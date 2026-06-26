Критично остава състоянието на ранените на „Тракия“ и „Кабакум“

Критично състояние и спешни проверки след ужаса на АМ "Тракия"

В МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол лекарите денонощно се борят за живота на 49-годишната съпруга на треньора от детската школа на ФК "Славия" Иван Терзийски. Жената е претърпяла две последователни тежки операции заради коремен кръвоизлив, разкъсвания на вътрешни органи, счупен таз и черепно-мозъчна травма с оток. Поради критичното ѝ състояние тя не може да бъде транспортирана в столицата. Самят Терзийски е в стабилно състояние със сътресение на мозъка.

Припомняме, че жестокият сблъсък, при който тежкотоварен камион навлезе в насрещното платно и размаза автомобила им, отне живота на трима души, сред които две деца — млади футболни таланти от набори на "белите", пътуващи към детски турнир в Албена. Българският футболен съюз изказа официални съболезнования, а в академията на "Славия" бе обявен едномесечен траур. Организаторите на турнира отмениха всички официални класирания и награждавания в знак на съпричастност.

Пред съда шофьорът на ТИР-а заяви, че причината за трагедията е спукана гума, довела до загуба на контрол над камиона. Случаят обаче предизвика остра реакция на най-високо ниво. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди спешни анализи и проверки на рисковите участъци по магистралите. Той апелира стопаните на пътя незабавно да прегледат качеството на асфалта, знаците и състоянието на мантинелите, които често не успяват да изпълнят преградната си функция при тежки удари.

Нож и огнестрелни рани: Продължава разследването за екшъна на "Кабакум"

Окръжната прокуратура във Варна продължава да нищи детайлите около кървавото сблъскване между двама млади мъже на 19 и 24 години, разиграло се в плажно заведение в местността "Кабакум". Спорът между двамата ескалира бързо, като единият намушка опонента си с нож, а другият отговори със стрелба от огнестрелно оръжие.

И двамата участници остават в реанимацията на МБАЛ "Света Анна" във Варна. Лекарите са извършили сложни животоспасяващи интервенции, като състоянието им към момента е частично стабилизирано, но опасността за живота им все още не е преминала. Следователите продължават да разпитват свидетели и персонал на заведението, за да установят точните мотиви за агресията в разгара на летния сезон.