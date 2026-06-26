Правителството ще обсъди проблемите с безводието и водопроводите в страната

Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет, съобщават от БНР.

В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства.

По данни на ВиК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, а 6 - в Перник. Близо 15 хиляди души са засегнати от водните режими.

В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната.

Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи.