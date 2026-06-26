Мария Минчева: Има добри неща в този бюджет, има и много стряскащи

Има добри неща в този бюджет, има и много стряскащи. Много е притеснителен размерът на дефицита. Това коментира пред БНТ Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара.
Петър Мишев, икономически анализатор в КНСБ, заяви, че няма фрапантни изненади в план-сметката на държавата.
„Изникват обаче много въпроси”, отбеляза той.
„Дефицитът е нещо изключително стряскащо. На политиците е все по-трудно да се вярва. Продължава нарастването на дълга, тенденцията е да продължава – до 2028 г. ще имаме да изплащаме 50 милиарда дълг“, категорична е Минчева.
Според Мишев вдигането на максималния осигурителният праг е разумна стъпка: „Ръстът дори е по-малък от необходимия, защото според нас трябва да е свързан с ръста на средния осигурителен доход.”
Минчева е на мнение, че автоматизмите подходът е грешен. Мишев обаче обърна внимание, че в сектор „Образование“ няма автоматизми.
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1 честен ционист
10:54 26.06.2026
2 Чочарка
10:59 26.06.2026