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ДБ: Настояваме финансовият министър да оттегли и преработи предложения Бюджет 2026

ДБ: Настояваме финансовият министър да оттегли и преработи предложения Бюджет 2026

25 Юни, 2026 10:20 1 083 67

  • демократична българия-
  • финансов министър-
  • бюджет 2026-
  • оттегляне-
  • преработване

Този бюджет е с изключително висок дефицит, което ражда допълнителни проблеми и по отношение на инфлацията, и по отношение на унищожаване на спестяванията на хората, посочи Владислав Панев.

ДБ: Настояваме финансовият министър да оттегли и преработи предложения Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вчера беше представен проектобюджета на държавата. Днес настояваме финансовият министър да го изтегли и преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи. Това заяви депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

По думите му в бюджета липсват всякакви реформи.

"Той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания и всички обещания пред хората, които излязоха на протеста са загърбени и нищо от това не се случва. Българските граждани излязоха да протестират с много ясни искания - една от причините беше бюджета на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни се предлага в момента не е много по-различно от това, което предлагаха те. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан", каза още Мирчев.

Има една народна поговорка, че реформи в гробищата отвътре не могат да се очакват. В момента в ролята на гробищата е финансовото министерство. Нещо повече - финансовият министър не се е занимавал с тази роля през живота си. Затова е нашето предложение за изтегляне на бюджета - трябва да бъде преработен от професионалисти, които имат идея какви са дългосрочните интереси на българската икономика и бизнес. Този бюджет е с изключително висок дефицит, което ражда допълнителни проблеми и по отношение на инфлацията, и по отношение на унищожаване на спестяванията на хората, посочи Владислав Панев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От кои е финансовият министър?

    8 5 Отговор
    Спортист или олигарх?

    10:22 25.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 22 Отговор
    В събота 500 000 на площада.

    Коментиран от #7, #51, #53

    10:23 25.06.2026

  • 3 Роки

    40 7 Отговор
    Влизането в еврозоната представлява кражба на половината от спестяванията и доходите на хората, защото цените скочиха двойно!

    Коментиран от #10, #24, #61

    10:23 25.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 явно

    12 22 Отговор
    радевчетата са го правили на принципа: след нас и потоп

    Коментиран от #13, #14

    10:24 25.06.2026

  • 7 само питам

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ще има ли кебапчета или безплатно ?

    10:24 25.06.2026

  • 8 Глово

    28 7 Отговор
    Нискочелия, миналото лято ви обясняваха, че ще се простреляме в крака с това евро, не та не. Плащай ганя.

    Коментиран от #15

    10:24 25.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Роки":

    ас само да ви питам вие откъде имате спестявания? редно е да нямахте пари

    Коментиран от #16, #44

    10:25 25.06.2026

  • 11 Двуличието на Шарлатаните:

    9 14 Отговор
    Бюджетът на Радев
    е по- лош от бюджета на Боко/ Желязков, времето е хубаво, студентите- революционери са във ваканция и в София, на всички джензита им е скучно през лятото, защо вече не скачаме по жълтите павета и да искаме оставка на Радев?

    Кокор, защо още се ослушваш?!

    Сега разбирате ли как ви водиха за носа, полуграмотни недорасляци!

    Коментиран от #60

    10:26 25.06.2026

  • 12 Българин

    30 8 Отговор
    Всички, които гласуваха със "ЗА" за влизане в Еврозоната, начело с тоя нискочелия, трябваше вече да са арестувани и пратени в новооткритото Белене!

    10:26 25.06.2026

  • 13 Не така

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "явно":

    Принципът е: ще трябва да дойдат танковете... и Раша, разбира се. Подготвят ни за блатото.

    Коментиран от #20

    10:26 25.06.2026

  • 14 Коста

    24 3 Отговор

    До коментар #6 от "явно":

    Нещо си се объркал Бюджет 2026 нарочно не беше приет за да ни вкарат в Евро зоната, с мошенгии, същите тези, които като теб храчат.

