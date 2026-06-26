Времето днес, прогноза за петък, 26 юни: Предимно слънчево, след обяд отново ще има райони с валежи и гръмотевици

Ще бъде предимно слънчево, но след обяд отново ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България.

Максималните температури ще бъдат по-високи – между 30° и 35°, в София около 31°. Ще духа слаб североизточен вятър.

Слънчево ще бъде и на морския бряг – със слаб вятър и максимални температури между 28° и 31°. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е около 24°.

Много добри условия за туризъм в планините. Вятърът ще е слаб до умерен, от североизток. Ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня на места ще превали и прегърми. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 18° на Мальовица и Алеко до 22° в Боровец.

През почивните дни, както и в понеделник, времето ще бъде слънчево, с малка вероятност за валежи. Температурите ще се повишават с около градус всеки ден и в понеделник ще бъдат между 32° и 37°.