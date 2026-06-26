Валяк се стовари върху кола и блокира движението в Кресненското дефиле

Инцидент в Кресненското дефиле затруднява движението.
Валяк, превозван върху платформа, е паднал върху автомобил.
Има един пострадал. Движението на място е затворено и в двете посоки.
Нанесени са сериозни материални щети по превозните средства.
В района на Симитли, униформени пренасочват автомобилите през местността “Предела”.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Дали е вярно ,че са го......
Коментиран от #11, #15, #23
12:53 26.06.2026
2 Сталин
12:53 26.06.2026
3 Сталин
12:55 26.06.2026
4 Гост
12:56 26.06.2026
5 СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА
13:01 26.06.2026
6 Без име
Коментиран от #16
13:03 26.06.2026
7 ташунко
13:03 26.06.2026
8 0407
13:04 26.06.2026
9 Тв критик
13:07 26.06.2026
10 Само
13:07 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Търголяс дол
13:19 26.06.2026
13 604
13:21 26.06.2026
14 Факт
Коментиран от #20
13:22 26.06.2026
15 604
До коментар #1 от "оня с коня":Праскаха го да...
Коментиран от #18
13:30 26.06.2026
16 Тръмп пък рече да пием белина
До коментар #6 от "Без име":И да борим така ковито🤣
13:37 26.06.2026
17 Така става в държавата
13:38 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Еводебил
13:45 26.06.2026
20 Пенчо
До коментар #14 от "Факт":Неграмотни изпълнения.Добре,че е мрежата да научим.Но кой знае какви простащини се вършат из държавата.Как ще се изсипе валяк от платформа?Пак няма да има виновен нали?Откакто закриха техникумите нещата тръгнаха на зле.Шири се простащина и некомпетентност.Сега на този да му представят сметката от затваряне на трафика.Това желязо при падането си е нарушило и настилката.
Коментиран от #26
13:49 26.06.2026
21 Късметлия !
13:50 26.06.2026
22 ВКК 5311
13:58 26.06.2026
23 Голям смях
До коментар #1 от "оня с коня":Той се похвали пред посланиците, че било с 200
14:00 26.06.2026
24 АБЕ
14:07 26.06.2026
25 Амонимен
14:08 26.06.2026
26 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #20 от "Пенчо":🤩 Когато имаше техникуми валяците се движеха на собствен ход.🤡
14:32 26.06.2026