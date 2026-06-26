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Божанов: Заради липсата на реформи и високия дефицит вървим към вдигане на данъците, по примера на Румъния

Божанов: Заради липсата на реформи и високия дефицит вървим към вдигане на данъците, по примера на Румъния

26 Юни, 2026 08:12 857 59

  • божидар божанов-
  • липса на реформи-
  • дефицит-
  • вдигане на данъците

"Скандално е да сложиш на бизнеса увеличение на разходите с по-малко от един месец предизвестие", коментира депутатът по повод вдигането на максималния осигурителен доход от август, коментира съпредседателят на "Да, България"

Божанов: Заради липсата на реформи и високия дефицит вървим към вдигане на данъците, по примера на Румъния - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Докато управляващото мнозинство обещава по-високи разходи за гражданите и по-голяма сигурност за системата с новия бюджет, критиците виждат в разчетите опасна спирала от нов дълг, икономически зависимости и тотална липса на структурни реформи.

В ситуация на нажежен политически дебат и коренно различни разчети, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов говори по важните въпроси в студиото на "Денят ON AIR".
Представеният проект за Бюджет 2026 беше определен от съпредседателя на "Да, България" като разочароващ.

Той обърна внимание, че заложен дефицит от 5,7% не е виждан в страната от 1995 г. по времето на Жан Виденов, въпреки преминалите в по-ново време кризи като Ковид-19.

Божанов изрази несъгласие с твърденията на управляващите, че това се дължи на тежко наследство, като посочи къде според него е реалният проблем.

"Това, което виждаме, е ръст на средствата за издръжка от над 1 милиард, ръст на капиталовите разходи спрямо това, което предложи ГЕРБ в края на 2025 година", заяви той.

Божанов допълни, че правителството е паднало след протести срещу бюджет, който е съдържал по-малки разходи за издръжка и капитал, и изрази притеснение дали тези средства няма да отидат в корупционни практики.

По думите му ръстът в тези пера е скандален и управляващите не са разбрали мандата си.
Липса на структурни реформи и "чадър" над МВР
Като друг сериозен минус на настоящия проектобюджет Божанов изтъкна липсата на реформи, въпреки че кабинетът е имал два месеца за подготовка.

Единствената предложена такава според него е за осигуровките на държавните служители, но и тя не е изпълнена както трябва.

Той критикува факта, че силовите структури отново остават незасегнати и няма да се съкращават пенсионери в МВР, които получават едновременно и заплата, и пенсия.

Удар по бизнеса и риск от нови налози
"Скандално е да сложиш на бизнеса увеличение на разходите с по-малко от един месец предизвестие", коментира депутатът по повод вдигането на максималния осигурителен доход от август.

Той опроверга изказванията на премиера, че доходите на никого няма да бъдат намалени, като поясни, че при запазена брутна заплата и повишен осигурителен праг, най-продуктивните индустрии ще получат нетно намаление на доходите си.

Заради липсата на реформи и високия дефицит, гостът предупреди, че страната върви към увеличаване на данъците, по примера на Румъния, независимо дали ще се вдига ДДС, друг налог или ще се премине към прогресивно облагане.

Той призова бюджетът да бъде изтеглен и преработен с 3% дефицит, тъй като в настоящия си вид нарушава Закона за публичните финанси.
Същите корупционни схеми в здравеопазването
По отношение на корупционните схеми в здравеопазването, народният представител изрази съмнения, че те ще бъдат спрени, като даде пример с изслушването на кандидата за подуправител на Здравната каса.

Той отбеляза, че новият кандидат е дал положителна оценка за предходния управител Момчил Мавров, чиято оставка е била поискана от парламента заради неизпълнение на задълженията по спиране на източването на касата.

"В здравеопазването изглежда, че картите са раздадени по същия начин", заяви Божанов.

Той допълни, че председателят на здравната комисия Костадин Ангелов е заел страната на кандидата по време на въпросите за скандалните източвания в болница "Света Марина" във Варна, установени от АДФИ по време на предишното управление.

Несериозно отношение към проблемите на "Капитан Андреево"
Като друг сектор със сериозни проблеми Божанов посочи земеделието и по-конкретно ситуацията на ГКПП "Капитан Андреево". Той разкритикува действията на министър Абровски, който след констатации в доклад на служебния кабинет за възможно манипулиране на пробите, е заявил, че проблемът е решен просто със смяна на компютрите.

Депутатът определи това като несериозно и изрази мнение, че интересите на определени хора там остават защитени.

В края на разговора, запитан дали ще подкрепят Андрей Гюров, ако бъде издигнат от инициативен комитет за президентските избори, Божанов заяви, че като служебен премиер Гюров се е справил изключително добре и това е било оценено от гражданите, но решението за формат на кандидатиране е изцяло негово.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калам Дудука

    24 7 Отговор
    Чичо Румене, освен с високите цени на винетките и на цигарите, с кои други високи цени ще се "пребориш" ? За един прЕател питам, той понеже не е много умен гласува за теб и сега силно се интересува какво правиш.

