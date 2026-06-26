"Маркет линкс": 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено. Пеевски с 90% недоверие

Малко повече от месец след началото на кабинета „Радев“ – каква е оценката на българите? Запазва ли правителството доверието на хората? Променя ли се усещането за посоката, в която върви страната?
В студиото на „Тази сутрин“ Добромир Живков представи резултатите от най-новото национално представително проучване на bTV и „Маркет Линкс“.
Национално проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет Линкс“. Проведено е сред 1005 лица над 18 години в страната в периода 13–21 юни тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
Доверието в Народното събрание – частично възстановено
Добромир Живков посочи, че има частично възстановяване на доверието в Народното събрание – „след този много нисък финал, който имаше предходният парламент с едва 6% доверие“.
„Виждаме дори позитивна промяна между първите два месеца на настоящото Народно събрание – от 19% на 22%. Малко или много можем да очакваме това да остане като един по-позитивен фон в обществото по отношение на доверието в парламента. По-антисистемните формации, които формираха облика на предишните народни събрания, всъщност сега не са там и се говори по един много по-различен начин“, коментира социологът.
“Политическият език се върна много по-близо до нормалността, където и трябва да бъде, разбира се. Стилът е много по-умерен. Така че според мен ще видим един доста по-спокоен парламент – не от политическа гледна точка, но поне по отношение на начина, по който се представят отделните парламентарни групи чрез своите говорители и лица”, допълни още той.
„Мисля, че ще имаме известно възстановяване, и то устойчиво, на доверието в парламента“, коментира Добромир Живков.
Това е най-високото доверие за последните девет месеца. С такова доверие 51-вото Народно събрание не можеше да се похвали.
„Само в началото имаше подобни стойности, както обикновено се случва след всеки избор. Сега също имаме такъв ефект“, отбеляза социологът.
Отношението към правителството – недоверието се увеличава
„Има обществена реакция на това, което се вижда още през първия месец и половина от работата на този кабинет. Обществената реакция не е позитивна. Недоверието към кабинета се увеличава с 6%. В същото време с 5% намаляват тези, които казват, че имат доверие в него. Резултатът все още е много висок – 45% доверие в кабинета. По принцип това е изключително силен старт. Особено ако го съпоставим със септември 2025 г. и със служебния кабинет, когато имахме около 20–25%. Все пак 50% е много високо ниво. Резултатите са измерени преди официалното обявяване на бюджета“, отбеляза Живков.
По думите му правителството няма да получи този традиционен 100-дневен толеранс, който обичайно се дава на управляващите след избори, защото обществото силно реактивно, а и много по-трудно се поддава на опити да бъде спечелено доверието му чрез популистки мерки.
„Очакват се реални реформи и реални мерки, които да звучат убедително и да бъдат достатъчно добре аргументирани. Това, което виждаме дори през последните дни като реакция към бюджета, всъщност показва съвсем друга посока на движение“, коментира той.
Недоверието в премиера Радев расте
„Това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%“, коментира Добромир Живков.
„Тоест имаме намаление с около 3% на декларираното доверие в него, но едновременно с това и увеличение с 6% на недоверието. Това показва много силното мажоритарно влияние и силната фигура на премиера, който до голяма степен определя обществените нагласи към кабинета. Взаимовръзката между премиера и правителството се вижда много ясно и в измененията, които наблюдаваме през този месец в доверието към господин Радев“, посочи той.
Доверието към останалите политически лидери: Пеевски с рекордно ниско доверие
Има обаче много голяма разлика спрямо останалите политически лидери.
На второ място е Костадин Костадинов от „Възраждане“ с 14% доверие и 65% недоверие, следван от Божидар Божанов с 11% доверие и 61% недоверие и Ивайло Мирчев с 12% доверие и 63% недоверие.
„Трябва да отбележим, че доверието остава в позитивната част на скалата специално за премиера, докато останалите политически лидери продължават да се движат около 9–14% доверие“, отбеляза социологът.
Те са подредени в изследването отново по така наречения нетен рейтинг – разликата между позитивния и негативния рейтинг.
Атанас Атанасов от „Демократична България“ е с 9% доверие, Асен Василев - с 12%, Бойко Борисов - с 13%, и Делян Пеевски с рекордно ниско доверие от 6% и рекордно високо недоверие от 90%.
„Прогресивна България“ увеличава подкрепата си
„Тук искаме да видим дали нагласите, които регистрираме в момента, се отразяват и на най-твърдия индикатор – електоралната подкрепа за политическите формации. Трябва да кажем обаче, че тя остава много близка до резултатите от изборите. Дори трябва да отбележим, че „Прогресивна България“, макар и минимално, увеличава подкрепата си. Това може да изглежда парадоксално в ситуация, в която виждаме спад на доверието и в кабинета, и в премиера“, посочи Добромир Живков.
