Костадин Костадинов: Корупцията в България наистина убива хора

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов критикува остро управляващите от парламентарната трибуна в петък, обвинявайки ги в дългогодишно бездействие и липса на превантивни мерки за пътната безопасност, съобщават от БГНЕС.

Повод за декларацията му станаха скорошните тежки инциденти по републиканската мрежа, при които загинаха две деца, както и поредната катастрофа на автомагистрала "Струма".

Според председателя на формацията, липсата на адекватна държавна реакция струва човешки животи. "Клишето, че корупцията убива в България, за съжаление, не е клише, защото корупцията в България наистина убива хора и уби преди три дни две деца", заяви Костадинов пред народните представители. Той насочи вниманието и към инцидента на автомагистрала "Струма", станал само ден след трагедията с децата, което според него е категорично доказателство за нерешените проблеми с безопасността.

Костадинов обърна специално внимание на качеството на инфраструктурата в страната. Той припомни, че още преди повече от две години от неговата партия са сигнализирали за използването на неподходящи и потенциално опасни предпазни мантинели по автомагистрала "Тракия" и други ключови артерии. По информация на БГНЕС, политикът изрази възмущение, че тези предупреждения са останали без последствия.

В отговор на кризата с безопасността, от "Възраждане" планират да внесат предложения за промени както в държавния бюджет, така и в Закона за движението по пътищата. Партията ще настоява за отмяна на част от приетите през 2025 година текстове. "Целта не беше да се повиши безопасността по пътищата, а да се направи така, че да бъдат глобявани хората", посочи лидерът на формацията, визирайки миналогодишните поправки, които според него са насочени единствено към събираемост, а не към превенция.

В края на своето изказване Костадин Костадинов призова за кардинална промяна в подхода на институциите към контрола по пътищата. "Крайно време е да спрем да реагираме, след като някой бъде убит в България. Ако започнем да действаме превантивно, а не да ставаме на крака след поредната катастрофа, тогава може би ще има промяна", категоричен бе той.