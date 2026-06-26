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Прокуратурата повдига обвинение за убитите младежи в Мездра

Прокуратурата повдига обвинение за убитите младежи в Мездра

26 Юни, 2026 17:42 854 7

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Трагичният инцидент се е случил вчера следобед

Прокуратурата повдига обвинение за убитите младежи в Мездра - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура – Враца ще привлече като обвиняем водача на лек автомобил БМВ, който предизвика тежка катастрофа с две жертви в Мездра. Инцидентът отне живота на две непълнолетни лица, а държавното обвинение ще поиска постоянния арест на шофьора.

Според събраните до момента доказателства от Апелативна прокуратура – София, водачът с инициали Д.Т. се е движил с изключително висока скорост. Той е нарушил правилата за движение по пътищата, което е довело до фаталния сблъсък с мотоциклет марка "Хонда".

„Д.Т. ще бъде привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство“, уточняват от прокуратурата. Наблюдаващият прокурор подготвя искане до съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо водача на автомобила.

Трагичният инцидент се е случил вчера следобед. На място са загинали 17-годишният И.С. от Мездра, който е управлявал мотоциклета, и неговата спътница – 16-годишната Й.М. от село Згориград.

В знак на съпричастност към мъката на близките, от днес Община Мездра е обявила тридневен траур в памет на загиналите младежи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    8 0 Отговор
    Кръвна проба взеха ли му вече или ще изчакат още малко?

    17:45 26.06.2026

  • 2 1488

    1 6 Отговор
    ми те умрели ма

    17:46 26.06.2026

  • 3 Мдаа

    8 0 Отговор
    Младежите летят по пътищата с купените им трошки като "Джавелин". Човек и с танк да се придвижва, пак не е в безопасност.

    18:02 26.06.2026

  • 4 Подаръчно пликче

    2 5 Отговор
    Като дойде Муньо на власт със служебно,а сега и редовно правителство започват трагедии, катастрофи, бедствия и убийства. Господ да ни е на помощ така четири години.

    Коментиран от #5

    18:18 26.06.2026

  • 5 Обективен

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Подаръчно пликче":

    Забравил си Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун. Следващия пост го подготви по-внимателно.

    18:25 26.06.2026

  • 6 Тоя грозникк

    5 0 Отговор
    с беемвето дано да не излезе от затвора...

    18:34 26.06.2026

  • 7 Кажи честно

    2 0 Отговор
    Ромб ли е?

    19:19 26.06.2026

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