Божанов: Заради липсата на реформи и високия дефицит вървим към вдигане на данъците, по примера на Румъния

Докато управляващото мнозинство обещава по-високи разходи за гражданите и по-голяма сигурност за системата с новия бюджет, критиците виждат в разчетите опасна спирала от нов дълг, икономически зависимости и тотална липса на структурни реформи.
В ситуация на нажежен политически дебат и коренно различни разчети, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов говори по важните въпроси в студиото на "Денят ON AIR".
Представеният проект за Бюджет 2026 беше определен от съпредседателя на "Да, България" като разочароващ.
Той обърна внимание, че заложен дефицит от 5,7% не е виждан в страната от 1995 г. по времето на Жан Виденов, въпреки преминалите в по-ново време кризи като Ковид-19.
Божанов изрази несъгласие с твърденията на управляващите, че това се дължи на тежко наследство, като посочи къде според него е реалният проблем.
"Това, което виждаме, е ръст на средствата за издръжка от над 1 милиард, ръст на капиталовите разходи спрямо това, което предложи ГЕРБ в края на 2025 година", заяви той.
Божанов допълни, че правителството е паднало след протести срещу бюджет, който е съдържал по-малки разходи за издръжка и капитал, и изрази притеснение дали тези средства няма да отидат в корупционни практики.
По думите му ръстът в тези пера е скандален и управляващите не са разбрали мандата си.
Липса на структурни реформи и "чадър" над МВР
Като друг сериозен минус на настоящия проектобюджет Божанов изтъкна липсата на реформи, въпреки че кабинетът е имал два месеца за подготовка.
Единствената предложена такава според него е за осигуровките на държавните служители, но и тя не е изпълнена както трябва.
Той критикува факта, че силовите структури отново остават незасегнати и няма да се съкращават пенсионери в МВР, които получават едновременно и заплата, и пенсия.
Удар по бизнеса и риск от нови налози
"Скандално е да сложиш на бизнеса увеличение на разходите с по-малко от един месец предизвестие", коментира депутатът по повод вдигането на максималния осигурителен доход от август.
Той опроверга изказванията на премиера, че доходите на никого няма да бъдат намалени, като поясни, че при запазена брутна заплата и повишен осигурителен праг, най-продуктивните индустрии ще получат нетно намаление на доходите си.
Заради липсата на реформи и високия дефицит, гостът предупреди, че страната върви към увеличаване на данъците, по примера на Румъния, независимо дали ще се вдига ДДС, друг налог или ще се премине към прогресивно облагане.
Той призова бюджетът да бъде изтеглен и преработен с 3% дефицит, тъй като в настоящия си вид нарушава Закона за публичните финанси.
Същите корупционни схеми в здравеопазването
По отношение на корупционните схеми в здравеопазването, народният представител изрази съмнения, че те ще бъдат спрени, като даде пример с изслушването на кандидата за подуправител на Здравната каса.
Той отбеляза, че новият кандидат е дал положителна оценка за предходния управител Момчил Мавров, чиято оставка е била поискана от парламента заради неизпълнение на задълженията по спиране на източването на касата.
"В здравеопазването изглежда, че картите са раздадени по същия начин", заяви Божанов.
Той допълни, че председателят на здравната комисия Костадин Ангелов е заел страната на кандидата по време на въпросите за скандалните източвания в болница "Света Марина" във Варна, установени от АДФИ по време на предишното управление.
Несериозно отношение към проблемите на "Капитан Андреево"
Като друг сектор със сериозни проблеми Божанов посочи земеделието и по-конкретно ситуацията на ГКПП "Капитан Андреево". Той разкритикува действията на министър Абровски, който след констатации в доклад на служебния кабинет за възможно манипулиране на пробите, е заявил, че проблемът е решен просто със смяна на компютрите.
Депутатът определи това като несериозно и изрази мнение, че интересите на определени хора там остават защитени.
В края на разговора, запитан дали ще подкрепят Андрей Гюров, ако бъде издигнат от инициативен комитет за президентските избори, Божанов заяви, че като служебен премиер Гюров се е справил изключително добре и това е било оценено от гражданите, но решението за формат на кандидатиране е изцяло негово.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калам Дудука
Коментиран от #7, #57
08:20 26.06.2026
2 Регресивните
Коментиран от #36
08:21 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Дедовия
08:24 26.06.2026
7 Ахааа
До коментар #1 от "Калам Дудука":Давайте да си връщаме е начело на държавата Пеевски! Така , нека пак в скута му заедно ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ!!!
Коментиран от #14
08:25 26.06.2026
8 Шапкаря
Коментиран от #21, #45
08:27 26.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ООрана държава
08:28 26.06.2026
12 Хохохо
Къде са инвеститорите които щяха да тичат към нас
Коментиран от #47, #48
08:30 26.06.2026
13 в кратце
08:31 26.06.2026
14 Окооо
До коментар #7 от "Ахааа":Точно така, нека спрем започналия разпад в ГЕРБ- ДПС! Нека ги съживим! Пак в скута му, пак сглобка, други варианти просто няма! Или Радев или Пеевски!!!
