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"Маркет линкс": 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено. Пеевски с 90% недоверие

"Маркет линкс": 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено. Пеевски с 90% недоверие

26 Юни, 2026 09:27 1 902 46

  • маркет линкс-
  • правителство-
  • неподготвено-
  • делян пеевски-
  • недоверие

Расте недоверието в кабинета и в премиера Радев, отбеляза Добромир Живков

"Маркет линкс": 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено. Пеевски с 90% недоверие - 1
Снимка: Маркет линкс
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Малко повече от месец след началото на кабинета „Радев“ – каква е оценката на българите? Запазва ли правителството доверието на хората? Променя ли се усещането за посоката, в която върви страната?

В студиото на „Тази сутрин“ Добромир Живков представи резултатите от най-новото национално представително проучване на bTV и „Маркет Линкс“.

Национално проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет Линкс“. Проведено е сред 1005 лица над 18 години в страната в периода 13–21 юни тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Доверието в Народното събрание – частично възстановено
Добромир Живков посочи, че има частично възстановяване на доверието в Народното събрание – „след този много нисък финал, който имаше предходният парламент с едва 6% доверие“.

„Виждаме дори позитивна промяна между първите два месеца на настоящото Народно събрание – от 19% на 22%. Малко или много можем да очакваме това да остане като един по-позитивен фон в обществото по отношение на доверието в парламента. По-антисистемните формации, които формираха облика на предишните народни събрания, всъщност сега не са там и се говори по един много по-различен начин“, коментира социологът.

“Политическият език се върна много по-близо до нормалността, където и трябва да бъде, разбира се. Стилът е много по-умерен. Така че според мен ще видим един доста по-спокоен парламент – не от политическа гледна точка, но поне по отношение на начина, по който се представят отделните парламентарни групи чрез своите говорители и лица”, допълни още той.

„Мисля, че ще имаме известно възстановяване, и то устойчиво, на доверието в парламента“, коментира Добромир Живков.

Това е най-високото доверие за последните девет месеца. С такова доверие 51-вото Народно събрание не можеше да се похвали.

„Само в началото имаше подобни стойности, както обикновено се случва след всеки избор. Сега също имаме такъв ефект“, отбеляза социологът.

Отношението към правителството – недоверието се увеличава
„Има обществена реакция на това, което се вижда още през първия месец и половина от работата на този кабинет. Обществената реакция не е позитивна. Недоверието към кабинета се увеличава с 6%. В същото време с 5% намаляват тези, които казват, че имат доверие в него. Резултатът все още е много висок – 45% доверие в кабинета. По принцип това е изключително силен старт. Особено ако го съпоставим със септември 2025 г. и със служебния кабинет, когато имахме около 20–25%. Все пак 50% е много високо ниво. Резултатите са измерени преди официалното обявяване на бюджета“, отбеляза Живков.

По думите му правителството няма да получи този традиционен 100-дневен толеранс, който обичайно се дава на управляващите след избори, защото обществото силно реактивно, а и много по-трудно се поддава на опити да бъде спечелено доверието му чрез популистки мерки.
„Очакват се реални реформи и реални мерки, които да звучат убедително и да бъдат достатъчно добре аргументирани. Това, което виждаме дори през последните дни като реакция към бюджета, всъщност показва съвсем друга посока на движение“, коментира той.

Недоверието в премиера Радев расте
„Това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%“, коментира Добромир Живков.

„Тоест имаме намаление с около 3% на декларираното доверие в него, но едновременно с това и увеличение с 6% на недоверието. Това показва много силното мажоритарно влияние и силната фигура на премиера, който до голяма степен определя обществените нагласи към кабинета. Взаимовръзката между премиера и правителството се вижда много ясно и в измененията, които наблюдаваме през този месец в доверието към господин Радев“, посочи той.

Доверието към останалите политически лидери: Пеевски с рекордно ниско доверие
Има обаче много голяма разлика спрямо останалите политически лидери.

На второ място е Костадин Костадинов от „Възраждане“ с 14% доверие и 65% недоверие, следван от Божидар Божанов с 11% доверие и 61% недоверие и Ивайло Мирчев с 12% доверие и 63% недоверие.

