Костадин Костадинов: Корупцията в България наистина убива хора

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов критикува остро управляващите от парламентарната трибуна в петък, обвинявайки ги в дългогодишно бездействие и липса на превантивни мерки за пътната безопасност, съобщават от БГНЕС.
Повод за декларацията му станаха скорошните тежки инциденти по републиканската мрежа, при които загинаха две деца, както и поредната катастрофа на автомагистрала "Струма".
Според председателя на формацията, липсата на адекватна държавна реакция струва човешки животи. "Клишето, че корупцията убива в България, за съжаление, не е клише, защото корупцията в България наистина убива хора и уби преди три дни две деца", заяви Костадинов пред народните представители. Той насочи вниманието и към инцидента на автомагистрала "Струма", станал само ден след трагедията с децата, което според него е категорично доказателство за нерешените проблеми с безопасността.
Костадинов обърна специално внимание на качеството на инфраструктурата в страната. Той припомни, че още преди повече от две години от неговата партия са сигнализирали за използването на неподходящи и потенциално опасни предпазни мантинели по автомагистрала "Тракия" и други ключови артерии. По информация на БГНЕС, политикът изрази възмущение, че тези предупреждения са останали без последствия.
В отговор на кризата с безопасността, от "Възраждане" планират да внесат предложения за промени както в държавния бюджет, така и в Закона за движението по пътищата. Партията ще настоява за отмяна на част от приетите през 2025 година текстове. "Целта не беше да се повиши безопасността по пътищата, а да се направи така, че да бъдат глобявани хората", посочи лидерът на формацията, визирайки миналогодишните поправки, които според него са насочени единствено към събираемост, а не към превенция.
В края на своето изказване Костадин Костадинов призова за кардинална промяна в подхода на институциите към контрола по пътищата. "Крайно време е да спрем да реагираме, след като някой бъде убит в България. Ако започнем да действаме превантивно, а не да ставаме на крака след поредната катастрофа, тогава може би ще има промяна", категоричен бе той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #14
18:10 26.06.2026
2 Дидо Джинсата
18:11 26.06.2026
3 Мургавела
18:11 26.06.2026
4 Коце
18:13 26.06.2026
5 Евала добруджанец
Коментиран от #7, #9
18:13 26.06.2026
6 бою циганина
18:13 26.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Санчо
18:14 26.06.2026
9 Ма нали уж варналия бе
До коментар #5 от "Евала добруджанец":Ейй, тоя лъжури кат съдран
18:15 26.06.2026
10 Дзак
18:18 26.06.2026
11 Коцето
18:20 26.06.2026
12 бай Даньо
18:22 26.06.2026
13 Дориана
18:23 26.06.2026
14 Дориана
До коментар #1 от "Сталин":Нали точно за това разярения народ излезе по площадите за да свали от власт корумпирания мафиотски стил на управление. И когато Радев и Прогресивна България разкриха корупционните сделки цялата корумпирана опозиция вкупом саботират Новата власт , но не им се получава Особено от ДБ и ПП много се изложиха като се съюзиха отново с ГЕРБ и ДПС.
18:27 26.06.2026
15 Въпрос
18:29 26.06.2026
16 Дедо Калитко
Коментиран от #17
18:31 26.06.2026
17 Анонимен
До коментар #16 от "Дедо Калитко":Това му е работата!
18:34 26.06.2026
18 Костадинов знае ли че видеото се
18:36 26.06.2026
19 Адвокат
18:37 26.06.2026
20 Горски
18:55 26.06.2026
21 Корупцията е част от жезъла на дявола
19:22 26.06.2026
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19:27 26.06.2026