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Критично остава състоянието на ранените на „Тракия“ и „Кабакум“

Критично остава състоянието на ранените на „Тракия“ и „Кабакум“

26 Юни, 2026 06:08, обновена 26 Юни, 2026 06:17 1 113 5

  • инциденти-
  • катастрофи-
  • пострадали

Междувременно МВР започва извънредни проверки на пътната инфраструктура, а съдът разглежда мерките на задържаните

Критично остава състоянието на ранените на „Тракия“ и „Кабакум“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Критично състояние и спешни проверки след ужаса на АМ "Тракия"

В МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол лекарите денонощно се борят за живота на 49-годишната съпруга на треньора от детската школа на ФК "Славия" Иван Терзийски. Жената е претърпяла две последователни тежки операции заради коремен кръвоизлив, разкъсвания на вътрешни органи, счупен таз и черепно-мозъчна травма с оток. Поради критичното ѝ състояние тя не може да бъде транспортирана в столицата. Самят Терзийски е в стабилно състояние със сътресение на мозъка.

Припомняме, че жестокият сблъсък, при който тежкотоварен камион навлезе в насрещното платно и размаза автомобила им, отне живота на трима души, сред които две деца — млади футболни таланти от набори на "белите", пътуващи към детски турнир в Албена. Българският футболен съюз изказа официални съболезнования, а в академията на "Славия" бе обявен едномесечен траур. Организаторите на турнира отмениха всички официални класирания и награждавания в знак на съпричастност.

Пред съда шофьорът на ТИР-а заяви, че причината за трагедията е спукана гума, довела до загуба на контрол над камиона. Случаят обаче предизвика остра реакция на най-високо ниво. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди спешни анализи и проверки на рисковите участъци по магистралите. Той апелира стопаните на пътя незабавно да прегледат качеството на асфалта, знаците и състоянието на мантинелите, които често не успяват да изпълнят преградната си функция при тежки удари.

Нож и огнестрелни рани: Продължава разследването за екшъна на "Кабакум"

Окръжната прокуратура във Варна продължава да нищи детайлите около кървавото сблъскване между двама млади мъже на 19 и 24 години, разиграло се в плажно заведение в местността "Кабакум". Спорът между двамата ескалира бързо, като единият намушка опонента си с нож, а другият отговори със стрелба от огнестрелно оръжие.

И двамата участници остават в реанимацията на МБАЛ "Света Анна" във Варна. Лекарите са извършили сложни животоспасяващи интервенции, като състоянието им към момента е частично стабилизирано, но опасността за живота им все още не е преминала. Следователите продължават да разпитват свидетели и персонал на заведението, за да установят точните мотиви за агресията в разгара на летния сезон.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо

    1 1 Отговор
    Приш толкова много тирове по тази магистрала и инциденти с убити всеки месец никой не подмени мантинелите с по здрави.Колко европари се изкрадоха.Пътищата са безобразни,а какви табели и знаци поставени от малоумни.Вижте само как изглежда входа на София от към Европа.Преди имаше и цигани там.Нарочно го правят.Загиват деца - само имитация на дейности и храна за журналистите.

    Коментиран от #3

    06:40 26.06.2026

  • 3 я кажи

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    от коя страна на вашето село софия е европа? (да знаем за кой вход говориш)

    06:50 26.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    07:01 26.06.2026

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