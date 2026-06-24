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Асен Василев: Параметрите на бюджета, който предлага Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“

Асен Василев: Параметрите на бюджета, който предлага Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“

24 Юни, 2026 17:39 947 36

  • асен василев-
  • бюджет-
  • гълъб донев-
  • кабинета желязков

През последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа, коментира още лидерът на ПП

Асен Василев: Параметрите на бюджета, който предлага Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“.
Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза.
Защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев, след като финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на план-сметката за тази година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морския

    18 7 Отговор
    ами, сваляй правителството , бе .....пе .....

    Коментиран от #4

    17:40 24.06.2026

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    21 10 Отговор
    Ами този път няма да чакаме да ни разхождате мирно по паветата - на 27-ми юни на паветата със сопи и павета !

    Коментиран от #13

    17:41 24.06.2026

  • 3 ООрана държава

    25 3 Отговор
    Тия са по зле и от гербарите, чудят се как да ударят най скъсаните за сметка на богаташчетата

    Коментиран от #36

    17:42 24.06.2026

  • 4 СВО 1 581 дни РЕЗИЛ

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "морския":

    Некадърните правителства сами се свалят.

    17:42 24.06.2026

  • 5 Охо Бохо

    8 3 Отговор
    Малко хора знаят, че агент Милан от ПБ е уше на Пеефски!

    17:44 24.06.2026

  • 6 ППротестиращите

    6 4 Отговор
    по повод параметрите избраха това което си пожелаха.

    17:44 24.06.2026

  • 7 корфе

    12 12 Отговор
    Ами ограбихте България , ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ педофили и сега сметката идва за плащаме. Мис Гащи има 2 двореца поне, В Дубай свинчо е изкупил колкото може, а Кокор по пеньоар разхожда кученце с пачки. И не сте в затвора а в парламента??? Какво се правиш на учуден, Кокор??? Защото сте на свобода, за това плаща всеки българин. И в клуба на богатите, ни набутахте пак вашата мръсна банда лъжци и каалпазани ГЕРБ а сте на свобода??? Слава на Господ Иисус Христос сметката е ясна. Защо сте на свобода???

    Коментиран от #10

    17:46 24.06.2026

  • 8 Коко

    20 8 Отговор
    Как ги избрахме тия некадърници незнам грешка голяма.

    17:47 24.06.2026

  • 9 Анонимен

    17 5 Отговор
    Изваждай розовото прасе и свири сбор гражданите да излизат да си върнем държавата от радевите завладелицялата ни държава Гражданите излизайте

    Коментиран от #19, #30

    17:47 24.06.2026

  • 10 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "корфе":

    Забрави Радев и неговите служебни алабалата измамниците саботажницитечервените олигарси забрави ги

    17:48 24.06.2026

  • 11 КиКи

    17 3 Отговор
    Защо? Защото Радев защитава и пази милионерите .
    Всичките му действия до момента са насочени срещу бедните и средната класа.

    17:49 24.06.2026

  • 12 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    В събота протест срещу Радев.Очакват се 500 000 на площада.

    Коментиран от #22, #24

    17:49 24.06.2026

  • 13 🦁ЩЩД🦁

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само дето сега няма един като Гео Милев да ви напише поемата "Юнски Напъни".Щото това комунистите го пробваха 1923.И Гео написа поемата "Септември".Разликата е,че тогава ги е водил поп Андрей,а сега ще ви водят Кирчо,Кокорчо и.... Дарина,може би ? Напред,юнаци !

    17:49 24.06.2026

  • 14 И на Тебе много ти вЕрвахме...!

    5 5 Отговор
    И Ти излезе стандартна...маскара...!

    17:52 24.06.2026

  • 15 Хаха

    4 11 Отговор
    Цирк Петрохан отваря врати! Главния Фокусник Ася Василева ще пее на площада! Този никаквец ,който взрив и финансите на държавата говори за бюджет! Петроханци за най - продажната и мракобесна секта, нанесла най- много вреди на нас българите!

    Коментиран от #25

    17:53 24.06.2026

  • 16 Нинова пред Асошейтед Прес

    10 1 Отговор
    ⚠️ Правителството замразява минималната работна заплата на 620 евро за 3 години – до 2028 г.

    👷‍♂️ От това ще пострадат около 500 000 души в България.

    ❌ Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата. Адски несправедливо.

    💸 Да не говорим, че така се стимулира сивата икономика и доплащането „под масата“ в плик.

    📉 А това означава и по-малко осигурителни вноски в бюджета.

    🏛️ Борбата с олигарсите е тотално забравена от Прогресивна България.

    🎯 На мушката са бедните, майките, работещите, средната класа и пенсионерите.

    ❗ Това е най-антисоциалното правителство.

    17:54 24.06.2026

  • 17 Констатация

    3 9 Отговор
    Верно е..., Радев взема заем от 3,8 млр. евро, а АсАнчо щеше да поиска направо 40 млр. евро! -))))

    Коментиран от #21

    17:54 24.06.2026

  • 18 Лешоядите си заминават!

