дълги години затвора
или тук който еб.л еб.л
който спал спал
Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления
16:43 24.06.2026
14 Реалност
Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, съветници ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
Няма как да стане.
16:43 24.06.2026
15 Гълъбе,
защо на 5 млн. население има 240 депутатника с толкова големи заплати,
защо има такава раздута администрация,
защо има толкова много милиционери????
16:44 24.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хехехе
Време е за протести и срещу тази “БОТАШ” хунта корумпета …
16:53 24.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Селянина с колелото
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А защо ги търпите и даже ги подкрепяте на изборите???
Коментиран от #36
16:55 24.06.2026
20 Директора👨✈️
Коментиран от #57
16:56 24.06.2026
21 Май половин мозък
16:57 24.06.2026
22 Голям Воевода
До коментар #4 от "Червени бokлyци !":Ти да не искаш да се върнат Тулупа и Прасето, те ли ти плащат за коментарите. Скрий се предател.
Коментиран от #41
16:57 24.06.2026
23 🐧Орела🐧
🤬😡🤬
Коментиран от #50
16:57 24.06.2026
24 Кой позволи това безобразие?
16:59 24.06.2026
25 Деций
17:00 24.06.2026
26 Велик воевода
17:00 24.06.2026
27 Тити
17:02 24.06.2026
28 Майора
Коментиран от #38
17:04 24.06.2026
29 Някой си
Щели да си плащат държавните служители осигуровки, но щели да им вдигнат заплатите първо..
Няма да изкара КРадев и ЗКПЧ-то му до есента...
17:06 24.06.2026
30 78291
17:08 24.06.2026
31 Добре е,
Добре е, че държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките.
Но защо ще ги компенсират с размера на осигуровките?
Никой от останалите работещи не получава такава компенсация?! Пак неравенство!
Добре е, че се премахва автоматизма при заплатите на висшия мениджмънт.
А на депутатите премахва ли се, не става ясно?
17:08 24.06.2026
32 Власт
17:08 24.06.2026
33 От винетките ли
17:08 24.06.2026
34 Специалистът
17:11 24.06.2026
35 Автоджамбазин
17:11 24.06.2026
36 Защото
До коментар #19 от "Селянина с колелото":Оня грозен трол - математика трябваше да го блъсне трамвай.
17:12 24.06.2026
37 ВЪН!
17:14 24.06.2026
38 Това трябва!
До коментар #28 от "Майора":Трябва на бай Ставри да ви дадат и да ви опразнят офшорните сметки!
17:15 24.06.2026
39 Гробар
Коментиран от #54
17:15 24.06.2026
40 Цвете
Коментиран от #42, #83
17:15 24.06.2026
41 Червени бokлyци !
До коментар #22 от "Голям Воевода":Чукча, ти четеш ли ?
Каква е разликата между рундю, буда и ДСарски внук дебелян ? Никаква - инженерни проекти на Кремъл и местните шумкари.
17:16 24.06.2026
42 Гробар
До коментар #40 от "Цвете":В Швейцария ддс на храните е под 10%. Ганю много краде и е богат, затова ще плаща.
17:16 24.06.2026
43 владо черноземски
17:17 24.06.2026
44 Оставка
17:17 24.06.2026
45 Дядо Йоцо
Коментиран от #66
17:17 24.06.2026
46 Само че
17:18 24.06.2026
47 Пламен
Внос на боклук-такси ? Не може -Дригия забранява.
Банките -свъхпечалби ? Не може - ОНЯ ще ни уволни.
Прогресивен данък ? Не може - спонсорите ще ни бият.
Не е лесно в гълъбарника на Фигуранта. Винетките ще оправят бюджета. :)
Може и цигарите да вдигнем , че белким замажем положението.
17:19 24.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 СВО 1 581 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Бъди по-толерантен и не се вълнувай много. Шеф и решенията се взимат от твоят любим бивш президент. Сега като премиер вече има реална власт. Ще намали цените, ще разгради модела Борисов-Пеевски, може да върне дори лева като единствена парична единица. Нали за това го чакахте толкова време, надявахте се, почти го боготворяхте и накрая гласувахте.
17:20 24.06.2026
50 Полит/ция
До коментар #23 от "🐧Орела🐧":Трябва биячите да са мотивират с хубави заплати, кой ще ви бие през зимата като се вдигнете да протестирате срещу хунтата?
17:21 24.06.2026
51 Аз съм
Коментиран от #58, #67
17:22 24.06.2026
52 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.
