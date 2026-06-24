Представиха Бюджет 2026: 30% увеличение на винетните такси, държавните служители ще почнат да си плащат осигуровките (ОБНОВЕНА)

Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им, въпреки необходимостта от сериозни мерки за стабилизиране на публичните финанси. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето на Бюджет 2026., цитиран от Нова телевизия.

По думите му държавният бюджет е най-важната политика на всяко управление, тъй като засяга всички членове на обществото. Той подчерта, че държавната хазна се намира в трудно състояние в резултат на необмислени финансови решения през последните години. „Очакваните причини за значителния по размер дефицит се дължат на натрупани дисбаланси, най-вече при разходите за персонал, социалните плащания, публичния сектор и компенсациите за бизнеса и домакинствата. В същото време приходната част на бюджета остава непроменена или са били прилагани еднократни мерки за частично прикриване на дефицитите“, заяви Донев.

Според него приходите отдавна изостават спрямо разходите, а Европейската комисия е потвърдила тези констатации. В момента бюджетният дефицит е прекомерен и достига 7,4 процента.

Промени в осигуряването на държавните служители

Финансовият министър обяви, че държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигурителни вноски. От 1 август 2026 г. осигурителната тежест ще бъде разпределена в съотношение 80 към 20 между работодателя и служителя. От 1 януари 2027 г. съотношението ще бъде изравнено с това за останалите работещи – 60 процента за осигурителя и 40 процента за осигуреното лице.

„Трябва ясно да се знае, че тези промени ще бъдат компенсирани чрез възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход на служителите“, подчерта Донев.

Няма замразяване на минималната заплата

Министърът отхвърли твърденията, че правителството планира замразяване на минималната работна заплата за три години. „Това е напълно невярно. Създаваме механизъм, по който ще бъде определен новият размер на минималната работна заплата за 2027 година“, заяви той.

Ограничаване на възнагражденията в публичния сектор

Според Донев част от възнагражденията в публичния сектор ще бъдат преразгледани. Сред мерките е ограничаване на разходите за така наречените изборни длъжности, чиито възнаграждения се индексират според ръста на средната работна заплата. По думите му това ще доведе до икономии в размер на 564 милиона евро през 2026 година.

Правителството подготвя и ограничения върху възнагражденията на директорите и членовете на управителните органи в държавните предприятия и дружествата с над 50 процента държавно участие. Предвижда се техните заплати да не надвишават възнаграждението на президента.

Повече средства за образование, здравеопазване и общините

Правителството планира допълнителни разходи за здравеопазване, образование и култура. Осигурени са и допълнителни 600 милиона евро за инвестиционната програма на общините. Общият ресурс за общински инициативи е разчетен на 1,108 милиарда евро.

По отношение на инвестиционната политика Донев съобщи, че капиталовите разходи през тази година ще достигнат 9,36 милиарда евро, а средствата от европейско финансиране ще възлязат на 5,331 милиарда евро, включително проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Повече приходи чрез осигуровки, тол такси и хазарт

Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро.

Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.

От 1 август 2026 г. се предвижда и 30-процентно увеличение на винетните такси, както и разширяване на тол системата, което ще донесе приблизително 53 милиона евро.

Допълнителни 100 милиона евро се очакват от облагане с 10 процента на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите.

„Мерките в приходната част са насочени към ограничаване на сивата икономика и създаване на по-справедлива конкурентна среда“, подчерта финансовият министър.

Цел: Дефицит под 3 процента до 2028 година

Според Донев основната цел на правителството е постепенното намаляване на бюджетния дефицит до под 3 процента от брутния вътрешен продукт до 2028 година. „С предприетите мерки целим да намалим дефицита от сегашните 7,4 процента до 5,7 процента още през 2026 година“, заяви той.

По-рано днес премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 г. Той потвърди, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. „Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.

Министър-председателят беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Той също така отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация.

С промените в Бюджет 2026 правителството цели да запълни поне част от дупката в хазната.