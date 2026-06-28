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Александър Симов за парите на държавата: Ще трябва да приемем реалността, каквато е

Александър Симов за парите на държавата: Ще трябва да приемем реалността, каквато е

28 Юни, 2026 19:46, обновена 28 Юни, 2026 18:49 386 6

  • сибина григорова-
  • александър симов-
  • бюджет

Това не е бюджет на прогреса, смята Сибина Григорова

Александър Симов за парите на държавата: Ще трябва да приемем реалността, каквато е - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

Това ли е възможният бюджет, както твърди вицепремиерът Гълъб Донев, или олигархията е „на капково напояване”, както твърди бившият финансов министър Асен Василев.

Темата коментираха в предаването „На фокус” Сибина Григорова и Александър Симов.

„Това не е бюджет на прогреса. Ясно е, че този бюджет е до края на тази година и има оправдания, че има разходи по Плана за възстановяване, че това е наследство”, коментира Сибина Григорова.

Според нея добра новина е, че държавните служители ще започнат да си плащат сами осигуровките. Не е съгласна обаче с броя на министерствата. Смята, че той е раздут.

„Когато правим сметки за бюджета, трябва да имаме предвид, че той е на фона на президентски избори. Той е политологична теорема, че бюрокрацията като цяло възпроизвежда вота за този, който я управлява. Така че това са реалностите. За мен това не е добър бюджет”, каза Григорова.

„Тези патетични свръх обобщения от десни икономисти – „най-лошият бюджет от Жан Виденов насам” – да си ги приберат в чекмеджетата и да ги използват в някаква друга ситуация”, каза Александър Симов.

„Съвсем не се явявам защитник на това правителство. Ясно е, че бюджетът е за кратък период. Лошото е, че те от този бюджет не се опитва да заложат някакви реформи”, коментира Симов.

Според него обаче сега става ясно какъв точно е дефицитът в България. „Ще трябва да приемем реалността такава каквато е”, каза Александър Симов.

„Това е бюджет за 5 месеца. Трябва да видим през есента какви реформи смятат да заложат”, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    0 2 Отговор
    Румен Радев сто пъти каза , че този бюджет е реалистичен и той надгражда бюджета на коалиция Магнитски . А , бюджета на коалиция Магнитски надграждаше бюджета на Асен Василев .

    18:53 28.06.2026

  • 2 Дориана

    0 2 Отговор
    Точно ППДБ и ГЕРБ не направиха никакви реформи , теглиха кредити повишиха тройно заплатите на силовите структури , повишиха заплатите с процентно повишение на учителите и на всички,които стачкуваха, прехвърлиха разплащанията на Новото правителство и сега по- най безкрупулен и нагъл начин крещите всички в хор срещу Новия Бюджет, който надгражда Вашия. Вие провалихте България и я вкарахте в дългова спирала и Свръх дефицит.

    18:56 28.06.2026

  • 3 Нищоправеца

    3 0 Отговор
    Да де ама да приемеш реалността означава да режеш поголовно а не да наливаш бензин в огъня и да го натрисаш двойно на следващите поколения... но от фатмак толкова - мнооого говорене а резултати друг път

    19:00 28.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Принцеса Даяна

    0 0 Отговор
    Алоооу, Десо избърши си пяната около устата и виж реалността а не измисляй глупости за да защитиш началника си-съпруг-тъп.фатмак

    19:05 28.06.2026

  • 6 Ще трябва да приемем

    0 0 Отговор
    Не , не приемам. Нека гологлавият господин да говори само за себе си.

    19:06 28.06.2026

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