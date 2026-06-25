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Депутатите от Комисията по туризма се притесниха от провал на зимния сезон на Мальовица заради спрения лифт

Депутатите от Комисията по туризма се притесниха от провал на зимния сезон на Мальовица заради спрения лифт

25 Юни, 2026 10:37 636 11

  • лифт-
  • мальовица

„В Европа подобни съоръжения се подменят на определен период от време. Не можем да очакваме да развиваме зимен туризъм със стара инфраструктура“, заяви Милушев

Депутатите от Комисията по туризма се притесниха от провал на зимния сезон на Мальовица заради спрения лифт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията около подмяната на лифта в курорта Мальовица предизвика сериозна дискусия вчера по време на заседанието на парламентарната Комисия по туризъм. Народни представители настояха за изясняване на причините, довели до спиране на строителните дейности, както и за координирана позиция на всички компетентни институции, съобщи travelnews.bg.

Депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по туризъм Валентин Милушев постави въпроса за бъдещето на един от най-емблематичните планински центрове в Рила. По думите му първоначално е било издадено разрешение от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за подмяна на съществуващото съоръжение, но впоследствие институцията е променила позицията си и е спряла строителните дейности.

„Има издадени разрешения, а впоследствие институциите подменят собствените си решения. Така се стига до патова ситуация“, коментира Милушев.

Според него забавянето на проекта може да доведе до затваряне на Мальовица през следващия зимен сезон, което би нанесло сериозен удар върху туризма, местната икономика и работещото местно население. Той подчерта, че в европейската практика лифтовите съоръжения се обновяват периодично, за да отговарят на съвременните изисквания за безопасност и ефективност.

„В Европа подобни съоръжения се подменят на определен период от време. Не можем да очакваме да развиваме зимен туризъм със стара инфраструктура“, заяви Милушев.

Той определи района на Мальовица като „малката Швейцария“ и една от най-красивите части на Рила, като подчерта, че става въпрос за частна инвестиция, насочена към модернизация на съществуваща туристическа инфраструктура.

По време на дискусията депутатът от „Прогресивна България“ и член на Комисията по туризъм Ясен Щерев предложи да бъде изискано официално становище от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което да даде яснота по казуса и причините за спирането на проекта. Пред TravelNews той подчерта, че ситуацията е тежка и трябва да се върви към промяна на Закона за горите, за да се отпушат инвестициите в нови лифтове. "Аз съм скиор и подкрепям развитието на зимните курорти и ски спортовете. Не може да разчитаме на стари съоръжения при положение, че в Австрия, Франция и Италия постоянно модернизират лифтовете. И там имат зелени организации, но развиват своите планински курорти", каза пред TravelNews Щерев.

Председателят на Комисията по туризъм Росица Кирова подкрепи идеята и предложи да бъдат събрани позиции от всички заинтересовани страни.

„Трябва да поискаме информация от МОСВ и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно аргументите за спирането на строителството. Необходимо е да чуем и становището на инвеститора, както и позицията на Министерството на туризма“, заяви Кирова.

Очаква се след получаване на официалните становища Комисията по туризъм да разгледа отново темата и да обсъди възможни решения за излизане от създалата се ситуация. Според депутатите случаят с Мальовица е показателен за необходимостта от по-добра координация между институциите при реализирането на инвестиции в туристическата инфраструктура, особено когато става въпрос за модернизация на съществуващи съоръжения в планинските курорти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано така стане

    4 2 Отговор
    Супер няма да има пари и подъръци за украйна.

    Коментиран от #6

    10:40 25.06.2026

  • 2 Честно казано

    5 1 Отговор
    Да фалират, изобщо не ми пука.

    10:45 25.06.2026

  • 3 Леле, колко неприятно

    5 1 Отговор
    притеснени депутати.

    10:51 25.06.2026

  • 4 Тутууризъм

    6 0 Отговор
    След очертаващия се провал на летния сезон тази година, това ще бъде нещо като допълнителен бонус.

    10:57 25.06.2026

  • 5 За отвличане на вниманието от

    5 0 Отговор
    Бюджета и други важни неща.
    Земеделието и туризма са унищожени
    За последните трийсет и шест години
    Напълно умишлено и предателско.

    11:06 25.06.2026

  • 6 От самото начало го пиша че

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "дано така стане":

    Тече украинизация на България. Който не го вижда или го отрича е предател.

    11:08 25.06.2026

  • 7 SDEЧЕВ

    3 0 Отговор
    Винаги подобни решения се скриват зад имена , като РИОСВ зеленигалфони и тем подобни. Кой?-Кой трите имена и ЕГН!Кой реши да блокира подмяната на стар лифт с нов и защо?. Може и снимка да му пуснете

    11:12 25.06.2026

  • 8 Въпрос

    1 0 Отговор
    А, защо не се притеснят от мазута заливащ плажовете на южното черноморие? Вече 5 дни не можеш да влезеш във водата без да се оцапаш. По краката и чехлите се чисти маргарин, олио и д-р, но от бански о дрехи не може с никой от широко рекламираните почистващи препарати. От министъра няма и дума.

    11:13 25.06.2026

  • 9 С лифт или без лифт

    1 1 Отговор
    Сезон нема да има що нема да има снек

    11:14 25.06.2026

  • 10 Госта

    1 0 Отговор
    Ужас тоя лифт с обща дължина от 500м ще съсипе екологията + ще убие 1000 мечки , 2000 кълвача и около 500 костенурки .Смърт за инвеститора да се забрани изцяло лифтове и влекове и ските .В Европа само упадъчните държави поддържат зимния туризъм.България има природа ,която не се среща никъде по света и трябва да се пази .
    Иначе казано - поредната пародия по нашите ширини .Само Витоша ако беше до средно голям европейски град /даже не визирам столица / във Франция , Австрия, Швейцария, Италия или Германия щеше да има поне 25 лифта и модерни съоражения ,които да качват туристи целогодишно - а то в момента трагедия.

    11:16 25.06.2026

  • 11 Стискам Палци !

    1 0 Отговор
    Да Стане !

    11:24 25.06.2026

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