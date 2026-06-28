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Любослав Костов: Това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи

Любослав Костов: Това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи

28 Юни, 2026 16:30 680 24

  • любослав костов-
  • бюджет-
  • реалност-
  • разходи

Според главния икономист на КНСБ, ако ще се изравняват държавните служители с останалите  в обществения сектор, нека падне Законът за държавния служител, "тъй като той забранява да работят на втора работа и да се начисляват "клас прослужено време" и КТД".

Любослав Костов: Това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ЕК преди 2 седмици каза, "несправедлива ви е данъчната система, създава регресия". ЕК веднъж вкара ли го, го казва всяко тримесечие и ако не вземем мерки, ще ни го дава като дисбаланс, каза в интервю пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания.

"Целият бизнес без изключение повтаряше, че не трябва да пипаме данъчната система, докато страната не влезе в еврозоната и Шенген. Ние сме единствената държава с пропорционална система на облагане без облагаем минимум. А плоският данък е писан за доходите, данък печалба е прогресивен в целия свят. Една чистачка като данъчно осигурителна тежест плаща повече за дохода си, отколкото IT специалист с 5000 евро заплата. За съжаление много хора не го разбират и не искат да го признаят. Ако трябва да сме честни, това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи", каза Костов в предаването "Неделя 150".

И обясни защо синдикатите не са доволни от проекта за бюджет за 2026 г.:

"Ние подхождаме малко по-прагматично. Ние не харесваме две неща по-точно. На първо място това, че има 10% съкращения навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ, по министерства по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП например, има нужда от допълнителни хора, да събират приходи. За данъчни инспектори няма желаещи за 1100 евро заплата. На други места има раздут щат, който се използва за даване на ДМС-та, има незаети щатни бройки - хора в пенсионна възраст, където има нужда от съкращения. Само че указанието, което беше спуснато, е 10% навсякъде без анализ.

И второто е осигуровките да си плащат държавните служители, половината от осигуровките. Хубаво е, ако правят това, но трябва да компенсират загубения реален доход. 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и със 7% се вдигат разходите за заплати в бюджета на хартия, само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината, в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. Съответно сега сме на нула без компенсиране на инфлация, която дори не е 5%, поне сега е на 6, а до края на годината ще отидем над 7%. И като вземете един работещ на 1000 евро брутно, ще получи средно 21 евро на месец, което ще е по-малко тази година есента спрямо пролетта. Така че те го компенсират към декември 2025 г., а не към моментното състояние. "

Според Любослав Костов, ако ще се изравняват държавните служители с останалите в обществения сектор, нека падне Законът за държавния служител, "тъй като той забранява да работят на втора работа и да се начисляват "клас прослужено време" и КТД".

"Това е, което не искаме, тези неща не ни харесват", заяви главният икономист на КНСБ.

И припомни, че протестът утре е организиран от КНСБ и КТ "Подкрепа", федерациите на държавните служители, а искането е:

"Ако ще правят тази реформа, да им върнат всички права – "клас прослужено време" и КТД, и да работят на втори трудов договор. Съкращенията не са в резултата на анализ, а 10% навсякъде. Въпросът е да гледаме обективно фактите."

И препоръча:

"Трябва да се прави политика на доходите по атестация. Голяма част от обществения сектор има хора от културните институции, включително и на БНР е орязан бюджетът, и тези хора не са получили повече от 3% на година, а всички гледат МВР и МО. Там има цивилни, които получиха 10% ръст на заплатата и ги зашиха към онези с пагоните. Заради едни шефове, които взимат големи заплати, целият сектор се стигматизира."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    3 2 Отговор
    Любослав Костов , а ти да не претендираш да се вдигнат данъците? Радев сто пъти ви каза, че данъци няма да се вдигат.

    Коментиран от #8

    16:38 28.06.2026

  • 2 3680-РР

    4 2 Отговор
    Ич не те разбирам! Миналата година всичко е подстригано до 3 процента за да влезем у еврото и сега тези подстригани неща трябва да се плащат. Лошото е, че търгашите па и държавата надуха цените и стана лев евро, обедняхме два пъти.
    А европейците знаеха за какво става дума и си траеха за да могат да ни турят и наказателни процедури.

    16:38 28.06.2026

  • 3 Състоянието на икономиката и финансите.

    3 1 Отговор
    В България беше покрито и подменено от бивши управляващи от ГЕРБ , сглобкаджиите и администрацията им с цел точене на пари от бюджета по различни фиктивни поводи. И това с години наред.

    Коментиран от #7

    16:38 28.06.2026

  • 4 Баничар

    2 1 Отговор
    Евро за Боташ,по 2 за Румен и Вова....

    Коментиран от #9

    16:39 28.06.2026

  • 5 Дориана

    2 2 Отговор
    Румен Радев сто пъти каза , че този бюджет е реалистичен и той надгражда бюджета на коалиция Магнитски . А , бюджета на коалиция Магнитски надграждаше бюджета на Асен Василев . Така , че основния заподозрян и виновник за бюджетите е Асен Василев, който най- много крещи.