17:22 24.06.2026
53 Фикри
17:22 24.06.2026
54 мундьовците
До коментар #39 от "Гробар":Не смеят да ги пипнат ,а пак от народа кожата ще дерат До винетките опряха лъжците му недни
17:23 24.06.2026
55 Студопор
17:24 24.06.2026
56 Гошо
17:24 24.06.2026
57 Ваню
До коментар #20 от "Директора👨✈️":Над 75 000 х.чиновници получават заплата и пенсия.Това го нямаше дори по Татово време.На датата излизаш в пенсия и нямаш право на работа освен единствено на национален обект.Ми това го няма никъде бе господа-другари.
Коментиран от #74
17:24 24.06.2026
58 Така ще да е
До коментар #51 от "Аз съм":Е той Пусягата ще му помогне, както помогна на Асад, Мадуро, Хаминей ... много са примерите. 😂😂
17:24 24.06.2026
59 Вуте
17:25 24.06.2026
60 е, браво
17:27 24.06.2026
61 Статистик
17:27 24.06.2026
62 шопа
17:27 24.06.2026
63 Лъжеш, Гарване, пардон - Гълъбе!
17:28 24.06.2026
64 Така е
До коментар #3 от "Цървул":Кой разпореди това безобразие - бюджет на мизерията?
17:28 24.06.2026
65 фцвесе
17:29 24.06.2026
66 Буха ха
До коментар #45 от "Дядо Йоцо":Ама те беше страх същото това да го кажеш на Бацо и Шишо
17:31 24.06.2026
67 СВО 1 581 дни РЕЗИЛ
До коментар #51 от "Аз съм":Няма страшно. В Подмосковието сигурно ще се намери още едно място в съседство с Виктор Янукович и Башар ал-Асад.
17:31 24.06.2026
68 ДрайвингПлежър
Е кво!!! Вместо да ни излезе по-евтино да издържаме държавните хрантутници ние всъщност ще им плащаме повече!!!
И 30 % повече за винтеки - 30% отгоре за нещо, което не съществува!
А ТОЛ го плащаме в магазина!
и те се грижат за вас - да знаете!
17:31 24.06.2026
69 56346632899243
17:31 24.06.2026
70 Стенли
Румен Георгиев Радев 15 юни - пари в хазната няма!!!
Та къде изчезнаха за 17 дни близо 7 млрд.евро + нов дълг 3.8 млрд.евро?
17:32 24.06.2026
71 Компенсации за осигуровките на всички!
17:32 24.06.2026
72 Чапай
17:34 24.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 така е
До коментар #57 от "Ваню":а младите стоят без работа, защото не искат смешните заплати на частниците, а те пък си докараха още по-евтина. Луда работа. Като гледам на какво посяга първо правителството на Радев, е ясно, че надеждите ни са били напразни. Дори не са предвидили хората, които живеят в села без аптеки, болници и хранителни магазини, да купуват винетка на преференциална цена. Така бедните пенсионери са изправени пред още по-голям разход за нещо, което е от жизненоважно значение за тях. Не е предвидено да не се повишават данъчните оценки на старите жилища, които изискват непрекъснати разходи за поддръжка. Никаква социална мисъл, никаква държавна подкрепа и закрила, нищо абсолютно. А не беше ли именно Радев, който в качеството си на президент, говореше за липсата на социална справедливост?
17:35 24.06.2026
75 ипотекар
Коментиран от #81
17:37 24.06.2026
76 бай Бончо
17:38 24.06.2026
77 ООрана държава
17:40 24.06.2026
78 ърл джоунс
Коментиран от #82
17:40 24.06.2026
79 ае у лево
17:41 24.06.2026
80 Дънкан Маклауд
Коментиран от #93
17:42 24.06.2026
81 КАКВО ЕВРО
До коментар #75 от "ипотекар":Бре Изфъскал?
Не виждаш ли кой вдига
Налозите?
НОВИЯТ ОРБАН ЩЕ ПОПИЛЕЕ ДЪРЖАВА.
НО КАКВО МОЖЕ ДА ОЧАКВАМЕ
ОТ ЕДИН ШАПКАР
ФА...Т. МАК.
17:42 24.06.2026
82 шопа
До коментар #78 от "ърл джоунс":Тама НЕ СЕ ПИПА!! Мислим ,че знаш ЗАЩО.
17:42 24.06.2026
83 Бай онзи
До коментар #40 от "Цвете":Защото при 20% хазната се пълни по-бързо,а те знаят как да я изпразват.Те,затова са тия врътки.
