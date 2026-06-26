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Фискалният съвет за Бюджет 2026: Вместо на решителни консолидационни действия се залага на разходни корекции и дългово финансиране

Фискалният съвет за Бюджет 2026: Вместо на решителни консолидационни действия се залага на разходни корекции и дългово финансиране

26 Юни, 2026 13:38 617 15

  • фискален съвет-
  • бюджет

В проекта на Закон за държавния бюджет на РБ за 2026  липсва стратегия за провеждане на необходимите структурни реформи в публичния сектор

Фискалният съвет за Бюджет 2026: Вместо на решителни консолидационни действия се залага на разходни корекции и дългово финансиране - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фискалния съвет изпрати до медиите становище относно проекта на Закон за държавния бюджет на РБ за 2026 г. и АСБП 2026–2028 г.

Ето какви са основните акценти от документа:

1. Голям дефицит и липса на фискална консолидация: Планираният дефицит по КФП от 5,7% от БВП (7,19 млрд. евро) за 2026 г. влошава фискалната позиция на страната. Проектобюджетът узаконява трайното надхвърляне на Маастрихтския критерий от 3%.

2. Липса на реални структурни реформи: Правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на неефективните разходи в публичния сектор. Заложеното 10-процентно съкращение на разходите за персонал от септември 2026 г. спестява едва 85,0 млн. евро.

3. Непоследователна осигурителна реформа: Частичното прехвърляне на личните осигурителни вноски към държавните служители и магистратите (в съотношение 80:20) е съпроводено с механизъм за брутно компенсиране на заплатите. Това изцяло неутрализира фискалния ефект през 2026 г. и на практика отлага същинското преструктуриране за бъдещи периоди.

4. Прехвърляне на тежестта върху бизнеса: Номиналният ръст на данъчно-осигурителните постъпления през 2026 г. се дължи на приходни мерки, които натоварват директно реалната икономика. Сред тях са вдигането на максималния осигурителен доход на 2 300 евро, служебното увеличение на осигурителните прагове, ускоряването на акцизния календар и 30-процентния ръст на винетките. Резервите от изсветляване на сивия сектор са надценени в разчетите.

5. Дългова спирала: Отказът от свиване на текущите разходи води до натрупване на нов дълг, който се очаква да достигне 51,1 млрд. евро (35,7% от БВП) в края на 2028 г. Лихвените плащания нарастват рязко, изземайки ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване и превръщайки дълговото бреме в структурен дефект на бюджета.

Заключение: В проекта на Закон за държавния бюджет на РБ за 2026 липсва стратегия за провеждане на необходимите структурни реформи в публичния сектор. Вместо решителни консолидационни действия, проектът залага на разходни корекции и дългово финансиране, което влошава дългосрочната фискална устойчивост на страната и излага публичните финанси на опасност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 свиреп ОХЛЮВ

    12 2 Отговор
    Фискалният баланс и дефиците ще се оправят , когато.......бъдат ковфискувани поне няколко от чекмеджетата на бай Ганьо от Банкя !
    Мата Хари ни ги показа и знаем , че ги има. Сега остава да бъдат секвестирани !

    Коментиран от #5

    13:41 26.06.2026

  • 2 Айде

    13 1 Отговор
    рундьовци, разтуряйте седянката. Или обяснявайте на фискалния съвет, че А.В ви е прецакал, а вие не сте некадърни, само сте тъпи

    13:47 26.06.2026

  • 3 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ

    14 3 Отговор
    Казано с други думи се получи следното:

    13:48 26.06.2026

  • 4 с евро в последен миг

    1 2 Отговор
    Прогресивна Политика на дефицит в бюджета, на нови дългове и на инфлация (начини чрез които се катурва валутен борд). За прогресивно нещастие заплатите са в евро и (с обезценката им) не могат да ни прецакват.

    Коментиран от #6

    13:50 26.06.2026

  • 5 скептик

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "свиреп ОХЛЮВ":

    Свиреп, но охлюв, чекмеджетата са удобна манипулация (снимки на фалшиви банкноти евро) за да се постигне, това което днес 7години по-късно се реализира с пълната власт (освен съдебната).

    13:55 26.06.2026

  • 6 Кат Ти Вдигнат Цената !

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "с евро в последен миг":

    Колко ти Струва ?

    Еврото ?

    14:07 26.06.2026

  • 7 Коко

    3 7 Отговор
    Имам питане към този , така наречен Фискален съвет:
    -Бихте казали, кой влиза в този съвет, и от кого е назначен?
    Този съвет , тази сутрин ли видя празната хазна, та започва да критикува сегашните управляващи?
    А къде беше този съвет, когато герб/дпс , със съдейсствието на жълтопаветниците , убиха Българският лев?
    Къде бяха тези хрантутници, когато ликвидираха валутният борд?
    Имената на тези ,трябва да са публични - да знаем кои са предателите!
    Но щом пискат, значи ПБ е на прав път!

    Коментиран от #8, #12

    14:09 26.06.2026

  • 8 сказки

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коко":

    Българския лев бе убит през 1997г. от инфлация достигнала 1щт.долар за около 3000лв.,
    колкото и да манипулират и увеличават цените подобни катастрофи са невъзможни при еврото, защото стойността му зависи от европейската политика, а не от прогресивния бюджет.

    14:20 26.06.2026

  • 9 Прилича по-скоро

    2 1 Отговор
    ликвидационен план !

    14:24 26.06.2026

  • 10 Да,бе,да

    3 0 Отговор
    Точно тези от Фискалния съвет си гласуваха заплата,равна на три средни заплати.Освен това си гласуваха по три минимални заплати на всяко заседание.Дс сметнем,за 5-6 пада 1800 евро.Не е зле.А при тези суми ,те могат да заседават всеки ден.20 заседания по 1800 лв.на месец.Дсже не ми се смята.Грубо казано 120 Мин.пенсии.А в този съвет за Дянков ,постната пица и Дацов.

    14:27 26.06.2026

  • 11 Блестящи евфимизми

    3 0 Отговор
    "оптимизиране на неефективните разходи в публичния сектор" , "средства за издръжка" и др.-))

    14:27 26.06.2026

  • 12 Председател на Фискалния съвет

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коко":

    Е Симеон Дянков,постната пица.Който като министър на финансите,заедно с Борисов източиха резерва на здравната реформа,около два милиарда .

    14:30 26.06.2026

  • 13 Ако се намали наполовина щатът в МВР

    0 0 Отговор
    И се отрежат прословутите 20 заплати накуп при пенсиониране, нищо чудно да се върже бюджета. Със сигурност борбата с престъпността няма да пострада.

    14:30 26.06.2026

  • 14 АБВ

    2 0 Отговор
    Фискалният съвет е идна напълно излишна структура, в която едни чичковци повтарят едни и същи неолиберални икономически мантри, които никога няма да доведат до мечтания резултат.
    Айде Марче, искай данни за разходите за този фискален съвет по реда на Закона за достъп до обществена информация.
    Нито една от петте точки не отговара на реалността. А заключението - пълен провал.

    14:32 26.06.2026

  • 15 Фискалният съвет трябва да се

    1 0 Отговор
    Закрие .Не върши никаква работа ,а взимат огромни заплати.Дацов комунистът само обикаля телевизиите и ръси простотии

    14:33 26.06.2026

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