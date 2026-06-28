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Витанов: На места възнагражденията в държавните бордове надхвърлят дори тези на премиера и президента, взети заедно

Витанов: На места възнагражденията в държавните бордове надхвърлят дори тези на премиера и президента, взети заедно

28 Юни, 2026 13:30 792 28

  • петър витанов-
  • държавни бордове-
  • възнаграждения-
  • президент-
  • премиер

"Първата ни задача беше да покажем реалната картина и за първи път да внесем честен бюджет, в който всички скрити разходи са извадени наяве. В бюджета ясно се виждат натрупаните ангажименти - както към общините, така и по инфраструктурните проекти. Това показва реалното състояние, с което трябва да се съобразим", заяви депутатът от ПБ

Витанов: На места възнагражденията в държавните бордове надхвърлят дори тези на премиера и президента, взети заедно - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Видях папка от близо 100 страници с информация за публични предприятия, съставите на техните бордове и възнагражденията, които получават. На места те надхвърлят дори възнагражденията на премиера и президента, взети заедно. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България", член на ръководството на партията и председател на парламентарната група по външна политика Петър Витанов в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Първата стъпка е тези практики да бъдат извадени наяве, след което чрез законодателни и подзаконови промени ще бъде сложен край на подобно разходване на публични средства. Държавната хазна не е дойна крава и повече никога няма да бъде", категоричен е Витанов.

Бюджет за 2026 г.
"Първата ни задача беше да покажем реалната картина и за първи път да внесем честен бюджет, в който всички скрити разходи са извадени наяве. В бюджета ясно се виждат натрупаните ангажименти - както към общините, така и по инфраструктурните проекти. Това показва реалното състояние, с което трябва да се съобразим", заяви той.

По думите му вече са започнали реформи, но техният финансов ефект ще се усети през следващата година.

"Започва премахването на автоматизмите, които доведоха до спираловидното увеличаване на разходите. Дори при сериозно съкращаване на администрацията бюджетният ефект няма как да се прояви веднага, тъй като законът предвижда обезщетения. По-голямата част от реформите ще дадат резултат през следващата година, когато ще се усети по-строгата финансова дисциплина и ще бъдат изградени по-ефективни административни структури след приключването на функционалните анализи", обясни той.

По думите му парламентът работи значително по-ефективно, а атмосферата в пленарната зала е променена.

"Парламентът вече работи на съвсем различни обороти - по-ефективно, с по-високо качество и в далеч по-конструктивен тон. Водят се същински дебати по законопроектите, а вследствие на това приехме закони, които имат пряко отношение към средствата, които България получава от Европейската комисия. Именно благодарение на това страната получи четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,1 млрд. евро", заяви Витанов.

Той подчерта, че наред с успокояването на политическата обстановка се наблюдава и по-голяма стабилност, която, по думите му, трябва да бъде запазена.

Според него "Прогресивна България" е допуснала грешки в комуникацията си.

"В началото, което е нормално за всяка млада партия, допуснахме грешки - както в комуникацията, така и политически лапсуси, които породиха различни интерпретации. Те не отразяваха реалните ни намерения, но грешки действително имаше", призна Витанов.

Той подчерта, че държавата трябва да осигури предвидимост за бизнеса, като същевременно не пренебрегва социалната политика.

"Необходимо е да има разплащане и прогнозируемост за бизнеса. България има конкурентни предимства, сред които е данъчното законодателство, но трябва да осигурим и по-голяма стабилност на нормативната среда, за да възстановим инвестиционната привлекателност на страната. В същото време не бива да пренебрегваме социалните мерки, защото у нас има голяма група работещи бедни - явление, което почти липсва в останалите държави от Европейския съюз. Фокусът трябва да остане върху хората и достойния им начин на живот", подчерта той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И вие

    12 11 Отговор
    Сте пътници

    13:33 28.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Ами намалете ги.Какво чакате?

    13:33 28.06.2026

  • 3 Тоя

    7 8 Отговор
    сега ще ни кандърдисва, колко са я закъсали президента и премиера. Ама у нас си е така. Моето... купичка, пък на комшията... паница.

    13:37 28.06.2026

  • 4 78291

    15 6 Отговор
    Сами си правите труден живота, няма да ви търпят много с тея намерения да удряте бедния работещ,скоро ще го разберете

    13:40 28.06.2026

  • 5 Празноглав плямпаджия!

    8 6 Отговор
    Тотална щета за новите ; тоя, плямпалото Кутев, доносника Маринов, сина на доносника Василев, за голяма част от министрите си е чиста трагедия - всички фуражки, начело със Стоянов и Донев, и калинките, особено калинките.

    13:40 28.06.2026

  • 6 Майора

    8 8 Отговор
    Ало Витанов , май много бързо забрави какъв беше и какъв стана! Че предприятията начело с директорите наливат пари в бюджета зада има заплати завас депутатите и управляващите страната, така че защо да не получават пи големи заплати от вас! А вие какво направихте , уж замразихте а не намалихте заплатите си , а увеличихте данъци и такси и направихте бюджет с 5,7% дефицит и5 , млд разходи при бюджет на Желязков 3% дефицит и разходи с близо 2 млд по малко заради което свалихте кабинета му! Стига оправдания , забравихте влия лозунг”Който иска да работи работи , който не иска търси причини!”

    13:41 28.06.2026

  • 7 Докато Има !

    4 4 Отговор
    Феодализъм На Всяко Ниво !

