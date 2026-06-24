От ДПС: Партията е в отлично политическо здраве. Новините за напускащи хора са фейк

ДПС е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика
Олигархичните медии, свързани с кръга “Капитал” на Иво Прокопиев дирижирано тиражират фейк новини за хора “напускащи”, “отцепващи се” или нещо подобно от ДПС.
Това съобщиха от партията на Делян Пеевски на страницата си във фейсбук. Ето и още от становището на формацията:
От 265 общински съвета в страната, в които ДПС има близо 800 общински съветници, кампанията “открийте отцепниците” придобива водевилен характер, защото:
Първо - публикациите са откровен фейк, тъй като или не включват конкретни хора, а абстрактни формации или се визират хора, които или нямат нищо общо с ДПС или не са част от партията от години.
Второ - при толкова сериозни теми и проблеми на национално ниво, за които се очаква висока журналистическа чувствителност, заниманията с целостта и политическото здраве на ДПС са знак за едно - че ДПС е в отлично политическо здраве, с добре работеща имунна система, а с единството си ДПС продължава да е незаобиколим фактор в българската политика
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
19:46 24.06.2026
2 Сделано в СССР
Сякаш са ги програмирали още от СССР, като тамагочита са, хванат ли ги в крачка какви са некадърници и веднага някой им е виновен.
Коментиран от #18
19:46 24.06.2026
3 Нека поне една партия в България
Доколкото Й е в извора още...
19:52 24.06.2026
4 само питам
а защо във България има турска партия?
в България няма турци ! българите мохамедани не са турци!
спрете с маниполацийте!
19:59 24.06.2026
5 сбъркана държава
по света само турците ли изповядвам исляма?
20:00 24.06.2026
6 Чобанина
20:05 24.06.2026
7 Киро
20:14 24.06.2026
8 аБе,
20:16 24.06.2026
9 ШОПАРКО
20:16 24.06.2026
10 Пла-
20:18 24.06.2026
11 Кой
20:18 24.06.2026
12 Тома
20:30 24.06.2026
13 Ха ха ха ха ха ха ха
20:31 24.06.2026
14 Кодзилата Ерато
20:32 24.06.2026
15 Всичко е ясно
20:33 24.06.2026
16 Чупката
20:45 24.06.2026
17 Вакли Бобинов
20:49 24.06.2026
18 Аз....
До коментар #2 от "Сделано в СССР":И представа си нямате Г-н , колко сте прав!
20:59 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.