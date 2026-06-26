Прокуратурата повдига обвинение за убитите младежи в Мездра

Окръжна прокуратура – Враца ще привлече като обвиняем водача на лек автомобил БМВ, който предизвика тежка катастрофа с две жертви в Мездра. Инцидентът отне живота на две непълнолетни лица, а държавното обвинение ще поиска постоянния арест на шофьора.

Според събраните до момента доказателства от Апелативна прокуратура – София, водачът с инициали Д.Т. се е движил с изключително висока скорост. Той е нарушил правилата за движение по пътищата, което е довело до фаталния сблъсък с мотоциклет марка "Хонда".

„Д.Т. ще бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство“, уточняват от прокуратурата. Наблюдаващият прокурор подготвя искане до съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо водача на автомобила.

Трагичният инцидент се е случил вчера следобед. На място са загинали 17-годишният И.С. от Мездра, който е управлявал мотоциклета, и неговата спътница – 16-годишната Й.М. от село Згориград.

В знак на съпричастност към мъката на близките, от днес Община Мездра е обявила тридневен траур в памет на загиналите младежи.