„Трябва да отбележим, че доверието остава в позитивната част на скалата специално за премиера, докато останалите политически лидери продължават да се движат около 9–14% доверие“, отбеляза социологът.
Те са подредени в изследването отново по така наречения нетен рейтинг – разликата между позитивния и негативния рейтинг.

Атанас Атанасов от „Демократична България“ е с 9% доверие, Асен Василев - с 12%, Бойко Борисов - с 13%, и Делян Пеевски с рекордно ниско доверие от 6% и рекордно високо недоверие от 90%.

„Прогресивна България“ увеличава подкрепата си
„Тук искаме да видим дали нагласите, които регистрираме в момента, се отразяват и на най-твърдия индикатор – електоралната подкрепа за политическите формации. Трябва да кажем обаче, че тя остава много близка до резултатите от изборите. Дори трябва да отбележим, че „Прогресивна България“, макар и минимално, увеличава подкрепата си. Това може да изглежда парадоксално в ситуация, в която виждаме спад на доверието и в кабинета, и в премиера“, посочи Добромир Живков.

Оценка за първия месец на кабинета "Радев": 21% смятат, че изглежда неподготвен
Според изводите от изследването над 50% от анкетираните са склонни да подкрепят или поне да приемат без особена критичност действията на кабинета. Например 41% смятат, че правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а 19% са на мнение, че правителството допуска грешки, но е рано за окончателна оценка.

От друга страна, около една трета от хората имат по-критични нагласи към настоящото управление. 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено, а 11% приемат по-тежкото обвинение, че това управление не променя модела, срещу който е заявило, че ще се бори, когато дойде на власт.

Тоест има известно колебание по отношение на това какво може да предложи този кабинет и това управление, но подкрепата към него все още е доминираща“, заяви Добромир Живков.

Съгласие с твърдения за новото управление: "Правителството наследява тежка финансова ситуация"
Тук се наблюдава до каква степен хората са съгласни с противоположни твърдения.

От едната страна стои тезата, че правителството наследява тежка финансова ситуация и трябва да вземе трудни, но необходими решения, включително и такива, свързани с увеличаване на държавния дълг.

От другата страна е мнението, че лошото наследство се използва като оправдание. Тази позиция се споделя от 29% от анкетираните.

Но тези 56%, които приемат тезата за тежкото наследство, са сериозен дял.

"Но нека обърнем внимание и на инициативата „Кошница с грижа“. Всъщност това е типичен популистки инструмент и виждаме почти паритет в оценките. 42% смятат, че инициативата показва, че правителството мисли за хората, докато 38% са на мнение, че това е по-скоро пиар ход, който прикрива реалните проблеми в бюджета Тоест популистките мерки не работят по начина, по който може да се очаква, показват изводите от изследването", коментира Живков.

Какво смятат хората за посоката, в която се развива страната
Когато идват нови кабинети, обикновено оценката за посоката на развитие става по-позитивна. Трябва да отбележим, че големите надежди и очаквания към работата на новия кабинет, които започнаха още преди изборите с обявяването на новата формация, продължават да съществуват.

Но през последния месец тази възходяща тенденция започва да придобива формата на плато, вместо да продължи стръмно нагоре. Тоест в момента има известно буксуване в обществените нагласи към това управление, посочи Добромир Живков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дориана

    37 19 Отговор
    България е в дълбока икономическа криза с прикрит дефицит от коалиция Магнитски. И сега когато реалния дефицит излезе на светло , а също и кражбите и корупционните сделки корумпираната опозиция изведнъж се обедини и дърпа със всички сили Новото правителство, защото е в ужас и ступор , че властта им се изплъзва и губят облагодетелстването от властта на което са свикнали. Няма да им се получи Прогресивна България ще управляват пълен мандат самостоятелно.

    Коментиран от #39

    09:43 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 скачал за банани на жълтите павета

    28 9 Отговор
    защо ни занимавате с глупости

    в магазина има банани редовно това е най-важното

    Коментиран от #25

    09:44 26.06.2026

  • 5 оня с коня

    31 7 Отговор
    Защо депутати и министри имат охрана и имунитет.
    Защо българските депутати и министри получават най големи заплати спрямо средната за страната.
    Защо? Защо....?

    09:44 26.06.2026

  • 6 голям смях

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    ще ни събират по улиците ли?

