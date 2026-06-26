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Валяк се стовари върху кола и блокира движението в Кресненското дефиле

Валяк се стовари върху кола и блокира движението в Кресненското дефиле

26 Юни, 2026 12:51 1 949 26

  • валяк-
  • кола-
  • кресненското дефиле

Нанесени са сериозни материални щети по превозните средства

Валяк се стовари върху кола и блокира движението в Кресненското дефиле - 1
ВЯРА-Информационен всекидневник на Югозападна България
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инцидент в Кресненското дефиле затруднява движението.

Валяк, превозван върху платформа, е паднал върху автомобил.

Има един пострадал. Движението на място е затворено и в двете посоки.

Нанесени са сериозни материални щети по превозните средства.

В района на Симитли, униформени пренасочват автомобилите през местността “Предела”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    29 5 Отговор
    Като чуя Симитли и се сещам за Бойко Борисов.
    Дали е вярно ,че са го......

    Коментиран от #11, #15, #23

    12:53 26.06.2026

  • 2 Сталин

    35 0 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    12:53 26.06.2026

  • 3 Сталин

    36 0 Отговор
    Тъкмо когато си помислиш че не може да стане по зле в кочината и валяци започват да газят хора наред

    12:55 26.06.2026

  • 4 Гост

    33 0 Отговор
    Каруцарите предизвикали такива нелепи проишествия освен за алкохоли и наркотици задължително трябва да се изследват и за ИДИОТИЗЪМ с доживотно лишаване от права.

    12:56 26.06.2026

  • 5 СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА

    25 0 Отговор
    АМИ ЩЕ ПАДАТ.С ТИЯ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДРУГО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ.ЗАТВОРЕТЕ ПЪТЯ И ГО РЕМОНТИРАЙТЕ ЗА ДВА ДЕНА.А ТО НЕЩО ДЕТО СТАВА ЗА ДЕН ГО ПРАВЯТ ЗА МЕСЕЦ , ЧЕ И ГОДИНА

    13:01 26.06.2026

  • 6 Без име

    28 0 Отговор
    Какво очаквате от същества, за които специално са написали на антифриза, че не се пие?

    Коментиран от #16

    13:03 26.06.2026

  • 7 ташунко

    24 0 Отговор
    Нема такива идиоти ,сега всички замесени макар и без смъртни случай трябва да лежат за дълго в затвора ,това е немарливост опасна за живота .

    13:03 26.06.2026

  • 8 0407

    25 0 Отговор
    ей ,,,,вече не само камъни падат у дефилето , а и валяци...дано да е без пострадали.......

    13:04 26.06.2026

  • 9 Тв критик

    14 0 Отговор
    По една тв вместо валяк бяха написали баляк.

    13:07 26.06.2026

  • 10 Само

    8 0 Отговор
    специалистите Родината !

    13:07 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Търголяс дол

    10 0 Отговор
    Тва си е ощипване от съдбата...да те удари валяк! Бих се чувствал, като Гошка но без милионите.

    13:19 26.06.2026

  • 13 604

    18 0 Отговор
    Ганчо е все по нелеп и опростачен!

    13:21 26.06.2026

  • 14 Факт

    24 0 Отговор
    Радев да закрива апи мапи мверета дайове майове дансове мансове и всички нощоправетници

    Коментиран от #20

    13:22 26.06.2026

  • 15 604

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Праскаха го да...

    Коментиран от #18

    13:30 26.06.2026

  • 16 Тръмп пък рече да пием белина

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    И да борим така ковито🤣

    13:37 26.06.2026

  • 17 Така става в държавата

    9 0 Отговор
    На която на предното стъкло на рейсовете виси табела заредено с антифриз🤣🤣🤣🤣🤣

    13:38 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Еводебил

    11 2 Отговор
    Представете си каква е математическата вероятност върху теб да падне валяк?Но да оставимнматемтиката на страна, тя няма место в евроатлантипескатта ценностна система..Важно е,че нас ни еврозомбираха(пардон евроинтегрираха).

    13:45 26.06.2026

  • 20 Пенчо

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Неграмотни изпълнения.Добре,че е мрежата да научим.Но кой знае какви простащини се вършат из държавата.Как ще се изсипе валяк от платформа?Пак няма да има виновен нали?Откакто закриха техникумите нещата тръгнаха на зле.Шири се простащина и некомпетентност.Сега на този да му представят сметката от затваряне на трафика.Това желязо при падането си е нарушило и настилката.

    Коментиран от #26

    13:49 26.06.2026

  • 21 Късметлия !

    4 0 Отговор
    -- -- -- !

    13:50 26.06.2026

  • 22 ВКК 5311

    7 0 Отговор
    Цари пълно и повсеместно безхаберие, безкрайна немарливост, тотално оглупяване!!!

    13:58 26.06.2026

  • 23 Голям смях

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Той се похвали пред посланиците, че било с 200

    14:00 26.06.2026

  • 24 АБЕ

    1 0 Отговор
    НЕЩО ПОЗИТИВНО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ЛИ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ??????

    14:07 26.06.2026

  • 25 Амонимен

    2 0 Отговор
    Случват се всякакви случки! Миналата година видях пиян кон! Някой си изхвърлил джибрите и животното сигурно от глад яло от тях! Едвам се крепеше на краката си и залиташе. Колко време ще го държи и дали ще има махмурлук не знам.

    14:08 26.06.2026

  • 26 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пенчо":

    🤩 Когато имаше техникуми валяците се движеха на собствен ход.🤡

    14:32 26.06.2026

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