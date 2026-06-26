Времето днес, прогноза за петък, 26 юни: Предимно слънчево, след обяд отново ще има райони с валежи и гръмотевици

Ще бъде предимно слънчево, но след обяд отново ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България.
Максималните температури ще бъдат по-високи – между 30° и 35°, в София около 31°. Ще духа слаб североизточен вятър.
Слънчево ще бъде и на морския бряг – със слаб вятър и максимални температури между 28° и 31°. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е около 24°.
Много добри условия за туризъм в планините. Вятърът ще е слаб до умерен, от североизток. Ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня на места ще превали и прегърми. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 18° на Мальовица и Алеко до 22° в Боровец.
През почивните дни, както и в понеделник, времето ще бъде слънчево, с малка вероятност за валежи. Температурите ще се повишават с около градус всеки ден и в понеделник ще бъдат между 32° и 37°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #2
03:33 26.06.2026
2 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата":много сте точен приятел
ама че ще го ядат СИРИНЕТО къде ще идат като са гладни европейскиГЕЮВЕ
03:34 26.06.2026
3 Горски
03:45 26.06.2026