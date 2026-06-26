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Костадин Костадинов: Корупцията в България наистина убива хора

Костадин Костадинов: Корупцията в България наистина убива хора

26 Юни, 2026 18:08 725 22

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Лидерът на "Възраждане" обърна специално внимание на качеството на инфраструктурата в страната

Костадин Костадинов: Корупцията в България наистина убива хора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов критикува остро управляващите от парламентарната трибуна в петък, обвинявайки ги в дългогодишно бездействие и липса на превантивни мерки за пътната безопасност, съобщават от БГНЕС.

Повод за декларацията му станаха скорошните тежки инциденти по републиканската мрежа, при които загинаха две деца, както и поредната катастрофа на автомагистрала "Струма".

Според председателя на формацията, липсата на адекватна държавна реакция струва човешки животи. "Клишето, че корупцията убива в България, за съжаление, не е клише, защото корупцията в България наистина убива хора и уби преди три дни две деца", заяви Костадинов пред народните представители. Той насочи вниманието и към инцидента на автомагистрала "Струма", станал само ден след трагедията с децата, което според него е категорично доказателство за нерешените проблеми с безопасността.

Костадинов обърна специално внимание на качеството на инфраструктурата в страната. Той припомни, че още преди повече от две години от неговата партия са сигнализирали за използването на неподходящи и потенциално опасни предпазни мантинели по автомагистрала "Тракия" и други ключови артерии. По информация на БГНЕС, политикът изрази възмущение, че тези предупреждения са останали без последствия.

В отговор на кризата с безопасността, от "Възраждане" планират да внесат предложения за промени както в държавния бюджет, така и в Закона за движението по пътищата. Партията ще настоява за отмяна на част от приетите през 2025 година текстове. "Целта не беше да се повиши безопасността по пътищата, а да се направи така, че да бъдат глобявани хората", посочи лидерът на формацията, визирайки миналогодишните поправки, които според него са насочени единствено към събираемост, а не към превенция.

В края на своето изказване Костадин Костадинов призова за кардинална промяна в подхода на институциите към контрола по пътищата. "Крайно време е да спрем да реагираме, след като някой бъде убит в България. Ако започнем да действаме превантивно, а не да ставаме на крака след поредната катастрофа, тогава може би ще има промяна", категоричен бе той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    22 4 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    Коментиран от #14

    18:10 26.06.2026

  • 2 Дидо Джинсата

    9 18 Отговор
    Коцее, не се прави на улав, га ядеш кифтета не ривеш

    18:11 26.06.2026

  • 3 Мургавела

    6 9 Отговор
    И той откри топлата вода, най накрая.

    18:11 26.06.2026

  • 4 Коце

    8 12 Отговор
    20 години бориш корупцията!Откажи се вече!

    18:13 26.06.2026

  • 5 Евала добруджанец

    9 10 Отговор
    ама ти си от тях, бъркаш с тях в гърнето и ги подкрепяш при гласуването

    Коментиран от #7, #9

    18:13 26.06.2026

  • 6 бою циганина

    6 2 Отговор
    пак ли трябва да пикая в кофа ?

    18:13 26.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Санчо

    6 1 Отговор
    Корупцията е вятърна мелница!

    18:14 26.06.2026

  • 9 Ма нали уж варналия бе

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Евала добруджанец":

    Ейй, тоя лъжури кат съдран

    18:15 26.06.2026

  • 10 Дзак

    13 1 Отговор
    Парите за мантинели, а не за камери на всеки километър!

    18:18 26.06.2026

  • 11 Коцето

    9 7 Отговор
    Един лев не съм откраднал....

    18:20 26.06.2026

  • 12 бай Даньо

    8 2 Отговор
    Не е корупцията , евтинията е . Не можело да се сложат бетонни блокчета сега защото сме направили разделителната ивица много тясна . Ако обаче бяхме решили да е по ширика когато ги проектираха и строяха щеше да иска още малко пари и о какви усти щяхме да отворим за "корупцията" тогава... Всичко се плаща на тоя свят и корупцията и евтинията и глупоста. В България много проблеми могат да се трасират обратно до непрофесионализъм , който води до глупави решения който като се разбере какъв провал са изглеждат като корупция ... Само още един пример Боташа на Радев изглеждаше като корупция , но едно от първите действия на кабинета му след изборите беше да се направят постъпки да се преразгледат договорите , защото явно са направени от некадърници от наша страна , за турците не знам ...