    да започват от слънчака най-напред

    09:45 26.06.2026

  • 7 Дориана

    26 24 Отговор
    България наистина ще тръгне на горе за ужас на корумпираната опозиция. Всички кражби и корупционни сделки ще бъдат спрени и изсветлени . И точно това се случва . За разлика от корумпираната опозиция която когато бяха на власт бяха превърнали Парламента в говорилня без никакви резултати и в сцена на физически сблъсъци. Сега Новото правителство им показва как се работи бързо и решително с мисъл за народа , а не за лично облагодетелстване. И точно това вбесява опозицията , която от политическа завист в момента саботира всичко от до и работи умишлено срещу собствения си народ .

    Коментиран от #13, #29

    09:46 26.06.2026

  • 8 Сталин

    25 5 Отговор
    Маркет линкс- агенция Една баба ми каза ,още ала-бала и глупости

    09:46 26.06.2026

  • 9 НЯКОЙ

    18 4 Отговор
    ПЛАТЕНИ ПРОУЧВАНИЯ...........

    09:48 26.06.2026

  • 10 Медийни лъжи

    18 15 Отговор
    На Румбурак сбирщината от гербаджии, депесари, бесепари и чалгари няма как да не е подготвена да ни доубие.

    09:48 26.06.2026

  • 11 Правителството !

    17 19 Отговор
    Е Неграмотно !

    09:49 26.06.2026

  • 12 Мануил

    9 1 Отговор
    Отивам да си обуя чорапогащника и да си сложа полата.

    09:49 26.06.2026

  • 13 Ша Видимш !

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    -- -- -- -- !

    09:50 26.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 16 Отговор
    ВСИЧКИ ВИДЯХА ЧЕ "ПРОГРЕСИВНИЯ ЧОРАП" Е ................... "ПРОГРЕСИВЕН КРАДЕЦ" .................... ФАКТ !

    09:51 26.06.2026

  • 16 маке

    15 1 Отговор
    Алооооу, защо не пишете нещо за дебелото си шефче, по негово време бяхте много активни.. А и джамбата не го пускат от лудницата)))

    09:59 26.06.2026

  • 17 И АЗ ТОВА ПИША

    7 3 Отговор
    Постоянно но тук фактурите облажени все ме ТРИЯТ. ЕДНА ХУБАВА ДУМА НЯМА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОТ ТУК ПИШЕЩИТЕ. НАРОДА КОЙТО Е ГЛАСУВАЛ ЗА РАДЕВ ЧЕСТНИ И ПОЧТЕНИ РАБОТЯТ А ТУК НЕКВИ ПИСАТЕЛИ РОМАНИ ПИШАТ В ЗАЩИТА НА ЗАДКУЛИСИЕТО. СТРАХЛИВИ СТЕ И ФАКТУРИТЕ И ВИЕ. ЧАО ДО КОГАТО ВИДИТЕ ЧУЕТЕ ИСТИНИТЕ.

    09:59 26.06.2026

  • 18 гост

    10 4 Отговор
    Ако наистина толкова голям процент вярват, че "новите" се опитват да въведат ред или да направят нещо полезно за някой друг освен тчх самите и който ги покровителства, няма надежда да се оправи държата и наистина ще затънем.

    10:02 26.06.2026

  • 19 Иван

    13 4 Отговор
    100 процента фалшиво проучване. Финансирано от бТВ с фалшивите новини

    10:02 26.06.2026

  • 20 Статков

    5 1 Отговор
    Е само за 41 % ли поиска да плати правителството ? Стисната работа . Когато стигнат положителните 99,8 след взимане на цялата власт заедно с президентската може и да се отпуснат още малко ,пък и пари ще са натрупали до тогава от заеми ,винетки ,цени на електричество и вода ,продадени пътища от граница до граница в замяна на опрощение за подписи върху унищожителни договори , данъци ,такси ,глоби ,акцизи и др. ДДС поне 23 % на всичко да направят и последния да гаси лампите.

