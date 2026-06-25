ДБ: Настояваме финансовият министър да оттегли и преработи предложения Бюджет 2026

Вчера беше представен проектобюджета на държавата. Днес настояваме финансовият министър да го изтегли и преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи. Това заяви депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.
По думите му в бюджета липсват всякакви реформи.
"Той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания и всички обещания пред хората, които излязоха на протеста са загърбени и нищо от това не се случва. Българските граждани излязоха да протестират с много ясни искания - една от причините беше бюджета на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни се предлага в момента не е много по-различно от това, което предлагаха те. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан", каза още Мирчев.
Има една народна поговорка, че реформи в гробищата отвътре не могат да се очакват. В момента в ролята на гробищата е финансовото министерство. Нещо повече - финансовият министър не се е занимавал с тази роля през живота си. Затова е нашето предложение за изтегляне на бюджета - трябва да бъде преработен от професионалисти, които имат идея какви са дългосрочните интереси на българската икономика и бизнес. Този бюджет е с изключително висок дефицит, което ражда допълнителни проблеми и по отношение на инфлацията, и по отношение на унищожаване на спестяванията на хората, посочи Владислав Панев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От кои е финансовият министър?
10:22 25.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #51, #53
10:23 25.06.2026
3 Роки
Коментиран от #10, #24, #61
10:23 25.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 явно
Коментиран от #13, #14
10:24 25.06.2026
7 само питам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ще има ли кебапчета или безплатно ?
10:24 25.06.2026
8 Глово
Коментиран от #15
10:24 25.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оня с коня
До коментар #3 от "Роки":ас само да ви питам вие откъде имате спестявания? редно е да нямахте пари
Коментиран от #16, #44
10:25 25.06.2026
11 Двуличието на Шарлатаните:
е по- лош от бюджета на Боко/ Желязков, времето е хубаво, студентите- революционери са във ваканция и в София, на всички джензита им е скучно през лятото, защо вече не скачаме по жълтите павета и да искаме оставка на Радев?
Кокор, защо още се ослушваш?!
Сега разбирате ли как ви водиха за носа, полуграмотни недорасляци!
Коментиран от #60
10:26 25.06.2026
12 Българин
10:26 25.06.2026
13 Не така
До коментар #6 от "явно":Принципът е: ще трябва да дойдат танковете... и Раша, разбира се. Подготвят ни за блатото.
Коментиран от #20
10:26 25.06.2026
14 Коста
До коментар #6 от "явно":Нещо си се объркал Бюджет 2026 нарочно не беше приет за да ни вкарат в Евро зоната, с мошенгии, същите тези, които като теб храчат.
10:26 25.06.2026
15 Мурка
До коментар #8 от "Глово":ОБРЪСНАЛ НАДВЕЖДИЕТО---НЕ Е НИСКОЧЕЛ СЛЕДВА СКУБАНЕ НА ВЕЖДИТЕ И те ти АНЩАЙН
10:26 25.06.2026
16 Реалност
До коментар #10 от "оня с коня":Колкото и да ти е чудно повечето от хората работим, а не чакаме на социални помощи:)
Коментиран от #25
10:27 25.06.2026
17 Небесната Годзила Евато
Ти в казарма ходил ли си?
Ти военен да се подчинява на призиви виждал ли си?!
Защо вече не сме по жълтите павета да подскачаме?
10:29 25.06.2026
18 АЛО МИРЧЕВ
10:30 25.06.2026
19 Независим
Демек е бил представител на партията БКП във армията.
Този човек прави бюджет!!!!!!!
Е това ако не е пълен абсурд и подигравка с българският народ, какво да е????????
Коментиран от #23
10:30 25.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 SDEЧЕВ
10:33 25.06.2026
22 На бас,
Колкото да отчетат дейност!
10:33 25.06.2026
23 Голям праз
До коментар #19 от "Независим":Ти пък се кланяш не на някоя видна личност на БКП, а на охранителя на Тодор Живков:)
10:33 25.06.2026
24 Тралала
До коментар #3 от "Роки":И великия икономист Асан, ни обясняваше как ще си харчим парите от борда, пък то..
10:35 25.06.2026
25 оня с коня
До коментар #16 от "Реалност":много сте простии това работещите
какъв е смисъла да работиш като вече има банани в магазина и можеш да лежиш и хапваш банани целогодишно
10:35 25.06.2026
26 потомствено комуне но от нагаждачите е
10:36 25.06.2026
27 Фейк - либераст
10:38 25.06.2026
28 Левски
10:38 25.06.2026
29 НИКОЛАЙ ПАРУШЕВ
Вън нещастници долни, вън! Народа ясно определи кой трябва да управлява държавата и кой трябва да стой тихо в ъгъла.
10:40 25.06.2026
30 Васил
Коментиран от #33, #40
10:40 25.06.2026
31 Питам
10:41 25.06.2026
32 Независим
10:41 25.06.2026
33 Да се хванем ли на бас,че няма да има?