    2 1 Отговор
    Тия копринени лешояди вече са в отпадния канал.

    17:55 24.06.2026

  • 19 До 9 и 10 Анонимен (Промяна)

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Слушах Асен Василев по Хоризонт. Каза миналия декември излязохме срещу бюджета на ГЕРБ - ИТН- БСП -ДПС а този на мyнчo е по скандален ,ужасаващ и удрящ обикновените хора 3 пъти повече от техния. Може да излезем и тези дни но сега е отпускарски сезон. Края на есента и зимата ще приключим този крадец и грабителската му клика от червени олигарси опоскващи държавата като термити.

    17:57 24.06.2026

  • 20 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    6 0 Отговор
    Само в системата на МВР има 12 000 служителя с отпаднала необходимост. - пенсионери, с удостоверение ТЕЛК (какво прави в МВР) и такива които не са си взели изпитите по физическа и психическа подготовка.
    Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
    Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
    Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
    Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.

    17:58 24.06.2026

  • 21 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Констатация":

    ЕЦБ ни открадна 40 млрд евро валутен фонд събиран 30 години точно за такива случаи.

    17:58 24.06.2026

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Трябва да пратиш викачи в Гърция. Иначе ще са най-много 50.

    17:59 24.06.2026

  • 23 ГЕНЕРАЛ БОТАШ

    4 1 Отговор
    Вместо Олигархията

    Започна да бие Тези които
    Гласуваха за него

    Ай сега да почваме Да
    Дуааааме СУПАТА

    18:00 24.06.2026

  • 24 На почивки са

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    5 групи за оставка и съд на мyнчo има в социалните мрежи с общ брой над четвърт милион ( 250 хиляди) граждани на повечето искат зимата когато както пишат хората ще ги пометат " озверели, озверелиии от глад"

    18:00 24.06.2026

  • 25 Дрън дрън

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха":

    Сега гледай кой нанася щетите! Това е регресивна България - сбирщина от некадърници, еле пък тоя надут гълъб за нищо не става. А най- големият обир е Боташ. Радев е кукла на конци, вързана в Кремъл.

    18:01 24.06.2026

  • 26 Кой да подкрепя

    3 0 Отговор
    Радев се храни от данъци цял живот.Богатите плащат данъци,бедните само искат.

    18:01 24.06.2026

  • 27 Леля асеня…

    2 2 Отговор
    …пак се облизва, ама няма. Не се научи тази, че дупето е част от отделителната система, не служи за любене!

    18:01 24.06.2026

  • 28 Този

    2 3 Отговор
    Асен, ти какъв заем изтегли за да хвърлиш прах в очите на пенсионери и бедни. Всички виждат какъв хитрец си, а не както смяташ, че си умен. Имаш мафиотско мислене и подло излъчване.

    18:01 24.06.2026

  • 29 Да изринем чеpвената чyма !

    5 1 Отговор
    27 юни 2026 г., 18:30 Протест срещу националния предател румен Гундяев Решетников Виденов 2 !!!

    18:02 24.06.2026

  • 30 До 9 анонимен ( Промяна)

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Само плюсове са ти дали читателите, явно много са набралй всички на кayнa мyнчo и червената му крадлива олигархия

    18:02 24.06.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ПП ДБ ИМАТ ДА РАЗКАЗВАТ
    ЗА ФИРМИТЕ НА МАДЖО КОИТО
    СА ХРАНИЛИ С ПАРИ ОТ БЮДЖЕТА !

    18:02 24.06.2026

  • 32 Този

    0 1 Отговор
    Асен, ти какъв заем изтегли за да хвърлиш прах в очите на пенсионери и бедни. Всички виждат какъв хитрец си, а не както смяташ, че си умен. Имаш мафиотско мислене и подло излъчване.

    18:04 24.06.2026

  • 33 Митинга срещу Радев е утре !

    1 0 Отговор
    18:30 пред МС !!! Да опершим гълъбите докато не е станало прекалено късно !

    18:04 24.06.2026

  • 34 Реалност

    0 1 Отговор
    Асен Василев и ПП-ДБ показаха, че може !

    Гълъб Донев 2023 г - предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2%
    С финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, чеpвeни бokлyци, фатмаци и ... владко николов, няма как да стане.

    18:05 24.06.2026

  • 35 Панчо

    0 0 Отговор
    Сега разбра ли Асене колко си неумен?
    С ГЕРБ можеше да се разбереш ако искаше. Вместо да събираш лумпени по площадите.
    Сега на хората на радев не им пука какво мислиш за бюджета. Имат 131 депутата (благодарение И на теб) и ще си приемат каквото си искат.

    18:06 24.06.2026

  • 36 Точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Ще плачете за герберите, малоумници.

    18:06 24.06.2026

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