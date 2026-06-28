Любослав Костов: Това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи

ЕК преди 2 седмици каза, "несправедлива ви е данъчната система, създава регресия". ЕК веднъж вкара ли го, го казва всяко тримесечие и ако не вземем мерки, ще ни го дава като дисбаланс, каза в интервю пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания.

"Целият бизнес без изключение повтаряше, че не трябва да пипаме данъчната система, докато страната не влезе в еврозоната и Шенген. Ние сме единствената държава с пропорционална система на облагане без облагаем минимум. А плоският данък е писан за доходите, данък печалба е прогресивен в целия свят. Една чистачка като данъчно осигурителна тежест плаща повече за дохода си, отколкото IT специалист с 5000 евро заплата. За съжаление много хора не го разбират и не искат да го признаят. Ако трябва да сме честни, това не е бюджет изцяло на реалността, защото имаме надценени разходи", каза Костов в предаването "Неделя 150".

И обясни защо синдикатите не са доволни от проекта за бюджет за 2026 г.:

"Ние подхождаме малко по-прагматично. Ние не харесваме две неща по-точно. На първо място това, че има 10% съкращения навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ, по министерства по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП например, има нужда от допълнителни хора, да събират приходи. За данъчни инспектори няма желаещи за 1100 евро заплата. На други места има раздут щат, който се използва за даване на ДМС-та, има незаети щатни бройки - хора в пенсионна възраст, където има нужда от съкращения. Само че указанието, което беше спуснато, е 10% навсякъде без анализ.

И второто е осигуровките да си плащат държавните служители, половината от осигуровките. Хубаво е, ако правят това, но трябва да компенсират загубения реален доход. 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и със 7% се вдигат разходите за заплати в бюджета на хартия, само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината, в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. Съответно сега сме на нула без компенсиране на инфлация, която дори не е 5%, поне сега е на 6, а до края на годината ще отидем над 7%. И като вземете един работещ на 1000 евро брутно, ще получи средно 21 евро на месец, което ще е по-малко тази година есента спрямо пролетта. Така че те го компенсират към декември 2025 г., а не към моментното състояние. "

Според Любослав Костов, ако ще се изравняват държавните служители с останалите в обществения сектор, нека падне Законът за държавния служител, "тъй като той забранява да работят на втора работа и да се начисляват "клас прослужено време" и КТД".

"Това е, което не искаме, тези неща не ни харесват", заяви главният икономист на КНСБ.

И припомни, че протестът утре е организиран от КНСБ и КТ "Подкрепа", федерациите на държавните служители, а искането е:

"Ако ще правят тази реформа, да им върнат всички права – "клас прослужено време" и КТД, и да работят на втори трудов договор. Съкращенията не са в резултата на анализ, а 10% навсякъде. Въпросът е да гледаме обективно фактите."

И препоръча:

"Трябва да се прави политика на доходите по атестация. Голяма част от обществения сектор има хора от културните институции, включително и на БНР е орязан бюджетът, и тези хора не са получили повече от 3% на година, а всички гледат МВР и МО. Там има цивилни, които получиха 10% ръст на заплатата и ги зашиха към онези с пагоните. Заради едни шефове, които взимат големи заплати, целият сектор се стигматизира."