    Коментиран от #7, #57

    08:20 26.06.2026

  • 2 Регресивните

    25 7 Отговор
    са тотално лъжци , некомпетентни , винаги на държавна ясла и ЗАВИСИМИ от червената олигархия и мафията ! Бюджетът , който мътиха сума ти и време излезе запъртък ! Да се мащат о време !

    Коментиран от #36

    08:21 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дедовия

    17 7 Отговор
    Paдeв е патологичен лъжец, той лъже постоянно за всичко, докато разправя, че ще се бори с високите цени вдигна цената на винетките с 30% наведнъж, както и цената на цигарите ! И това е само началото ! На такъв човек не може да се има доверие за абсолютно нищо !

    08:24 26.06.2026

  • 7 Ахааа

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Калам Дудука":

    Давайте да си връщаме е начело на държавата Пеевски! Така , нека пак в скута му заедно ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ!!!

    Коментиран от #14

    08:25 26.06.2026

  • 8 Шапкаря

    9 8 Отговор
    Видяхме колко и какво можете. Гражданите казаха да си починете от многото работа дето свършихте/крадохте/.Оставете новите на спокойствие да видим те какво ще свършат защото им дадохме големи права.

    Коментиран от #21, #45

    08:27 26.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Да се вдигат данъците на богаташчетата

    08:28 26.06.2026

  • 12 Хохохо

    8 8 Отговор
    Нали еврото щеше да ни позлати ве шамшал?
    Къде са инвеститорите които щяха да тичат към нас

    Коментиран от #47, #48

    08:30 26.06.2026

  • 13 в кратце

    2 2 Отговор
    и изрази притеснение ,дали тези средства няма да отидат в корупционни галактики.

    08:31 26.06.2026

  • 14 Окооо

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    Точно така, нека спрем започналия разпад в ГЕРБ- ДПС! Нека ги съживим! Пак в скута му, пак сглобка, други варианти просто няма! Или Радев или Пеевски!!!

    08:31 26.06.2026

  • 15 Цървул

    9 3 Отговор
    За оръжия 619 млн. - за бърза помощ 0 . За всс искат 58 млн. , а им дават 108 млн. И така , нататък .
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите .

    08:31 26.06.2026

  • 16 А еали

    5 1 Отговор
    пък вдигането на данъците не идва от ЕЦБ и независимо от това кой е на власт? Няколко пъти идваха като "препоръки" тези стъпки, след приема на Еврото. Та по скоро се сърдете на тези, които насилствено приехса евро, на фона че държави като Чехия, Полша, и дори една Швеция ОЩЕ не са готови за това, а икономически са доста по напред

    Коментиран от #40

    08:31 26.06.2026

  • 17 Жан Виденов

    7 4 Отговор
    Вярвам на фатмака зкпичетo. Само те могат да ни върнат в славната 1997г.

    Коментиран от #33

    08:33 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ще видиш

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Шапкаря":

    бе, г а л ф o н. Утре като се вдигнат тол таксите, ще видиш, на какви цени в магазина, ще станат стоките.

    Коментиран от #25

    08:35 26.06.2026

  • 22 Аоо

    5 8 Отговор
    Абе божанков скрий се с тези реформи. 36 г с вашите реформи смазахте държавата. Стига си говорил зазубрени от директивите на урсулите простотии. Атомната енергия била замърсяваща, сега Урсула та дава по реформаторски начин назад. Реформи в армиите на ЕС-производство на танкове с места за бременни. Директиви за кривината на краставицата и банана. Скрий се с вашите реформи.

    08:36 26.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 въпросче

    5 2 Отговор
    За какво ни е това евро? Шведите защо не са го приели,англичаните след един месец го отхвърлиха,швейцарците не щат евро. Какво правим ние?!Сложили сме си дулото на челото и натиснахме спусъка!

    Коментиран от #50

    08:37 26.06.2026

  • 25 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ще видиш":

    нормално е всичко да поскъпне другарю

    във времената на демокрацията е така

    стига със таз планова икономика

    като сте беден ще ядете на коня средния крак

    08:38 26.06.2026

  • 26 Пич

    6 2 Отговор
    Ефремова, от какво те е страх бе?! Да не би да питах някаква тайна?! Пред очите на целия ЕС, и всички българи, чиновниците от ЕП участваха във фалшификациите на данните за България, като в няколко конвергентни доклада твърдяха, че сме се зарили в пари! С какви очи сега ЕС повдига процедура по свръхдефицит...?!

    08:39 26.06.2026

  • 27 ннннннннн

    1 1 Отговор
    За9къфчепни5етуй4евро?!

    08:39 26.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Аха

    3 1 Отговор
    Отпадналата необходимост вече става изпаднала в канала ..

    08:39 26.06.2026

  • 30 Образование

    2 0 Отговор
    В момента се назначават директори на детски градини под зоркото око и одобрение на Янка.

