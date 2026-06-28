Александър Симов за парите на държавата: Ще трябва да приемем реалността, каквато е

Това ли е възможният бюджет, както твърди вицепремиерът Гълъб Донев, или олигархията е „на капково напояване”, както твърди бившият финансов министър Асен Василев.

Темата коментираха в предаването „На фокус” Сибина Григорова и Александър Симов.

„Това не е бюджет на прогреса. Ясно е, че този бюджет е до края на тази година и има оправдания, че има разходи по Плана за възстановяване, че това е наследство”, коментира Сибина Григорова.

Според нея добра новина е, че държавните служители ще започнат да си плащат сами осигуровките. Не е съгласна обаче с броя на министерствата. Смята, че той е раздут.

„Когато правим сметки за бюджета, трябва да имаме предвид, че той е на фона на президентски избори. Той е политологична теорема, че бюрокрацията като цяло възпроизвежда вота за този, който я управлява. Така че това са реалностите. За мен това не е добър бюджет”, каза Григорова.

„Тези патетични свръх обобщения от десни икономисти – „най-лошият бюджет от Жан Виденов насам” – да си ги приберат в чекмеджетата и да ги използват в някаква друга ситуация”, каза Александър Симов.

„Съвсем не се явявам защитник на това правителство. Ясно е, че бюджетът е за кратък период. Лошото е, че те от този бюджет не се опитва да заложат някакви реформи”, коментира Симов.

Според него обаче сега става ясно какъв точно е дефицитът в България. „Ще трябва да приемем реалността такава каквато е”, каза Александър Симов.

„Това е бюджет за 5 месеца. Трябва да видим през есента какви реформи смятат да заложат”, допълни той.