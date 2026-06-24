Асен Василев: Параметрите на бюджета, който предлага Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“

Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“.

Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза.

Защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев, след като финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на план-сметката за тази година.