До коментар #30 от "Васил":Шарлатанчетта ще се покрият.
10:42 25.06.2026
34 Хаха
10:43 25.06.2026
35 ккк
10:43 25.06.2026
36 Крадецът вика ...
Коментиран от #45
10:44 25.06.2026
37 А къде са Баци и Шиши ве?
Такъв цирк ни изиграха, че някои още не са се усетили!
Всичко е оперета и балет " Кръстьо Сарафов ".
10:45 25.06.2026
38 Някой
10:46 25.06.2026
39 ТояПа
10:47 25.06.2026
40 Тралала
До коментар #30 от "Васил":Кой ще го води протеста бе? Боко, Асан, тоя на снимката, тия дето ни набиха еврозоната ли? Нали ще бъдат избесени директно.
10:50 25.06.2026
41 Ти да видиш
Или "дивидента не е засегнат" и няма нужда от активно мероприятие?
ДБ-илско ПП-растки Мунчовци, престъпници.
10:50 25.06.2026
42 Правилно!
10:50 25.06.2026
43 1917
Защо ние да плащаме по-високи данъци - нали щеше в клуба на богатите да е мед и масло - то си е така, но само за тези, които ни го натресоха и прибраха комисионната....
Коментиран от #49
10:52 25.06.2026
44 Цък
До коментар #10 от "оня с коня":Защо най неграмотните, защитават идеите на олигархията? Купи си буквар.
10:53 25.06.2026
45 Друго мнение
До коментар #36 от "Крадецът вика ...":Инфлацията няма нищо общо с влизането в Еврозоната.
Инфлацията е дело на Мунчо-юмрука (чрез сл. му правителства), рожбата му Кокорчо, и хаоса и безвремието в последните 4-5 години.
10:53 25.06.2026
46 Поздрави от глово доставчик
10:53 25.06.2026
47 !!!
10:54 25.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ами...
До коментар #43 от "1917":Щеше, ако не ни управляваха такива някадърници (по отношение на държавния интерес) в последните 5 години, на които, за награда, им се даде и абсолютна власт.
10:56 25.06.2026
50 Дориана
Коментиран от #54
10:57 25.06.2026
51 ХАХАХА
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кой ще плати?
Олигархията вече получи това, което иска - абсолютна власт, чрез Мунчо Хвърчилков.
;)
10:58 25.06.2026
52 На калпавите Радеви комунисти
Радев що не подкрепи референдума за еврото тогава бе, гении?
Еврото ли ви вдига винетките сега или Радко?
Мухахах!
10:58 25.06.2026
53 Дориана
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Смях в залата. Хайде излезте на площада да осветите всички корумпирани защитници на корупцията и мафията в стил Борисов- Пеевски. Искате да върнете кражбите и рекетите, но няма да ви се получи Смешни и жалки сте., но цяла България ще види кои сте.
11:00 25.06.2026
54 И как ще стане така,
До коментар #50 от "Дориана":че народът няма да понесе последствията, а само ГЕРБ, ДПС и ППДБ?
Ти явно спиш близо до властта, имаш вътреша инфирмация, би ли обяснила как.
11:02 25.06.2026
55 az СВО Победа 81
Коментиран от #58
11:02 25.06.2026
56 Дориана
11:03 25.06.2026
57 Хаха
11:04 25.06.2026
58 Дориана
До коментар #55 от "az СВО Победа 81":ДБ на следващите избори отпадат от Парламента отиват в позиция на свободно падане при БСП и ИТН.
11:05 25.06.2026
59 Независим
Коментиран от #63
11:07 25.06.2026
60 Дориана
До коментар #11 от "Двуличието на Шарлатаните:":Хайде, излезте на площада цяла България да види кои са защитниците на корупцията и мафията в България. След това никъде и на работа няма да ви вземат , защото вече никой не иска корумпирани служители.
11:09 25.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 оня с коня
11:12 25.06.2026
63 Дориана
До коментар #59 от "Независим":Много грешен коментар, който няма нищо общо с реалността. Борисов и Пеевски са олицетворение на корупция и мафия, а Слави Трифонов на предателството. Някои хора вече са с тотално объркани ценности и не могат да различат доброто от злото , което се възпитава още в ранна детска възраст.
Коментиран от #66, #67
11:13 25.06.2026
64 Давай ! Давай !
У ! У ууу !
Изрежете Гуменетките !
11:15 25.06.2026
65 Бйлгария !
До коментар #61 от "Размисли от морето":Лай - -- -- о !
Подир !
Ла -- --- --- о !
11:16 25.06.2026
66 Ти Също !
До коментар #63 от "Дориана":Защото !
Не Искаш Да Видиш !
Реалноста !
Целия Този Гювеч !
Трябва Да Отиде В !
Кенефа !
11:20 25.06.2026
67 Независим
До коментар #63 от "Дориана":От този бюджет личи че Радев не се бори с корупцията и олигархията, а точно обратното.
11:22 25.06.2026