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От ДПС: Партията е в отлично политическо здраве. Новините за напускащи хора са фейк

От ДПС: Партията е в отлично политическо здраве. Новините за напускащи хора са фейк

24 Юни, 2026 19:40 789 19

  • дпс-
  • политическо здраве-
  • напускащи хора-
  • измислица

Продължаваме да бъдем  незаобиколим фактор в българската политика, казват още хората на Пеевски 

От ДПС: Партията е в отлично политическо здраве. Новините за напускащи хора са фейк - 1
Снимка: ДПС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ДПС е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика
Олигархичните медии, свързани с кръга “Капитал” на Иво Прокопиев дирижирано тиражират фейк новини за хора “напускащи”, “отцепващи се” или нещо подобно от ДПС.

Това съобщиха от партията на Делян Пеевски на страницата си във фейсбук. Ето и още от становището на формацията:

От 265 общински съвета в страната, в които ДПС има близо 800 общински съветници, кампанията “открийте отцепниците” придобива водевилен характер, защото:
Първо - публикациите са откровен фейк, тъй като или не включват конкретни хора, а абстрактни формации или се визират хора, които или нямат нищо общо с ДПС или не са част от партията от години.
Второ - при толкова сериозни теми и проблеми на национално ниво, за които се очаква висока журналистическа чувствителност, заниманията с целостта и политическото здраве на ДПС са знак за едно - че ДПС е в отлично политическо здраве, с добре работеща имунна система, а с единството си ДПС продължава да е незаобиколим фактор в българската политика


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    12 1 Отговор
    Ще се обяснявате на ГМ Димитров . Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    19:46 24.06.2026

  • 2 Сделано в СССР

    8 1 Отговор
    Пак се почна - Прокопиев, Сорос, НПО - та ... Все някой им пречи на БКП-ДС-арските синове и внуци.
    Сякаш са ги програмирали още от СССР, като тамагочита са, хванат ли ги в крачка какви са некадърници и веднага някой им е виновен.

    Коментиран от #18

    19:46 24.06.2026

  • 3 Нека поне една партия в България

    4 0 Отговор
    да е в " политическо здраве "

    Доколкото Й е в извора още...

    19:52 24.06.2026

  • 4 само питам

    12 0 Отговор
    в турция има ли българска партия?

    а защо във България има турска партия?

    в България няма турци ! българите мохамедани не са турци!

    спрете с маниполацийте!

    19:59 24.06.2026

  • 5 сбъркана държава

    8 1 Отговор
    защо има разбиране че ако си мохамеданин значи си турчин?

    по света само турците ли изповядвам исляма?

    20:00 24.06.2026

  • 6 Чобанина

    5 0 Отговор
    Големи жеги бе хора, шопара е в отлично здраве, но ме е страх да не го гътне жегата.

    20:05 24.06.2026

  • 7 Киро

    4 0 Отговор
    За сега са фейк. Ще поживеем ще видим.

    20:14 24.06.2026

  • 8 аБе,

    4 0 Отговор
    Новите кандидат дерибеи на Шиши навириха зурли...политическо ,,здраве,, с добре работеща ,,имунна,, система...яко ги е напекла жегата.И Доган мислеше, че ще е вечен но не би.

    20:16 24.06.2026

  • 9 ШОПАРКО

    7 0 Отговор
    Скоро ще дигам гълъбите към то Дубай

    20:16 24.06.2026

  • 10 Пла-

    3 0 Отговор
    Змодий

    20:18 24.06.2026

  • 11 Кой

    4 0 Отговор
    Партията която чрез избирателите си унищожава България или по точно Българското в нея.За съжаление процеса е необратим да благодарим дружно на Англосаксите

    20:18 24.06.2026

  • 12 Тома

    3 0 Отговор
    Партията на ченгетата и агентите със сараи хотели и къщи за гости.Как няма да са гуд.

    20:30 24.06.2026

  • 13 Ха ха ха ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Аз предлагам сюнет на дебелото момче. На стадион Васил Левски. За по-голяма тържественост

    20:31 24.06.2026

  • 14 Кодзилата Ерато

    0 0 Отговор
    Сълно съм възмутена от факта, че Радев ве говори с плиувни и цинизми по адрес на Бойко и Делян, а сега и Делян не напада Радев. Как може да се държат толкова нормално и културно?

    20:32 24.06.2026

  • 15 Всичко е ясно

    7 0 Отговор
    Щом излизат с такова изявление значи нещата са мноооого зле

    20:33 24.06.2026

  • 16 Чупката

    3 1 Отговор
    Няма го Бай Тошо да ви затвори по каменоломни и затвори. Долни помаци.

    20:45 24.06.2026

  • 17 Вакли Бобинов

    2 0 Отговор
    Фейк, ама Ментичката вече отиде да слугува на Тиквата.

    20:49 24.06.2026

  • 18 Аз....

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сделано в СССР":

    И представа си нямате Г-н , колко сте прав!

    20:59 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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