    16:39 28.06.2026

  • 6 АКО

    7 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА СМЕ ЧЕСТНИ СЪКРАЩЕНИЯТА ТРЯБВА ДА СА ПОНЕ 50% !!!

    16:39 28.06.2026

  • 7 Абдал

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Състоянието на икономиката и финансите.":

    Бюджета е година за година !

    Коментиран от #11

    16:40 28.06.2026

  • 8 Венета

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Винетката не е данък.....

    Коментиран от #14, #20

    16:41 28.06.2026

  • 9 3680-РР

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Баничар":

    Не ти ли омръзна под сто ника едно и също да папагалиш? Па вземи и подробно се запознай с този договор, кой, кога и защо го подписа.

    16:41 28.06.2026

  • 10 Дориана

    4 2 Отговор
    Разходите в бюджета ги правеха точно от ППДБ и ГЕРБ. И след тях коалиция Магнитски..Ама разбира се , че критиките към новия бюджет са абсолютно неоснователни в стила на Борисов.Кой увеличи три пъти заплатите в МВР, кой реши, че сме в клуба на богатите и можем да си позволим автоматично повишение на заплати на учители Но този път Борисов и Пеевски постъпиха по- умно и се снишиха докато Мирчев и Асен Василев се надпреварват по безумен начин да спират, провалят, саботират работата на Новото правителство. Изобщо не осъзнават , че заради политическа завист вредят на България.Точно за това на следващите избори ДБ и ПП отпадат от Парламента. Все повече се доказват като вредни политици които с нищо не помагат , а по - скоро целят да рушат.

    16:42 28.06.2026

  • 11 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абдал":

    Точили са и са лъгали година след година и сега резултата.

    Коментиран от #13

    16:42 28.06.2026

  • 12 Тервел

    3 0 Отговор
    Виновен е Аспарух!Източи византийската хазана!

    16:43 28.06.2026

  • 13 Пак

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точно":

    нищо не си разбрал-.....

    16:44 28.06.2026

  • 14 Дориана

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Венета":

    Винетката представлява скрит данък Само че вместо данък се нарича Винетка.

    16:47 28.06.2026

  • 15 Крум

    2 0 Отговор
    Бюджета трябва да е 10% от БВП и да се разходват до 90% от приходите!Другото ,натрупване във ,,фонд бъдеще"!Казах!

    16:51 28.06.2026

  • 16 хихи

    2 0 Отговор
    Има много излишък за това се теглят заеми всяка година

    16:52 28.06.2026

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Надценени разходи в смисъл, че реално дефицитът ще се окаже по-нисък, или посочи откъде искаш да се реже.

    16:53 28.06.2026

  • 18 Дефицита

    0 0 Отговор
    Все по-отчетливо се изяснява причината за 5,7% дефицит в бюзжета.
    Разчита се на наказателната процедура за свръх дефицит да стане алиби за увеличаването на данъците.
    Прогресивна България й приляга на името въвеждането на "Прогресивен" данък, за да няма предимства при европейски инвестиции, а да се разчистят възможности за източния бизнес (който като Лукойл знае как да не лаща данъци).

    16:54 28.06.2026

  • 19 Бюджет

    2 0 Отговор
    на наглостта и непрофесионалистите !

    17:01 28.06.2026

  • 20 Наркос

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Венета":

    държавата я събира, задължителна е и ако не я имаш следва 300% глоба...

    дори да нямаш автомобил всичкия превоз, който ползваш я плаща и ти е включена в цената! когато отидеш пеш до магазина и закупиш артикул пак е приспадната от всички доставчици по веригата. От Германия до България в едната посока плащам минимум €600 на камион, а често достига до €1200...ако шофьора обърка пътя е стигала и до €2400 едната посока

    17:09 28.06.2026

  • 21 Експертите

    0 0 Отговор
    са повече от данъкоплатците!

    17:09 28.06.2026

  • 22 Луд

    0 0 Отговор
    Абе загрижените,,Защо не извадите платените данъци върху какви конкретни цени са осчетоводени.Как един шницел във АИКО И ЕДНА ПАЛАЧИНКА ПО СЕРГИИТЕ ЦЕНАТА Е 100% ВЪВ ПОЛЗА НА ПАЛАЧИНКАТА.Ставаре за смях никои от администрацията не е ходил пеша повече от 100метра.

    17:20 28.06.2026

  • 23 Зрител

    0 0 Отговор
    Г-н Костов, не смятате ли, че много по-добре е разходите да са надценени,отколкото приходите.

    17:26 28.06.2026

  • 24 Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд

    1 0 Отговор
    Разходите са огромни заради еврото. Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
    -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
    -- Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.

    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    17:36 28.06.2026

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