    18:22 26.06.2026

  • 13 Дориана

    4 8 Отговор
    Костадинов само чака някъде да се появи случка за да критикува една или друга партия без да гледа собствената си партия , която абсолютно нищо не прави в Парламента освен да подкрепя опозицията в сблъсък и конфронтация срещу Новата власт. Абсолютно нищо градивно не са предприели в този Парламент. Да е наясно , че в момента чрез конфронтация пречат България да се издигне от дъното до което ни доведоха от коалиция Магнитски и ППДБ.

    18:23 26.06.2026

  • 14 Дориана

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Нали точно за това разярения народ излезе по площадите за да свали от власт корумпирания мафиотски стил на управление. И когато Радев и Прогресивна България разкриха корупционните сделки цялата корумпирана опозиция вкупом саботират Новата власт , но не им се получава Особено от ДБ и ПП много се изложиха като се съюзиха отново с ГЕРБ и ДПС.

    18:27 26.06.2026

  • 15 Въпрос

    5 7 Отговор
    Защо Коцето натопи Олег?

    18:29 26.06.2026

  • 16 Дедо Калитко

    7 3 Отговор
    Коцето е активен борец против корупцията!

    Коментиран от #17

    18:31 26.06.2026

  • 17 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дедо Калитко":

    Това му е работата!

    18:34 26.06.2026

  • 18 Костадинов знае ли че видеото се

    3 3 Отговор
    Отваря по специални правила СМС и телефон такива неща. Това е дискриминация.

    18:36 26.06.2026

  • 19 Адвокат

    2 2 Отговор
    Децата му ще преборят корупцията за един месец!:)))

    18:37 26.06.2026

  • 20 Горски

    6 0 Отговор
    Проблемът е, че са Ликвидирани - Семейната среда, гражданския социум, образованието, междучовешките отношения, възпитанието, отговорността, уважението и така натам. Като се замисля, не е останало нещо, което да не е ликвидирано по точно. След тва що има издивели примати да се блъскат в рейсове и всякакви други изтъпления на писта.

    18:55 26.06.2026

  • 21 Корупцията е част от жезъла на дявола

    2 0 Отговор
    Разбира се. Корупцията в България е изначална.Развитието на процеса е достигнало до такава степен ,че корупция и българия са едно и също нещо. Две единосъщтни понятия имащи еднакво съдържание. Така наречения преход, по съмата си съшност е корупция,кражба,ограбване - все едно и също престъпно нещо . Средата е престъпна,тя е формирана като такава. И тази традиция е продължение от датата 9.09.44год. когато след нея следва другия голям грабеж и престъпен ,абсолютно престъпен преход. Основите на престъпната територия се постъвят още от корумпирания и морално тотално деградирал Стамболов , съществена заслуга за това има корумпирания Фердинант Кобурггота. Само за да въвлече България в първата световна война на страната на Германия,той получава огромна сума германски марки,според някои архиви и т.н и т.н и т.н. Да не отваряме темата за огромната корупция лежаща в основата и замисъла на създаването и съществуването на т.н ЕС . Някой да знае ,дали е правен одит на т.н Европейска комисия ? Няма такъв. Корупцията по начало не е български патент и изобретение. Тя е привнесена и от запад основно, но и от изток . Според някои английски хитреци, на тази територия се е реализирало идеално съчетание между руската бюрокрация и турската ориенталщина . Разбира се източната правна , философска , етична и религиозна доктрина е много по консервативна и жестока към проявите на корупция. Западната обаче по своята същност е тотално корумпирана и бандитска.

    19:22 26.06.2026

  • 22 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Сега ли го разбрахте? Корупцията е мина за тези,които нямат скрупули и са на власт,но за трудовите хора е тумор,който расте всеки изминал ден. Трябва голяма воля и обществена подкрепа да го премахнем. За сега не виждам такива желания и смелост.

    19:27 26.06.2026

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