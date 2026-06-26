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Правителството ще обсъди проблемите с безводието и водопроводите в страната

Правителството ще обсъди проблемите с безводието и водопроводите в страната

26 Юни, 2026 07:34 593 25

  • правителство-
  • обсъждане-
  • проблем с безводието

В срещата в МС ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства.

Правителството ще обсъди проблемите с безводието и водопроводите в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет, съобщават от БНР.

В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства.

По данни на ВиК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, а 6 - в Перник. Близо 15 хиляди души са засегнати от водните режими.

В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната.

Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 все още няма безводие

    6 0 Отговор
    има скапани тръби и загуби по80-90%

    Коментиран от #16

    07:36 26.06.2026

  • 2 Жеро

    8 1 Отговор
    Какво ще обсъждат, тези велики празноглавци!? То вода по тръбите няма, а
    цените и заплатите на чантаджиите, нагоре!

    07:38 26.06.2026

  • 3 при толкоз водоеми

    7 0 Отговор
    безводие и при толкоз пари изчезнали по ужким ремонти водопроводите леш???

    07:43 26.06.2026

  • 4 ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ДА ИЗВИКАТ ИЗРАЕЛ

    8 1 Отговор
    Нали държавата Израел управлява водите на България.

    Коментиран от #11, #23

    07:48 26.06.2026

  • 5 Радев

    4 1 Отговор
    Правителството на Радев е поредната говорилня. Знаете ли, какви са мързеливи и крадливи?

    07:50 26.06.2026

  • 6 к0к0рч0 💋🍌

    5 0 Отговор
    готвят поредното безводие
    железко трябва напълни хаяшиту

    07:52 26.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Ротшилд иска данъци за всичко ,което си е наше ,докато не ни зароби ,иначе няма да ни дава кредити ,за банани и прайдове ,

    Коментиран от #10

    07:52 26.06.2026

  • 8 1111

    4 0 Отговор
    Проблем има и с отпадните води. В селото на баба ми започнаха да строят канализация през 2005 г. и още не е довършена. Беше построена наполовина, но за другата половина не се намериха пари и не е въведена в експлоатация. 21 години неглижиране, но важното е, че имаме магистрали до Луната!🤬

    07:58 26.06.2026

  • 9 Трол

    3 0 Отговор
    Още 5-6 такива обсъждания и проблемът ще се реши.

    07:59 26.06.2026

  • 10 На кой му пука?

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    Не сме длъжни да правим това, което някой се сети да иска от нас.

    07:59 26.06.2026

  • 11 хмм

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ДА ИЗВИКАТ ИЗРАЕЛ":

    Това е партенка, която редовно се разнася по форумите.

    08:01 26.06.2026

  • 12 Въпрос

    1 0 Отговор
    Харизанов ще го видим ли в затвора? Всичко друго е миене на очи.

    08:04 26.06.2026

  • 13 Лоло

    1 0 Отговор
    Кога имаше опасност от препълване, кога стана безводие?

    08:04 26.06.2026

  • 14 длоико

    2 1 Отговор
    Правителството или да почва да работи, или да си събира багажа че ще ги гоним. Минаха 2 месеца и ГЕРБ са на свобода и в парламента, а трябваше да са в затвора. Роско Хаяшито , Глупавия пожарникар, Теменуга, Владко рекетьора и Томи с квадратната кратуна 15 г грабиха България, а сега са на издръжка от българите, които ограбиха. До кога бре??? Слава на Господ Иисус Христос едните ги изритахме, сега внимаваите да не сте след тях вие. Стига с неизвестните разбойници дето ограбиха милиардите. Стига. 2 деца са в гробищата заради мантинели.

    08:04 26.06.2026

  • 15 Безводен значи

    1 1 Отговор
    Тва липса на околоплодна течност за сивото вещество ли е?

    Коментиран от #17

    08:07 26.06.2026

  • 16 Бая наглост се иска

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "все още няма безводие":

    да се говори за "безводие" при цяла есен и цяла пролет проливни дъждове!

    08:09 26.06.2026

  • 17 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безводен значи":

    Нарича се цереброспинална течност! И престанете да се правите на интересни, защото не сте!

    08:11 26.06.2026

  • 18 Водата

    2 0 Отговор
    отиди комшиите !

    08:12 26.06.2026

  • 19 Участие

    3 0 Отговор
    на Шишков ? Губене на време ! Само лъжи и усукване , а лъжата и алчността са изписани на физиономията му !

    08:14 26.06.2026

  • 20 Нормално

    4 0 Отговор
    След демокрацията поливните площи намаляха от 13 мил декара на1 млн.. Тръбите бяха продадени на скраб.

    Едно от най-важните достижения след 9.10.89г.

    08:15 26.06.2026

  • 21 Шадраван

    0 0 Отговор
    На много места е по-ефективно да се изгради изцяло нов водопровод.

    Коментиран от #24

    08:17 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не лъжете!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ДА ИЗВИКАТ ИЗРАЕЛ":

    Има сключено междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на водите. То е с консултативен и експертен характер и цели обмяна на опит и добри практики, без да дава собственост или оперативен контрол върху българските водни ресурси.

    08:32 26.06.2026

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Шадраван":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    08:36 26.06.2026

  • 25 Да за бюджет 10 години

    0 0 Отговор
    Това е подковата на истината за водата

    09:00 26.06.2026

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