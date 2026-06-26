Правителството ще обсъди проблемите с безводието и водопроводите в страната

Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет, съобщават от БНР.
В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства.
По данни на ВиК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, а 6 - в Перник. Близо 15 хиляди души са засегнати от водните режими.
В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната.
Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 все още няма безводие
Коментиран от #16
07:36 26.06.2026
2 Жеро
цените и заплатите на чантаджиите, нагоре!
07:38 26.06.2026
3 при толкоз водоеми
07:43 26.06.2026
4 ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ДА ИЗВИКАТ ИЗРАЕЛ
Коментиран от #11, #23
07:48 26.06.2026
5 Радев
07:50 26.06.2026
6 к0к0рч0 💋🍌
железко трябва напълни хаяшиту
07:52 26.06.2026
7 Kaлпазанин
Коментиран от #10
07:52 26.06.2026
8 1111
07:58 26.06.2026
9 Трол
07:59 26.06.2026
10 На кой му пука?
До коментар #7 от "Kaлпазанин":Не сме длъжни да правим това, което някой се сети да иска от нас.
07:59 26.06.2026
11 хмм
До коментар #4 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ДА ИЗВИКАТ ИЗРАЕЛ":Това е партенка, която редовно се разнася по форумите.
08:01 26.06.2026
12 Въпрос
08:04 26.06.2026
13 Лоло
08:04 26.06.2026
14 длоико
08:04 26.06.2026
15 Безводен значи
Коментиран от #17
08:07 26.06.2026
16 Бая наглост се иска
До коментар #1 от "все още няма безводие":да се говори за "безводие" при цяла есен и цяла пролет проливни дъждове!
08:09 26.06.2026
17 между другото
До коментар #15 от "Безводен значи":Нарича се цереброспинална течност! И престанете да се правите на интересни, защото не сте!
08:11 26.06.2026
18 Водата
08:12 26.06.2026
19 Участие
08:14 26.06.2026
20 Нормално
Едно от най-важните достижения след 9.10.89г.
08:15 26.06.2026
21 Шадраван
Коментиран от #24
08:17 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не лъжете!
До коментар #4 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ДА ИЗВИКАТ ИЗРАЕЛ":Има сключено междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на водите. То е с консултативен и експертен характер и цели обмяна на опит и добри практики, без да дава собственост или оперативен контрол върху българските водни ресурси.
08:32 26.06.2026
24 оня с коня
До коментар #21 от "Шадраван":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
08:36 26.06.2026
25 Да за бюджет 10 години
09:00 26.06.2026