    10:02 26.06.2026

  • 21 Проблема

    7 7 Отговор
    на много българи, е че искат или по скоро очакват промяна от днес за утре. Като да си купиш кола от Горубляне и на другия ден да печелиш с нея Ф1 вече. Не става така. Уравлението на една държава е доста комплексен процес и за да се видят дори малки промени, понякога са нужни месеци или дори години.
    Отделна тема е, поразиите които са направени от предните управляващи за приемане на Еврото. Някой задава ли си въпроса, как така една Чехия, една Унгария, Полша, та дори Швеция.. които индустриално и икономически са много по напред не покриват още стардартите за Евро, а тази разпиляна к..на извднъж да?!
    Всички скачат сега бюджета бил такъв, онакъв, данъците ще се вдигат? Смята ли някой, че при друг управлявщ нямаше да е същото? Смята ли някой, че след въвеждането на Еврото, България има собствена фискална политика, или дирактивите идват от Франкфурт (ЕЦБ), които не веднъж "прерпоръчваха" тези промени?
    Е дами господа, след като сте яли и пили в кръчмата - идва и сметката.. а тя може да е горчива. Ще има промени, няма да се хараесат на всички, но ако трабва промяна - все се почва от някъде.

    Коментиран от #34, #35

    10:03 26.06.2026

  • 22 ООрана държава

    7 4 Отговор
    Нормално е, те го подкараха по гербарски да взимат от най скъсаните хора и да не закачат богаташчетата за нищо

    10:04 26.06.2026

  • 23 Гост

    5 2 Отговор
    Диди фалита пеефски, ако има 6% доверие, трябва да черпи до живот. Тоя трябва да има минус 6% доверие. 6% за него е твърде високо

    10:05 26.06.2026

  • 24 Айляк

    4 4 Отговор
    Щом ПееФски е с 90% недоверие, значи правителството е на прав път.

    Коментиран от #45

    10:07 26.06.2026

  • 25 койдазнай

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "скачал за банани на жълтите павета":

    А освен че има банани, има и свинско! И с една минимална заплата сега, може да си купиш три пъти повече, от колкото с една докторска или учителска от преди 40 години.

    10:09 26.06.2026

  • 26 И какво

    5 2 Отговор
    Меболикура за тези 21 % ? Дайте обяснение защо се съсредоточава статията на някакви си 21%

    10:09 26.06.2026

  • 27 смях в залата

    2 2 Отговор
    Сега тръгваме на почивка по моретата а като се върнем на есен ще му мислим.

    10:10 26.06.2026

  • 28 Център

    12 0 Отговор
    Обещаха,че няма да вдигат данъците а постоянно ги вдигат.Това води до нова вълна от вдигане на цените и инфлация,фалити на дребния и среден бизнес и безработица.Не се извършва намаляване на държ.апарат .

    10:10 26.06.2026

  • 29 Статев

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Бързо и решително правителство / ПБ /и общини / Герб-ДПС- НН / заедно взеха решителни мерки към до изгонване на останалите малцина Българи чрез сваляне и цървулите от бедния народ. Съвсем ще изплискат утайката в легена още към януари с първите зимни сметки. И от август +30 % на всичко ,щото "бизнесът " ИМ не спи. А едното гориво отдавна е с паднали цени на световните борси ,но тук -ника или нищожно. Компенсация 20 евро на бедничките с банкови сметки и автомобили и те с този автомобил ти носят дърва за 80 Евро кубик с думите -Горския иска повече . Всичко е на ред за тези които все още не са се изнесли докато не е късно .

    10:11 26.06.2026

  • 30 Иван Венков

    12 4 Отговор
    Правителството дойде с надежда да се оправят нещата. Вярно, още не са минали 100 дни от това управление.
    Но бюджетът на бившия политически офицер Гълъб Донев е лош и запазва висок дефицит, което въобще не е необходимо и е лесно поправимо.
    Допускат се сериозни грешки. Ако продължават така, по-добре избори на есен.

    10:12 26.06.2026

  • 31 идиоти вън

    1 8 Отговор
    Със сигурност са по-подготвени от идването на Баце на просто Киро, на мишока и най-важното е за разлика от предишните, че са национално отговорни!!! пп- Не съм гласувал за ПБ

    10:20 26.06.2026

  • 32 Точно така е , хаос в цените на храната.

    3 1 Отговор
    Някой търговци си цени каквито си искат. Липса на производство на храна на нормални цени.