    Резултата !

    Ще Е Все !

    Същия !

    13:44 28.06.2026

  • 8 Без име

    12 2 Отговор
    Чудовищна алчност. После не питайте защо Белене е било пълно с интелигенция.

    Коментиран от #22

    13:44 28.06.2026

  • 9 Р.Рад.

    2 5 Отговор
    Няма да ги закачате, ясен ли съм !!!

    13:46 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А хората които изкарват парите в държава

    5 1 Отговор
    ..оставено с по 500 евро нето на5 седмици им ги подхвърлят , докато ги чакат да умрат от глад или Варна грират...ония отгоре ф абяр плюскат грабят...ще им стигне и на тях на оня свят

    13:50 28.06.2026

  • 12 Има ни пак

    11 0 Отговор
    Изчистете си хората на ГЕРБ и ИТН докато е време. Няма безкрайно да ви чакаме да се надприказвате.

    13:50 28.06.2026

  • 13 Сталин

    4 10 Отговор
    Вчера за първи път в новата история на страната хиляди граждани излязоха срещу една управляваща крадлива върхушка преди да са минали 100 дни от узурпирането на властта. Върхушка за 2 месеца заедно с олигарсите си ощетила България с милиарди. И то без да е организирана от партии и политически формации а само от граждански организации. А си представете обединената опозиция ако призове гражданите. Мунчо е пътник и го очаква затвор за грабежа.

    Коментиран от #16, #26

    13:55 28.06.2026

  • 14 Защо не увеличите заплатите на

    5 5 Отговор
    Премиера и Президента така че взети заедно да се равняват на заплатите на директорите на бордовете. Ще бъде напълно във вашия стил като гледам досегашните ви решения и постижения в стил много шум за нищо.

    Коментиран от #17

    13:56 28.06.2026

  • 15 автоматизмите

    3 4 Отговор
    За автоматизъм се бореха и протестираха младите лекари - къде са?
    За автоматизъм заплашваха със стачки учителите - ваканция са.
    За автоматизъм се пребориха и депутатите.
    За автоматизъм при възнагражденията настояваха и синдикатите и социалните.
    Автоматизма е цел и достижение на социалната държава.

    13:57 28.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Членовете на бордовете на

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Защо не увеличите заплатите на":

    Директорите искам да кажа. Нещо такова. Ми те са много важни хора както и "правораздаването" полицията и други подобни които край нямат.

    13:59 28.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПГ е приключена партия

    3 2 Отговор
    Никой няма и не ви вярва Витанов.Оставка.
    Всяка дума, статистика ви е с ТЕХНИЧЕСКИ грешки. ЛЪЖИ.
    и НЕ СЕ ГОВЯТ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ.
    Прави се така-примерно-Днес МС на свое заседание даде на Прокурор Бойко, Шиши, намали заплатите на криминалните престъпници, узурпирали властта в Държавата.

    14:02 28.06.2026

  • 20 Важното е че вдигнахте

    3 1 Отговор
    с ГЕРБ, ДПС, БКП и ПБ Радев от юли 2025 до юли 2026 общо ток 15%, студена вода 20%, парно 10%, подгряване вода 10%, СИ 30% формула отменена два пъти от ВАС. Мобилни договори под 2 години няма, на втората дерат яко. Над половин средна пенсия за ток, вода, подгряване вода, парно, сградна и мобилен. А за почивка нормален човек не може да помисли, хотел за седмица преди юрото 400 лв., сега 2000 лв.
    Територията приключи с юрошита.

    14:04 28.06.2026

  • 21 Витанов

    3 1 Отговор
    като български евродепутат взимаше 20х евро на месец, доста повече от премиер+президент също. Тогава ме му беше проблем

    Коментиран от #23

    14:04 28.06.2026

  • 22 Не само с "интелигенция"

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Със съмнителни културтрегери чунким сега няма такива и не им е там мястото ми там е в белене съжалявам.

    14:05 28.06.2026

  • 23 Е да но в Страсбург и в Брюксел

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Витанов":

    Може тогава да е бил по скъп живота.

    14:07 28.06.2026

  • 24 Докато

    3 0 Отговор
    не напълните затворите и не конфискувате откраднатото, все едно нищо не сте свършили. Ние и без вашите разкрития, знаем какво е положението. Искаме възмездие.

    14:07 28.06.2026

  • 25 колчо

    1 2 Отговор
    тая комунистическа секта,която щеше да бори корупционния модел боко-шиши,се оказа същата като нея!!!

    14:07 28.06.2026

  • 26 Точен сте

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    В сайтовете близки до ПБ на Радев са били около 3000 а според участвали които са публикували снимки десетки хиляди...

    14:10 28.06.2026

  • 27 Връщай се в парламента

    4 0 Отговор
    И последвайте примера на новото Мнозинство в Унгария което си намали заплатите и едва тогава ги замрази.
    От Нова година Намалявате броя на депутатите и почвате да работите на сесии. Закони се правят от специалисти. Депутатите само ги гласуват те не са специалисти.

    14:12 28.06.2026

  • 28 Цървул

    1 0 Отговор
    Витанов , почвайте реформите и вкарвайте виновни в затворите , защото време нямате . Трябва да спите в сградата на събранието , за да видят хората , че нещо се прави . Ако се потривате още , на изборите ще сте най-много трети . И после , вас ще подгонят да ви съдят и тормозят .

    14:15 28.06.2026

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