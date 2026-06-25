Депутатите от Комисията по туризма се притесниха от провал на зимния сезон на Мальовица заради спрения лифт

Ситуацията около подмяната на лифта в курорта Мальовица предизвика сериозна дискусия вчера по време на заседанието на парламентарната Комисия по туризъм. Народни представители настояха за изясняване на причините, довели до спиране на строителните дейности, както и за координирана позиция на всички компетентни институции, съобщи travelnews.bg.

Депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по туризъм Валентин Милушев постави въпроса за бъдещето на един от най-емблематичните планински центрове в Рила. По думите му първоначално е било издадено разрешение от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за подмяна на съществуващото съоръжение, но впоследствие институцията е променила позицията си и е спряла строителните дейности.

„Има издадени разрешения, а впоследствие институциите подменят собствените си решения. Така се стига до патова ситуация“, коментира Милушев.

Според него забавянето на проекта може да доведе до затваряне на Мальовица през следващия зимен сезон, което би нанесло сериозен удар върху туризма, местната икономика и работещото местно население. Той подчерта, че в европейската практика лифтовите съоръжения се обновяват периодично, за да отговарят на съвременните изисквания за безопасност и ефективност.

„В Европа подобни съоръжения се подменят на определен период от време. Не можем да очакваме да развиваме зимен туризъм със стара инфраструктура“, заяви Милушев.

Той определи района на Мальовица като „малката Швейцария“ и една от най-красивите части на Рила, като подчерта, че става въпрос за частна инвестиция, насочена към модернизация на съществуваща туристическа инфраструктура.

По време на дискусията депутатът от „Прогресивна България“ и член на Комисията по туризъм Ясен Щерев предложи да бъде изискано официално становище от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което да даде яснота по казуса и причините за спирането на проекта. Пред TravelNews той подчерта, че ситуацията е тежка и трябва да се върви към промяна на Закона за горите, за да се отпушат инвестициите в нови лифтове. "Аз съм скиор и подкрепям развитието на зимните курорти и ски спортовете. Не може да разчитаме на стари съоръжения при положение, че в Австрия, Франция и Италия постоянно модернизират лифтовете. И там имат зелени организации, но развиват своите планински курорти", каза пред TravelNews Щерев.

Председателят на Комисията по туризъм Росица Кирова подкрепи идеята и предложи да бъдат събрани позиции от всички заинтересовани страни.

„Трябва да поискаме информация от МОСВ и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно аргументите за спирането на строителството. Необходимо е да чуем и становището на инвеститора, както и позицията на Министерството на туризма“, заяви Кирова.

Очаква се след получаване на официалните становища Комисията по туризъм да разгледа отново темата и да обсъди възможни решения за излизане от създалата се ситуация. Според депутатите случаят с Мальовица е показателен за необходимостта от по-добра координация между институциите при реализирането на инвестиции в туристическата инфраструктура, особено когато става въпрос за модернизация на съществуващи съоръжения в планинските курорти.