    Коментиран от #44

    10:20 26.06.2026

  • 33 Радев е патологичен лъжец

    12 1 Отговор
    Ако изборите бяха сега Радев щеше да се моли за коалиция :)

    10:21 26.06.2026

  • 34 Без проблем

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Проблема":

    Е да ,съгласни сме . Така е за сметката , но кой каквото е поръчал . Ползвал ,блажил, мухал пържолите ,имоти ,бизнеси уж частни но всъщност политически , бялата ,кафявата и всичките му там мафии с големите лъжици и ножове за пържоли да си платят взетото . Аз и комшията с едно тараторче и една филия хляб също да платим нашето . Всеки неговото ,човече . Сега са я подкарали пак аз с минералната водичка която е липсващата вода и калта от чешмата да плащам бутилката с уиски на онея с костюмите и партийния билет от дедите им в джоба. Няма да стане . Сиромах човек -жив дявол е каза народа. Отивам до тоалетната и ей сега ще се върна да ти платя сметката. Стой ,почакай. Няма закон който да не може да се заобиколи . Така са направени -дори данъчните за един етнос който нищо не плаща . Искате "Иганизация " -ще я получите повсеместно .

    Коментиран от #36

    10:23 26.06.2026

  • 35 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Проблема":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:25 26.06.2026

  • 36 А кой

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Без проблем":

    гласува толкова години за тях и ги толерира? И не ход да гласува защото гъбите в гората са по-важни. 30% гласуват, останалите се скатават, но по пък после са първи мрънкачи. Знаш поговорката нее виновен тоя който яде зелника, а този който му го дава.
    Търпяхте ли ги и им давахте власт? Еми сега.. последствията.

    10:29 26.06.2026

  • 37 Боко

    4 0 Отговор
    …Преоблякъл се Илия , погледнал се пак в тия…
    Всички уж ще плащат , но милиционерите не са “всички” те си знаят 👌 не ги закачаме , а пък те ни пазят като се наложи ,
    от народната “любов”

    10:30 26.06.2026

  • 38 Подготвено е подготвено е ....

    5 0 Отговор
    Щом толкова хора доброволно и безплатно гласуваха за него без да знаят какви са му намеренията.
    Прави сметка колко е подготвено.

    10:34 26.06.2026

  • 39 не е сигурно

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    колко дълго ще управляват, при положение, че започнаха с повишаване цената на винетката, с искания за промяна на данъчните оценки на имотите спрямо пазарните им цени, сякаш аз всяка година си продавам жилището, с повишаване цените на цигарите, вдига цената на тока и т.н. Удрят пак по бедните, не по богатите, които няма да усетят повишението. Животът на 80% от българите става труден до непосилен, а останалите 20% ще стават все по-богати. Без социална справедливост всяко управление се проваля, освен ако държавата не се подготвя да смени коренното си население с богати пришълци, което изглежда все по-вероятна версия.

    Коментиран от #42

    10:36 26.06.2026

  • 40 То нямаше нужда от нов бюджет за 26г.

    3 1 Отговор
    Само че този половин бюджет който е под всяка критика да не се окаже единствен за тия управници. Жалко има една две добри министърки. Още не им знам имената.

    10:39 26.06.2026

  • 41 Маркет линкс даваха

    3 1 Отговор
    Победа на герб на последните избори
    Така че без повече коментари

    10:40 26.06.2026

  • 42 Старопрестолния исторически град

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "не е сигурно":

    Пълно е с азиатци но не че са на работа а просто се мотаят шпиони вземат информация от охраната , забулени до земята жени с фереджета , шантонерки разни разнасят болести и разбира се цигани и роми по парковете . Наблюдават кой къде ходи какво прави някои от тях са с маски. Крадци.

    10:47 26.06.2026

  • 43 200% са некадърни тия

    3 0 Отговор
    Толкова прости ,крадливи, мекотели пред олигархията неможачи не е било...Всяка минута с тях на власт означава пълна ликвидация на страната. Подготвят гражданска война, това може да им е поръчано и за това да са курдисани от посолството.

    10:51 26.06.2026

  • 44 Пет малинки пет лева

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Точно така е , хаос в цените на храната.":

    Колко опаковки с малинки изгниха заради високата цена но няма трайно намаление на цената. Седи си пет лева .

    10:51 26.06.2026

  • 45 Е та то само

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Айляк":

    Пеевски подкрепя това правителство.

    10:53 26.06.2026

  • 46 Еврото е виновно

    1 0 Отговор
    Не само недоверието расте.
    Във Фейсбук вече се чуха гласове, че това с бюджета и начина на управление го правят умишлено.
    В чия полза го правят да питаме?

    10:55 26.06.2026

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