Оценка за първия месец на кабинета "Радев": 21% смятат, че изглежда неподготвен
Според изводите от изследването над 50% от анкетираните са склонни да подкрепят или поне да приемат без особена критичност действията на кабинета. Например 41% смятат, че правителството се опитва да въведе ред след хаоса, а 19% са на мнение, че правителството допуска грешки, но е рано за окончателна оценка.
От друга страна, около една трета от хората имат по-критични нагласи към настоящото управление. 21% смятат, че правителството изглежда неподготвено, а 11% приемат по-тежкото обвинение, че това управление не променя модела, срещу който е заявило, че ще се бори, когато дойде на власт.
Тоест има известно колебание по отношение на това какво може да предложи този кабинет и това управление, но подкрепата към него все още е доминираща“, заяви Добромир Живков.
Съгласие с твърдения за новото управление: "Правителството наследява тежка финансова ситуация"
Тук се наблюдава до каква степен хората са съгласни с противоположни твърдения.
От едната страна стои тезата, че правителството наследява тежка финансова ситуация и трябва да вземе трудни, но необходими решения, включително и такива, свързани с увеличаване на държавния дълг.
От другата страна е мнението, че лошото наследство се използва като оправдание. Тази позиция се споделя от 29% от анкетираните.
Но тези 56%, които приемат тезата за тежкото наследство, са сериозен дял.
"Но нека обърнем внимание и на инициативата „Кошница с грижа“. Всъщност това е типичен популистки инструмент и виждаме почти паритет в оценките. 42% смятат, че инициативата показва, че правителството мисли за хората, докато 38% са на мнение, че това е по-скоро пиар ход, който прикрива реалните проблеми в бюджета Тоест популистките мерки не работят по начина, по който може да се очаква, показват изводите от изследването", коментира Живков.
Какво смятат хората за посоката, в която се развива страната
Когато идват нови кабинети, обикновено оценката за посоката на развитие става по-позитивна. Трябва да отбележим, че големите надежди и очаквания към работата на новия кабинет, които започнаха още преди изборите с обявяването на новата формация, продължават да съществуват.
Но през последния месец тази възходяща тенденция започва да придобива формата на плато, вместо да продължи стръмно нагоре. Тоест в момента има известно буксуване в обществените нагласи към това управление, посочи Добромир Живков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дориана
Коментиран от #39
09:43 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 скачал за банани на жълтите павета
в магазина има банани редовно това е най-важното
Коментиран от #25
09:44 26.06.2026
5 оня с коня
Защо българските депутати и министри получават най големи заплати спрямо средната за страната.
Защо? Защо....?
09:44 26.06.2026
6 голям смях
До коментар #3 от "Сталин":ще ни събират по улиците ли?
да започват от слънчака най-напред
09:45 26.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #13, #29
09:46 26.06.2026
8 Сталин
09:46 26.06.2026
9 НЯКОЙ
09:48 26.06.2026
10 Медийни лъжи
09:48 26.06.2026
11 Правителството !
09:49 26.06.2026
12 Мануил
09:49 26.06.2026
13 Ша Видимш !
До коментар #7 от "Дориана":-- -- -- -- !
09:50 26.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕДГАР КЕЙСИ
09:51 26.06.2026
16 маке
09:59 26.06.2026
17 И АЗ ТОВА ПИША
09:59 26.06.2026
18 гост
10:02 26.06.2026
19 Иван
10:02 26.06.2026
20 Статков
10:02 26.06.2026
21 Проблема
Отделна тема е, поразиите които са направени от предните управляващи за приемане на Еврото. Някой задава ли си въпроса, как така една Чехия, една Унгария, Полша, та дори Швеция.. които индустриално и икономически са много по напред не покриват още стардартите за Евро, а тази разпиляна к..на извднъж да?!
Всички скачат сега бюджета бил такъв, онакъв, данъците ще се вдигат? Смята ли някой, че при друг управлявщ нямаше да е същото? Смята ли някой, че след въвеждането на Еврото, България има собствена фискална политика, или дирактивите идват от Франкфурт (ЕЦБ), които не веднъж "прерпоръчваха" тези промени?
Е дами господа, след като сте яли и пили в кръчмата - идва и сметката.. а тя може да е горчива. Ще има промени, няма да се хараесат на всички, но ако трабва промяна - все се почва от някъде.
Коментиран от #34, #35
10:03 26.06.2026
22 ООрана държава
10:04 26.06.2026
23 Гост
10:05 26.06.2026
24 Айляк
Коментиран от #45
10:07 26.06.2026
25 койдазнай
До коментар #4 от "скачал за банани на жълтите павета":А освен че има банани, има и свинско! И с една минимална заплата сега, може да си купиш три пъти повече, от колкото с една докторска или учителска от преди 40 години.