    10:26 25.06.2026

  • 15 Мурка

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Глово":

    ОБРЪСНАЛ НАДВЕЖДИЕТО---НЕ Е НИСКОЧЕЛ СЛЕДВА СКУБАНЕ НА ВЕЖДИТЕ И те ти АНЩАЙН

    10:26 25.06.2026

  • 16 Реалност

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Колкото и да ти е чудно повечето от хората работим, а не чакаме на социални помощи:)

    Коментиран от #25

    10:27 25.06.2026

  • 17 Небесната Годзила Евато

    14 5 Отговор
    КАКВИ ПРИЗИВИ БЕ, другарю Мирчев?!

    Ти в казарма ходил ли си?
    Ти военен да се подчинява на призиви виждал ли си?!

    Защо вече не сме по жълтите павета да подскачаме?

    10:29 25.06.2026

  • 18 АЛО МИРЧЕВ

    23 6 Отговор
    ЗАЩО НЕ РЕВА АСЕНКАТА И ЖЕЛЯЗКОВ КАТО ХАРЧИХА АВАНСОВО ДАНЪЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА А СЕГА ДАВАШ АКЪЛИ ТЕ ПАРИТЕ ИЗХАРЧЕНИ ОЩЕ МИНАЛАТА ГОДИНА ДА ПОКРИЯТ ДЕФИЦА

    10:30 25.06.2026

  • 19 Независим

    12 12 Отговор
    За всички които не са наясно този човек Гълъб Донев е работил като военен ЗКПЧ, което означава заместник командир по политическата част.
    Демек е бил представител на партията БКП във армията.
    Този човек прави бюджет!!!!!!!
    Е това ако не е пълен абсурд и подигравка с българският народ, какво да е????????

    Коментиран от #23

    10:30 25.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 SDEЧЕВ

    16 7 Отговор
    Този селтак от къде взима пари за да се пуска по медиите всеки ден?

    10:33 25.06.2026

  • 22 На бас,

    7 3 Отговор
    че псевдоопозицията, за каквато се представят Шарлатаните на Радев от ППДБ, ще излязат с накой друг "призив", след което ще отлетят по плажовете за лятото.

    Колкото да отчетат дейност!

    10:33 25.06.2026

  • 23 Голям праз

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Независим":

    Ти пък се кланяш не на някоя видна личност на БКП, а на охранителя на Тодор Живков:)

    10:33 25.06.2026

  • 24 Тралала

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Роки":

    И великия икономист Асан, ни обясняваше как ще си харчим парите от борда, пък то..

    10:35 25.06.2026

  • 25 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Реалност":

    много сте простии това работещите

    какъв е смисъла да работиш като вече има банани в магазина и можеш да лежиш и хапваш банани целогодишно

    10:35 25.06.2026

  • 26 потомствено комуне но от нагаждачите е

    13 4 Отговор
    Народа ги изхвърли от вземане на решения които влияят на народа но те пак продължават да дават акъл и да се месят.Точно тия с бойко ни съсипаха държавата.с решения,конституция,еврозона отказване от всички евтини ресурси и ни превърнаха в слуги на зеля забрана за референдуми....

    10:36 25.06.2026

  • 27 Фейк - либераст

    6 4 Отговор
    Учените от Оксфордския университет са установили, че колкото е по-дебел един човек, толкова е по-умен, защото имат много повече от мастната киселина"ОМЕГА" 3 стимулираща работата на мозъка. А крушарския комунистически култук - диета, та диета и отслабване! Резултата е пред всички!

    10:38 25.06.2026

  • 28 Левски

    10 2 Отговор
    Щом тия квичат, всичко ще се оправи.

    10:38 25.06.2026

  • 29 НИКОЛАЙ ПАРУШЕВ

    12 4 Отговор
    Щом такива корифей в бюджетирането като този тъпак, като Н. Василев, Симеон Дянков, Асен Василев, Теменужка мила дружка са против бюджета значи всичко е супер!
    Вън нещастници долни, вън! Народа ясно определи кой трябва да управлява държавата и кой трябва да стой тихо в ъгъла.

    10:40 25.06.2026

  • 30 Васил

    4 8 Отговор
    Явно ще има нови протести на там отиват нещата очаква ни едно горещо лято!

    Коментиран от #33, #40

    10:40 25.06.2026

  • 31 Питам

    10 3 Отговор
    Този още ли не си е обръснал главата за да изглежда челото му по-високо и респективно той по-умен?

    10:41 25.06.2026

  • 32 Независим

    5 7 Отговор
    Този бюджет е доказателство че военните са по прости и от пожарникарите.

