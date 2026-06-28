Витанов: На места възнагражденията в държавните бордове надхвърлят дори тези на премиера и президента, взети заедно

Видях папка от близо 100 страници с информация за публични предприятия, съставите на техните бордове и възнагражденията, които получават. На места те надхвърлят дори възнагражденията на премиера и президента, взети заедно. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България", член на ръководството на партията и председател на парламентарната група по външна политика Петър Витанов в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
"Първата стъпка е тези практики да бъдат извадени наяве, след което чрез законодателни и подзаконови промени ще бъде сложен край на подобно разходване на публични средства. Държавната хазна не е дойна крава и повече никога няма да бъде", категоричен е Витанов.
Бюджет за 2026 г.
"Първата ни задача беше да покажем реалната картина и за първи път да внесем честен бюджет, в който всички скрити разходи са извадени наяве. В бюджета ясно се виждат натрупаните ангажименти - както към общините, така и по инфраструктурните проекти. Това показва реалното състояние, с което трябва да се съобразим", заяви той.
По думите му вече са започнали реформи, но техният финансов ефект ще се усети през следващата година.
"Започва премахването на автоматизмите, които доведоха до спираловидното увеличаване на разходите. Дори при сериозно съкращаване на администрацията бюджетният ефект няма как да се прояви веднага, тъй като законът предвижда обезщетения. По-голямата част от реформите ще дадат резултат през следващата година, когато ще се усети по-строгата финансова дисциплина и ще бъдат изградени по-ефективни административни структури след приключването на функционалните анализи", обясни той.
По думите му парламентът работи значително по-ефективно, а атмосферата в пленарната зала е променена.
"Парламентът вече работи на съвсем различни обороти - по-ефективно, с по-високо качество и в далеч по-конструктивен тон. Водят се същински дебати по законопроектите, а вследствие на това приехме закони, които имат пряко отношение към средствата, които България получава от Европейската комисия. Именно благодарение на това страната получи четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,1 млрд. евро", заяви Витанов.
Той подчерта, че наред с успокояването на политическата обстановка се наблюдава и по-голяма стабилност, която, по думите му, трябва да бъде запазена.
Според него "Прогресивна България" е допуснала грешки в комуникацията си.
"В началото, което е нормално за всяка млада партия, допуснахме грешки - както в комуникацията, така и политически лапсуси, които породиха различни интерпретации. Те не отразяваха реалните ни намерения, но грешки действително имаше", призна Витанов.
Той подчерта, че държавата трябва да осигури предвидимост за бизнеса, като същевременно не пренебрегва социалната политика.
"Необходимо е да има разплащане и прогнозируемост за бизнеса. България има конкурентни предимства, сред които е данъчното законодателство, но трябва да осигурим и по-голяма стабилност на нормативната среда, за да възстановим инвестиционната привлекателност на страната. В същото време не бива да пренебрегваме социалните мерки, защото у нас има голяма група работещи бедни - явление, което почти липсва в останалите държави от Европейския съюз. Фокусът трябва да остане върху хората и достойния им начин на живот", подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И вие
13:33 28.06.2026
2 Последния Софиянец
13:33 28.06.2026
3 Тоя
13:37 28.06.2026
4 78291
13:40 28.06.2026
5 Празноглав плямпаджия!
13:40 28.06.2026
6 Майора
13:41 28.06.2026
7 Докато Има !
Резултата !
Ще Е Все !
Същия !
13:44 28.06.2026
8 Без име
Коментиран от #22
13:44 28.06.2026
9 Р.Рад.
13:46 28.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А хората които изкарват парите в държава
13:50 28.06.2026
12 Има ни пак
13:50 28.06.2026
13 Сталин
Коментиран от #16, #26
13:55 28.06.2026
14 Защо не увеличите заплатите на
Коментиран от #17
13:56 28.06.2026
15 автоматизмите
За автоматизъм заплашваха със стачки учителите - ваканция са.
За автоматизъм се пребориха и депутатите.
За автоматизъм при възнагражденията настояваха и синдикатите и социалните.
Автоматизма е цел и достижение на социалната държава.
13:57 28.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Членовете на бордовете на
До коментар #14 от "Защо не увеличите заплатите на":Директорите искам да кажа. Нещо такова. Ми те са много важни хора както и "правораздаването" полицията и други подобни които край нямат.
13:59 28.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПГ е приключена партия
Всяка дума, статистика ви е с ТЕХНИЧЕСКИ грешки. ЛЪЖИ.
и НЕ СЕ ГОВЯТ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ.
Прави се така-примерно-Днес МС на свое заседание даде на Прокурор Бойко, Шиши, намали заплатите на криминалните престъпници, узурпирали властта в Държавата.
14:02 28.06.2026
20 Важното е че вдигнахте
Територията приключи с юрошита.
14:04 28.06.2026
21 Витанов
Коментиран от #23
14:04 28.06.2026
22 Не само с "интелигенция"
До коментар #8 от "Без име":Със съмнителни културтрегери чунким сега няма такива и не им е там мястото ми там е в белене съжалявам.
14:05 28.06.2026
23 Е да но в Страсбург и в Брюксел
До коментар #21 от "Витанов":Може тогава да е бил по скъп живота.
14:07 28.06.2026
24 Докато
14:07 28.06.2026
25 колчо
14:07 28.06.2026
26 Точен сте
До коментар #13 от "Сталин":В сайтовете близки до ПБ на Радев са били около 3000 а според участвали които са публикували снимки десетки хиляди...
14:10 28.06.2026
27 Връщай се в парламента
От Нова година Намалявате броя на депутатите и почвате да работите на сесии. Закони се правят от специалисти. Депутатите само ги гласуват те не са специалисти.
14:12 28.06.2026
28 Цървул
14:15 28.06.2026