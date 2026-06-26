Валяк се стовари върху кола и блокира движението в Кресненското дефиле

Инцидент в Кресненското дефиле затруднява движението.

Валяк, превозван върху платформа, е паднал върху автомобил.

Има един пострадал. Движението на място е затворено и в двете посоки.

Нанесени са сериозни материални щети по превозните средства.

В района на Симитли, униформени пренасочват автомобилите през местността “Предела”.