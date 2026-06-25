ДБ: Настояваме финансовият министър да оттегли и преработи предложения Бюджет 2026

Вчера беше представен проектобюджета на държавата. Днес настояваме финансовият министър да го изтегли и преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи. Това заяви депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

По думите му в бюджета липсват всякакви реформи.

"Той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания и всички обещания пред хората, които излязоха на протеста са загърбени и нищо от това не се случва. Българските граждани излязоха да протестират с много ясни искания - една от причините беше бюджета на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни се предлага в момента не е много по-различно от това, което предлагаха те. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан", каза още Мирчев.

Има една народна поговорка, че реформи в гробищата отвътре не могат да се очакват. В момента в ролята на гробищата е финансовото министерство. Нещо повече - финансовият министър не се е занимавал с тази роля през живота си. Затова е нашето предложение за изтегляне на бюджета - трябва да бъде преработен от професионалисти, които имат идея какви са дългосрочните интереси на българската икономика и бизнес. Този бюджет е с изключително висок дефицит, което ражда допълнителни проблеми и по отношение на инфлацията, и по отношение на унищожаване на спестяванията на хората, посочи Владислав Панев.