От ДПС: Партията е в отлично политическо здраве. Новините за напускащи хора са фейк

ДПС е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика

Олигархичните медии, свързани с кръга “Капитал” на Иво Прокопиев дирижирано тиражират фейк новини за хора “напускащи”, “отцепващи се” или нещо подобно от ДПС.

Това съобщиха от партията на Делян Пеевски на страницата си във фейсбук. Ето и още от становището на формацията:

От 265 общински съвета в страната, в които ДПС има близо 800 общински съветници, кампанията “открийте отцепниците” придобива водевилен характер, защото:

Първо - публикациите са откровен фейк, тъй като или не включват конкретни хора, а абстрактни формации или се визират хора, които или нямат нищо общо с ДПС или не са част от партията от години.

Второ - при толкова сериозни теми и проблеми на национално ниво, за които се очаква висока журналистическа чувствителност, заниманията с целостта и политическото здраве на ДПС са знак за едно - че ДПС е в отлично политическо здраве, с добре работеща имунна система, а с единството си ДПС продължава да е незаобиколим фактор в българската политика