Бордът по туризъм поиска спешни мерки за модернизацията на всички лифтове в курортите

Необходими са спешни промени в Закона за горите, за да се улесни ремонтът на съществуващи влекове, лифтове и ски писти, както и за израждане на нови съоръжения и екологична инфраструктура в планините.

Това се казва в позиция до медиите от Националния борд по туризъм.

Във връзка с изразени намерения от народни представители и Министерството на регионалното развитие и благоустройство за законодателни инициативи в група закони и по-конкретно промени в Закона за горите, Националният борд по туризъм изразява категорична позиция в подкрепа на регламентация, която ще направи възможно целогодишното предвижване до планините, осигурен от най-екологична инфраструктура, каквато по същество представляват лифтовете и влековете.

Последователно и аргументирано защитаваме тезата, че планините следва да бъдат достъпни лесно и удобно за всички граждани, независимо от тяхната възраст и физическа кондиция. Това е въпрос на национален приоритет и форма на здравна превенция.

Поправките трябва да разрешават рехабилитация и строителство на ски писти, станции и стълбове на лифтове и влекове, включително за нуждите на основен ремонт и реконструкция на съществуващи такива без задължителната процедура за смяна на предназначението на горските територии. Измененията следва да предвидят да отпадне също изискването в закона, според което не е позволена промяна на предназначението на горски територии за ски писти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии.

Необходими са спешни мерки за създаване на адекватни и справедливи условия за развитие на планинския и ски туризъм в страната, предвид тяхната полезност и привлекателнтост, както и успехите на България като лидер в провеждането на престижни състезания от европейските и световни календари на зимните спортове.

Следва да се отбележи и още един важен аспект предвид климатичните промени, за ролята на ски пистите като естествени просеки, които при горски пожари имат своето превантивно място, ограничавайки разрастването им, а също така съоръженията, които се изграждат за изкуствен сняг, имат пряко приложение като резервоари за вода в процеса на потушаване на пожарите.

През последните 20 години сме свидетели на целенасочено задържане и противодействие на естественото развитие на планините и възможността те да бъдат ползвани свободно от българските граждани, туристи и спортисти в услуга на развитието на добре познатите европейски дестинации като Италия, Франция и Австрия, а дори Гърция заложи проекти за развитие на инфраструктура за планинински туризъм със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

Още веднъж изразяваме нашата подкрепа за визията и решимостта на правителството и на народните представители да направят необходимите промени в българското законодателство, така че Витоша, Боровец, Пампорово и Банско, както и други подходящи местности във вътрешността на страната да получат нов шанс за регионално социално-икономическо и туристическо развитие, подчертават от НБТ.

Източник: travelnews.bg