    Коментиран от #34, #38

    08:39 26.06.2026

  • 31 хмм

    2 2 Отговор
    Тъпото е, че заради дефицита през тази година ще бъдат вдигнати данъците, но през следващата няма да се върнем назад. Мисля, че тиквите и прогресивните селяни са комбина, а Сталинка дава акъл и на едните и на другите.

    08:39 26.06.2026

  • 32 Въпроса е !

    3 1 Отговор
    Как Да не правим Нищо !

    И Да Продължим !

    Да Крадем !

    08:40 26.06.2026

  • 33 Евроатлантик

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Жан Виденов":

    Голям си фен на Пеевски- Борисов, ама няма да ви огрев повече властта ! Колкото до Жан Виденов, той беше единственият премиер, който се опълчи на Сорос, затова му организираха Майдан и хиперинфлация! О единствено той излезе беден от властта !

    08:41 26.06.2026

  • 34 Ами тя е почти на 80 г.

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Образование":

    Колко зорко да и е окото на 80 г.?

    Коментиран от #42

    08:41 26.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Честито, честито на печелившите. Борбата с олигархията е в пълна сила. Ще се вдигат данъците на олигарсите само, то ден днешен олигарх да не си .

    Коментиран от #39, #46

    08:44 26.06.2026

  • 38 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Образование":

    Да.Основен критерий е лоялност към СБУ и за това основни кандидати са профпредседатели, някой без нужното образование и професионална квалификация...Промяна, ама друг път....

    08:44 26.06.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Бай Араб":

    редно е да вдигант цените на всичко
    налага се скорошна актуализация заради еврото

    08:46 26.06.2026

  • 40 Зора Бяха Еврофондовете !

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "А еали":

    Свежа Глътка !

    За Българските Феодали !

    08:46 26.06.2026

  • 41 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тагаенко съм":

    Не, няма такова нещо,парите трябва да отиват директно в Турция да си плащаме редовно на БОТАШ .

    08:47 26.06.2026

  • 42 Еволюция

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами тя е почти на 80 г.":

    Много даже, подценяват я.Но тя ,,коли и беси,,!

    08:47 26.06.2026

  • 43 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Лихви ,данъци крадити .това са инструментите на Ротшилд за поробване ,Модерно робство .наведена глава сабя не в вече ,важно е банани и прайдове да има ,оФцете да си блеем

    Коментиран от #49

    08:49 26.06.2026

  • 44 Прогресивна България

    0 1 Отговор
    Божанов, ти и твоите приятели от ГЕРБ и ДПС принудихте Генерал Румен Радев да вдига данъците, защото нищо не остана за крадене, всичко откраднахте. Народът го разбира и подкрепа Радев

    08:50 26.06.2026

  • 45 Дапитам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шапкаря":

    Е че ти не знаеш ли че големи правомощия на дръти корумпарани комундета не бива да се дават?Чудя се докога бг народа ще се хваща на грешната въдица?Така беше и с шарлатаните.

    08:51 26.06.2026

  • 46 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Бай Араб":

    То на БОТАШ. в евро плащаме, турците рубли не желаят .

    08:51 26.06.2026

  • 47 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хохохо":

    Е кога ще се научите да не разчитате на друг?

    08:52 26.06.2026

  • 48 Какви Инвеститори Бе !

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хохохо":

    Ти сам Нещеш Да инвестираш !

    В Себе си !

    Та Какъв инвеститор Ще дойде !

    Освен Някой !

    Който иска да те Зароби !

    Какво Стана Със Златото !

    Май Сме на Голма Печалба !

    08:53 26.06.2026

  • 49 скачал за банани на жълтите павета

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Kaлпазанин":

    ас съм скачал на площада с двата пръста за тия банани ей

    08:54 26.06.2026

  • 50 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "въпросче":

    Ти България с Англия и Швейцария ли сравняваш ? Още носиш гумените цървули на баба си докато прекосяваш двора отивайки към клозета.Прати си еврото в Русия,там го искат.

    08:54 26.06.2026

  • 51 Пешо

    0 1 Отговор
    От 40 години реформи, камък върху камъка не остана.... мисля, че сте за бой с камъни вече....

    08:54 26.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.

    Коментиран от #56

    08:58 26.06.2026

  • 55 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    2 0 Отговор
    Как е в клуба на богатите? Богатеете ли с еврото?
    Тепърва ще забогатявате, и то здраво.

    Коментиран от #58, #59

    08:58 26.06.2026

  • 56 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "оня с коня":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    08:59 26.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 тук ни вързаха капачките нова EU деректи

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    всичко ни е наред , даже пари пащаме на зелнски и капачки още събираме за ковьози

    09:00 26.06.2026

  • 59 Дедовия

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Повишаването на цените на винетките и цигарите нямат нищо общо с еврозоната, това си е заслуга лично на Радев.

    09:06 26.06.2026

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