10:09 26.06.2026
26 И какво
10:09 26.06.2026
27 смях в залата
10:10 26.06.2026
28 Център
10:10 26.06.2026
29 Статев
До коментар #7 от "Дориана":Бързо и решително правителство / ПБ /и общини / Герб-ДПС- НН / заедно взеха решителни мерки към до изгонване на останалите малцина Българи чрез сваляне и цървулите от бедния народ. Съвсем ще изплискат утайката в легена още към януари с първите зимни сметки. И от август +30 % на всичко ,щото "бизнесът " ИМ не спи. А едното гориво отдавна е с паднали цени на световните борси ,но тук -ника или нищожно. Компенсация 20 евро на бедничките с банкови сметки и автомобили и те с този автомобил ти носят дърва за 80 Евро кубик с думите -Горския иска повече . Всичко е на ред за тези които все още не са се изнесли докато не е късно .
10:11 26.06.2026
30 Иван Венков
Но бюджетът на бившия политически офицер Гълъб Донев е лош и запазва висок дефицит, което въобще не е необходимо и е лесно поправимо.
Допускат се сериозни грешки. Ако продължават така, по-добре избори на есен.
10:12 26.06.2026
31 идиоти вън
10:20 26.06.2026
32 Точно така е , хаос в цените на храната.
Коментиран от #44
10:20 26.06.2026
33 Радев е патологичен лъжец
10:21 26.06.2026
34 Без проблем
До коментар #21 от "Проблема":Е да ,съгласни сме . Така е за сметката , но кой каквото е поръчал . Ползвал ,блажил, мухал пържолите ,имоти ,бизнеси уж частни но всъщност политически , бялата ,кафявата и всичките му там мафии с големите лъжици и ножове за пържоли да си платят взетото . Аз и комшията с едно тараторче и една филия хляб също да платим нашето . Всеки неговото ,човече . Сега са я подкарали пак аз с минералната водичка която е липсващата вода и калта от чешмата да плащам бутилката с уиски на онея с костюмите и партийния билет от дедите им в джоба. Няма да стане . Сиромах човек -жив дявол е каза народа. Отивам до тоалетната и ей сега ще се върна да ти платя сметката. Стой ,почакай. Няма закон който да не може да се заобиколи . Така са направени -дори данъчните за един етнос който нищо не плаща . Искате "Иганизация " -ще я получите повсеместно .
Коментиран от #36
10:23 26.06.2026
35 оня с коня
До коментар #21 от "Проблема":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
10:25 26.06.2026
36 А кой
До коментар #34 от "Без проблем":гласува толкова години за тях и ги толерира? И не ход да гласува защото гъбите в гората са по-важни. 30% гласуват, останалите се скатават, но по пък после са първи мрънкачи. Знаш поговорката нее виновен тоя който яде зелника, а този който му го дава.
Търпяхте ли ги и им давахте власт? Еми сега.. последствията.
10:29 26.06.2026
37 Боко
Всички уж ще плащат , но милиционерите не са “всички” те си знаят 👌 не ги закачаме , а пък те ни пазят като се наложи ,
от народната “любов”
10:30 26.06.2026
38 Подготвено е подготвено е ....
Прави сметка колко е подготвено.
10:34 26.06.2026
39 не е сигурно
До коментар #2 от "Дориана":колко дълго ще управляват, при положение, че започнаха с повишаване цената на винетката, с искания за промяна на данъчните оценки на имотите спрямо пазарните им цени, сякаш аз всяка година си продавам жилището, с повишаване цените на цигарите, вдига цената на тока и т.н. Удрят пак по бедните, не по богатите, които няма да усетят повишението. Животът на 80% от българите става труден до непосилен, а останалите 20% ще стават все по-богати. Без социална справедливост всяко управление се проваля, освен ако държавата не се подготвя да смени коренното си население с богати пришълци, което изглежда все по-вероятна версия.
Коментиран от #42
10:36 26.06.2026
40 То нямаше нужда от нов бюджет за 26г.
10:39 26.06.2026
41 Маркет линкс даваха
Така че без повече коментари
10:40 26.06.2026
42 Старопрестолния исторически град
До коментар #39 от "не е сигурно":Пълно е с азиатци но не че са на работа а просто се мотаят шпиони вземат информация от охраната , забулени до земята жени с фереджета , шантонерки разни разнасят болести и разбира се цигани и роми по парковете . Наблюдават кой къде ходи какво прави някои от тях са с маски. Крадци.
10:47 26.06.2026
43 200% са некадърни тия
10:51 26.06.2026
44 Пет малинки пет лева
До коментар #32 от "Точно така е , хаос в цените на храната.":Колко опаковки с малинки изгниха заради високата цена но няма трайно намаление на цената. Седи си пет лева .
10:51 26.06.2026
45 Е та то само
До коментар #24 от "Айляк":Пеевски подкрепя това правителство.
10:53 26.06.2026
46 Еврото е виновно
Във Фейсбук вече се чуха гласове, че това с бюджета и начина на управление го правят умишлено.
В чия полза го правят да питаме?
10:55 26.06.2026