17:44 24.06.2026
84 Запознат
17:44 24.06.2026
85 ПАК КАЗВАМЕ
ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА
БЪЛГАРСКИЯ ОРБАН
ЩЕ СЪСИПЕ БЪЛГАРИЯ.
АЙ СЕГА ВДИГАЙТЕ БАНКЕТИ
И РЕВЕТЕ ЗА РАДЕВ .
Коментиран от #94
17:45 24.06.2026
86 бай мишок
но по бг шуробаджанашка традиция
ние ги хващаме вие ги пускате
виновни няма да се търсят
да си харчат с кеф от чекмеджетата
а вие ще опъвате каиша както винаги
17:46 24.06.2026
87 Такса спокойствие
Коментиран от #103
17:46 24.06.2026
88 Троянеца
Коментиран от #92
17:48 24.06.2026
89 умнико не може
До коментар #4 от "Червени бokлyци !":проста деловодителка в съда да ми взима 2000 евро заплата говоря за Пловдив плюс 1000 евро на година за дрехи плюс бонуси и накрая всички други да и плащат осигуровките и на финал се пенсиони ра на максимум стига лапаница същото важи за полиция или МО стига също за НАП шофьор взима 1800евро чиста заплата с какво е направил за държавата айде стига лапаница
17:49 24.06.2026
90 Пламен
Понякога , по неволя, слушам и ,,парламента".
Забелязвам , че парламента е заприличал на психо-диспансер. Излиза някакво министирче, чете от листчето , а путатите от ПБ неистово му ръкопляскат !!! Също като при бай ви Тошо.
Спонсорите на Мунчо напълниха залата с 80 % ....Сещате се как ще свърши това, нали ?
Коментиран от #95
17:49 24.06.2026
91 Генерал Боташ
Със Голямата Сопа
По бедния Българин.
Хаха хахаха хахаха
17:50 24.06.2026
92 Троянския кoн
До коментар #88 от "Троянеца":Какви гербаджии ,виж колко са оставили в хазната на 29 май тази година? Ком.70
Коментиран от #99
17:50 24.06.2026
93 ДрайвингПлежър
До коментар #80 от "Дънкан Маклауд":И кой ще оправи работата?!Тиквата дето ни окраде или Шиши?!Или сапунджита и пигмей-женерала?!
17:51 24.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ще свърши как ли мyнчo
До коментар #90 от "Пламен":Като последния про-руски президент на Афганистан генерал Наджибула! На уличен стълб.
Коментиран от #106, #108
17:52 24.06.2026
96 банкеръ
Коментиран от #102
17:52 24.06.2026
97 ВАЖНОТО
ГУНДЯЕВ И ВАГИТ.
БЪЛГАРИЯ НА КУЧЕТАТА.
17:52 24.06.2026
98 Пенсионер
17:53 24.06.2026
99 оня с коня
До коментар #92 от "Троянския кoн":Ами запълват дупките от герб бе аланкоолу.
17:53 24.06.2026
100 Ужас
17:54 24.06.2026
101 Габрово
17:55 24.06.2026
102 Мехмед I
До коментар #96 от "банкеръ":Ами да идва Ердоган и да се свършва.То се видя,че българите сте нефелни да управлявате.
17:55 24.06.2026
103 Такса спокойствие
До коментар #87 от "Такса спокойствие":и за дънди прешъс канадската златодобивна мина челопеч
с 0,5% приход за държавата
тез се оказаха по некадърни от тиквите
които поне крадяха професионално
Коментиран от #109
17:56 24.06.2026
104 те милите не били много на
17:56 24.06.2026
105 Тошко
17:57 24.06.2026
106 Саломон
До коментар #95 от "Ще свърши как ли мyнчo":Първо Бойко,Шиши и компания.
17:57 24.06.2026
107 Тавариши и Таварашутки
РАДЕВ ПЪРВО ДА СЕ БОРИ
С ОЛИГАРХИЯТА?
НАЛИ С ТОВА
СПЕЧЕЛИ ОБИКНОВЕНИЯТ ГРАЖДАНИН.
А ТО КВО СТАНА
ПОЧНА ПЪРВО ТЕЗИ КОИТО
ГЛАСУВА ЗА НЕГО
ХАЙДЕ СЕГА ДУУУУАААТЕ СУПАТА
17:57 24.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 оня с коня
До коментар #103 от "Такса спокойствие":Кой даде на концесия златото бе аланкоолу?Май ман ГАЛА Костов беше.После Тиквата прибираше такса спокойствие и траеше.
17:59 24.06.2026
110 Хан Крум
18:03 24.06.2026