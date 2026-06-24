МЗ започва извънредна проверка на търга за проектиране на Детската болница след решението на КЗК

Министерство на здравеопазването стартира спешна извънпланова проверка на процедурата за проектиране и авторски надзор на бъдещата Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Действията на ведомството бяха предприети веднага след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението за откриване на обществената поръчка поради открити груби нарушения и дискриминационни условия спрямо кандидатите.

Мотивите на КЗК: Неясноти, липса на данни и субективизъм

Регулаторът се произнесе по жалба на проектантското дружество „Кабано-проект“ ООД и откри серия от пороци в документацията, подготвена от държавната „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД (ЗИКДБ). Сред основните нарушения, посочени в решението на комисията, изпъкват:

Дискриминационни критерии за опит: Възложителят е изисквал специфичен опит в проектирането на болници с точно определена комбинация от отделения и площ, каквито реално липсват в България за последните три години. Изискването за опит само в „ново строителство“ неоснователно е ограничило фирми с мащабна експертиза в реконструкциите.

Скрити изходни данни: В профила на купувача първоначално не са били публикувани ключови документи като геоложки проучвания, обемно-устройствени планове и геодезически заснемания. Впоследствие те са качени, но в тях липсва задължителната информация за екологични процедури и капацитет на ВиК и електропреносните мрежи.

Липса на координация за вертолетната площадка: Проектът предвижда изграждането на хеликоптерна площадка на покрива на болницата, но без проведено съгласуване с ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Риск от субективно оценяване: Критериите за оценка на т.нар. BIM модел (информационно моделиране на сградата) са оценени като неясни, което създава предпоставки за умишлено отстраняване на неудобни участници.

Опасност от ново забавяне и конфликт в сектора

Въпреки констатациите на КЗК, от Здравната инвестиционна компания за детска болница обявиха готовност да обжалват решението пред Върховния административен съд (ВАС). Това решение обаче срещна остра съпротива от страна на Обществения съвет за изграждане на болницата.„За мен не е добра новина Министерството на здравеопазването и инвестиционната компания да обжалват, защото така ще се изгуби още време в съдебни процедури. Нямаме достъп и до документите, които поискахме“, коментира Надежда Цекулова от Обществения съвет, като критикува липсата на прозрачност и диалог от страна на институциите. Случаят остава изключително динамичен. Извънплановата проверка на МЗ ще трябва да установи кой е допуснал порочните процедури, докато бъдещето на най-важния стратегически проект в детското здравеопазване отново е заложено на карта и е застрашено от съдебни блокирания.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 1 гласа.