    10:41 25.06.2026

  • 33 Да се хванем ли на бас,че няма да има?

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Васил":

    Шарлатанчетта ще се покрият.

    10:42 25.06.2026

  • 34 Хаха

    7 4 Отговор
    Крушевския селтак що не е в следствието да дава обяснение за непровокираното нападение над разносвача на пици...

    10:43 25.06.2026

  • 35 ккк

    10 2 Отговор
    вината е ваша заради хубавата еврозона , за да стигнем сега тези 3% всички такси и данъци двойни и половината администрация вън и без да се прави нищо и тогава стигаме 3%

    10:43 25.06.2026

  • 36 Крадецът вика ...

    7 5 Отговор
    Загрижили се нашите за инфлацията. Кой ни я докара тази инфлация с влизането в Еврозоната и големия бюджетен дефицит? Лесно е да се критикува, но не бива да се забравя бюджетът на Кирчо и Кокорчо и последствията от него.

    Коментиран от #45

    10:44 25.06.2026

  • 37 А къде са Баци и Шиши ве?

    9 0 Отговор
    По такъв важен въпрос, като бюджета, мълчат като пукели!

    Такъв цирк ни изиграха, че някои още не са се усетили!

    Всичко е оперета и балет " Кръстьо Сарафов ".

    10:45 25.06.2026

  • 38 Някой

    4 3 Отговор
    Добре, вие откъде предлагате да се орежат разходи? Пак от майките и т.н. нали? И аз искам по-добро, но като не мога да го измисля си мълча, само вие продължавате да ревете.

    10:46 25.06.2026

  • 39 ТояПа

    6 4 Отговор
    нека си го приемат и да съсипят всичко колкото може по-бързо. На гласувалите честито - излъгаха ви с лозунги и празни обещания.

    10:47 25.06.2026

  • 40 Тралала

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Васил":

    Кой ще го води протеста бе? Боко, Асан, тоя на снимката, тия дето ни набиха еврозоната ли? Нали ще бъдат избесени директно.

    10:50 25.06.2026

  • 41 Ти да видиш

    7 2 Отговор
    А сега да видим "българските граждани" ще излязат ли да протестират?
    Или "дивидента не е засегнат" и няма нужда от активно мероприятие?
    ДБ-илско ПП-растки Мунчовци, престъпници.

    10:50 25.06.2026

  • 42 Правилно!

    5 0 Отговор
    Това е, което трябва да се направи. Но... да се засегнат и печалбите на банки, олигарси, дивиденти и ...сраведливост за всички да има.

    10:50 25.06.2026

  • 43 1917

    7 3 Отговор
    Всеки, който е гласувал за навличането на еврото - да плаща последствията. Този ммизерник - също.
    Защо ние да плащаме по-високи данъци - нали щеше в клуба на богатите да е мед и масло - то си е така, но само за тези, които ни го натресоха и прибраха комисионната....

    Коментиран от #49

    10:52 25.06.2026

  • 44 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Защо най неграмотните, защитават идеите на олигархията? Купи си буквар.

    10:53 25.06.2026

  • 45 Друго мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Крадецът вика ...":

    Инфлацията няма нищо общо с влизането в Еврозоната.
    Инфлацията е дело на Мунчо-юмрука (чрез сл. му правителства), рожбата му Кокорчо, и хаоса и безвремието в последните 4-5 години.

    10:53 25.06.2026

  • 46 Поздрави от глово доставчик

    4 1 Отговор
    Тотален смешник никой него интересува мнението ти освен шепа хижари

    10:53 25.06.2026

  • 47 !!!

    3 1 Отговор
    Да оттегли ли защото вие всичките краднахте и съсипахте България?Сега наши деца и внуците да плаща сметките Ви?Е,-Сега!

    10:54 25.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ами...

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "1917":

    Щеше, ако не ни управляваха такива някадърници (по отношение на държавния интерес) в последните 5 години, на които, за награда, им се даде и абсолютна власт.

