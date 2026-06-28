Витанов: На места възнагражденията в държавните бордове надхвърлят дори тези на премиера и президента, взети заедно

Видях папка от близо 100 страници с информация за публични предприятия, съставите на техните бордове и възнагражденията, които получават. На места те надхвърлят дори възнагражденията на премиера и президента, взети заедно. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България", член на ръководството на партията и председател на парламентарната група по външна политика Петър Витанов в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Първата стъпка е тези практики да бъдат извадени наяве, след което чрез законодателни и подзаконови промени ще бъде сложен край на подобно разходване на публични средства. Държавната хазна не е дойна крава и повече никога няма да бъде", категоричен е Витанов.

Бюджет за 2026 г.

"Първата ни задача беше да покажем реалната картина и за първи път да внесем честен бюджет, в който всички скрити разходи са извадени наяве. В бюджета ясно се виждат натрупаните ангажименти - както към общините, така и по инфраструктурните проекти. Това показва реалното състояние, с което трябва да се съобразим", заяви той.

По думите му вече са започнали реформи, но техният финансов ефект ще се усети през следващата година.

"Започва премахването на автоматизмите, които доведоха до спираловидното увеличаване на разходите. Дори при сериозно съкращаване на администрацията бюджетният ефект няма как да се прояви веднага, тъй като законът предвижда обезщетения. По-голямата част от реформите ще дадат резултат през следващата година, когато ще се усети по-строгата финансова дисциплина и ще бъдат изградени по-ефективни административни структури след приключването на функционалните анализи", обясни той.

По думите му парламентът работи значително по-ефективно, а атмосферата в пленарната зала е променена.

"Парламентът вече работи на съвсем различни обороти - по-ефективно, с по-високо качество и в далеч по-конструктивен тон. Водят се същински дебати по законопроектите, а вследствие на това приехме закони, които имат пряко отношение към средствата, които България получава от Европейската комисия. Именно благодарение на това страната получи четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,1 млрд. евро", заяви Витанов.

Той подчерта, че наред с успокояването на политическата обстановка се наблюдава и по-голяма стабилност, която, по думите му, трябва да бъде запазена.

Според него "Прогресивна България" е допуснала грешки в комуникацията си.

"В началото, което е нормално за всяка млада партия, допуснахме грешки - както в комуникацията, така и политически лапсуси, които породиха различни интерпретации. Те не отразяваха реалните ни намерения, но грешки действително имаше", призна Витанов.

Той подчерта, че държавата трябва да осигури предвидимост за бизнеса, като същевременно не пренебрегва социалната политика.

"Необходимо е да има разплащане и прогнозируемост за бизнеса. България има конкурентни предимства, сред които е данъчното законодателство, но трябва да осигурим и по-голяма стабилност на нормативната среда, за да възстановим инвестиционната привлекателност на страната. В същото време не бива да пренебрегваме социалните мерки, защото у нас има голяма група работещи бедни - явление, което почти липсва в останалите държави от Европейския съюз. Фокусът трябва да остане върху хората и достойния им начин на живот", подчерта той.