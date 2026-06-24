Асен Василев: Параметрите на бюджета, който предлага Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“

Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“.
Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза.
Защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев, след като финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на план-сметката за тази година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 морския
Коментиран от #4
17:40 24.06.2026
2 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #13
17:41 24.06.2026
3 ООрана държава
Коментиран от #36
17:42 24.06.2026
4 СВО 1 581 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "морския":Некадърните правителства сами се свалят.
17:42 24.06.2026
5 Охо Бохо
17:44 24.06.2026
6 ППротестиращите
17:44 24.06.2026
7 корфе
Коментиран от #10
17:46 24.06.2026
8 Коко
17:47 24.06.2026
9 Анонимен
Коментиран от #19, #30
17:47 24.06.2026
10 Анонимен
До коментар #7 от "корфе":Забрави Радев и неговите служебни алабалата измамниците саботажницитечервените олигарси забрави ги
17:48 24.06.2026
11 КиКи
Всичките му действия до момента са насочени срещу бедните и средната класа.
17:49 24.06.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #24
17:49 24.06.2026
13 🦁ЩЩД🦁
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Само дето сега няма един като Гео Милев да ви напише поемата "Юнски Напъни".Щото това комунистите го пробваха 1923.И Гео написа поемата "Септември".Разликата е,че тогава ги е водил поп Андрей,а сега ще ви водят Кирчо,Кокорчо и.... Дарина,може би ? Напред,юнаци !
17:49 24.06.2026
14 И на Тебе много ти вЕрвахме...!
17:52 24.06.2026
15 Хаха
Коментиран от #25
17:53 24.06.2026
16 Нинова пред Асошейтед Прес
👷♂️ От това ще пострадат около 500 000 души в България.
❌ Отново хората с най-ниски доходи ще плащат за грабежа и кризата. Адски несправедливо.
💸 Да не говорим, че така се стимулира сивата икономика и доплащането „под масата“ в плик.
📉 А това означава и по-малко осигурителни вноски в бюджета.
🏛️ Борбата с олигарсите е тотално забравена от Прогресивна България.
🎯 На мушката са бедните, майките, работещите, средната класа и пенсионерите.
❗ Това е най-антисоциалното правителство.
17:54 24.06.2026
17 Констатация
Коментиран от #21
17:54 24.06.2026
18 Лешоядите си заминават!
17:55 24.06.2026
19 До 9 и 10 Анонимен (Промяна)
До коментар #9 от "Анонимен":Слушах Асен Василев по Хоризонт. Каза миналия декември излязохме срещу бюджета на ГЕРБ - ИТН- БСП -ДПС а този на мyнчo е по скандален ,ужасаващ и удрящ обикновените хора 3 пъти повече от техния. Може да излезем и тези дни но сега е отпускарски сезон. Края на есента и зимата ще приключим този крадец и грабителската му клика от червени олигарси опоскващи държавата като термити.
17:57 24.06.2026
20 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.
17:58 24.06.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Констатация":ЕЦБ ни открадна 40 млрд евро валутен фонд събиран 30 години точно за такива случаи.
17:58 24.06.2026
22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Трябва да пратиш викачи в Гърция. Иначе ще са най-много 50.
17:59 24.06.2026
23 ГЕНЕРАЛ БОТАШ
Започна да бие Тези които
Гласуваха за него
Ай сега да почваме Да
Дуааааме СУПАТА
18:00 24.06.2026
24 На почивки са
До коментар #12 от "Последния Софиянец":5 групи за оставка и съд на мyнчo има в социалните мрежи с общ брой над четвърт милион ( 250 хиляди) граждани на повечето искат зимата когато както пишат хората ще ги пометат " озверели, озверелиии от глад"
18:00 24.06.2026
25 Дрън дрън
До коментар #15 от "Хаха":Сега гледай кой нанася щетите! Това е регресивна България - сбирщина от некадърници, еле пък тоя надут гълъб за нищо не става. А най- големият обир е Боташ. Радев е кукла на конци, вързана в Кремъл.
18:01 24.06.2026
26 Кой да подкрепя
18:01 24.06.2026
27 Леля асеня…
18:01 24.06.2026
28 Този
18:01 24.06.2026
29 Да изринем чеpвената чyма !
18:02 24.06.2026
30 До 9 анонимен ( Промяна)
До коментар #9 от "Анонимен":Само плюсове са ти дали читателите, явно много са набралй всички на кayнa мyнчo и червената му крадлива олигархия
18:02 24.06.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ФИРМИТЕ НА МАДЖО КОИТО
СА ХРАНИЛИ С ПАРИ ОТ БЮДЖЕТА !
18:02 24.06.2026
32 Този
18:04 24.06.2026
33 Митинга срещу Радев е утре !
18:04 24.06.2026
34 Реалност
Гълъб Донев 2023 г - предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2%
С финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, чеpвeни бokлyци, фатмаци и ... владко николов, няма как да стане.
18:05 24.06.2026
35 Панчо
С ГЕРБ можеше да се разбереш ако искаше. Вместо да събираш лумпени по площадите.
Сега на хората на радев не им пука какво мислиш за бюджета. Имат 131 депутата (благодарение И на теб) и ще си приемат каквото си искат.
18:06 24.06.2026
36 Точно така
До коментар #3 от "ООрана държава":Ще плачете за герберите, малоумници.
18:06 24.06.2026