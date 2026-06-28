Любослав Костов: Това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи

ЕК преди 2 седмици каза, "несправедлива ви е данъчната система, създава регресия". ЕК веднъж вкара ли го, го казва всяко тримесечие и ако не вземем мерки, ще ни го дава като дисбаланс, каза в интервю пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания.
"Целият бизнес без изключение повтаряше, че не трябва да пипаме данъчната система, докато страната не влезе в еврозоната и Шенген. Ние сме единствената държава с пропорционална система на облагане без облагаем минимум. А плоският данък е писан за доходите, данък печалба е прогресивен в целия свят. Една чистачка като данъчно осигурителна тежест плаща повече за дохода си, отколкото IT специалист с 5000 евро заплата. За съжаление много хора не го разбират и не искат да го признаят. Ако трябва да сме честни, това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи", каза Костов в предаването "Неделя 150".
И обясни защо синдикатите не са доволни от проекта за бюджет за 2026 г.:
"Ние подхождаме малко по-прагматично. Ние не харесваме две неща по-точно. На първо място това, че има 10% съкращения навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ, по министерства по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП например, има нужда от допълнителни хора, да събират приходи. За данъчни инспектори няма желаещи за 1100 евро заплата. На други места има раздут щат, който се използва за даване на ДМС-та, има незаети щатни бройки - хора в пенсионна възраст, където има нужда от съкращения. Само че указанието, което беше спуснато, е 10% навсякъде без анализ.
И второто е осигуровките да си плащат държавните служители, половината от осигуровките. Хубаво е, ако правят това, но трябва да компенсират загубения реален доход. 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и със 7% се вдигат разходите за заплати в бюджета на хартия, само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината, в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. Съответно сега сме на нула без компенсиране на инфлация, която дори не е 5%, поне сега е на 6, а до края на годината ще отидем над 7%. И като вземете един работещ на 1000 евро брутно, ще получи средно 21 евро на месец, което ще е по-малко тази година есента спрямо пролетта. Така че те го компенсират към декември 2025 г., а не към моментното състояние. "
Според Любослав Костов, ако ще се изравняват държавните служители с останалите в обществения сектор, нека падне Законът за държавния служител, "тъй като той забранява да работят на втора работа и да се начисляват "клас прослужено време" и КТД".
"Това е, което не искаме, тези неща не ни харесват", заяви главният икономист на КНСБ.
И припомни, че протестът утре е организиран от КНСБ и КТ "Подкрепа", федерациите на държавните служители, а искането е:
"Ако ще правят тази реформа, да им върнат всички права – "клас прослужено време" и КТД, и да работят на втори трудов договор. Съкращенията не са в резултата на анализ, а 10% навсякъде. Въпросът е да гледаме обективно фактите."
И препоръча:
"Трябва да се прави политика на доходите по атестация. Голяма част от обществения сектор има хора от културните институции, включително и на БНР е орязан бюджетът, и тези хора не са получили повече от 3% на година, а всички гледат МВР и МО. Там има цивилни, които получиха 10% ръст на заплатата и ги зашиха към онези с пагоните. Заради едни шефове, които взимат големи заплати, целият сектор се стигматизира."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #8
16:38 28.06.2026
2 3680-РР
А европейците знаеха за какво става дума и си траеха за да могат да ни турят и наказателни процедури.
16:38 28.06.2026
3 Състоянието на икономиката и финансите.
Коментиран от #7
16:38 28.06.2026
4 Баничар
Коментиран от #9
16:39 28.06.2026
5 Дориана
16:39 28.06.2026
6 АКО
16:39 28.06.2026
7 Абдал
До коментар #3 от "Състоянието на икономиката и финансите.":Бюджета е година за година !
Коментиран от #11
16:40 28.06.2026
8 Венета
До коментар #1 от "Дориана":Винетката не е данък.....
Коментиран от #14, #20
16:41 28.06.2026
9 3680-РР
До коментар #4 от "Баничар":Не ти ли омръзна под сто ника едно и също да папагалиш? Па вземи и подробно се запознай с този договор, кой, кога и защо го подписа.
16:41 28.06.2026
10 Дориана
16:42 28.06.2026
11 Точно
До коментар #7 от "Абдал":Точили са и са лъгали година след година и сега резултата.
Коментиран от #13
16:42 28.06.2026
12 Тервел
16:43 28.06.2026
13 Пак
До коментар #11 от "Точно":нищо не си разбрал-.....
16:44 28.06.2026
14 Дориана
До коментар #8 от "Венета":Винетката представлява скрит данък Само че вместо данък се нарича Винетка.
16:47 28.06.2026
15 Крум
16:51 28.06.2026
16 хихи
16:52 28.06.2026
17 Анонимен
16:53 28.06.2026
18 Дефицита
Разчита се на наказателната процедура за свръх дефицит да стане алиби за увеличаването на данъците.
Прогресивна България й приляга на името въвеждането на "Прогресивен" данък, за да няма предимства при европейски инвестиции, а да се разчистят възможности за източния бизнес (който като Лукойл знае как да не лаща данъци).
16:54 28.06.2026
19 Бюджет
17:01 28.06.2026
20 Наркос
До коментар #8 от "Венета":държавата я събира, задължителна е и ако не я имаш следва 300% глоба...
дори да нямаш автомобил всичкия превоз, който ползваш я плаща и ти е включена в цената! когато отидеш пеш до магазина и закупиш артикул пак е приспадната от всички доставчици по веригата. От Германия до България в едната посока плащам минимум €600 на камион, а често достига до €1200...ако шофьора обърка пътя е стигала и до €2400 едната посока
17:09 28.06.2026
21 Експертите
17:09 28.06.2026
22 Луд
17:20 28.06.2026
23 Зрител
17:26 28.06.2026
24 Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд
Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
-Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
-- Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
17:36 28.06.2026