Фискалният съвет за Бюджет 2026: Вместо на решителни консолидационни действия се залага на разходни корекции и дългово финансиране

Фискалния съвет изпрати до медиите становище относно проекта на Закон за държавния бюджет на РБ за 2026 г. и АСБП 2026–2028 г.
Ето какви са основните акценти от документа:
1. Голям дефицит и липса на фискална консолидация: Планираният дефицит по КФП от 5,7% от БВП (7,19 млрд. евро) за 2026 г. влошава фискалната позиция на страната. Проектобюджетът узаконява трайното надхвърляне на Маастрихтския критерий от 3%.
2. Липса на реални структурни реформи: Правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на неефективните разходи в публичния сектор. Заложеното 10-процентно съкращение на разходите за персонал от септември 2026 г. спестява едва 85,0 млн. евро.
3. Непоследователна осигурителна реформа: Частичното прехвърляне на личните осигурителни вноски към държавните служители и магистратите (в съотношение 80:20) е съпроводено с механизъм за брутно компенсиране на заплатите. Това изцяло неутрализира фискалния ефект през 2026 г. и на практика отлага същинското преструктуриране за бъдещи периоди.
4. Прехвърляне на тежестта върху бизнеса: Номиналният ръст на данъчно-осигурителните постъпления през 2026 г. се дължи на приходни мерки, които натоварват директно реалната икономика. Сред тях са вдигането на максималния осигурителен доход на 2 300 евро, служебното увеличение на осигурителните прагове, ускоряването на акцизния календар и 30-процентния ръст на винетките. Резервите от изсветляване на сивия сектор са надценени в разчетите.
5. Дългова спирала: Отказът от свиване на текущите разходи води до натрупване на нов дълг, който се очаква да достигне 51,1 млрд. евро (35,7% от БВП) в края на 2028 г. Лихвените плащания нарастват рязко, изземайки ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване и превръщайки дълговото бреме в структурен дефект на бюджета.
Заключение: В проекта на Закон за държавния бюджет на РБ за 2026 липсва стратегия за провеждане на необходимите структурни реформи в публичния сектор. Вместо решителни консолидационни действия, проектът залага на разходни корекции и дългово финансиране, което влошава дългосрочната фискална устойчивост на страната и излага публичните финанси на опасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 свиреп ОХЛЮВ
Мата Хари ни ги показа и знаем , че ги има. Сега остава да бъдат секвестирани !
Коментиран от #5
13:41 26.06.2026
2 Айде
13:47 26.06.2026
3 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ
13:48 26.06.2026
4 с евро в последен миг
Коментиран от #6
13:50 26.06.2026
5 скептик
До коментар #1 от "свиреп ОХЛЮВ":Свиреп, но охлюв, чекмеджетата са удобна манипулация (снимки на фалшиви банкноти евро) за да се постигне, това което днес 7години по-късно се реализира с пълната власт (освен съдебната).
13:55 26.06.2026
6 Кат Ти Вдигнат Цената !
До коментар #4 от "с евро в последен миг":Колко ти Струва ?
Еврото ?
14:07 26.06.2026
7 Коко
-Бихте казали, кой влиза в този съвет, и от кого е назначен?
Този съвет , тази сутрин ли видя празната хазна, та започва да критикува сегашните управляващи?
А къде беше този съвет, когато герб/дпс , със съдейсствието на жълтопаветниците , убиха Българският лев?
Къде бяха тези хрантутници, когато ликвидираха валутният борд?
Имената на тези ,трябва да са публични - да знаем кои са предателите!
Но щом пискат, значи ПБ е на прав път!
Коментиран от #8, #12
14:09 26.06.2026
8 сказки
До коментар #7 от "Коко":Българския лев бе убит през 1997г. от инфлация достигнала 1щт.долар за около 3000лв.,
колкото и да манипулират и увеличават цените подобни катастрофи са невъзможни при еврото, защото стойността му зависи от европейската политика, а не от прогресивния бюджет.
14:20 26.06.2026
9 Прилича по-скоро
14:24 26.06.2026
10 Да,бе,да
14:27 26.06.2026
11 Блестящи евфимизми
14:27 26.06.2026
12 Председател на Фискалния съвет
До коментар #7 от "Коко":Е Симеон Дянков,постната пица.Който като министър на финансите,заедно с Борисов източиха резерва на здравната реформа,около два милиарда .
14:30 26.06.2026
13 Ако се намали наполовина щатът в МВР
14:30 26.06.2026
14 АБВ
Айде Марче, искай данни за разходите за този фискален съвет по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Нито една от петте точки не отговара на реалността. А заключението - пълен провал.
14:32 26.06.2026
15 Фискалният съвет трябва да се
14:33 26.06.2026