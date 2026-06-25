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Парламентът обсъжда на второ четене промените в Закона за съдебната власт

Парламентът обсъжда на второ четене промените в Закона за съдебната власт

25 Юни, 2026 08:01 817 6

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Промените са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт

Парламентът обсъжда на второ четене промените в Закона за съдебната власт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът ще обсъди на второ четене промените в Закона за съдебната власт. Това е първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.

Миналата седмица измененията бяха приети на второ четене от Комисията по правни въпроси в Народното събрание на две поредни заседания. Промените са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт.

Правната комисия прие изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) да не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на ВКС, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Беше прието също така до встъпването на новоизбраните членове пленумът на ВСС, съответно Съдийската и Прокурорската колегия, да отлагат приемането на кадрови и трайни решения, ако е изминала повече от една година от изтичане на мандата на изборните членове. Беше прието и главният прокурор се подпомага от до трима заместници.

Парламентарната комисия по правни въпроси гласува още изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Беше прието и предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор да могат да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд (ВКС), пленумът или Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

В декларация от името на "Продължаваме промяната" (ПП) относно промените в Закона за съдебната власт Велислав Величков предупреди, че ако депутатите сбъркат тук, няма да постигнат нужния резултат. Той отбеляза, че по законопроекта са направени десетки предложения от народни представители, като основната цел била да се въведат качествено нови критерии и процедури за избора на парламентарната квота на ВСС и да се подобри организацията и прозрачността в избора на професионалната квота. Може да кажем, че след две заседания на правната комисия тази цел не бе постигната на този етап, заяви той. Величков се обърна към "Прогресивна България" и посочи, че все още могат заедно да изберат качествено нов и независим състав на ВСС, но е нужна политическа воля и съзнание за решаващия момент, защото първата крачка е най-важна и тя определя всички следващи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Дип Че !

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    Комунистите !

    Им Построиха !

    Тази Сграда !

    Иначе !

    Щяха сега !

    Да Заседават !

    В Балака !

    Или Палатка !

    -------------------

    Защо Не Я Разтурят ?

    Нали Умеят !

    Само Това !

    08:22 25.06.2026

  • 3 Нека обсъждат

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    3 1 Отговор
    Гласувайте и ги почвайте, че както взеха да напускат парламента, ще трябва по островите да се търсят.

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  • 5 Помня

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    08:45 25.06.2026

  • 6 Родина

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    08:47 25.06.2026

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