08:31 26.06.2026
15 Цървул
Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите .
08:31 26.06.2026
16 А еали
Коментиран от #40
08:31 26.06.2026
17 Жан Виденов
Коментиран от #33
08:33 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ще видиш
До коментар #8 от "Шапкаря":бе, г а л ф o н. Утре като се вдигнат тол таксите, ще видиш, на какви цени в магазина, ще станат стоките.
Коментиран от #25
08:35 26.06.2026
22 Аоо
08:36 26.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 въпросче
Коментиран от #50
08:37 26.06.2026
25 оня с коня
До коментар #21 от "Ще видиш":нормално е всичко да поскъпне другарю
във времената на демокрацията е така
стига със таз планова икономика
като сте беден ще ядете на коня средния крак
08:38 26.06.2026
26 Пич
08:39 26.06.2026
27 ннннннннн
08:39 26.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Аха
08:39 26.06.2026
30 Образование
Коментиран от #34, #38
08:39 26.06.2026
31 хмм
08:39 26.06.2026
32 Въпроса е !
И Да Продължим !
Да Крадем !
08:40 26.06.2026
33 Евроатлантик
До коментар #17 от "Жан Виденов":Голям си фен на Пеевски- Борисов, ама няма да ви огрев повече властта ! Колкото до Жан Виденов, той беше единственият премиер, който се опълчи на Сорос, затова му организираха Майдан и хиперинфлация! О единствено той излезе беден от властта !
08:41 26.06.2026
34 Ами тя е почти на 80 г.
До коментар #30 от "Образование":Колко зорко да и е окото на 80 г.?
Коментиран от #42
08:41 26.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бай Араб
Коментиран от #39, #46
08:44 26.06.2026
38 Факт
До коментар #30 от "Образование":Да.Основен критерий е лоялност към СБУ и за това основни кандидати са профпредседатели, някой без нужното образование и професионална квалификация...Промяна, ама друг път....
08:44 26.06.2026
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #37 от "Бай Араб":редно е да вдигант цените на всичко
налага се скорошна актуализация заради еврото
08:46 26.06.2026
40 Зора Бяха Еврофондовете !
До коментар #16 от "А еали":Свежа Глътка !
За Българските Феодали !
08:46 26.06.2026
41 Бай Араб
До коментар #3 от "Тагаенко съм":Не, няма такова нещо,парите трябва да отиват директно в Турция да си плащаме редовно на БОТАШ .
08:47 26.06.2026
42 Еволюция
До коментар #34 от "Ами тя е почти на 80 г.":Много даже, подценяват я.Но тя ,,коли и беси,,!
08:47 26.06.2026
43 Kaлпазанин
Коментиран от #49
08:49 26.06.2026
44 Прогресивна България
08:50 26.06.2026
45 Дапитам
До коментар #8 от "Шапкаря":Е че ти не знаеш ли че големи правомощия на дръти корумпарани комундета не бива да се дават?Чудя се докога бг народа ще се хваща на грешната въдица?Така беше и с шарлатаните.
08:51 26.06.2026
46 Бай Араб
До коментар #37 от "Бай Араб":То на БОТАШ. в евро плащаме, турците рубли не желаят .
08:51 26.06.2026
47 Зъл пес
До коментар #12 от "Хохохо":Е кога ще се научите да не разчитате на друг?
08:52 26.06.2026
48 Какви Инвеститори Бе !
До коментар #12 от "Хохохо":Ти сам Нещеш Да инвестираш !
В Себе си !
Та Какъв инвеститор Ще дойде !
Освен Някой !
Който иска да те Зароби !
Какво Стана Със Златото !
Май Сме на Голма Печалба !
08:53 26.06.2026
49 скачал за банани на жълтите павета
До коментар #43 от "Kaлпазанин":ас съм скачал на площада с двата пръста за тия банани ей
08:54 26.06.2026
50 Бай Араб
До коментар #24 от "въпросче":Ти България с Англия и Швейцария ли сравняваш ? Още носиш гумените цървули на баба си докато прекосяваш двора отивайки към клозета.Прати си еврото в Русия,там го искат.
08:54 26.06.2026
51 Пешо
08:54 26.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 оня с коня
Коментиран от #56
08:58 26.06.2026
55 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Тепърва ще забогатявате, и то здраво.
Коментиран от #58, #59
08:58 26.06.2026
56 оня с коня
До коментар #54 от "оня с коня":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
08:59 26.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 тук ни вързаха капачките нова EU деректи
До коментар #55 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":всичко ни е наред , даже пари пащаме на зелнски и капачки още събираме за ковьози
09:00 26.06.2026
59 Дедовия
До коментар #55 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Повишаването на цените на винетките и цигарите нямат нищо общо с еврозоната, това си е заслуга лично на Радев.
09:06 26.06.2026