    10:56 25.06.2026

  • 50 Дориана

    3 4 Отговор
    В Прогресивна България на Румен Радев има умни и интелигентни икономисти, които ще направят и невъзможното българския народ да излезе от Свръх дефицита без той да понесе последствията от корумпираното управление на Борисов, Пеевски и ППДБ. Българския народ не е виновен и не го заслужава. Последствията трябва да се понесат от ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Точно този бюджет е реалистичен за разлика от скрития дефицит и раздутия популистки бюджет на коалиция Магнитски.

    Коментиран от #54

    10:57 25.06.2026

  • 51 ХАХАХА

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кой ще плати?
    Олигархията вече получи това, което иска - абсолютна власт, чрез Мунчо Хвърчилков.
    ;)

    10:58 25.06.2026

  • 52 На калпавите Радеви комунисти

    3 4 Отговор
    еврото им е виновно!

    Радев що не подкрепи референдума за еврото тогава бе, гении?

    Еврото ли ви вдига винетките сега или Радко?
    Мухахах!

    10:58 25.06.2026

  • 53 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Смях в залата. Хайде излезте на площада да осветите всички корумпирани защитници на корупцията и мафията в стил Борисов- Пеевски. Искате да върнете кражбите и рекетите, но няма да ви се получи Смешни и жалки сте., но цяла България ще види кои сте.

    11:00 25.06.2026

  • 54 И как ще стане така,

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    че народът няма да понесе последствията, а само ГЕРБ, ДПС и ППДБ?

    Ти явно спиш близо до властта, имаш вътреша инфирмация, би ли обяснила как.

    11:02 25.06.2026

  • 55 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    ДБ е партия с отпаднала необходимост и няма думата!

    Коментиран от #58

    11:02 25.06.2026

  • 56 Дориана

    1 2 Отговор
    Това е правилния реалистичен бюджет.за ужас на корумпираната опозиция. Това ще бъде бюджета , който ще спаси България по- лесно да излезе от Свръх Дефицита, който ни натресоха от ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Тези три партии са главните виновници за скрития , нереалистичен дефицит. И имат нахалството да продължават да работят срещу българския народ след като му стовариха невиждана по размери инфлация, скрит дефицит, кражби от Магистрали и всички сектори, рекети, корупция, мафия и пълзяща диктатура. Сега да мълчат и да стоят в ъгъла където ги изпрати разярения народ от площадите.

    11:03 25.06.2026

  • 57 Хаха

    2 0 Отговор
    Яз настоявам дай бг да върне парите за зелю и да плати на всички пострадали от въвеждането на юрото

    11:04 25.06.2026

  • 58 Дориана

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "az СВО Победа 81":

    ДБ на следващите избори отпадат от Парламента отиват в позиция на свободно падане при БСП и ИТН.

    11:05 25.06.2026

  • 59 Независим

    4 2 Отговор
    Само за два месеца Радев доказа че за сега е пет пъти по вреден за България от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.

    Коментиран от #63

    11:07 25.06.2026

  • 60 Дориана

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Двуличието на Шарлатаните:":

    Хайде, излезте на площада цяла България да види кои са защитниците на корупцията и мафията в България. След това никъде и на работа няма да ви вземат , защото вече никой не иска корумпирани служители.

    11:09 25.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 оня с коня

    1 0 Отговор
    Оди си настоявай на село бе примат.

    11:12 25.06.2026

  • 63 Дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Независим":

    Много грешен коментар, който няма нищо общо с реалността. Борисов и Пеевски са олицетворение на корупция и мафия, а Слави Трифонов на предателството. Някои хора вече са с тотално объркани ценности и не могат да различат доброто от злото , което се възпитава още в ранна детска възраст.

    Коментиран от #66, #67

    11:13 25.06.2026

  • 64 Давай ! Давай !

    1 0 Отговор
    А ! А аааа !


    У ! У ууу !

    Изрежете Гуменетките !

    11:15 25.06.2026

  • 65 Бйлгария !

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Размисли от морето":

    Лай - -- -- о !

    Подир !

    Ла -- --- --- о !

    11:16 25.06.2026

  • 66 Ти Също !

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Дориана":

    Защото !

    Не Искаш Да Видиш !

    Реалноста !

    Целия Този Гювеч !

    Трябва Да Отиде В !

    Кенефа !

    11:20 25.06.2026

  • 67 Независим

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Дориана":

    От този бюджет личи че Радев не се бори с корупцията и олигархията, а точно обратното.

    11:22 25.06.2026

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